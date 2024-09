คนดังฉลองตำนานไฮจิวเวลรี

บุลการี (Bulgari) จัดดินเนอร์สุดหรูฉลองครบรอบ 140 ปีของเมซง ผ่านเครื่องประดับอัญมณีอันวิจิตรหรูและแสนพิเศษ ท่ามกลางบรรยากาศอันงดงามของโรงแรม แมนดาริน โอเรียนเต็ล กรุงเทพฯ และความยิ่งใหญ่ของแม่น้ำเจ้าพระยา พร้อมการแสดงโชว์สุดตระการตาโดยเหล่านางแบบ ที่มาร่วมเผยโฉมความหรูหราของหลากหลายผลงานชิ้นเอก จากคอลเลกชันไฮจิวเวลรี รวมถึงเครื่องประดับชิ้นพิเศษที่ถ่ายทอดได้อย่างดี ถึงตำนานการสร้างสรรค์แห่งเมซง และเป็นดั่งตัวแทนของความงามไร้กาลเวลา

งานนี้มีเหล่า Friend ของบุลการี อย่าง ใหม่-ดาวิกา โฮร์เน่ Friend of The House บุลการี เซาต์เอเชีย-แปซิฟิก, มาย-ภาคภูมิ ร่มไทรทอง Friend of The House บุลการี ประเทศไทย, เปีย วูร์ซบาค (Pia wurtzbach) Friend of The House บุลการี ประเทศฟิลิปปินส์, เอเดน ซุง (Ayden Sng) นักแสดงจากสิงคโปร์, ธาน ฮัง (Thanh Hang) นักแสดงจากเวียดนาม พร้อมเหล่าคนพิเศษ ซอนญ่า สิงหะ และ ภิรญา สิงหะ ร่วมเฉลิมฉลอง โดยมี มร. เจฟฟรีย์ ฮัง (Mr. Jeffrey Hang) กรรมการบริหารระดับภูมิภาคของ บุลการี เซาต์เอเชีย-แปซิฟิก และวริศรา ไพรสานฑ์กุล ผอ.ฝ่ายธุรกิจ บจก.บุลการี (ประเทศไทย) ให้การต้อนรับ พร้อมร่วมสร้างความอัศจรรย์ให้กับโชว์สุดพิเศษ