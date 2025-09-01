กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ จัดงาน TICA Connect ครั้งที่ 10 ภายใต้แนวคิด “Empowering People, Innovating for Change”

กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ (Thailand International Cooperation Agency: TICA) จัดงาน TICA Connect ครั้งที่ 10 ภายใต้แนวคิด “Empowering People, Innovating for Change” (เสริมสร้างศักยภาพคน สร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อการเปลี่ยนแปลง) คือการพัฒนาที่เน้นคน ซึ่งเป็นรากฐานของการพัฒนาในทุกด้าน เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2568 ณ Living Hall ชั้น 3 และ SCBX Next Tech ชั้น 4 สยามพารากอน
โดยมี ดร. ลาลีวรรณ กาญจนจารี ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการต่างประเทศ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ได้เน้นย้ำถึงความสำคัญของการพัฒนาคน ที่เป็นหัวใจหลักของการพัฒนาประเทศ การพัฒนาที่ครอบคลุมคนทุกกลุ่มและทุกช่วงวัย โดยใช้ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีและนโยบายที่สร้างสรรค์ นอกจากนี้ยังมีปาฐกถาพิเศษจาก ดร.อรกัญญาณี เลี้ยงอิสระ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต และหัวหน้าศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) เกี่ยวกับการพัฒนาคนจากนโยบายสู่การปฏิบัติ การเสวนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในหัวข้อ การพัฒนาคนกลุ่มเปราะบาง “Inclusive Development: Reaching the Margins” และการส่งเสริมให้เยาวชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาที่ยั่งยืนผ่านการเป็นอาสาสมัคร “Youth Engagement for Sustainable Development through Volunteerism” โดย TICA Connect ครั้งที่ 10 ประจวบเหมาะกับการจัดตั้งกรมความร่วมมือระหว่างประเทศครบ 10 ปี ในปี 2568 นี้
นายจุลวัจน์ นรินทรางกูร ณ อยุธยา อธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กล่าวถึงความเป็นมาในการจัดกิจกรรมนี้ว่า เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อเผยแพร่ภารกิจการดำเนินงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศของไทยให้เป็นที่รู้จัก และสร้างความตระหนักรู้ถึงประโยชน์ของความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศที่มีต่อการพัฒนาประเทศไทยให้แก่คู่ร่วมมือ หน่วยงานภาครัฐ เอกชน ภาคประชาสังคม และประชาชนทั่วไป โดยเฉพาะเยาวชนคนรุ่นใหม่ที่สามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ
TICA Connect ครั้งที่ 10 จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “Empowering People, Innovating for Change” คือการพัฒนาที่เน้นคน ซึ่งเป็นรากฐานของการพัฒนาในทุกด้าน ทั้งการเสริมสร้างความสามารถ ทักษะ ความคิด เพื่อให้พัฒนาและเติบโตในทุกด้านสามารถปรับตัวให้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของโลก การพัฒนาที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมในทุกรูปแบบไม่ว่าจะเป็นความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและนโยบายที่สร้างสรรค์นำไปสู่การพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน สร้างสังคมที่มีความยืดหยุ่น และเปิดโอกาสให้กับทุกคน ได้ต่อยอดการพัฒนาในด้านต่าง ๆ ทั้งเศรษฐกิจ สังคม หรือสิ่งแวดล้อม ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
กรมความร่วมมือระหว่างประเทศยังได้จัดการเสวนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์บนเวทีในหัวข้อที่น่าสนใจ อาทิ การพัฒนาคนกลุ่มเปราะบาง (Inclusive Development: Reaching the Margins) จากตัวแทนผู้เสวนาที่มาจากพื้นที่หลากหลาย เพื่อให้มองเห็นมุมมองจากผู้เกี่ยวข้องหลาย ๆ กลุ่ม ทั้งตัวแทนจากคนบนพื้นที่สูง (สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) สวพส.) ตัวแทนจากกรมกิจการเด็กและเยาวชน และตัวแทนจากศูนย์พัฒนาและฝึกอบรมคนพิการแห่งเอเชียและแปซิฟิก: APCD และการส่งเสริมให้เยาวชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาที่ยั่งยืนผ่านการเป็นอาสาสมัคร (Youth Engagement for SustainableDevelopment through Volunteerism) โดยผู้แทนจากอาสาสมัครภายใต้โครงการอาสาสมัครเพื่อนไทยของกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ และอาสาสมัครต่างประเทศ จาก Peace Corp, JICA (JOCV)และ KOICA (KOV)
นอกจากนี้ยังมีการจัดแสดงนิทรรศการภารกิจของกรมความร่วมมือระหว่างประเทศที่ดำเนินงานในประเทศต่าง ๆ รวมทั้งนิทรรศการของหน่วยงานคู่ร่วมมือ ได้แก่ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) กรมกิจการเด็กและเยาวชน ตลอดจนหน่วยงานคู่ร่วมมือต่างประเทศ ได้แก่ Peace Corp, JICA (JOCV), KOICA (KOV), GIZ, APCD และ UN รวมทั้งยังมีการจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่จัดทำโดยเหยื่อการค้ามนุษย์โดยสำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ด้วย