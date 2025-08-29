สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) จัดงานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 4th NIC – NIDA Conference, 2025 ผนึกกำลังพันธมิตรระดับโลก จัดงานประชุมวิชาการครั้งยิ่งใหญ่ ขนทัพ Keynote Speakers และผู้เชี่ยวชาญ ร่วมออกแบบอนาคต ‘สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน’

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) ร่วมกับ 1) East China Normal University (ECNU) 2) Beijing Normal University (BNU) 3) Fudan University 4) Shanghai Academy of Social Sciences (SASS) 5) RheinMain University of Applied Sciences 6) Yunus Thailand 7) ASEAN Network University 8) Thailand Environment Institute และ 9) The Economic Society of Thailand จัดงานประชุมวิชาการระดับชาติ และระดับนานาชาติ ประจำปี 2568 (2025 National and International Conference of The National Institute of Development Administration) หรืองาน 4th NIC – NIDA Conference, 2025 ภายใต้หัวข้อ “Collaboration for Sustainable Development in the Intelligent Age: Paving the Way for Solutions to New Global Challenges” ในวันพฤหัสบดีที่ 28 และวันศุกร์ที่ 29 สิงหาคม 2568 ระหว่างเวลา 09.00 – 17.30 น. ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติฯ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ถนนเสรีไทย กรุงเทพฯ
โดยพิธีเปิดงาน 4th NIC – NIDA Conference, 2025 ในวันพฤหัสบดีที่ 28 สิงหาคม 2568 ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.จุรี วิจิตรวาทการ นายกสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วย ศาสตราจารย์ ดร.ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์ อธิการบดี ให้เกียรติกล่าวต้อนรับ Speakers ผู้ทรงคุณวุฒิ นักวิชาการ นักวิจัย นักศึกษา และผู้เข้าร่วมงานประชุมวิชาการฯ ทั้งไทยและต่างประเทศ
ไฮไลท์สำคัญของงานในวันแรก ช่วงเช้าพบกับการปาฐกถาพิเศษ ภายใต้หัวข้อ “Collaboration for Sustainable Development in the Intelligent Age: Paving the Way for Solutions to New Global Challenges” หรือ ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนในยุคอัจฉริยะ: ปูทางสู่ความท้าทายใหม่ระดับโลก โดย Keynote Speakers ระดับนานาชาติ ได้แก่ 1) Michaela Friberg-Storey (UN Resident Coordinator in Thailand) และ 2) Mr. Zhao Mengtao (Counselor at the Embassy of the People's Republic of China in the Kingdom of Thailand)
ต่อด้วยการรับชมการแสดง Thai Cultural Performance หุ่นละครเล็ก จากมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ในชื่อชุด “หนุมานจับนางสุพรรณมัจฉา” และปิดท้ายช่วงเช้าด้วย Panel Discussion ในหัวข้อ “Smart Infrastructure and Inclusive Industrialization: Pathways to Sustainability” โดย 1) Prof. Richard Welford, Ph.D. (Director of ERP Environment, and NIDA Visiting Professor) 2) Prof. Ming-Lang Tseng, Ph.D. (Asia University) 3) Assoc. Prof. Haoqi Qian, Ph.D. (Fudan University) และ 4)Assoc. Prof. Sarawut Jansuwan, Ph.D. (Smart City Center, NIDA) ดำเนินการเสวนาโดย Thanachart Ritbumroong, Ph.D. (NIDA)
นอกจากนี้ ในช่วงบ่ายยังมีกิจกรรมพิเศษที่น่าสนใจ อาทิ งานเสวนาวิชาการ Special Panel Discussion 1 ในหัวข้อ “Advancing Research Excellence: Strategies for High Impact Publications” โดย 1) Prof. Richard Welford, Ph.D. (Director of ERP Environment, and NIDA Visiting Professor)2) Prof. Ming-Lang Tseng, Ph.D. (Asia University) 3) Prof. Peerayut Charoensukmongkol, Ph.D. (NIDA) 4) Prof. Chen Guangju, Ph.D. (Beijing Normal University) และ 5) Prof. Zhonghua Huang, Ph.D. (East China Normal University) ดำเนินการเสวนาโดย Assoc. Prof. Suwaree Namwong, Ph.D. (NIDA) และการนำเสนอผลงานวิจัยหรือบทความวิชาการในเวทีระดับนานาชาติที่เกี่ยวข้องกับการบริหารการพัฒนาที่ยั่งยืน
และในวันศุกร์ที่ 29 สิงหาคม 2568 ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของงานประชุมวิชาการฯ 4th NIC – NIDA Conference, 2025 ไฮไลท์สำคัญของงานพบกับการปาฐกถาพิเศษ โดย Keynote Speakers ชื่อดังระดับชาติ ได้แก่ 1) Kobsak Pootrakool, Ph.D. (Director and Senior Executive Vice President of Bangkok Bank Public Company Limited, Thailand) และ 2) Assoc. Prof. Juree Vichit-Vadakan, Ph.D. (Chairperson of NIDA Council, Thailand) และ Special Talk สุดพิเศษโดย คุณท็อป – จิรายุส ทรัพย์ศรีโสภา ผู้นำแห่งวงการคริปโทเคอร์เรนซีและผู้ก่อตั้ง Bitkub ที่มาร่วมเจาะลึกในเรื่อง "Economic Resilience through Digital Sustainability" ก่อนจะปิดท้ายช่วงเช้าด้วยการมอบรางวัล Top Paper Awards ระดับชาติและระดับนานาชาติ ประจำปี 2025 มอบโล่รางวัลให้แก่ทีมผู้ชนะเลิศ อันดับที่ 1 – 3 ในโครงการ 2nd International Sustainable Development Debate 2025 และมอบเกียรติบัตรแก่ผู้สนับสนุนการจัดงาน 4th NIC – NIDA Conference, 2025 จำนวน 4 แห่ง ได้แก่ 1) บริษัท เอลโมเทค จำกัด 2) บริษัท Rêver Automotive จำกัด 3) คุณจารุพร จิระพันธ์พงศ์ กรรมการผู้จัดการ ร้านคาเฟ่อเมซอน สาขานิด้า และ 4) สมาคมศิษย์เก่าคณะบริหารธุรกิจ NIDA
กลับเข้าสู่กิจกรรมภาคบ่ายด้วยการเสวนาวิชาการ Special Panel Discussion 2 เวทีเสวนาที่รวมผู้นำจากภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมร่วมแลกเปลี่ยนแนวคิดนวัตกรรมทางสังคมและการประสานพลังทุกภาคส่วนเพื่อการเติบโตอย่างทั่วถึงและยั่งยืน ในหัวข้อ “Social Innovation and Cross Sectors Collaboration for Inclusive Growth” โดยมีผู้ร่วมเสวนา ได้แก่ 1) Piyawat Sivaraks, Ph.D. (Office of the Civil Service Commission) 2) Sampan Silapanad, Ph.D. (The Federation of Thai Industries) 3) Chartchai Norasettaporn, Ph.D. (The Thai Chamber of Commerce) 4) Kitti Supchukun, Ph.D. (The Federation Thai SME) 5) Wijarn Simachaya, Ph.D. (Thailand Environment Institute) และ 6) Prof. Faiz Shah, M.D. (Yunus Thailand) ดำเนินการเสวนาโดย Assoc. Prof. Boon-Anan Phinaitrup, Ph.D. (NIDA)
และปิดท้ายช่วงบ่ายด้วยการนำเสนอผลงานวิจัย / ผลงานวิชาการระดับชาติของทั้ง 12 สาขาวิชา รวมถึงกิจกรรมการเสวนาวิชาการและ Workshop เกี่ยวกับการเขียน Case Study "Inclusive Innovation: Case-Based Approaches to Bridging Social Gaps" โดยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณ์ตรงด้านการสอนและการใช้กรณีศึกษาจากนิด้า
โดยตลอดการจัดงานประชุมวิชาการฯ ทั้งสองวันนี้ มีนักวิชาการ นักวิจัย คณาจารย์ นักศึกษา และผู้ให้ความสนใจเข้าร่วมงาน ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และรับชมผ่านทาง LIVE Facebook : NIDA Thailand กว่า 1,000 คน ทำให้การจัดงาน 4th NIC-NIDA Conference, 2025 ในปีนี้สำเร็จลุล่วง และได้รับเสียงตอบรับที่ดีจากผู้เข้าร่วมงานทั้งในและต่างประเทศ
4th NIC – NIDA Conference, 2025 จัดยิ่งใหญ่ต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 4 ถือเป็นอีกหนึ่งความสำเร็จในการยกระดับเวทีการประชุมวิชาการของไทยให้ก้าวสู่ระดับสากล พร้อมดึงดูดนักวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิจากทั่วทุกมุมโลก มาร่วมถ่ายทอดองค์ความรู้และมุมมองจากประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ ร่วมจุดประกายความคิด และสร้างความร่วมมือเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนในยุคอัจฉริยะ ปูทางสู่ความท้าทายใหม่ระดับโลกร่วมกัน สอดรับกับปรัชญาและวิสัยทัศน์ของ “นิด้า” ในการเป็น “สถาบันสรรค์สร้างปัญญาของสังคม และสร้างผู้นำเพื่อไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนในระดับสากล” WISDOM for Sustainable Development “สร้างปัญญา เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน”