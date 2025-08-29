เผยโฉมความงดงามเหนือกาลเวลา “ROYAL IVY REGATTA x CLAUDE MONET” รวมเหล่าดารา ศิลปิน นักแสดง และเซเลบริตี้ชื่อดัง ร่วมงานเปิดตัวคอลเลกชันใหม่ “ROYAL IVY REGATTA” (รอยัล ไอวี รีกัตตา)

แบรนด์เสื้อผ้าสไตล์ American Elegance ที่สะท้อนบุคลิกภาพความเป็นผู้นำและความสง่างาม กับคอลเลกชั่นใหม่ล่าสุด ที่ได้แรงบันดาลใจจากผลงานมาสเตอร์พีซของ Claude Monet (โคลด โมเนต์) ศิลปินระดับตำนานแห่งอิมเพรสชั่นนิสม์ ผู้บุกเบิกการถ่ายทอดแสง สี และอารมณ์แห่งธรรมชาติผ่านฝีแปรงอันเปี่ยมชีวิตชีวาจัดงานเปิดตัวคอลเลกชั่นคอลลาบอเรชั่น
“ROYAL IVY REGATTA x CLAUDE MONET” ขนทัพดารา ศิลปิน นักแสดง และเซเลปบริตี้ชื่อดังร่วมงานอย่างคับคั่ง นำทีมโดย เบลล่า ราณี แคมเปน, เต๋อ ฉันทวิชช์ ธนะเสวี, ศรีริต้า เจนเซ่น, นนกุล ชานน สันตินธรกุล, ธามไท แพลงศิลป์, ท็อป ทศพล หมายสุข, เจนิส เจณิสตา พรหมผดุงชีพ, จิงจิง ยู, แอนโทเนีย โพซิ้ว, คิม ธิติสรรค์ กู้ดเบิร์น,ลิลลี่ ภัณฑิลา, หญิง อาณดา ประกอบกิจ, เชลลี่ เพชรใส, ก้อง กันตภณ เมธีกุล, แพท ภิรญา สิงหะ ฯลฯ ทำเอาบรรยากาศเต็มไปด้วยความคึกคักและเสน่ห์อันน่าจับตา ภายใต้พื้นที่ที่ถูกเนรมิตให้กลายเป็นรันเวย์สุดพิเศษที่เต็มไปด้วยความทันสมัยและกลิ่นอายของแฟชั่นที่สะท้อนเอกลักษณ์ของแบรนด์ได้อย่างลงตัว
ภายในงานแขกผู้มีเกียรติต่างได้ดื่มด่ำกับบรรยากาศที่ได้รับแรงบันดาลใจจากสวนดอกไม้ Giverny และทิวทัศน์ของคาเฟ่สไตล์ฝรั่งเศสในช่วงปลายศตวรรษที่ 19 ซึ่งเป็นแหล่งสร้างสรรค์ผลงานระดับมาสเตอร์ พีซของโมเนต์ พร้อมแฟชั่นโชว์สุดพิเศษที่ถ่ายทอดลวดลายศิลปะลงบนเสื้อผ้าอย่างมีชั้นเชิง
โดยไฮไลท์สำคัญอยู่ที่การเปิดตัวคอลเลกชันใหม่ ซึ่งแต่ละลุคถูกนำเสนอออกมาได้อย่างน่าประทับใจ ด้วยการผสมผสานศิลปะให้เข้ากับแฟชั่นที่ทันสมัยได้อย่างลงตัว สะท้อนถึงคุณภาพและความพิถีพิถันในทุกรายละเอียด ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าสำหรับสุภาพบุรุษหรือสุภาพสตรี ทุกชิ้นล้วนถูกออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของคนยุคใหม่ที่ต้องการความหรูหราและเรียบง่ายในเวลาเดียวกัน ซึ่งไฮไลท์สำคัญมีดังนี้
ภาพ Vetheuil at Sunset, 1901 – ถ่ายทอดเสน่ห์ของแสงอาทิตย์ยามเย็นที่อาบไล้หมู่บ้านเวอเตอย์ ผ่านเฉดสีชมพูพีชและส้มอ่อนอันแสนอบอุ่น สู่ลวดลายบนเสื้อแขนยาว เดรส และกางเกงทรงร่วมสมัยที่สวมใส่ได้ง่ายในทุกโอกาส ทั้งวันทำงานและวันพักผ่อน
ภาพ Sunset at Lavacourt, 1880 – ถ่ายทอดแสงอาทิตย์ยามอัสดงที่สะท้อนลงบนผิวน้ำของแม่น้ำแซน ผ่านโทนสีทองอ่อน ม่วงเทา และน้ำเงินหม่น กลายเป็นลวดลายบนเสื้อผ้าโทนอบอุ่นที่ให้ความรู้สึกละมุน เงียบสงบ และคลาสสิกเหนือกาลเวลา
ภาพ Water-Lily Series – ถ่ายทอดความละเมียดละไมของสระบัวในสวน Giverny ลงบนเสื้อผ้า ด้วยลายพิมพ์ที่ชวนดื่มด่ำและโทนสีอ่อนโยน พร้อมด้วยแอ็กเซสซอรี่ เช่น กระเป๋าและผ้าพันคอ ที่ช่วยเติมเต็มลุคให้สมบูรณ์แบบอย่างมีศิลปะ
ภาพ Woman with Parasol Turned to the Left – ถ่ายทอดบรรยากาศกลางแจ้งที่เปี่ยมชีวิตชีวาผ่านลายเส้นพู่กันอันเป็นเอกลักษณ์ของโมเนต์ สู่เสื้อยืดกราฟิกดีไซน์ร่วมสมัย
ภาพ Saint-Lazare Station, 1877 และภาพ Rouen Cathedral in Full Sunlight – สื่อถึงมิติของแสงและการเคลื่อนไหวในเมืองใหญ่ ถ่ายทอดลงบนเสื้อยืดและเสื้อโปโลสำหรับผู้ชายในโทนที่ทันสมัยและมีเอกลักษณ์
ภาพ The Seine at Vétheuil และภาพ L’Aiguille and the Porte d’Eval, Étretat – ถ่ายทอดบรรยากาศของธรรมชาติและแสงยามเย็น ผ่านลายพิมพ์โทนสีทองแดง สีฟ้าอมเทา และสีน้ำตาลอ่อน ให้ความรู้สึกอบอุ่น สงบนิ่ง และเรียบหรูอย่างลงตัว
พร้อมรับชมการแสดงแฟชั่นโชว์จากเหล่านายแบบ-นางแบบมืออาชีพที่ได้ร่วมกันอวดโฉมเสื้อผ้าคอลเลกชันใหม่ ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าสำหรับผู้หญิงที่ถ่ายทอดกลิ่นอายของ Impressionism ผ่านลายพิมพ์ผ้าหลายหลายซิลูเอท ทั้งเสื้อยืด เสื้อเบลาส์ ชุดเดรส หรือกางเกง ที่สวมใส่ง่ายและสง่างาม ในขณะที่เสื้อผ้าสำหรับผู้ชายยังคงเอกลักษณ์ความสมาร์ท ที่ถ่ายทอดลงบนเสื้อยืด เสื้อโปโล เสื้อเชิ้ต และแจ๊กเก็ตที่ผสมผสานศิลปะเข้ากับแฟชั่นได้อย่างมีชั้นเชิง เรียกว่าเป็นอีกงานที่เป็นมากกว่าแค่การเปิดตัวสินค้า แต่ยังเป็นการสร้างประสบการณ์ทางแฟชั่นที่น่าจดจำและสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้ร่วมงานทุกคนและตอกย้ำถึงความเป็นผู้นำในวงการแฟชั่นของ “ROYAL IVY REGATTA” ได้เป็นอย่างดี
ผู้ที่สนใจสามารถร่วมสัมผัสงานศิลป์ผ่านแฟชั่นเหนือกาลเวลาที่สะท้อนตัวตนได้ทุกวัน กับคอลเลกชั่น “ROYAL IVY REGATTA x CLAUDE MONET” ได้แล้ววันนี้ที่ร้าน ROYAL IVY REGATTA ทุกสาขา และทางออนไลน์ที่ www.royalivyregatta.com
ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
Instagram: @royalivyregatta_officials,
Facebook: facebook.com/RoyalIvyRegatta,
LINE Official Account: @RoyalIvyRegatta