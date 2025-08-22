กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ เตรียมจัดงาน TICA Connect ครั้งที่ 10 ภายใต้แนวคิด “Empowering People, Innovating for Change”

กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ หรือ TICAกระทรวงการต่างประเทศ เตรียมจัดงาน TICA Connect ครั้งที่ 10ภายใต้แนวคิด “Empowering People, Innovating for Change” คือการพัฒนาที่เน้น“คน” เป็นรากฐานของการพัฒนาในทุกด้าน รวมถึงการพัฒนาคนกลุ่มต่าง ๆ และทุกช่วงวัย เพื่อให้มีทักษะ ความรอบรู้ รวมทั้งความคิดสร้างสรรค์ สามารถปรับตัวให้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของโลก การพัฒนาที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมในทุกรูปแบบไม่ว่าจะเป็นความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและนโยบายที่สร้างสรรค์นำไปสู่การพัฒนาคน เสริมสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน สร้างสังคมที่มีความยืดหยุ่น และเปิดโอกาสให้กับทุกคน โดยมี ดร. ลาลีวรรณ กาญจนจารี ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการต่างประเทศ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และยังมีปาฐกถาพิเศษจาก ดร.อรกัญญาณี เลี้ยงอิสระ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต และหัวหน้าศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.)การเสวนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในหัวข้อ การพัฒนาคนกลุ่มเปราะบาง “Inclusive Development: Reaching the Margins” และ การส่งเสริมให้เยาวชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาที่ยั่งยืนผ่านการเป็นอาสาสมัคร “Youth Engagement for Sustainable Development through Volunteerism”
นอกจากนี้ยังมีการแสดงของศิลปินที่ร่วมทำงานเพื่อสังคม และการจัดแสดงนิทรรศการภารกิจของกรมความร่วมมือระหว่างประเทศที่ดำเนินงานในประเทศต่าง ๆ รวมทั้งนิทรรศการของหน่วยงานคู่ร่วมมืออีกด้วย
สำหรับงานในครั้งนี้จะจัดขึ้นวันที่ 28 สิงหาคม 2568 ณ Living Hall ชั้น 3 และ SCBX Next Tech ชั้น 4 สยามพารากอน ตั้งแต่เวลา 11.00 - 18.30 น.