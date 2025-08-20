ชลิต อินดัสทรี เปิดโรงงานต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษา มจธ. โชว์ศักยภาพผลิตอะไหล่ยานยนต์มาตรฐานสากล ฝีมือคนไทย

บริษัท ชลิต อินดัสทรี จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายชิ้นส่วนยานยนต์และอะไหล่ยาง ภายใต้แบรนด์ “POP” โชว์ศักยภาพการผลิตอะไหล่ยานยนต์มาตรฐานสากล เปิดโรงงานต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษา จากภาควิชาวิศวกรรมอุตสาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) เพื่อเยี่ยมชมกระบวนการผลิต นำโดย รศ.ดร.บวรโชค ผู้พัฒน์ และ ดร.สุริยพงศ์ นิลสังข์ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ โดยมี นายชวิศ ยงเห็นเจริญ กรรมการผู้จัดการ และ นางมนัสนันท์ เปรมพุฒิพันธ์ กรรมการ บริษัทชลิต อินดัสทรีฯ ให้การต้อนรับ ณ โรงงานชลิต อินดัสทรี ต.พันท้ายนรสิงห์ อ.มืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร เมื่อเร็วๆ นี้
การเยี่ยมชมครั้งนี้สะท้อนถึงศักยภาพของชลิต อินดัสทรี ในฐานะผู้ผลิตอะไหล่ยานยนต์ ฝีมือคนไทย ที่ยืนหยัดในอุตสาหกรรมมานานกว่า 30 ปี ภายใต้แบรนด์ “POP” ที่ได้รับการยอมรับทั้งในและต่างประเทศ ด้วยผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงกว่า 5,000 รายการ ครอบคลุมตั้งแต่ ยางแท่นเครื่อง ยางแท่นเกียร์ ยางกันกระแทก ยางเพลากลาง บูชปีกนก จนถึงบูชโช๊คอัพล่าง ครอบคลุมการใช้งานทั้งตลาดรถยนต์นั่งส่วนบุคคล รถเพื่อการพาณิชย์ และล่าสุดยังได้ขยายสู่ตลาดมอเตอร์สปอร์ต ด้วยการวิจัยและพัฒนาอะไหล่สำหรับรถแข่งที่ต้องการมาตรฐานความแม่นยำและทนทานสูง นอกจากนี้ โรงงานชลิต อินดัสทรี ยังมีการรับจ้างผลิตชิ้นส่วน OEM (Original Equipment Manufacturer) ให้กับผู้ผลิตรถยนต์ชั้นนำ ภายใต้คุณภาพมาตรฐานสากล ตอกย้ำความแข็งแกร่งของผู้ผลิตอะไหล่ยานยนต์ฝีมือคนไทยในระดับสากล ด้วยเครือข่ายการจัดจำหน่ายทั้งในและต่างประเทศ ครอบคลุม เอเชียตะวันออก แอฟริกา ตะวันออกกลาง ออสเตรเลีย อเมริกาใต้ และยุโรปตะวันออก
นายชวิศ เปิดเผยว่า ผลิตภัณฑ์แบรนด์ POP ได้รับการพัฒนาภายใต้มาตรฐานคุณภาพสากล ISO 9001 และ IATF 16949 ครอบคลุมความปลอดภัยและความน่าเชื่อถือของชิ้นส่วนยานยนต์ พร้อมการรับรองจาก โครงการอุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry) สะท้อนถึงความใส่ใจทั้งด้านคุณภาพ ความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม และการพัฒนาอย่างยั่งยืน สำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ถือเป็นส่วนหนึ่งของแนวทางการส่งเสริมด้านการศึกษา ที่ชลิต อินดัสทรีฯ ให้ความสำคัญมาโดยตลอด เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้สัมผัสการทำงานจริง เรียนรู้เทคโนโลยีและกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานสากล อันเป็นการเตรียมความพร้อมในการก้าวสู่สายอาชีพวิศวกรรมและอุตสาหกรรมยานยนต์ในอนาคต ซึ่งการเปิดโรงงานครั้งนี้ไม่เพียงช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้แก่นักศึกษา แต่ยังสะท้อนพันธกิจของชลิต อินดัสทรีในการเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาคนรุ่นใหม่ และช่วยขับเคลื่อนอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยอีกทางหนึ่ง
ผู้ประกอบการและลูกค้าที่สนใจชิ้นส่วนประกอบรถยนต์และอะไหล่ยางคุณภาพ ภายใต้แบรนด์ “POP” สามารถสอบถามรายละเอียด ที่ร้านอะไหล่รถยนต์ชั้นนำ ตัวแทนจำหน่าย หรือเยี่ยมชมที่เว็บไซต์ https://chalitindustry.com หรือโทร. 02 8026400 หรือ Email: info@chalitindustry.com