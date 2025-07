รฟม.จับมือ "JICA-TICA" ช่วยเหลือทางวิชาการฝึกอบรมงานระบบรถไฟฟ้าประเทศกำลังพัฒนา

รฟม.จับมือ JICA และ TICA ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ โครงการ Third Country Training Program ผลักดันไทยเป็นศูนย์กลางองค์ความรู้ด้านระบบรางในภูมิภาคเอเชียวันนี้ (14 กรกฎาคม 2568) นายกาจผจญ อุดมธรรมภักดี ผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) พร้อมด้วย Mr. SAKUDO Shunsuke Chief Representative องค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น (Japan International Cooperation Agency - JICA) ประจำประเทศไทย และนางอรุณี ไฮม์ม รองอธิบดี ปฏิบัติการแทนอธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ (Thailand International Cooperation Agency - TICA) กระทรวงการต่างประเทศ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ภายใต้โครงการ Third Country Training Program (TCTP) หลักสูตร “MRTA Experience Sharing on Urban Rail Development, Operation and Maintenance” ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 9 อาคาร 1 รฟม.นายกาจผจญ อุดมธรรมภักดี ผู้ว่าการ รฟม. กล่าวว่า รฟม.รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในโครงการจัดหลักสูตรฝึกอบรมให้แก่ประเทศที่สาม หรือ Third Country Training Program (TCTP) ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างรัฐบาลญี่ปุ่น โดยองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น (JICA) รัฐบาลไทยโดยกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ (TICA) และ รฟม.ในการให้ความช่วยเหลือทางวิชาการในรูปแบบการให้ทุนฝึกอบรมแก่ประเทศกำลังพัฒนาอื่นๆ เพื่อช่วยเสริมสร้างสมรรถนะของหน่วยงานและทรัพยากรมนุษย์ของประเทศเหล่านั้นในความร่วมมือนี้ รฟม.ได้มีบทบาทในการเป็นหน่วยงานหลักจัดหลักสูตรอบรมหัวข้อ “MRTA Experience Sharing on Urban Rail Development, Operation and Maintenance” เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์ด้านการวางแผน พัฒนา ดำเนินการ และบำรุงรักษาระบบรถไฟฟ้าในเขตเมืองของประเทศไทยให้แก่ผู้เข้าร่วมอบรมจาก 6 ประเทศ ได้แก่ อียิปต์ เวียดนาม อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ บังกลาเทศ และไทย จำนวน 20 คนทั้งนี้ การลงนามบันทึกข้อตกลงทางวิชาการในครั้งนี้จึงนับเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญของความร่วมมือทางวิชาการระหว่างทั้งสามหน่วยงาน และเป็นอีกหนึ่งบทบาทเชิงรุกของประเทศไทยในเวทีการพัฒนาระบบรางระดับนานาชาติในการเป็นศูนย์กลางความรู้ด้านระบบรางในภูมิภาคเอเชีย โดยใช้ประสบการณ์จริงจากการดำเนินงานของ รฟม.เป็นต้นแบบในการถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ประเทศกำลังพัฒนา อีกทั้งยังเป็นก้าวสำคัญในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างประเทศ ที่จะนำไปสู่การพัฒนาระบบขนส่งทางรางอย่างบูรณาการในอนาคตต่อไป