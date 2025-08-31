แฟนไทยเตรียมโดนตกซ้ำ! “ชูยองอู” เซย์ฮายผ่านคลิปสุดคิวท์ ก่อนรับบทฮีเสิร์ฟ ‘ความฟิน’ แฟนมีตติ้งครั้งแรก! 28 กันยายนนี้

หลังจากที่ผู้จัด Grandprix Xpectrum ประกาศข่าวดีเตรียมจัดงานแฟนมีตติ้งครั้งแรกในไทย ของนักแสดงหนุ่มดาวรุ่งมาแรง “ชูยองอู” (Choo Young Woo) ให้แฟนคลับได้กรี๊ดกันไประลอกแรก ล่าสุดก็มีโมเมนต์ชวนใจสั่น เมื่อชูยองอูเติมความฟินด้วยการส่งคลิปวิดีโอมาเซย์ฮายแฟนๆ ล่วงหน้าแบบน่ารักสุดๆ ก่อนจะได้เจอกันจริง ในงาน “2025 CHOO YOUNG WOO ASIA FANMEETING TOUR [Who (is) Choo?] IN BANGKOK” ที่จะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 28 กันยายน 2568 ณ TRUE ICON HALL ชั้น 7 ICONSIAM
ในคลิปวิดีโอ หนุ่ม “ชูยองอู” เก็บความตื่นเต้นไว้ไม่อยู่จริงๆ เผยความรู้สึกว่า “สวัสดีครับ ชูยองอู ครับ สวัสดีครับแฟนๆ ชาวไทย ชูยองอู ครับ ในครั้งนี้ผมจะได้ไปเจอแฟนๆ ชาวไทย กับงานเอเชียทัวร์แฟนมีตติ้งครั้งแรกของผมครับ เป็นการเจอกับแฟนๆ ครั้งแรกเลย ผมจะตั้งใจเตรียมตัวอย่างเต็มที่ เพื่อตอบแทนความรักและกำลังใจที่ทุกคนส่งมาให้ ฝากทุกคนรอติดตามด้วยนะครับ แล้วเราเจอกันในวันที่ 28 กันยายนนี้ ที่กรุงเทพฯ นะครับ”
ถึงจะเป็นครั้งแรกที่ชูยองอูจะได้มาเจอกับแฟนคลับชาวไทยแบบใกล้ชิด ท่ามกลางกระแสความนิยมที่เพิ่มสูงขึ้นทั่วเอเชีย โดยเฉพาะหลังจากคว้ารางวัลนักแสดงดาวรุ่งในประเทศเกาหลี เมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา แต่เขาก็พร้อมมาเสิร์ฟความสุขให้ทุกคนได้แฮปปี้กันถ้วนหน้าแน่นอน
เปิดจำหน่ายบัตรวันอาทิตย์ที่ 31 สิงหาคม 2568 เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป ทาง Zipevent application หรือทาง www.zipeventapp.com ราคาบัตร 6,500 / 5,900 / 4,900 / 3,900 และ 2,900 บาท เรียกว่าเบเนฟิตฉ่ำไม่ไหว!! ชูยองอูสุดแสนจะใจดีจัดให้ Hi-Bye ทุกที่นั่ง และลุ้นสิทธิพิเศษอีกเพียบ!!
นอกจากนี้ งานแฟนมีตติ้งครั้งนี้ยังได้รับการสนับสนุนด้านประชาสัมพันธ์จาก “การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย” (ททท.) ซึ่งเข้าร่วมเป็นพันธมิตรหลักในการเผยแพร่งานผ่านสื่อหลากหลายช่องทาง ทั้งในประเทศและระดับภูมิภาค เพื่อดึงดูดแฟนคลับต่างชาติ โดยเฉพาะกลุ่มที่มีกำลังซื้อสูงที่เดินทางเข้าร่วมกิจกรรมในไทย การสนับสนุนดังกล่าวสอดคล้องกับแนวทางของ ททท. ที่ต้องการยกระดับประเทศไทยให้เป็น ศูนย์กลางการจัดงานอีเวนต์ระดับโลก (World Class Event Hub) ผ่านกิจกรรมที่สามารถสร้างกระแสและดึงดูดนักท่องเที่ยวเชิงคุณภาพจากทั่วเอเชีย ทั้งยังเป็นการตอกย้ำภาพลักษณ์ของไทยในฐานะจุดหมายปลายทางด้านท่องเที่ยวระดับพรีเมียมอีกด้วย
