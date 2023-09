ใหม่ ดาวิกา กระทบไหล่เซเลบดัง ร่วมชมคอลเลกชัน Gucci Ancora

Sabato ถ่ายทอดความรื่นรมย์ในชีวิต ผ่านความงามที่เรียบง่าย คล่องตัว ดูมินิมัลแต่ยังคงเด่นชัดในความเรียบหรู ดูดี สามารถใส่ได้ง่ายในชีวิตประจำวัน เข้าถึงผู้คนทุกเพศทุกวัย เติมความสนุก ดูอิสระมากขึ้น เช่นเดียวกับกลิตเตอร์ระยิบระยับที่แซมประดับอยู่บนทั้งเสื้อผ้า และกระเป๋า เสริมความเรียบง่ายให้ดูสนุกยิ่งขึ้น

ในครั้งนี้นอกจากแฟชั่นโชว์ที่จัดขึ้นที่มิลาน ประเทศอิตาลี โดยมี “ใหม่ ดาวิกา” Friend of Gucci ประเทศไทย เดินทางไปร่วมชมโชว์กับเซเลบริตี้ และสื่อมวลชนจากทั่วโลกแล้ว ที่กรุงเทพฯ ทาง Gucci ยังได้จัด Livestream สำหรับร่วมชมแฟชั่นโชว์พร้อมกันจากขอบรันเวย์ ที่ The Glass House ปาร์ค นายเลิศ กรุงเทพฯ โดยมีกลัฟ คณาวุฒิ Friend of House ของ Gucci พร้อมด้วยนักแสดงชั้นนำ บิวกิ้น พุฒิพงศ์, แอน ทองประสม, ริว วชิรวิชญ์ รวมถึง ศรีริต้า เจนเซ่น, แพทริเซีย กู๊ด, ซอนญ่า สิงหะ มาเป็นแขกร่วมชมไปพร้อมๆ กัน