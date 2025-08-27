อึ้ง! คนใกล้ชิด “หมอบี” แฉหมดเปลือก บ้านดำอยู่กัน 3 คน ส่งสาว 2 คนเรียนนอก อ้างเจ้าของรถซูซูกิ จิมนี่ เป็นลูกในอดีตชาติ

คดี “หลวงพ่ออลงกต-หมอบี” พลิกแล้วพลิกอีก “เต่า” คนใกล้ชิดหมอบีสารภาพรู้เห็นเบื้องหลังเงินบริจาค-บ้านหรู อดีตพระให้โอนเงินคืน 10 ล้าน แม้โอนรถ 3 ค้น โอนบ้านดำให้แล้ว แถมพระหาเจ้าหนี้มาให้หมอบีกู้เงินคืนตัวเอง แฉหมอบีส่งสาวเรียนนอก บ้านดำอยู่กัน 3 คน เจ้าของรถซูซูกิ จิมนี่คือลูกในอดีตชาติ ผู้หญิงทะเลาะแฉเอง? กองปราบพบเช็ค 100 ล้าน-จากุซซี่ในที่พัก
รายการ โหนกระแส วันที่ 27 ส.ค. ดำเนินรายการโดย “หนุ่ม กรรชัย กำเนิดพลอย” ผลิตในนามบริษัท ดีคืนดีวัน จำกัด ออกอากาศทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 12.35 น. ทางช่อง 3 กดหมายเลข 33 เกาะติดเหตุการณ์ “หลวงพ่ออลงกต” วัดพระบาทน้ำพุ และ “หมอบี ทูตสื่อวิญญาณ” ถูกตร.จับไปแล้ว วันนี้สัมภาษณ์ “เต่า” คนใกล้ชิดหมอบี เป็นหนึ่งในกรรมการมูลนิธินาถะ ถูกตั้งขึ้นมาเพื่อหาเงินบริจาคเข้าวัดพระบาทน้ำพุ และมอบให้หลวงพ่อ เจอบีที่ไหนต้องเจอเต่าที่นั่น , มหาหมี หรือ ดร.ประยุทธ ประเทศเสนา รองประธานมูลนิธิทนายกองทัพธรรม , พ.ต.อ.เอนก เตาสุภาพ รองผู้บังคับการกองปราบปราม และ ศ.ดร.อุทิส ศิริวรรณ นักวิชาการด้านพระพุทธศาสนา
จะร้องทำไม?
เต่า : เห็นข่าวหลวงพ่อสึกเมื่อวาน เห็นแต่ด้านดีๆ ของหลวงพ่อ
เสียใจ?
เต่า : เสียใจ
บีล่ะเสียใจมั้ย?
เต่า : เสียใจด้วยครับ อยู่กันมานาน แต่ละคนก็มีมุมที่ไม่ได้เปิดเผยให้คนอื่นทราบ
เป็นห่วงหลวงพ่อเหรอ ไม่ต้องห่วง ห่วงตัวเองก่อน ร้องไห้เพราะอะไร เสียใจ กลัว หรืออกหัก?
เต่า : เหมือนคนในครอบครัว อยู่ด้วยกันมานาน ทั้งพี่บีและหลวงพ่อ อยู่กับหลวงพ่อกับพี่บีสัก 8-9 ปีแล้ว มาทำงานตรงนี้ออกเกือบทุกวันเลยครับ ก็เลยผูกพัน
คุณเองเป็นหนึ่งในกรรมการมูลนิธินาถะ?
เต่า : ใช่ครับ มูลนิธินาถะเพิ่งตั้งประมาณปีนึง จุดประสงค์เพื่อช่วยเหลือคนยากไร้ แต่ไม่ค่อยแน่ใจ
ถ้าเอาเงินเข้ามูลนิธิ เขาจะเอาเงินออกไปใช้ทำอะไร?
เต่า : ใช้ตามจุดประสงค์ และมีเอกสารครบถ้วนนะครับ
เป็นของวัดหรือเปล่า?
เต่า : ไม่ใช่ของวัด เขาบอกไม่เกี่ยวกับหลวงพ่อด้วย เป็นทีมนาถะเขาขอให้แต่ละคน อย่างคนที่อยู่มานาน มีเต่า มีคนนี้ เขาก็ขอให้เป็นกรรมการหน่อย ก็เลยเป็นกรรมการ
วัตถุประสงค์นาถะเพื่อช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ได้ยาก เอาเงินออกมาแล้วไปทำอะไร?
เต่า : ที่เต่ารู้มีหลายอย่าง เวลาเกิดภัยพิบัติ หรืออะไรที่เร่งด่วน นาถะจะออกไปช่วยได้ ไม่เกี่ยวกับวัดพระบาทน้ำพ
คาเฟ่นาถะล่ะ?
เต่า : อันนั้นเป็นบริษัทนาถะ พี่บีเป็นคนบอกทุกคนว่าอันนี้เขาทำให้หลวงพ่อหมดเลย ที่เราเข้าใจกัน พี่บีเอาเงินมาลงทุนถ้ามีรายได้ หลังจากหักเงินเดือนคนทำงานเสร็จแล้วในตัวบริษัทจะถวายหลวงพ่อหมด จะรู้กันแบบนี้ครับ
บีบอกแบบนั้น?
เต่า : ใช่ครับ
ข้าวของที่ทำออกมา เอาเงินที่ไหนไปผลิต?
เต่า : ไม่รู้ครับ น่าจะพี่บีหามา เต่าไม่ได้รู้ร้อยเปอร์เซ็นต์ รู้แค่เขาเล่าให้ฟัง
นาถะมีสอง หนึ่งเป็นมูลนิธิหมอบีตั้งขึ้นมาเอง กับร้านกาแฟที่เกี่ยวกับหลวงพ่อขายได้เท่าไหร่ให้หลวงพ่อทั้งหมด ข้าวของที่ขายในนาถะ บีเป็นคนหาเงินมา?
เต่า : ไม่ทราบว่ามาจากไหน พี่ๆ ที่เขาบริหารกัน เขาเป็นคนจัดการ
ไม่ต้องกลัว มีอะไรค่อยๆ พูด?
เต่า : เต่าเป็นคนทำอุปกรณ์ ไลฟ์สด หรือจัดการพวกนี้ครับ
ตามที่บีมานั่งในรายการ เขาบอกว่าบ้านเป็นกงสีมาก่อน บ้านรวย มีเงินมาปลูกบ้านได้ จริงมั้ย?
เต่า : ลึกๆ เต่าไม่ทราบเลย แต่เมื่อก่อนที่อยู่กันแรกๆ ย้อนไป 6-8 ปี แกธรรมดาครับ ไม่ได้มีเงินขนาดนั้น ไม่ได้มีเงินแบบอย่างนี้
บ้านเป็นกงสีมั้ย?
เต่า : คิดว่าไม่นะครับ ไม่น่ามีกงสี เราสนิทกับน้องสาวเขา ถ้ามีน้องสาวเขาก็ต้องมีเหมือนกัน ถ้ามีกงสี ก็เลยคิดว่าไม่น่า
ส่วนใหญ่เขาไปปราบผี เขามีเงินเข้ามามั้ย?
เต่า : ตั้งแต่ที่เต่าไปด้วยช่วง 8 ปี หลายที่เหมือนกัน ถ้ามีคนจะให้ เขาก็ให้เอาเข้าบัญชีใจฟ้าอาทรประชานาถหมดเลย มีช่วงแรกๆ ที่ไม่ได้มีบัญชีใจฟ้าอาทรประชานาถ ก็ไม่รู้เก็บยังไง
เวลาออกงาน เขาให้โอนเข้าอาทรประชานาถเลย?
เต่า : ใช่ครับ เขาบอกให้โอนเข้าวัด แต่เข้าวัดอันไหนก็ได้ แต่ส่วนใหญ่เราติดต่อประสานงานให้ ก็จะให้บัญชีใจฟ้าอาทรประชานาถ โดยนายเสกสันน์
ที่เขาบอกได้เงินปราบผีเป็นล้าน เจอบีต้องเจอเต่า มีเข้ามาจริงมั้ย?
เต่า : เต่าไม่รู้ ช่วง 8 ปีหลังเต่ารู้จากแก สตอรี่มาทางแพทอยู่แล้ว มีสตอรี่นี้มาเล่าให้เราฟังอยู่แล้ว เราไม่เคยรู้ว่าแกไปต่างประเทศมาก่อนหน้านี้ มารู้พร้อมๆ กัน ที่แกออกสื่อ ออกรายการเลยครับ
“พ.ต.อ.เอนก เตาสุภาพ” รองผู้บังคับการกองปราบปราม หมายออกตั้งแต่วันที่ 22 เพิ่งไปจับเมื่อวานนี้เข้าตีหนึ่งแล้ว ตอนนั้นหาหลักฐานเพิ่มเติม?
พ.ต.อ.เอนก : เรารวบรวมหลักฐานและขอศาลออกหมายจับแล้ว การที่จะเข้าไปจับ เราก็จะมีรูปแบบการทำงาน คือต้องตรวจค้นสถานที่ต่างๆ ที่เราสงสัยและเชื่อว่าจะมีพยานหลักฐานสำคัญในทางรูปคดี เป้าหมายที่จะค้นเพื่อจับกุมผู้ต้องหาและค้นรวบรวมพยานหลักฐาน ฝ่ายสืบสวนกำหนดจุดไว้ 17 จุด พอได้ข้อมูลที่ชัดเจนก็กำหนดแผนในการปฏิบัติการ กำหนดว่าเป็นวันอังคารช่วงเช้า โดยฝ่ายพนักงานสอบสวนไปขอหมายค้นจากศาลทุจริตฯ นั่นคือแผนเดิม ฝ่ายสืบสวนเห็นตัวหลวงพ่ออยู่แล้วว่าอยู่ตรงไหนอย่างไร เรากะว่าจะค้นเช้า แต่ตอนกลางคืนมีความเคลื่อนไหวที่จะหลบหนีได้ ก็เลยให้จับกุมเลย
ถ้าไม่จับคืนนั้น ก็จับเช้าอยู่ดี แต่บังเอิญท่านออกจากใจฟ้าอคาเดมี่พอดี?
พ.ต.อ.เอนก : ใช่ครับ ซึ่งเรามีฝ่ายสืบสวนสอบสวนติดตามความเคลื่อนไหวตลอดเวลาอยู่แล้ว พอเห็นขยับปุ๊บช่วงตีหนึ่ง ก็ไม่ค่อยปกติที่วัดจะออกจากที่จำวัดไปที่ไหนอย่างไร พอออกหมายค้นเราก็คาดการณ์ว่าอดีตพระอลงกตอาจมีคนรู้จัก หรือข่าวสารอาจรั่วไหลได้
หลวงพ่อโดนจับไป ให้ข้อมูลยังไงบ้าง?
พ.ต.อ.เอนก : จากการซักถามเบื้องต้นก็เหมือนที่สื่อให้ข้อมูลไปแล้วว่าบวชตั้งแต่เมื่อไหร่ แต่สุดท้ายข้อเท็จจริงก็คือท่านคือเกรียงไกร เพ็ชรแก้ว ชื่อของอลงกต มีความซับซ้อนอยู่นิดนึง ไปแจ้งเปลี่ยนตั้งแต่เป็นสูจิบัตรของพระ แล้วเอาสูจิบัตรของพระมาทำบัตร ก็เริ่มเปลี่ยนตั้งแต่ตอนนั้นเลย อันนี้ผิดในเรื่องพรบ.บัตรอยู่แล้ว ถ้าเป็นเรื่องแจ้งความหรือแสดงหลักฐานเป็นเท็จเจ้าพนักงานหรือเจ้าหน้าที่ ขอมีบัตรใหม่ต่างๆ ก็โทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี แต่ความผิดที่เกิดขึ้นอาจเกิน 10 ปี ขาดอายุความได้
มีข่าวออกมาว่าหลวงพ่อมีผู้หญิงหลายคน ผู้หญิงทะเลาะกันและเอาเรื่องนี้มาเปิด?
พ.ต.อ.เอนก : อันนี้ไม่น่าจะใช่ น่าจะเกี่ยวกับหมอบี หลวงพ่อมุมนี้ยังไม่มีครับ
ยังไม่เจอว่าผู้หญิงตีกันทะเลาะกัน ผู้หญิงเอาเรื่องนี้มาเปิด?
พ.ต.อ.เอนก : จากการสืบสวนสอบสวนไม่มีครับ
แล้วตัวหมอบี มีเรื่องนี้มั้ย?
พ.ต.อ.เอนก : ในมุมสอบสวนเรามีข้อมูลประมาณนี้
ประมาณว่าหมอบีมีแฟนหลายคน ถูกมั้ย?
พ.ต.อ.เอนก : สืบสวนเราก็เห็นอย่างนั้น แต่ข้อเท็จจริงเป็นยังไงก็อีกเรื่องนึง
เต่าจริงมั้ย?
เต่า : จริงครับ
วันก่อนหมอบีมาตรงนี้ก็เล่าให้ฟัง นอกรอบบอกว่าเขาโดนแบบนี้เพราะเขาโดนผู้หญิงหักหลัง แบล็กเมล์เขา มีผู้หญิงมาชอบเขา แล้วไปตีกันเอง หึงกันเอง แล้วเอามาเปิดเผย?
เต่า : ใช่ครับ (หัวเราะ)
วานนี้อาจารย์ได้ตามเรื่องราวทั้งหมดแล้ว มองยังไง?
ดร.อุทิส : จริงๆ ก็คุยกับมหาหมีนึกแล้วว่าต้องลงเอยแบบนี้ ปรากฏตามกรรมที่ก่อ แต่อย่างนึงมานั่งวิเคราะห์ต่อ แกผูกเรื่องราวซับซ้อนซ่อนเงื่อนไว้เยอะ แกผ่านการไตร่ตรองวางแผนน่าจะก่อนบวชด้วยซ้ำ วางแผนเป็นมิจฉาชีพในการนี้ แรกๆ ไม่คิดหรอกครับ แต่พอแกเสแสร้งว่าจิตวิปริต ผมคิดคำนึงเสมอ อาชญากรย่อมทิ้งร่องรอย แกทิ้งร่องรอยอะไรไว้เยอะกว่าที่คิด จริงๆ คุยกันแกไม่ควรซับซ้อนขนาดนี้ เช่นอ่านหนังสือแกเล่าในความฝัน หนังสือเกี่ยวกับเด็กปี 37 ในนั้นแกเขียนเองเลยนะครับ อ่านจากชีวประวัติ แกบอกว่ามีความฝันสองอย่างอยากเป็นซูเปอร์แมน กับเทวดามีฤทธิ์มีเดช เรียนจบประถมบ้านนอกที่ราชบุรี ที่โพธาราม จากนั้นมาเรียนต่อมัธยมในเมือง เทพศิรินทร์ จากนั้นจบม.เกษตร พบรักผู้หญิง ผู้หญิงไปแต่งกับอาจารย์ เสียใจเมาหยำเพ ขับรถชนสะเปะสะปะ ไปออสเตรเลียพบรักแหม่มอเมริกา ที่อ่านมาไม่ใช่จินตนาการแล้วนะครับ เป็นเรื่องเล่าชีวประวัติแก มีพระองค์นึงส่งข้อมูลเพิ่มเติม แกเคยให้สัมภาษณ์ว่าหลังจบปริญญาโทที่ออสเตรเลีย แกจะเรียนต่อดร.ที่ฮ่องกง ตอนนี้เลยได้ไปฮ่องกงสมใจ ผมเลยคุยกับมหาหมี แบบนี้คือมหาโจร 1 ใน 8 มหาโจรในพระไตรปิฎก เหมือนตัวเองรู้ว่าขาดคุณสมบัติเป็นพระ รู้ว่าปลอมตัวมาบวชเป็นพระ
มหาหมี : ที่จริงเรื่องนี้เห็นตั้งแต่วันที่ไล่เรียงวันเดือนปีเกิด สรุปได้ว่าเกิดวันที่ 6 ก.พ.03 วันนั้นเห็นใบขอบวช 1 ธ.ค. 05 ประเด็นคือมีประเด็นถามมาว่าหลวงพ่อเป็นพระหรือไม่ ถ้าไม่ใช่พระท่านเป็นเจ้าพนักงานหรือไม่ เรารู้ข้อต่อสู้ฝ่ายจำเลย ถ้าไม่ใช่เจ้าพนักงานจะเข้าข่ายหรือไม่ ถ้าเป็นเจ้าพนักงานแล้วปฏิบัติโดยไม่มีเจตนาวิเศษจะเข้าข่ายทุจริตหรือไม่ ซึ่งท่านวางแผนไว้แล้ว ท่านบิดกระบวนการบวช กลายเป็นคนบวชคือนายอลงกต ไม่ใช่นายเกรียงไกร ทุกอย่างคือวัตถุวิบัติในทางธรรมวินัย แล้วพอบวชท่านแสดงตนตลอดว่าเป็นพระ เป็นเจ้าอาวาส พอนำไปสู่พนักงานเบียดบังทรัพย์ ตาม 147 157 หรือ 172 ของปปช.ในอนาคต บุคคลเกี่ยวข้องก็โดนตัวการร่วม แต่ปัญหาที่ถามมา ในการต่อสู้คดีมันยืดยาว พอพ้นชั้นตร.ไปแล้ว ต้องผ่านด่านอัยการปราบทุจริต นำไปสู่การฟ้องศาลอาญาทุจริตภาค 1 ทีนี้การสู้ในศาล จำเลยให้การยังไงก็ได้ จะสู้ยังไงก็ได้ แต่สิ่งที่ทนายจะอ้างคือสิ่งที่ปรากฏในสื่อเขาเป็นพระหรือไม่ต้องมาตีความ ศาลก็จะฟังโดยมีหน่วยงานกลางมาชี้ว่าใช่หรือไม่ใช่ ถ้าสิ่งที่เขาทำอ้างตนเป็นเจ้าพนักงาน จะถึงขนาดว่าสิ่งที่ทำไป จะเป็นเจ้าหน้าที่ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่หรือไม่ เนื่องจากหลักในการพิจารณาว่าเจ้าหน้าที่รัฐหรือคนที่เป็นเจ้าพนักงานของรัฐ ไม่ว่าจะได้รับเงินเดือนหรือไม่ก็แล้วแต่ ถ้าไม่มีเจตนาพิเศษ หรือเป็นเจ้าพนักงาน เขาไม่มีความผิดฐานเป็นเจ้าพนักงานทั้งสิ้น เส้นแบ่งอาญาทุจริตคือเจตนาพิเศษ ถ้าไม่ใช่ปั๊บจบเลย อยากฝากพนักงานสอบสวน ต้องปิดช่องว่างตรงนี้ด้วยครับ
เมื่อวานมีการลงพื้นที่ ไปเจออะไรบ้างในใจฟ้าอคาเดมี่?
พ.ต.อ.เอนก : จุดสำคัญที่ตรวจค้นคือใจฟ้าอคาเดมี่ และสี่จุดในมูลนิธิธรรมรักษ์ ห้องรับบริจาค และกุฏิเจ้าอาวาส ประมาณ 3-4 ที่ในวัดพระบาทน้ำพุ ก็มีที่ใจฟ้าอคาเดมี่ เบื้องต้นเจอสเตทเมนต์ผ่านบัญชีหมอบี มีเครื่องย่อยเอกสาร อันนี้เราก็ยึดมาด้วยเหมือนกัน โดยปกติแล้วสเตทเมนต์หมอบีไม่ควรไปอยู่จุดนั้น การไปอยู่จุดที่หลวงพ่อถูกจับก็ต้องตรวจสอบว่าเอาไปทำอะไร เตรียมการเรื่องใด เอกสารที่ถูกย่อยโดยเครื่องย่อยไปแล้ว เป็นเอกสารประเภทไหนยังไง นี่คือส่วนนึง อีกส่วนที่เราเจอ ในส่วนห้องเก็บเอกสาร ไม่ใช่เป็นห้องลับ เป็นห้องที่มีคนดูแลอยู่ ห้องนี้ก็เจอเอกสารที่น่าสนใจ เราเห็นมีการสั่งจ่ายเช็คด้วยเงินสด 3 ล้าน 5 ล้าน 10 ล้าน รวมแล้ว 100 กว่าล้าน มีการใส่ซองเอกสารไว้ แต่เช็คดังกล่าวไม่ได้นำไปเข้าบัญชีเรียกเก็บเงิน จุดนี้ก็เป็นจุดที่เราสงสัย เช็คที่มีบุคคลนึงบุคคลใดเซ็นลงนามมอบให้วัดมูลค่า 100 ล้าน ที่ไม่เอาไปขึ้นเข้าบัญชีเรียกเก็บเงิน จะเอาเช็คออกมาเพื่อเอาใบอนุโมทนาบัตรไปลดหย่อนภาษีหรือไม่ ก็ขอตรวจสอบเรื่องนี้อีกที
เจอเช็คหลักร้อยล้าน?
พ.ต.อ.เอนก : ตั้งแต่ปี 58 ซึ่งมันไม่ปกติวิสัยเท่าไหร่
เป็นไปได้มั้ยเอาเช็คมาค้ำประกัน?
พ.ต.อ.เอนก : มองได้หลายมุมครับ หรืออาจเป็นเรื่องที่เอาใบอนุโมทนาบัตรเอาไปลดหย่อนภาษีหรือไม่โดยมิชอบ
เรื่องการโอนรถ?
พ.ต.อ.เอนก : สามคันเซ็นโอนลอย และนำไปมอบให้หลวงพ่อตั้งแต่มิ.ย. พร้อมโฉนดที่ดิน
โฉนดที่ดินคือบ้าน เมื่อคืนคุณพุทธเปิดไว้แล้วเรื่องตัวบ้านดำ ถ้าย้อนกลับไป จำได้มั้ย หมอบีมานั่งบอกว่าบ้านหลังนี้ประมาณ 30 ล้าน แต่จากข้อมูลบ้านหลังนี้ไม่ใช่ 30 ล้าน?
พ.ต.อ.เอนก : น่าจะเกิน เพราะมีตกแต่งใหม่ด้วย
เห็นบอกว่าค่าตกแต่ง 40 ล้าน ค่าบ้าน 30 ล้าน เป็น 70 ล้าน?
พ.ต.อ.เอนก : ซื้อมาและส่วนนึงทุบและสร้างใหม่ ตกแต่งใหม่
บ้านหลังนี้เท่าที่ทราบข้อมูลประมาณ 70 ล้าน แต่ประเด็นไม่ได้อยู่ในมือหมอบีแล้ว ผมไม่ได้ข้อมูลจากพี่เอนกนะ ผมได้ข้อมูลอีกที่นึงมา บ้านหลังนี้ ก่อนหน้านี้มีประเด็นหลวงพ่อทราบเรื่องจากบุคคลใกล้ชิดหมอบีว่ามีการชักเงินออกไปใช้ผิดวัตถุประสงค์ หลวงพ่อเลยเรียกหมอบี น่าจะเป็นเดือนเม.ย. ที่หลวงพ่อรู้ มิ.ย. หลวงพ่อมีการตกลงเจรจากับหมอบี เรียกมาแล้วบอกว่ารู้แล้วนะว่ามีการชักเงินออกไป มีหลักฐานยืนยัน หมอบีตกใจ ตกลงกับหลวงพ่อว่าจะให้รถหลวงพ่อ 3 คัน กับอีกอันจะมอบบ้านหลังนี้ให้หลวงพ่อ โดยมีการเซ็นโอนบ้านให้หลวงพ่อไปแล้วด้วย หลังมิ.ย. ไปก.ค. หมอบีน่าจะรู้ชะตาชีวิตตัวเองว่ามีเรื่องไม่ชอบมาพากลเกิดขึ้น เริ่มมีคนไปร้องกองปราบมากขึ้น หมอบีเข้ามาพบหลวงพ่ออีกครั้งในเดือนก.ค. แล้วตกลงกับหลวงพ่อว่าบ้านของผมที่โอนให้หลวงพ่อ วันนี้ขอทำสัญญาเพิ่มอีกฉบับ แยกมาเลย ขอลงว่าบ้านหลังนี้ให้เอาไปทำศูนย์วิปัสสนา แต่ถ้าหลวงพ่อไม่ทำผมขอให้โอนบ้านหลังนี้คืนกลับสู่ผม จริงมั้ยครับ?
พ.ต.อ.เอนก : ที่เรามีข้อมูลอยู่ก็ตรงครับ
แหล่งข่าวเชื่อถือได้จริงๆ ฉะนั้นบ้านหลังนี้ถูกโอนเรียบร้อยเป็นชื่อหลวงพ่อ เป็นชื่อหลวงพ่อหรือเปล่า?
พ.ต.อ.เอนก : ปรากฏเป็นเช่นนั้นครับ
เปิดโฉนดให้เห็นว่าถูกาเปลี่ยนถ่ายไปแล้วจริงๆ ข้างล่างเสกสันน์โอนมาขวามือ พระราชวิสุทธิประชานาถ (อลงกต พูลมุข) พื้นที่ 1 งานกับ 16 วา คือ 100 กับ 16 วา ตกแต่งทุกอย่างก็เกือบๆ 70 ผมไม่เข้าใจว่าหมอบีย้อนกลับมาให้ทำสัญญาอีกหนึ่งฉบับเพื่ออะไร?
พ.ต.อ.เอนก : เราไม่ได้สอบถามเขาโดยตรง แต่เราเห็นข้อมูลแล้ว มีบันทึกท้ายสัญญาให้ เป็นลักษณะถ้าไม่ได้เอาไปใช้เป็นศูนย์ปฏิบัติธรรมก็คืน แต่เงื่อนไขหนึ่งข้อที่น่าสนใจ คือเขาระบุว่าถ้าหลวงพ่อผู้รับการให้เสียชีวิตแล้ว ให้อันนี้ตกมาเป็นของเขาเลย ถ้าผมให้มหาหมี ทรัพย์นั้นกรรมสิทธิ์ก็ไปอยู่กับมหาหมีแล้ว แต่ก็มีบันทึกท้ายพ่วงมาอีกว่าถ้าผู้รับการให้เสียชีวิตแล้ว ให้กลับมาตกเป็นของผู้ให้อีก ตรงนี้มุมมองสอบสวน ก็พอจะมองเจตนาออกว่าทำไว้เพื่ออะไร ยังไง
ขอบคุณแหล่งข่าวด้วย เขาเอาข้อมูลโฉนดนี้ให้ผมโดยตรงเลย จริงๆ พระมีชื่อเป็นเจ้าของได้?
ดร.อุทิส : มีชื่อได้ แต่เคสนี้มันซับซ้อน พิศวงและพิสดาร ไม่ธรรมชาติ อย่างที่คุยกับมหาหมี ผมคิดว่าสืบแล้วจะเจออะไรตามมาอีกเยอะ โดยเฉพาะการวางแผนแยบยล มันไม่ใช่เคสปกติ อาจต้องบันทึกเอาในพงศาวดาร ร.10 เลยนะ เคสนี้
เต่าพอจะรู้มั้ยเขามีการโอนให้แบบนี้?
เต่า : รู้ครับ ทีมงานเอามานั่งคุยกัน บ้านหลังนี้ที่บีซื้อที่ดินพร้อมบ้าน และทุบทิ้งทั้งหมด สร้างใหม่ขึ้นมาเป็นหลังนี้ ทุกคนจะรู้ว่าเป็นบ้านพี่บี ที่แกใช้เงินส่วนตัวแกเองมาซื้อ แกบอกเป็นเงินส่วนตัวของแก พอเกิดเรื่องทีมงานก็มานั่งคุยนั่งเล่าให้ฟังว่าโอนไปให้หลวงพ่อหมดแล้ว ก็แปลกใจเหมือนกัน ของพี่แล้วโอนให้หลวงพ่อทำไม โอนบ้าน โอนรถ โอนทรัพย์ ไม่เหลืออะไรเลย ทางพี่บีบอกแบบนั้น
เต่าบอกผมตั้งแต่แรก ก่อนหมอบีออกรายการ เขาบอกว่าหมอบีโอนบ้าน-รถให้หลวงพ่อ แต่วันนั้นไม่ได้หยิบเรื่องนี้มาถามบี เพราะถามเขาว่าเป็นบ้านของเขาหรือเปล่า เขาบอกว่าเป็นบ้านของเขา ตอนนั้นก็ปล่อย ประสานกับพี่เอนกเหมือนกันว่ามีเรื่องราว ประเด็นที่เป็นประเด็นอยู่ตอนนี้ ตกลงเรื่องที่ผู้หญิงทะเลาะกันแล้วเอามาเปิดเผย ไม่ใช่เรื่องหลวงพ่อ แต่เป็นเรื่องหมอบี จริงมั้ยหมอบีมีวิธีบอกผู้หญิงว่าชาติที่แล้วพวกเธอเป็นพี่น้องกับฉัน?
เต่า : อันนี้จริงครับ
แล้วขอให้มาอยู่บ้านเดียวกัน?
เต่า : อันนี้ไม่รู้ไปขอยังไงให้มาอยู่บ้านเดียวกัน
แล้วเขาอยู่บ้านเดียวกันมั้ย?
เต่า : อยู่บ้านเดียวกันครับ
มีการพบสร้อยข้อมือผู้หญิงต่างๆ นานา อยู่ในที่พักของพระ จริงมั้ย?
พ.ต.อ.เอนก : มีพบอยู่ครับ แต่ยังไม่ได้มีการสอบถามซักถามว่าของใครอย่างไร
มีกรณีอินฟลูฯ บางท่าน นักร้องบางคน หรืออะไรก็แล้ว ที่เคยเข้าไปรับเงินออกมาจากทางหลวงพ่อ ท่านมีข้อมูลมั้ย?
พ.ต.อ.เอนก : ยังไม่เคยได้รับข้อมูลในส่วนนี้
เคยได้ยินมั้ย?
เต่า : เคยได้ยินครับ พี่บีเล่าให้ฟังว่ามีอินฟลูฯ มาขอเป็น 10 ล้าน หลวงพ่อเมตตาช่วยไป มีนักร้องเก่า ตลก มาขอจัดคอนเสิร์ต แต่เราไม่รู้กระบวนการเขาจัดยังไง แต่รู้ว่าเขามาขอหลวงพ่อ หลวงพ่อก็เอาบัตรไปแจกไปให้ผู้หลักผู้ใหญ่
ถ้าคนเหล่านี้รับเงินไปโดยมิชอบ รับเงินจากวัด ต้องเรียกมั้ย?
พ.ต.อ.เอนก : ถ้ามีหลักฐานก็ต้องเรียกดำเนินการ ถ้ามีข้อมูลและเป็นจริงอย่างที่ว่า ตลก อินฟลูฯ ชื่อดัง หรือนักร้องเก่า ถ้าเอาเงินหลวงพ่อไป คำถามคือหลวงพ่อเอาเงินจากไหน ถ้าเงินส่วนตัวไม่เป็นไร แต่ถ้าเป็นเงินของวัดก็มีปัญหาได้ ถ้ามีข้อมูลหลักฐาน นักร้อง อินฟลูฯ ก็จะโดนเหมือนหมอบี ข้อหาเดียวกันครับ
กองปราบลงพื้นที่ ได้เอกสารเยอะมากถ้าเอกสารมีรายชื่อเบิกจ่ายเงินให้ใครบ้าง จำเป็นต้องเรียกมามั้ย?
พ.ต.อ.เอนก : ต้องเรียกตรวจสอบอยู่แล้ว เอกสารที่เจอเบื้องต้น เหมือนทำเอกสารจ่ายไว้ แต่เมื่อวานในการให้ทีมงานเก็บหรือรวบรวมหลักฐาน เราต้องการดูว่าเส้นทางเงินขาเข้าของวัดมีจากช่องทางไหนบ้าง มาแล้วเงินไปไหนไปอยู่ในบัญชีหรืออย่างไร แล้วรายการจ่าย จ่ายไปอย่างไร เราต้องมุ่งเน้นส่วนนี้ แต่เห็นเอกสารบางอย่าง ก็มาทำเรื่องขอเบิกเงินต่างๆ เขาเก็บหลักฐานไว้ ก็ต้องขอตรวจสอบหน่อย เพราะเอกสารเยอะครับ
จริงมั้ย ครั้งนึงมีประเด็นหลวงพ่อเคยไปประชุมที่ร้านนาถะ หลวงพ่อพูดว่าบีทุจริตเงิน 10 ล้าน ต้องหาเงินมาคืนหลวงพ่อ จริงมั้ย?
เต่า : จริงครับ แต่เนื้อหาไม่ใช่แบบนี้ เนื้อหาเหมือนกับว่าโอนรถโอนบ้านให้หลวงพ่อหมดแล้ว มันมีส่วนต่างอยู่อีกประมาณ 10 ล้าน เลยให้พี่บี
โอนบ้านไปแล้ว โอนรถไปแล้ว ยังมีส่วนต่างอีก 10 ล้าน นั่นหมายถึงบีชักเงินไปไม่ต่ำกว่า 70-80 ล้านนะ?
เต่า : ไม่ทราบเหมือนกัน แต่เราเข้าใจแบบนี้
โอนบ้านไปแล้ว โอนรถไปแล้ว 3 คัน ยังมีส่วนต่างอีก 10 ล้าน?
เต่า : หลวงพ่อให้หมอบีไปเป็นหนี้พี่อีกคนนึง
เป็นนายทุน?
เต่า : ใช่ครับ ให้พี่นายทุนเขียนเช็คไว้คืนทางวัดหรือหลวงพ่อ เต่าไม่ทราบ เหมือนหานายทุนมาคนนึงให้เคลียร์ยอดคืนหลวงพ่อ แล้วพี่บีไปติดพี่คนนี้แทน
เอานายทุนรับหน้าแทน ให้คนนี้จ่ายเงินแทนบี ให้บีเซ็นเช็คเอาไว้?
เต่า : เขาทำเช็คมาให้ พี่คนนั้นหลวงพ่อพามา เต่าไม่รู้จัก
บีรู้จักนายทุนมั้ย?
เต่า : ไม่รู้
แต่หลวงพ่อพามาให้?
เต่า : ใช่ครับ ไม่รู้พี่บีรู้หรือเปล่านะ พี่บีอยู่ต่างประเทศ ไม่ได้เข้าประชุม เขาโทรคุยเฉยๆ สุดท้ายพี่บีเขาไม่ยอม ไม่ได้รับเงื่อนไขนี้ หลังประชุมเสร็จแล้ว
บีได้เซ็นเช็คมั้ย?
เต่า : ไม่เห็นเลยครับ แต่พี่คนนั้นเอาเช็คมาในที่ประชุม
สุดจริงๆ ตกใจมั้ย?
ดร.อุทิส : ช็อกครับ
หมอบีเอาไปเท่าไหร่ ให้บ้านไปแล้วหลังนึง รถอีกสามคัน แล้วมีเงินอีก 10 ล้านที่ต้องจ่ายให้หลวงพ่อ หลวงพ่อเอานายทุนมาให้บีจ่ายเงินกับนายทุน หลวงพ่อเอาเงินไปทำอะไร?
พ.ต.อ.เอนก : อยู่ระหว่างตรวจสอบอยู่ครับ เป้าหมายคืออยากเห็นว่าเงินเข้ามาแล้วไปอยู่ส่วนไหน ถูกบันทึกไว้หรือไม่ ส่วนระบบของวัดมีการบันทึกไว้มั้ย บันทึกแล้วตัวเงินไปไหน เอาเงินเข้าบัญชีธนาคารมั้ย ถ้าฟังรูปแบบวัดพระบาทน้ำพุมีช่องทางรับเงินสดค่อนข้างเยอะ ตรงที่ส่วนนึงได้จากช่องทางอย่างนี้แล้วเบิกสดมา หรือได้จากบิณฑบาต หรือคนมาบริจาคสด ช่องทางต่างๆ ค่อนข้างเยอะ ต้องตรวจสอบที่มาที่ไป
มูลค่าเงินที่ทราบที่มีการถอนเงินออกมาจากหลากหลาย และโอนเงิน 1,160 กว่าล้าน ไม่รวมหมอบี?
พ.ต.อ.เอนก : อันนี้ยังไม่ทราบ แต่น่าจะเยอะครับ รูปแบบของวัดดูแล้วอาจไม่ค่อยปกติเหมือนวัดทั่วไปหรือเปล่า ใช้วิธีการผ่านเงินสดซะเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งปกติการรับเงินในปัจจุบันสามารถโอนผ่านแอปฯ หรือธนาคารได้ เรื่องนี้ตั้งแต่หมอบีมาพบกองปราบช่วงแรก โอเคจะเปิดบัญชีในนามของใครก็ตาม ถ้ามีความบริสุทธิ์ใจอย่างแท้จริง จะโอนให้วัดก็โอนผ่านบัญชี ไม่ต้องให้เงินสด ก็จบเลย
เขาตอบว่าอะไร?
พ.ต.อ.เอนก : เขาอ้างว่าอาจมีปัญหากับวัด หรือคนในวัด เราก็ไม่รู้เหตุผล ถ้าถอนเงินสด มันสามารถอะไรได้ แต่ถ้าโอนทั้งก้อน หลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์มันบ่งชี้อยู่แล้วว่าไปไหน มันโกหกไม่ได้
หลักฐานที่หมอบีเอาไปให้ตั้งแต่แรก ที่ตร.ยังไม่ได้เรียก แต่เขาโผล่ไปเอง อันนั้นใช้ได้มั้ย?
พ.ต.อ.เอนก : เขาก็เอามาอ้างเพื่อดีแคร์ตัวเองในเบื้องต้น เราดูแล้วความน่าเชื่อถือค่อนข้างน้อย มีบางสิ่งบางอย่าง เราเห็นว่าน่าจะเป็นการให้เซ็นย้อนหลัง เอาง่ายๆ รูปแบบเอกสาร ฟอนต์ต่างๆ ตั้งแต่ปี 62 ถึงปัจจุบันแพทเทิร์นเดียวกันเป๊ะ ช่องไฟเดียวกันเป๊ะ บ่งชี้ว่าเอกสารน่าจะทำในคราวเดียวกันและมาเซ็นในตำแหน่งที่เดียวกัน
นี่คือสาเหตุว่าทำไมบีถึงยอมนำบ้านกับรถให้หลวงพ่อ เพราะบีรู้แล้วว่าหลวงพ่อรู้ บีนี่แหละเป็นคนบอกว่าแลกเปลี่ยนกับการทำเอกสารย้อนหลัง หลวงพ่อก็ยอมให้บีทำเอกสารย้อนหลังได้ แต่บีต้องใช้เงินคืนหลวงพ่อ โดยบีเอาบ้านไปให้ หลวงพ่อจึงมีการเซ็นย้อนหลังให้ ไม่งั้นจะด้วยเหตุผลอะไร หนึ่งทำไมหลวงพ่อไม่แจ้งความตั้งแต่แรก ทั้งที่รู้ว่าบีทำผิด แต่กลับใช้คำว่าให้โอกาส สองต้องมองว่าจริงๆ แล้วตัวหมอบีเองก็มีพฤติกรรมในการเอาเงินไปใช้เองตั้งแต่แรก ตัวหลวงพ่อก็อย่างที่ทราบ พอไม่แจ้งความกลับอะลุ่มอล่วย ให้บีเอาเอกสารมาเซ็นย้อนหลัง เพื่อให้บีรอดความผิดจากสิ่งที่ทำ ตัวบีเลยรู้สึกว่ามีหลักฐานเพียงพอ เขาอาจไม่รู้ด้วยซ้ำว่าทุกสิ่งทุกอย่างตร.มีหมดแล้ว ?
พ.ต.อ.เอนก : ครับ ตอนนี้เหมือนพยายามจะบอกว่าเงินที่เบิกถอนมา หลวงพ่อรับครบถ้วนแล้ว โจทย์ใหญ่ก็อยู่ทีหลวงพ่อว่าเงินอยู่ไหน เข้าบัญชีวัดมั้ย นั่นคือปัญหาที่ตามมา หลักฐานเอามาให้เซ็นยอมรับว่าได้เงินเท่าไหร่ ความน่าเชื่อถือพยานหลักฐานตรงนี้ค่อนข้างน้อย เอามายื่นเราก็รับฟังไว้ แต่ดูบริบทอื่นประกอบแล้ว ความน่าเชื่อถือตรงนี้ค่อนข้างน้อย เราเชื่อว่าอาจทำย้อนหลังเพื่อบิดเบือนรูปคดีอะไรต่างๆ
น่าตกใจจริงๆ งงมากที่อยู่ดีๆ พาเจ้าของเงินกู้ไปให้บีกู้เงิน ทำได้เหรอ แปลกๆ นะ บีเองเห็นบอกว่าเขามีการเอาเงินส่งเสียผู้หญิงเรียนหนังสือด้วย จริงมั้ย?
เต่า : ก็มีน้องสองคนที่ขอพี่บีไปเรียนต่างประเทศ พี่บีเขาก็อ้างว่าเป็นเงินของพี่บีเอง น้องก็เข้าใจอย่างนั้น ก็ขอๆ กันไปครับ น้องที่ทำงานอยู่ด้วยกัน
เป็นผู้หญิงสองคน สวย?
เต่า : ก็น่ารักครับ เขาขอไปเรียนต่างประเทศ บีก็ส่งไป เขาบอกส่งโดยใช้เงินเขา เขาจะทำอะไรก็ได้ เขาว่าแบบนี้ เราถามแล้ว เราก็รู้สึกแปลก เขาบอกว่าเงินเขา เขาจะให้ใครก็ได้ ไม่เป็นไร
พ.ต.อ.เอนก : ช่วงปีไหน
เต่า : น้องเพิ่งไปเมื่อปีที่แล้วเองครับ ปลายๆ ปี อีกคนแถวๆ ต้นปีครับ แต่น้องน่าจะเข้าใจจริงๆ ว่าเป็นเงินพี่บี เพราะเห็นจากการที่พี่บีมีทรัพย์สิน ใช้เงิน
ตกลงคือเงินที่เอามาจากวัดพระบาทฯ ?
เต่า : เชื่อว่าอย่างนั้น เพราะน้องที่เป็นเลขาฯ เขาบอกว่าเขาเป็นคนเอาเงินสดไปให้น้องเองที่จะไปเรียนเอง เป็นคนนำเงินสดไปส่งให้น้อง
น้องเอ กับน้องบี ที่จะไปเรียน เรียนที่ไหน?
เต่า : เยอรมันกับออสเตรเลียครับ แต่ยอดไม่รู้เท่าไหร่ เห็นมีข่าวมาว่าเป็นล้านเฉยๆ
หมอบีก็รวยเนอะ ส่งผู้หญิงเรียนหนังสือ ที่บ้านอยู่กันกี่คนล่ะ ที่บ้านดำ?
เต่า : สาม
อุ้ยตาย ใครอยู่?
เต่า : พี่บี ภรรยา แล้วก็น้องอีกคนนึง
น้องเจ้าของรถจิมนี่?
เต่า : ใช่ๆ
แอบมองคุณอยู่นะ อยู่ด้วยกันยังไง?
เต่า : เต่ารู้อีกทีตอนสร้างบ้านเสร็จเลย เห็นว่าอยู่ด้วยกันแล้ว อยู่ด้วยกันมาสักพักแล้ว อยู่ด้วยกันปีกว่า
น้องผู้หญิงอีกคนเขามาอยู่ได้เหรอ?
เต่า : บ้านเขาใหญ่ครับ
หมายความว่า ทำไมภรรยาเขาอนุญาตเหรอ?
เต่า : อันนั้นไม่ทราบเหมือนกัน
คุณเคยเตือนมั้ย?
เต่า : เคยบอก เคยเตือนบ่อยๆ เรื่องนี้ บอกว่าพี่บีเป็นคนสาธารณะนะ พี่ก็ทำงานเกี่ยวข้องกับตรงนี้ พี่อย่าพยายามให้ภาพลักษณ์พี่เสีย เดี๋ยวจะเสียไปถึงหลวงพ่อ เขาบอกไม่มีปัญหาอะไร เขาบอกภรรยาไม่ได้ว่าอะไร ไม่มีปัญหา
อีกคนนึงล่ะ คนแนบกาย?
เต่า : อีกคนนึงไม่ได้อยู่ที่นี่ แต่แว้บมาตลอด ช่วยงานหลวงพ่อ
ทีนี้มีประเด็นเรื่องหนังสือของบี คือหนังสืออะไร?
เต่า : มีช่วงนึงพี่บีทำชีวประวัติ เมื่อก่อนทำอะไรดำๆ ไม่ดีมา ก็เป็นหนังสือสีดำ แล้วเป็นสีเทาๆ แล้วก็มาเป็นขาว ทำบุญทำกุศลอย่างเดียว เขาจะเขียนตั้งแต่เริ่ม มานั่งอย่างนี้เล่าให้ทุกคนฟัง ทุกคนก็ช่วยกันจดๆ ว่ามีเรื่องอะไร จะได้เอาไปทำหนังสือ เอาไปขายเพื่อร่วมบุญ
ประวัติเขาเขียนว่าเขาเป็นอะไร?
เต่า : เหมือนที่อ.ตฤณห์พูดวันนั้น
คล้ายๆ เป็นผู้วิเศษ เป็นหนึ่งในห้าผู้วิเศษ?
เต่า : เหมือนตายไปแล้ว 3 เหลือ 2 คน เขาบอกว่าตอนเด็กๆ ที่บ้านไม่ใช่เขา แต่เป็นคนอื่น เขาเพิ่งสลับตัวตอน 8 ขวบ แต่ตกลงไม่ได้ออกขาย เต่าฟังถึงแค่นี้ เต่าก็ออกไปนั่งข้างหน้าแล้ว
5 ผู้วิเศษแห่งรัสเซีย ตายแล้ว 3 เหลือ 2 คือเขากับอีกคนนึง อยู่ที่ไหน?
เต่า : ไม่รู้ แต่เขาบอกว่าเขาสื่อสารกันได้ รู้กัน เหมือน 5 คนจะรู้พอมีใครตาย
อีกคนที่เหลืออยู่จะรู้มั้ยว่าตอนนี้บีติดคุก?
เต่า : ไม่รู้ครับ ปกติเต่าไม่ค่อยชอบฟังเรื่องอะไรพวกนี้อยู่แล้ว พอเขาเริ่มคุยกัน เต่าก็ไปนั่งเล่นเกมส์ หรือทำเตรียมสไลด์ เตรียมงาน ก็รู้ประมาณนี้
เรื่องเขาไปหาประวัติของคนที่เขาจะทาย จริงมั้ย?
เต่า : อันนี้เต่า 50-50 ครับ
คุณเป็นคนไปหาให้เขาหรือเปล่า?
เต่า : เวลาคนส่งเคสมา เขาจะส่งมาเป็นแพทเทิร์นอยู่แล้ว เต่าจะขอชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิด เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อกลับ เขาก็จะเล่าเรื่องของเขาว่าเขาโดนอย่างนั้นอย่างนี้ แต่เวลาออกไปหน้าเคส พี่บีไม่ได้ใช้ข้อมูลพวกนี้ สมมติเขาส่งเจ้าตัวมา แต่เขาจะไปเจอ ไปหาลูก หาญาติได้ หรือคนที่เสียชีวิตไป ซึ่งก็มีสองอย่าง เขาอาจรู้เป้าก่อนไป เพราะเขาส่งข้อมูลมาในเพจ ใครจะไปอ่านก็ได้ เพราะมีแอดมินเยอะ เป็นไปได้ว่าอาจรู้เป้าก่อน อาจใช้ข้อมูลจากเป้านี้ไปหา แบบที่ตร.หา สมมติเขาส่งชื่อพี่หนุ่มมาชื่อเดียว แต่เขาอาจไปเจอครอบครัวพี่หนุ่ม คิดอยู่สองอย่าง อาจไปเสิร์จหาได้ หรือมีจริงๆ
สมมตินังมาลี โสเจียตา ญาติถูกกระทืบอยู่ตรงนี้ๆ เขาก็ไปเสิร์จหา เขาทายเลย ว่าญาติโดนกระทืบ มาลีปากเสียเลยโดนกระทืบ?
เต่า : ใช่ เขาทายละเอียดกว่าข้อมูลที่เขาส่งมาให้เยอะเลย หลายอย่าง อาจเป็นไปได้ว่าหาเรื่อยๆ เต่าเพิ่งสังเกตหลังๆ สมมติเราไปสถานที่สักที่นึง เขารู้เป้า รู้โลเกชั่น อย่างตอนไปรายการพี่หนุ่มรอบแรก เขารู้บริเวณแถวนั้น
รายการมดดำสิ?
เต่า : (หัวเราะ) เราก็ไปคิดย้อนกลับกระบวนการ ว่าเขาอาจรู้โลเกชั่นแถวนั้นก็ไปเสิร์จข่าวที่มีการเสียชีวิตมาก่อน อาจเพิ่งเจอ พอคนที่เขาดูทางบ้านก็อาจเสิร์จตามแล้วเจอ ก็อาจเป็นได้หมด
จริงหรือเปล่าเขาประกาศว่าผู้หญิงเจ้าของรถ เป็นลูกหรือน้องเขาในอดีตชาติ?
เต่า : ใช่ อันนี้เขาประกาศเลย ชาตินี้เป็นลูกเขา จะอยู่กันแบบนี้
อยู่กับเขาและเมียเขา อยู่ในฐานะอะไร?
เต่า : ลูก เขาบอกว่าลูกก็ลูก ลูกน้องพี่หนุ่มจะกล้าเถียงพี่หนุ่มเหรอ เขาบอกว่าลูกเราก็ลูก
ทำไมอ้างเรื่องอดีตชาติบ่อย?
มหาหมี : พอบอกว่าเหนือโลกเหนือธรรมชาติ จะทำให้เกิดศรัทธาและเชื่อในสิ่งที่ทำ พอบอกเหนือโลกเหนือธรรมก็นำไปสู่การถูกฉ้อโกงได้ง่าย เป็นเรื่องความเชื่อ
เต่า : เวลาคนที่เขาไม่มีทางออก ทุกข์ใจ อะไรก็ได้ ไปหาหมอมาหมดแล้ว ทางไหนก็ได้คลายให้เขาที
เป็นจิตวิทยาอย่างนึง ในฐานะอยู่กับหมอบีมานาน ตกลงเขาของจริงมั้ย?
เต่า : เต่าว่าน่าจะมีบ้าง แต่อาจไม่ได้เยอะ โอเวอร์พาวเวอร์อย่างนั้น อาจทำอะไรได้นิดนึงเรื่องนึง
มีเพื่อนพี่คนนึงบอกว่าหมอบีเคยโทรหาเพื่อนเขาคนนึงที่ต่างประเทศ แล้วรู้ว่าคุณกำลังทุกข์ใจเรื่องพ่อป่วย น้องไปทำอย่างนี้ น้องกำลังจะออกจากบ้าน เขารู้อย่างนี้ได้ไง?
เต่า : อันนี้ไม่ทราบ
เป็นจริงแบบนั้นจริง?
เต่า : เป็นจริงครับ แต่เต่าว่ามันก็ยังพอมีช่องทางที่เป็นทางวิทยาศาสตร์ได้อยู่ แต่ไม่รู้แกทำยังไง
คุณไม่ได้ไปหาข้อมูลให้เขา?
เต่า : ไม่ครับ มีแค่ข้อมูลพื้นฐานเลยที่ส่งมาให้เขา
ดร.อุทิส : เชิงวิจัยที่ธรรมศาสตร์ เขามีเรียนสาขาคติชนวิทยา จนถึงปริญญาโทและเอก สาขาเหล่านี้จะศึกษาเรื่องโหราศาสตร์ ราหู คนทรงเจ้าเข้าผี ผมอยู่ในวงการวิจัย พุทธศาสนาเชิงลึกก็สนใจเรื่องพวกนี้ ก็ได้พบข้อค้นพบอย่างนึงที่ตอบคำถามหมอบีได้ ข้อค้นพบนั่นคือมีอาชีพคนทรงเจ้า ผมตระเวนดูศาลเจ้าต่างๆ จนพบคนๆ นึงยอมให้ข้อมูลที่ศาลเจ้าทั้งหลายปกปิด พวกคนทรงเจ้าทั้งหลายจะมีสองมิติซ้อนกัน ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่สวดมนต์จนถึงที่เจ้าจะลง ฉะนั้นจะทายอะไรแม่นยำ เขายืนยันว่าลงจริง อันที่สอง คนทรงเจ้า คนเหล่านี้ถึงเวลาจะทายใคร เจ้าไม่ลงแล้ว ทายไม่แม่น ก็ต้องทำตัวเป็นเจ้า ซึ่งก็จะทายผิดทายถูก ไม่แม่นยำเหมือนเจ้าลงองค์ ผมว่าอาจเป็นเคสแบบนี้ เจ้าเคยลงมี แล้วทายได้แม่น พวกนี้จะเชื่อหัวปักหัวปำ เหมือนเราเชื่อหลวงตาจัน ช่วงนึงเจ้าลงทายแม่น ถึงเวลานึงจะเป็นคนทรงเจ้า จังหวะได้อภิญญาทำนายได้หมด แต่พอฌานเสื่อมก็ทายไม่ได้ แต่เพื่อไม่ให้เสียฟอร์ม ก็ต้องแกล้งทาย
ของหมด?
เต่า : ถ้าทายอะไรถูกสักเรื่องเดียว คนก็เชื่อแล้ว เรื่องอื่นเขาไม่รู้ไง แล้วเราบอกอัดเข้าไป แต่อาจไปเจอจุดที่ถูกต้องเรื่องนึง
ดร.อุทิส : เคยถามนักบวชเก่า ที่บอกว่าทายตัวเลขแม่นยำ เลขโทรศัพท์ยันเลขบัตรประชาชน 13 หลัก พอบอกให้บอกหวยที่จะออก เขาก็ตอบไม่ได้
เขาเคยพูดมั้ยว่าดวงเขาไม่ดี และอาจโดนตร.จับ?
เต่า : เขาพูดในไลฟ์สดของเขานั่นแหละเขาจะไม่อยู่แล้ว แต่เราก็ไม่รู้
เขาพูดถึงอาการป่วยไม่ใช่เหรอ?
เต่า : พักหลังที่มีเรื่องเข้ามาแล้ว
เขาก็ต้องรู้เปล่าโดนหลวงพ่อเรียกไปขนาดนั้น โอนบ้านโอนรถ?
เต่า : เขารู้ แต่คนอื่นยังไม่รู้ รู้แค่ในวงแคบๆ
ถ้าพี่เป็นบี เจ้าหนี้เรียกไป เอาบ้าน เอารถ เอาทุกอย่าง เลขาฯ ไปเป็นพยานว่าเราทำไม่ดี พี่ก็ต้องออกมาพูดว่าพี่ลำบาก อาจอยู่ไม่ได้แล้ว ต้องไป คือกูรู้อยู่แล้วว่าจะโดนอะไร พี่ว่าเป็นการระบายของคนหาทางออกไม่ได้มากกว่าเลยออกมาพูดแบบนี้ เหมือนมีภาวะอยากฆ่าตัวตาย?
เต่า : เหมือนเก็บอยู่ในใจ เวลาจะทำรายการทำอะไรก็ไม่ปกติ ก็มีพูดระบายออกไปทุกรอบ
ฟังแล้วเหนื่อยใจมั้ย หลวงพ่อบอกมีหลักฐานมาแก้ต่าง?
พ.ต.อ.เอนก : เป็นสิทธิ์ผู้ต้องหาตามกฎหมาย แต่หลักฐานที่เขาเอามาอ้าง หรือแสดง จะน่าเชื่อถือหรือไม่ หรืออ้างเลื่อนลอยไร้หลักฐาน อันนี้ก็ไม่มีน้ำหนักในการรับฟัง ในการหักล้างพยานฝ่ายโจทก์ได้
มีภาพนึงที่ได้มา อยากทราบว่าภาพนี้คือภาพอะไร ภาพจากุซซี่ที่ไหน?
พ.ต.อ.เอนก : ได้ข้อมูลจากฝ่ายสืบสวน ว่าเป็นจากุซซี่ที่พักใจฟ้าอคาเดมี่
เป็นที่พักของใคร?
พ.ต.อ.เอนก : อันนี้ขอสงวนไว้นิดนึงแล้วกัน (หัวเราะ)
มีที่นอนด้วย ไม่รู้ที่นอนใคร พี่อุทิส เรื่องทั้งหมดพอมีข่าวพระบ่อยๆ เข้า คนเสื่อมศรัทธาไปเยอะ จะแก้ไขยังไง?
ดร.อุทิส : เราต้องกลับไปทบทวนพงศาวดาร และประวัติศาสตร์โบราณคดี ตอนนี้กำลังสนใจเรื่องสมัยร.3 และสมัยแผ่นดินกรุงธนบุรี คือสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ยุคนั้นประชากรมีแค่แสน แต่พระราชาคณะ ชั้นรองสมเด็จหรืออะไร โดยข้อหาลักทรัพย์ ยักยอกทรัพย์ก็มี แต่วิธีแก้โจทย์พระเจ้ากรุงธนบุรีน่าศึกษา พระเจ้ากรุงธนบุรีเรียกมาถาม ยักยอกจริงมั้ย ยักยอกจริง ให้สึกเลย แล้วท่านมีพระราชดำริว่าพระที่เป็นเปรียญมีความรู้สูงให้กลับรับราชการในสำนักพุทธในตำแหน่งใหญ่โต
คุณพุทธเปิดแล้วจากุซซี่เป็นของหลวงพ่อ?
ดร.อุทิส : เรื่องการรักษาศรัทธา คิดว่าคนนับถือพุทธศาสนา เข้าวัดด้วยสองแนวคิด ศรัทธากับปัญญา แต่จากการวิจัย เข้าวัดด้วยศรัทธา 98 เปอร์เซ็นต์ เข้าด้วยปัญญา 2 เปอร์เซ็นต์ หมายความว่าในศาสนาพุทธประกอบด้วยสามแกนหลัก คืออิทธิปาฏิหาริย์ อิทธิฤทธิ์ที่เราชอบกัน สองเรื่องดูดวง โหราศาสตร์ สามเรื่องศึกษาแก่นแท้แก่นธรรม ตัวนี้ผมคิดว่าสังคมไทยอย่าโยนใส่พระอย่างเดียว สังคมไทยต้องอัปเกรดขึ้นมาจาก 2 เปอร์เซ็นต์ ถ้าไม่มาสู่คำสอนที่เป็นแก่นแท้แก่นธรรมก็วนอยู่กับการถูกฉ้อฉล หลอกลวง ไม่จบไม่สิ้น ถ้าเปลี่ยนคนให้มีความรู้ มีปัญญามากๆ ผมคิดว่าปัญหาเหล่านี้ไม่เกิด ต้องไปสู่รากเหง้าการศึกษา
เรื่องรถเคยถามไปแล้ว บุคคลถือครองรถ ยังมีความผิดอยู่มั้ย ทั้งที่รู้ว่าเงินมาจากไหน?
พ.ต.อ.เอนก : ถ้าผู้ถือครองรถ รวมถึงทรัพย์สินอื่นของวัดหรือต่างๆ ต้องรู้อยู่แล้ว ตอนนี้เริ่มมีความชัดเจนว่าอาจได้ไปโดยไม่ชอบ ถ้ายังไม่เอามามอบคืนให้วัดหรือมอบคืนทางพนักงานสอบสวน ก็จะถือว่าเข้าข่ายการฟอกเงินได้ ฝากรวมถึงคนถือครองทรัพย์สินแทนวัดเรื่องที่ดิน สาธารณะต่างๆ ผมเชื่อว่าจะอ้างว่าไม่รู้ไม่ได้แล้ว เรื่องนี้สื่อสารมวลชนเผยแพร่ข่าวรับรู้กันทั่วประเทศแล้ว ถ้าใครถือครองอยู่ ถ้าสุจริตใจก็เอามาคืน เป็นของวัดก็คืนวัด
คนเหล่านี้น่าจะเป็นวงต่อไป คนที่มีบัญชี?
พ.ต.อ.เอนก : บุคคลเหล่านี้จะมีกลุ่มคนที่เกี่ยวข้อง ตอนนี้ทางสอบสวนกลางได้ประสานกับปปง. เขาก็ปั่นเส้นเงินมาให้ เราเห็นตัวละครที่รับโอนเงินหลายสิบล้านถึงร้อยล้าน ซึ่งเป็นบุคลากรภายในวัด ขอตรวจสอบนิดนึง มันไม่ค่อยปกติแล้ว เป็นบุคลากรในวัด แต่มีเส้นเงินที่ผ่านบัญชีตัวเองเป็นสิบๆ ล้าน บางคนร้อยล้านก็มี อันนี้ต้องพิสูจน์ตัวเองว่าการรับเงินนั้นเป็นนอมินีหรืออย่างไร และเงินนั้นไปไหน ถ้าชี้แจงไม่ได้ก็อาจเข้าข่ายความผิดได้
มีอะไรอยากพูดมั้ย?
เต่า : อยากบอกพี่ๆ น้องๆ ที่เคยทำบุญ หรือร่วมตรงนี้กันมา เป็นสิ่งดีๆ ที่เราร่วมกันมา ตอนนี้สังคมมองว่าเราโดนหลอก เราอยู่ในหน้าแต่เรื่องดีๆ จิตอาสาแทบทุกคน ใช้แรง ลงเงิน ทำประโยชน์ทั้งนั้น ไม่ได้รู้เรื่องเส้นการเงิน เป็นเรื่องที่ดีมากแล้วครับ
มหาหมี : เรื่องนี้ต้องให้พนักงานสอบสวนทำงาน เพราะตั้งต้นมาจากการประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่รัฐ การเอาผิดบุคคลแวดล้อม ไม่ว่าตัวการร่วมหรือผู้สนับสนุน พนักงานสอบสวนท่านพิสูจน์เจตนาอยู่แล้วว่ารู้เห็นมากน้อยเพียงใด ฉะนั้นถ้าเกิดไม่รู้ไม่เห็นไม่ทราบก็ชี้แจงไป แต่การชี้แจงด้วยวาจาไม่ค่อยมีน้ำหนัก พนักงานสอบสวนเชื่อมโยงเอกสารทั้งหมด เบื้องต้นต้องเตรียมหลักฐานทุกอย่างที่เป็นเชิงประจักษ์ให้พนักงานสอบสวนท่านดู
พ.ต.อ.เอนก : ถ้าเจตนาสุจริต และบริสุทธิ์ สามารถนำเสนอมา หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมให้ความเป็นธรรม ในรูปแบบกระบวนการทำผิดสักอย่างนึงเนี่ย คนบริสุทธิ์ใจ ถ้าสามารถบ่งบอกหรือให้ข้อมูลชัดเจนได้ ความจริงจะสามารถปกป้องผู้นั้นได้
คุณก็ยังน้ำตาคลอ?
เต่า : มันสะเทือนใจ สำหรับคนที่อยู่กันมาเหมือนครอบครัว ผูกพันกันมานาน
ดร.อุทิส : ไม่ใช่เคสน้องเต่าคนเดียว ผมเห็นในติ๊กต๊อกมีคนแก่ๆ เอารูปหลวงพ่ออลงกต มาฉีกแล้วทิ้งถังขยะ อยากฝากถึงประชาชนว่าวัดยังมี 4 หมื่นกว่าวัด พระมี 2 แสนกว่า ยังมีดีๆ ให้กราบไหว้อีกเยอะ ไม่ใช่จะเป็นมิจฉาชีพซะหมด
ทุกองค์กรจะมีสิ่งที่ไม่ดีแฝงอยู่เสมอ ไม่มีองค์กรไหนหรอกที่ไม่มี เพราะคนในองค์กรก็เป็นมนุษย์ อาจมีความโลภโกรธหลง องค์กรพระพุทธศาสนาก็เป็นองค์กรใหญ่ เป็นแค่บุคคลไปทำไม่ดีเอาไว้ ปลาเน่าตัวเดียวเหม็นทั้งข้อง แต่อย่าลืมว่ามีพระดีๆ อีกเยอะ ท่านไม่ได้รับรู้เรื่องแบบนี้ พอเกิดเหตุการณ์นี้คนก็ไปเหมารวมว่าพระรูปอื่นๆ จะเป็นแบบนี้หรือเปล่า ไม่ใช่นะ ศาสนาพุทธเป็นสถาบันชาติ ก็ต้องอยู่กับเขา เข้าวัดทำบุญตามหลักที่ชาวพุทธเป็นอยู่ ส่วนอะไรไม่ดีเดี๋ยวตร.ก็เอาออกไป ก็เหมือนฝุ่นใต้พรม ทำให้เราระคายเท้า สะดุดล้มได้ เรามีหน้าที่ช่วยกันจรรโลงเอาฝุ่นออกไป เราจะได้อยู่กับพุทธอย่างสบายใจ คุณจะถอนชื่อจากมูลนิธิมั้ย?
เต่า : แจ้งความประสงค์ไปแล้วในทีมครับ
มหาหมี : ต้องแจ้งนายทะเบียนมูลนิธิจังหวัด คือผู้ว่าฯ หรือปลัดกระทรวงมหาดไทยก็แล้วแต่ หรืออธิบดีกรมการปกครอง ต้องไปยื่นเรื่องที่มหาดไทย
ทุกอย่างต้องเดินไปตามกฎหมาย สุดท้ายคุณไปยื่นเรื่องออกจากกรรมการมูลนิธิก็อีกเรื่องนึง ถ้าคุณเกี่ยวข้องก็อีกเรื่องนึง ไม่เกี่ยวก็อีกเรื่องนึง ว่าไปตามผิดตามถูก ไม่ได้หมายความว่าวันนึงคุณมานั่งตรงนี้ แล้วคุณจะมาฟอกตัว ไม่ใช่ ตร.มีทุกอย่างเชื่อมโยงอยู่แล้ว แต่ถ้าคุณใสจริง ตร.เขาดูเอง?
เต่า : เข้าใจครับ
มหาหมี : คำพระมีคำนึง บริสุทธิ์ไม่บริสุทธิ์เป็นเรื่องเฉพาะตัว ไม่มีใครอื่นจะให้เราเป็นผู้บริสุทธิ์หรือไม่บริสุทธิ์ได้ เป็นเรื่องเฉพาะตัวถ้าน้องคิดว่าบริสุทธิ์ก็ไม่ต้องกังวล มีอะไรแจ้งพนักงานสอบสวน
หมอบีไปเปิดบัญชีรับบริจาคเงินเข้ามา หลังจากนั้นออกใบอนุโมทนาบัตรเป็นตราปั๊มของวัด หมอบีเอาเงินออกมาถวายพระอลงกต ตัวเองดึงมาส่วนนึงสร้างบ้าน แสดงว่าเงินนี้มาจากของวัด เพราะสาธุชนเขาให้วัด มีใบอนุโมทนาบัตรของวัด หมอบีผิดส่วนนี้แล้วหนึ่ง เพราะเอาเงินมาสร้างบ้านตัวเอง สองบ้านหลังนี้พอถูกโอนให้หลวงพ่อ หลวงพ่อก็มีความผิดเหมือนกัน เพราะหลวงพ่อไม่สามารถถือครองบ้านหลังนี้ได้ เพราะเงินเป็นเงินของวัด ทำไมหลวงพ่อถึงมาถือครอง เรื่องนี้กองปราบพิสูจน์แน่นอน?
พ.ต.อ.เอนก : ใช่ครับ