“ตั๊ก ศิริพร” แฉเคยเอ๊ะ “หลวงพ่ออลงกต” ปมสร้างหมู่บ้านผู้ป่วย HIV เสียใจซ้ำซ้อน 2 วัดดัง

สธ.บุกวัดพระบาทน้ำพุ! พบศพกว่า 20 ศพในอาคารร้าง คาดผิดกฎหมาย เร่งสอบปมสถานพยาบาลเถื่อน-เงินบริจาค “ตั๊ก ศิริพร” แฉเคยเอ๊ะหลวงพ่อ ปมสร้างหมู่บ้านผู้ป่วย HIV เสียใจซ้ำซ้อน 2 วัดดัง “มหาหมี” ชี้กฎหมายสงฆ์ต้องถอดบทเรียน
รายการ โหนกระแส วันที่ 21 ส.ค. ดำเนินรายการโดย “หนุ่ม กรรชัย กำเนิดพลอย” ผลิตในนามบริษัท ดีคืนดีวัน จำกัด ออกอากาศทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 12.35 น. ทางช่อง 3 กดหมายเลข 33 เกาะติดเหตุการณ์ “หลวงพ่ออลงกต” วัดพระบาทน้ำพุ ที่ตอนนี้เหตุการณ์บานปลายเป็นไฟลามทุ่ง ล่าสุดเจอศพในวัด 20 ศพ หลังจากที่กระทรวงสาธารณสุขเข้าตรวจสอบ
วันนี้สัมภาษณ์ ดร.ธนกฤต จิตรอารีย์รัตน์ เลขานุการรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุข, นพ.อุดม อัศวุฒมางกุร สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 4 , ตั๊ก ศิริพร อยู่ยอด ไลฟ์เรียกเงินบริจาคให้วัดพระบาทน้ำพุ ได้เงินหลายแสน , ดร.ประยุทธ ประเทศเสนา หรือ มหาหมี รองประธานมูลนิธิทนายกองทัพธรรม
เมื่อวานพี่ธนกฤตลงพื้นที่แล้ว?
ธนกฤต : ผมอยู่ในศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของกระทรวงสาธารณสุข ดังนั้นหน้าที่หลักของผม ต้องมีคนร้องเรียนเข้ามา เราถึงดำเนินการทำหน้าที่นั้นได้ แต่ถ้าใครเป็นเจ้าพนักงานตามกฎหมาย หากพบการกระทำความผิด สามารถดำเนินการได้ทันที ณ เวลานั้นเรารออยู่ว่าจะมีใครร้องเรียนมั้ย บังเอิญมีน้องช่องนึงที่เป็นนักข่าวแกไปโพสต์ในติ๊กต๊อก ผมเห็นพอดี มันเหมือนของอุปกรณ์ทางการแพทย์ ตั้งอยู่ในอาคารร้าง ชื่อว่าอาคารเมตตาธรรม เราเลยบอกว่างั้นความปรากฏแล้ว ผมก็เลยใช้เวลาช่วงกลางคืน บูรณาการเลย เอาทุกหน่วยที่เกี่ยวข้อง แจ้งผู้บังคับบัญชาระดับสูงของเขต ทางสาธารณสุขนิเทศฯ คุณหมออุดมไป ให้อย.ไป กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กรมอนามัย กรมแพทย์แผนไทย และสาธารณสุขจังหวัดไปพร้อมกันหมด เพราะมีหลายมิติ ต้องใช้หน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่เข้าไปดู ดังนั้นเลยแบ่งเป็นตอนๆ ตอนแรกที่เข้าไป หลายคนบอกว่ากระทรวงสาธารณสุขไปช้าหรือเปล่า แต่ช่วงที่เป็นข้อกฎหมายที่เราจำเป็น เพราะมันหมิ่นเหม่ เราก็ต้องระวังไว้ก่อน เพราะวัดเป็นวัดที่พุทธศาสนิกชนเข้าไปทำบุญกันเยอะ มันก็สุ่มเสี่ยงพอสมควรที่เจ้าหน้าที่จะผิดพลาดได้ ก็ต้องดูให้รอบคอบ
อย่างภาพที่เห็น มันคืออาคารเมตตาธรรม พื้นที่ที่เดินลื่นมาก ถ้าเดินไม่ดี ล้มกลิ้งเลยนะ ไม่รู้ว่าสิ่งที่เป็นน้ำ เป็นคราบ มันเป็นอะไร พอเราเห็น เช่นถังออกซิเจน ใกล้ถังออกซิเจนมีรถเข็นฉุกเฉิน มันใช้สำหรับรพ. ภาพชั้นๆ ตู้ที่อยู่ซ้ายมือ ถ้ามองโดยทั่วไป ไม่รู้เลยว่าตรงนี้ถูกซ่อนอยู่ด้านหลังเป็นกระดาษแจ้งสิทธิ์ผู้ป่วย ผมบังเอิญเดินไปแล้วหันไปเห็น ผมดึงมาเป็นพยานหลักฐานใช้สำหรับกล่าวโทษ เป็นใบที่ใช้สำหรับกระทรวงสาธารณสุขโดยตรง ประกอบกับให้คุณหมออุดม และคุณหมอหลายๆ ท่านดูว่าลักษณะการก่อสร้างอาคารดังกล่าว เป็นลักษณะเดียวกับรพ. มีเคาน์เตอร์ มีคล้ายวอร์ดพยาบาล เราเลยสันนิษฐานว่าตรงนี้น่าจะเป็นสถานพยาบาลมาก่อน เราต้องตั้งข้อสังเกตตรงนี้ไว้ก่อน
การตั้งสถานพยาบาล ต้องได้รับการอนุญาตก่อน?
ธนกฤต : ตั้งแต่เริ่มต้น ผังในเรื่องการก่อสร้าง ต้องมีการขอ และทางสาธารณสุขจังหวัดต้องเป็นผู้พิจารณาว่าเป็นตามมาตรฐานรพ.ที่จะก่อสร้างด้วยหรือไม่ ถ้าทำเลยโดยไม่ได้รับอนุญาตก็เท่ากับว่าเปิดสถานพยาบาลโดยไม่ได้รับอนุญาต มีทั้งโทษปรับและจำคุก ตอนนี้อยู่ระหว่างการสืบสวนสอบสวน ให้คุณหมอที่เป็นสาธารณสุขจังหวัด ทำหนังสือรายงานไปยังอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพเพื่อทำเรื่องให้ตรวจสอบ และหากเป็นความผิดเรื่องการให้บริการในลักษณะเป็นสถานพยาบาล ก็จะเข้าสู่เครือข่ายเปิดสถานพยาบาลโดยไม่ได้รับอนุญาต แล้วบริเวณนี้เป็นบริเวณที่ถูกกัน ห้ามนักข่าวเข้าไม่ได้ ผมก็บูรณาการทั้งหมด
มีกี่ชั้น?
ธนกฤต : 5-6 ชั้น ห้องเยอะมาก เหมือนเราเข้ารพ. บางอันถูกดีไซน์ให้เหมือนห้องรวม มีวอร์ดพยาบาลดูแลอยู่ มีอุปกรณ์ที่มองแล้วไม่ใช่อพาร์ทเมนต์
เป็นจุดแรกที่ไปดู?
ธนกฤต : ไม่ใช่ ผมเริ่มด้วยสถานชีวาภิบาลก่อน มีคนร้องมาที่ผมว่าทำไมถึงอนุญาตให้ประกาศโล่รางวัลกับทางวัดได้อย่างไร ก็เป็นคำถามที่ตอนแรกมีการวิพากษ์วิจารณ์อยู่ แต่มีอาคารนึงที่เข้ามา เป็นสถานชีวาภิบาล ดูแลผู้ป่วยสูงวัย ญาติทอดทิ้ง ผู้ป่วยหนัก เช่นเป็นมะเร็งระยะสุดท้าย ไม่มีคนดูแล เป็นอัลไซเมอร์ เขาเรียกว่าสถานเพื่อการบริบาล ขึ้นทะเบียนกับทางกระทรวงไว้ กรมอนามัยก็ไปดูสภาพสิ่งแวดล้อมว่าสะอาดหรือไม่อย่างไร เขาก็เข้าสู่การขอประกวด ว่าของเขามีคุณสมบัติเรื่องความสะอาดทั้งหลาย มันเลยเข้าเงื่อนไขทางกรมอนามัยเขามาตรวจ ถามว่าดีมั้ย ดีครับ การดูแลของเขาถือว่าดูแลได้ดี
สถานที่แห่งนี้อยู่มานานมาก ไม่ได้เพิ่งเกิดขึ้น สาธารณสุขหรืออนาคตเคยเข้าไปตรวจสอบมั้ย?
ธนกฤต : สาธารณสุขเอง เขาเข้าไปดู เพราะพื้นที่ตรงนี้ การที่วัดเอาคนเข้าไปอยู่เหมือนเป็นบ้านคน แล้วเอาญาติเข้ามา ป่วยก็เอามานอน มาดูแล มันไม่ได้มีกฎหมายห้าม ไม่ได้ผิดอะไร ยกเว้นมีองค์ประกอบอื่น ถ้ามีญาติป่วย เราจะซื้อเตียงคนข้าไว้ที่บ้านได้มั้ย ก็ไม่ได้ผิดอะไรนะ แต่ถ้าทำการรักษา เช่น มีการวัดความดัน เจาะเลือด ให้น้ำเกลือ หรือทำหัตถการ อันนี้เข้าองค์ประกอบ
เขาโปรโมตว่ารักษาผู้ป่วยโรคเอดส์ต่างๆ นานา?
ธนกฤต : ที่ผ่านมาเราไม่ทราบ ต้องให้ความเป็นธรรมทุกฝ่าย ผมกับท่านสมศักดิ์เพิ่งเข้ามากระทรวงนี้ได้ไม่นาน เรื่องนี้มันเพิ่งปรากฎ ต้องบอกว่าสถานพยาบาลเมตตาธรรม มันปิดไปตั้งแต่ปี 66 แล้ว ดังนั้นตรงนี้มันไม่มีเรื่องการรักษา พอเราเข้าไปดูผู้ป่วยเอดส์ เหมือนเตียงคนไข้นอน การรับยา หรือให้ยา ให้ยาหรือรับยาจากรพ.พระนารายณ์ เอายามาแล้วเก็บไว้ที่คนดูแลของวัด คนดูแลของวัดก็จะแจกจ่ายให้ตามรายชื่อ เราตรวจเหมือนกันเมื่อวานนี้ เป็นห้องตรวจยา
มหาหมี ไปรับยาจากรพ. แล้วเอามาแจกจ่ายผู้ป่วย แล้วรับบริจาครักษาผู้ป่วยเพื่ออะไร เงินนี่ยังไง?
มหาหมี : มีคำนึงที่วัดพยายามโปรโมตตลอด วัดเป็นสถานพักพิงผู้ป่วยระยะสุดท้ายเอชไอวี ตรงนี้หรือไม่เป็นการเลี่ยง พรบ.สาธารณสุข และสถานพยาบาล เงินที่เขารับบริจาคก็อ้างว่าเอามาดูแลรักษาคนที่พักพิงอยู่ในที่ตรงนี้เพื่อรอวันตาย เพราะมีการเผา มีการเก็บศพ ก็เห็นชัดว่าเขาดูแลกันจนตาย เพียงแต่เงินเอาไปใช้ผิดวัตถุประสงค์หรือไม่ต้องเอาไปตรวจดูครับ ตรงนั้นมันไม่ได้ไงครับ
อย่างผมบริจาค คิดว่าเขาเอาเงินไปซื้อยามารักษา แต่แบบนี้คุณไปเอายาฟรีจากสาธารณสุข แล้วเงินที่เราบริจาคไปไหน?
มหาหมี : ถึงมีคำว่าสถานที่พักพิงไงครับ ตรงนี้ถ้าจะพูดจริงๆ เป็นข้อกฎหมาย ถ้าเป็นที่พักพิงแล้วไม่มีการรักษาพยาบาล ไม่มีการทำหัตถการ มันก็จะเป็นการเลี่ยงสถานพยาบาล และการรักษาในลักษณะต้องขออนุญาตก่อสร้างทั้งหมด วางแพลนทั้งหมด สาธารณสุขต้องมาดูแล กรมอุตสาหกรรมต้องเข้ามาดูแลผังทั้งหมด เขาพยายามทำตรงนั้นให้เป็นที่พักพิง แต่วัดโปรโมตว่าเอาเงินไปดูแลคนป่วยระยะสุดท้าย ชาวบ้านอาจเข้าใจว่ารวมไปถึงการซื้อยา ซื้อน้ำเกลือ ยาต้านไวรัส มารักษาหรือไม่อย่างไร ต้องดูแผ่นโฆษณาของวัด ว่าโฆษณาอย่างไร
จะพิสูจน์ยังไงว่าเขาเคยมีการรักษาหรือเปล่า?
ธนกฤต : มีองค์ประกอบอื่นด้วย การเป็นสถานพยาบาลได้ มองย้อนกลับไป เมื่อก่อนเอชไอวีเป็นที่กลัวของคนทั่วไป คนป่วยไม่รู้ไปไหน ผมมีคนรู้จักไปเสียที่วัดนี้ เขาติดเอดส์กันทั้งคู่ เขาก็ใช้วัดนี้เป็นเหมือนที่พักพิงสุดท้าย เพราะตอนนั้นเรื่องการแพทย์หรือยายังไม่มียาต้านไวรัสที่ทำได้มีประสิทธิภาพเท่าปัจจุบัน แต่คอนเซ็ปต์ที่ใช้ มันเป็นคอนเซ็ปต์ที่คนรู้สึกว่าตรงนี้รักษาหรือตีขุมหรือเปล่า พอเราไปตรวจเราเจอสภาพมันเป็นเพียงแค่ที่พักพิง ไม่ใช่การรักษาพยาบาล ก็ปล่อยแบบนี้มายาวนาน การจดเป็นสถานชีวาภิบาลเพิ่งจดปี 67 ด้วยซ้ำ พอเราเข้าไปตรวจสอบ เราตรวจสอบทุกมิติ เรื่องที่มีอยู่และเรื่องที่ผ่านไปแล้ว ที่เซอร์ไพรส์สุดคือเรื่องที่ไปเจอศพ
ศพ 20 ศพ ตอนเจอเจอยังไง?
ธนกฤต : ผมตรวจแต่ละโซน โซนสถานชีวาภิบาล ดูแลผู้ป่วยทั่วไป โซนที่สองคือตรงตึกอาคารเมตตาธรรม อาคารร้าง สันนิษฐานว่าเป็นอาคารเก่า โซนที่สามคือเอชไอวี โซนที่สี่เรื่องของศพ ตอนแรกมีคนบอกว่ามีเป็นกระดูกเรซิ่น ผมคิดว่าไม่มีอะไรมั้ง แต่พอเดินเข้าไปปุ๊บ ทุกอันไม่ใช่โลงแก้วนะ เป็นกรงธรรมดา เหมือนกรงรถกระบะ รูๆ อย่างนั้นเลย เอามาทำครอบ นอนอยู่บนเตียงธรรมดา เป็นเหมือนผ้ามุ้งมาคลุมไว้เฉยๆ อากาศก็เปิด พัดลมก็เป่า ผมไม่กล้าอยู่ท้ายลมเลย ต้องพยายามเลี่ยงๆ เพราะกังวลว่าผู้ป่วยเอชไอวีภูมิมันตก ร่างกายบางคนอาจมีปัญหาเป็นโรควัณโรค มันเป็นแอร์บอลได้ แทนที่จะมานั่งฝึกสงบ สงบจิต จะได้โรคเข้าไปในร่างกายด้วย
ร่างพวกนี้มาจากไหน?
ธนกฤต : เท่าที่รับทราบ เขาบอกว่าญาติคนตายมอบให้วัด ญาติมอบผู้ป่วยที่ตายที่วัดเอาไว้ที่นี่
เป็นผู้ป่วยที่มารักษาที่วัด พอเสียชีวิต ญาติก็มอบให้วัดไปเลย?
ธนกฤต : ไม่ได้เอามาดองนะ ฉีดฟอร์มาลีนแล้วปล่อยให้แห้งไป ผมว่าเรื่องอนามัยเรื่องนี้มีปัญหาแล้ว ก็ให้เทศบาลใช้อำนาจเรื่องศพ ให้นำไปฌาปนกิจ ได้คุยกับหลวงพ่อสักครู่นี่เอง ว่าท่านต้องรีบเอาศพไปฌาปนกิจนะ ท่านเลยกำหนดว่าจะเผาวันเสาร์นี้ จะนำพระจำนวนมากพอสมควร มาส่งศพและฌาปนกิจให้เรียบร้อย
20 ร่าง?
ธนกฤต : เราเข้าไปดูตรงนี้มี 20 แต่เมื่อเช้ามีคนรายงานว่าพบอีก ก็เข้าใจว่าน่าจะมีเก็บไว้อีก ไม่รู้อยู่ตรงไหนบ้าง
เขาเอาไว้ทำไม?
ธนกฤต : ชื่ออาคาร ธรรมะสังเวช ต้องถามมหาหมี
มหาหมี : เป็นการพิจารณาทางธรรม ท่านคงมีแนวคิดให้มาดูร่างมนุษย์ เกิด แก่ เจ็บ ตาย ปลง สังเวช และนำไปสู่การปฏิบัติธรรม แต่อย่างที่ท่านธนกฤตเล่าให้ฟังเมื่อกี้ มันเกี่ยวข้องกับหลายส่วน ต้องพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคล ตายเมื่อไหร่ มีการชันสูตรพลิกศพหรือยัง เพราะตายนอกสถานที่ไม่ใช่ในสถานพยาบาล ที่รพ. แล้วมีนายแพทย์รับรอง ถ้าตายนอกสถานที่ ต้องผ่านกระบวนการ มีใบมรณบัตรชัดเจน การนำศพหรือร่างมาไว้ที่วัด ต้องติดต่อทางเทศบาล เพราะเกี่ยวข้องกับพรบ.สุสาน ต้องขออนุญาต และมีเจ้าพนักงานสาธารณสุขกำหนดพื้นที่เขตเพื่อความปลอดภัยของคนที่มีชีวิตอยู่ด้วย ฉะนั้นเกี่ยวพันพรบ.อย่างน้อย 2-3 พรบ.
ธนกฤต : ที่นี่ไม่กำหนดเป็นสถานพยาบาล คุณหมอมารับรองการตายไม่ได้ กลายเป็นเคหะสถาน เวลาเสียชีวิต เป็นการตายผิดธรรมชาติ ต้องแจ้งตร. หรือเจ้าพนักงานปกครองให้นำศพไปผ่าพิสูจน์ หาสาเหตุการเสียชีวิต คุณหมอจะออกใบรับรองมาว่าเสียชีวิตเพราะอะไร ถึงออกใบมรณบัตร ตรงนี้ได้ทำมาแค่ไหนอย่างไร
ได้ถามท่านมั้ย ว่าร่างเสียชีวิตได้มีการแจ้งมั้ย?
ธนกฤต : เขามีเจ้าหน้าที่คนนึงเป็นคนดู เปรียบเสมือนเป็นผู้จัดการ คนนี้รู้ขั้นตอนทั้งหมด เขาบอกมีการส่งมอบศพอย่างถูกต้อง เป็นเรื่องที่เจ้าหน้าที่ต้องไปตรวจสอบ ผมฟันธงไปเลยว่าการมีศพแบบนี้ผิดกฎหมายแน่นอน ถ้าท่านส่งศพ มอบศพอย่างถูกต้องก็ตาม แต่สิ่งที่ท่านทำไม่ถูกต้องตามกฎหมาย ท่านต้องดำเนินการ ถ้าไม่ดำเนินการ ผมจะดำเนินคดีต่อ
ถ้าจะผิดกฎหมาย ใครต้องรับผิดชอบ?
ธนกฤต : ผู้จัดการหรือเจ้าอาวาสวัด
ต่อให้เอาร่างไปเผา แต่ความผิดสำเร็จไปแล้ว ต้องดำเนินคดีหรือเปล่า?
ธนกฤต : ถูกครับ
มหาหมี : ที่จริงในทางกฎหมาย อาจเผาไม่ได้ในวันเสาร์ เพราะต้องพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคล ใบรับรองแพทย์ทุกอย่าง
ธนกฤต : ถ้าอันไหนถูกต้องก็ดำเนินการฌาปนกิจได้ แต่อันไหนต้องพิสูจน์ก็อายัดศพไว้ก่อน
เรื่องใหญ่เลย?
มหาหมี : อย่างน้อยผิดพรบ.สุสานแล้วล่ะ น่าจะไม่มีการขออนุญาตท้องถิ่น
นพ.อุดม : ตามพรบ.สุสาน และฌาปนสถานปี 2528 ได้ให้มีเทศบัญญัติให้อำนาจเจ้าพนักงานท้องถิ่นในการตรวจตราควบคุมเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะดูแลมาตรฐานของศพ วัดนี้ถ้าจะเก็บไว้ต้องจดแจ้งก่อน ศูนย์อนามัยที่ 4 เมื่อวานได้ไปที่เทศบาลเขาสามยอด ปรากฏว่ายังไม่มีการจดแจ้งกับเทศบาลครับ
เก็บไว้ 20 ศพ?
นพ.อุดม : น่าจะ 20 บวกครับ
ถ้าต้องเผาวันเสาร์ คุณต้องตรวจสอบให้ชัดเจนก่อนว่ามีการแจ้งตร.มั้ย แจ้งตายมั้ย ถ้าไม่มีต้องอายัดศพไว้ก่อนแล้วศพจะไปไหน?
มหาหมี : ต้องไปสถาบันนิติเวชวิทยา หรือนิติเวชจังหวัด
ธนกฤต : ถ้าเราไม่ได้เข้าไปดูเอง มันจะมองไม่ออก นักข่าวไปอยู่ตรงนั้นครึ่งเดือน เขาก็ไม่ได้อนุญาตให้เข้า ผมเข้าไปเขาก็อนุญาตทุกที่
ยังไงผิดแน่ๆ แต่ศาลตัดสินยังไงว่ากันอีกที อาจเป็นคนที่ดูแลหรือเจ้าอาวาสเอง?
ธนกฤต : หลักการต้องเป็นเจ้าอาวาส เพราะเป็นนิติบุคคลตามกฎหมาย แต่คนดูแล เปรียบเสมือนผู้จัดการ ถ้าเขาเป็นคนเอามาแล้วอันนี้เป็นโครงการของเขาก็อีกเรื่องนึงที่ต้องมาพิสูจน์ แต่ยังไงเจ้าอาวาสก็ต้องเป็นเบอร์หนึ่งก่อน
20 กว่าศพบวก?
ธนกฤต : ตอนหลังเมื่อเช้านี้เหมือนแจ้งว่าพบอีก 20 อาจต้องไปตรวจอีกทีว่ามีเพิ่มมากน้อยแค่ไหน
มหาหมี : ส่วนที่ผิดแล้วคือการเก็บในที่ที่ไม่ใช่ฌาปนสถานหรือสุสาน เพราะไม่ปรากฏมีใบอนุญาตจากท้องถิ่น แล้วท้องถิ่นต้องตรวจทุกปีด้วยนะ เพราะมีผลกับอนามัยและความน่ากลัว
นพ.อุดม : สาธารณสุขเรามีหน้าที่ในการตรวจตราสุขอนามัยว่าสิ่งที่ท่านจัดการเรื่องศพ มีความปลอดภัยหรือมีผลกระทบต่อสุขภาพ อนามัย และสิ่งแวดล้อมหรือไม่ ท่านธนกฤตก็ได้สั่งการให้ดำเนินการเร่งด่วน โดยแจ้งกับเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นในการดำเนินการตามกฎหมาย พรบ.นี้จะจัดการต่อได้ตั้งแต่แจ้งเตือน เปรียบเทียบปรับ จนถึงปิดสถานที่
คุณตั๊กช่วยเรี่ยไรบริจาค?
ตั๊ก : มีสุนารี ฮาย อาภาพรด้วย ไม่ยอมหรอก หนูต้องมีเพื่อนด้วย (หัวเราะ)
จากข้อมูลตั๊กบอกว่ามีสะกิดต่อมเอ๊ะตั้งแต่ตอนนั้น?
ตั๊ก : ใช่ ได้มีโอกาสสนทนาธรรมกับหลวงพ่อท่าน แล้วมีคำว่าเอ๊ะ
ศพที่เก็บเอาไว้สัก 40 กว่า ต้องไปดูว่ามีเพิ่มหรือเปล่า สถานที่แห่งนั้นไม่ใช่สถานพยาบาล ถ้ามีคนตายต้องแจ้งตร. และแจ้งเพื่อออกใบมรณบัตรต่างๆ นานา ต้องมีการพิสูจน์ว่าเสียชีวิตถูกต้องมั้ยต่างๆ นานา แต่ไม่มีการแจ้งหรือเปล่า เก็บร่างเอาไว้ถึง 40 กว่าร่าง ณ ตอนนี้ มันเกิดความผิดแน่ๆ เป็นไปได้มั้ย อาจเป็นเพราะวัดพระบาทน้ำพุก็เป็นที่รู้จัก เป็นที่ยำเกรงต่อข้าราชการหลายๆ หน่วยงาน ทำให้ไม่มีใครกล้ายุ่งเกี่ยว?
ธนกฤต : ถ้าจะพูดปัจจุบันก็นี่ไงเดินเข้าไปดูเอง กล้าอยู่แล้ว ถ้ามาโหนกระแส กล้าทั้งนั้น (หัวเราะ) ในอดีตโดยพฤติกรรม เจ้าหน้าที่สาธารณสุขเขาก็เข้าไป แต่เบื้องต้นเราดูจากสารบบไม่พบว่าเป็นสถานพยาบาล เขาก็ไม่ต้องวางคิวในการเข้าไปตรวจ ต่อมา ย้อนกลับไปสั้นๆ ช่วง 5 ปี ไม่มีการร้องเรียนว่าวัดนี้มีการรักษาพยาบาล หรือเก็บศพแต่อย่างใด เท่าที่จำได้ พอคนเสียชีวิต ท่านก็จับไปฌาปนกิจเลย เราก็เข้าใจว่าเป็นอย่างนั้น พอเป็นสาธารณสุขจังหวัดคนใหม่ ท่านมาไม่นาน วันที่ 13 ท่านรายงานแล้ว แต่เรากำลังรวบรวมข้อมูลอยู่ ไปครั้งเดียวแล้วตรวจใหญ่เลย อยากรับฟังหลายๆ มุมด้วย ที่ผ่านมาปล่อยปละละเลยมั้ย ไม่อยากฟันธงว่าเจ้าหน้าที่ทำงานได้เต็มที่มีประสิทธิภาพมากน้อยแค่ไหน เราไม่ทราบ แต่ ณ ขณะนี้ ปัจจุบัน ที่เกิดเป็นปรากฎการณ์ ก็เพราะเจ้าหน้าที่เรานี่แหละเป็นคนทำ
คุยกับตั๊ก?
ตั๊ก : ไม่ต้องก็ได้นะ เป็นคนแรกที่มานั่งเฉยๆ ก็ได้นะ (หัวเราะ)
ตั๊กรู้จักหลวงพ่อได้ไง?
ตั๊ก : อันดับแรก ต้องขออนุญาตคนที่เป็นลูกศิษย์ลูกหาหลวงพ่อ ให้ฟังก่อนนะ อย่าเพิ่งด่ากันนะ ย้อนกลับไปในหลายๆ ปี มีช่วงนึงที่วัดพระบาทน้ำพุกำลังพีกๆ ถ้าคนทั่วไปไม่ได้รู้ว่าวัดพระบาทน้ำพุทำอะไรบ้าง รู้แค่ว่าช่วยเหลือผู้ป่วยเอชไอวี ตั๊กก็รู้แค่นั้นเลย ไม่ได้รู้ว่าวัดพระบาทน้ำพุมีหลายมูลนิธิ ไม่รู้จริงๆ รู้แค่ว่าหลวงพ่อท่านออกนิมนต์เยอะมาก ถี่มาก เพื่อหาทุนไปช่วยผู้ป่วยที่ท่านรับไว้ ตั๊กรู้แค่นั้น เลยรู้สึกว่ามาวันนึงเราสามคน พี่ตั๊ก พี่สุ พี่ฮาย เราอยากทำบุญจังเลย เราทำที่ไหนกันดี ก็มานั่งคุยกัน วัดพระบาทน้ำพุกำลังบูม ไปไหนก็เห็นตู้บริจาคเยอะมาก ภาพนี้อยู่ในหัวตลอดเวลา เราเลยคิดว่างั้นทำบุญกับหลวงพ่อวัดพระบาทน้ำพุแล้วกัน หลวงพ่อจะได้เอาเงินไปช่วยผู้ป่วยเอชไอวี เรารวบรวมเงินเรา 3 คน ก้อนนึง แล้วเราก็ไป หลายสิบปีที่แล้ว ช่วงนั้นไลฟ์สดเพิ่งเข้ามา คนกำลังเห่อใหม่ๆ ระหว่างทางไปวัดพระบาทน้ำพุ เราก็ไลฟ์ไปด้วยดีกว่ามั้ย คุยกับแฟนๆ ฆ่าเวลา นั่งรถตู้กันไป ไลฟ์ไปด้วย แล้วบอกว่าเราสามคนกำลังจะไปวัดพระบาทน้ำพุกันนะจ๊ะ จะนำเงินไปให้หลวงพ่อช่วยเหลือผู้ป่วยเอชไอวี แฟนๆ ก็เข้ามาเต็มเลย ทำด้วยๆ เป็นสะพานบุญให้หน่อย อยากทำด้วย เราก็บอกแล้วทำไง เอาไง พวกเอฟซีเราจะทำบุญกับเราได้ยังไง เราก็บอกว่างั้นเปิดบัญชี เปิดบัญชีกันสามคน (หัวเราะ) รู้สึกเป็นบัญชีพี่ตั๊กกับพี่สุ มั้ง ถ้าอยากทำก็โอนมาแล้วกัน เดี๋ยวถอนให้หลวงพ่อ วัดพระบาทน้ำพุโดยตั๊ก ศิริพรไม่มี
ดึง 30 มั้ย?
ตั๊ก : ไม่มีๆ ไม่มีเลย (หัวเราะ) ไม่มีค่ะ โปร่งใสค่ะ เราก็แวะรถไปที่แบงก์ ไลฟ์ไปด้วย เปิดบัญชีแล้วนะ ให้ทุกคนโอนเข้ามาแล้วทำบุญกัน แต่ไม่เกิน 1 ชม.นะ
ต้องใจเย็นๆ ค่อยๆ พูด การฟอกตัวต้องค่อยๆ พูด?
ตั๊ก : ไม่กลัว มีนักกฎหมายอยู่ข้างๆ (หัวเราะ) บอกจะไลฟ์แค่ชม.เดียวนะ แล้วจะปิดไลฟ์เลย ไม่เกินชม. เราได้มาประมาณ 6 แสนกว่า แป๊บเดียว คนอยากทำบุญกับวัดพระบาทน้ำพุเยอะมาก พอครบชม. เราก็ปิดไลฟ์ ไปถอนเงินออกมาที่แบงก์ แล้วปิดบัญชีเลย โชว์สมุด และไลฟ์ตลอด เราเติมให้ด้วย ไม่มีชักออกมา ขับรถออกไปจะเอาเงินไปให้หลวงพ่อ แต่ระหว่างยังไม่ออกจากกรุงเทพฯ เลย มีโทรศัพท์กลับมาจากทางวัด บอกว่าหลวงพ่อไม่ได้อยู่ที่วัดนะ หลวงพ่ออยู่ไทยพีบีเอส ตั๊กก็เลี้ยวรถไปตึกไทยพีบีเอสเลย เอาเงินถวายหลวงพ่อเลย
ได้เจอมั้ย?
ตั๊ก : เจอสิ รู้สึกปีติ ได้เจอท่าน
ธนกฤต : โดนเต็มแม็กซ์ ตัวขาวเลยนะ
ตั๊ก : หน้าซีดค่ะ (หัวเราะ) ดำๆ ยังซีดได้
ธนกฤต : บัญชีชื่อใครนะ
ตั๊ก : สามคนค่ะ (หัวเราะ) อย่าคิดว่าปิดโทรศัพท์หนีแล้วจะรอดนะ
ผมให้ติดต่อ คุณสุนารี คุณฮาย อาภาพร คุณตั๊ก อีกสองคนเขาบอกว่าไม่ว่าง?
ตั๊ก : พี่ไปดูเมนต์ฮายสิ ฮายบอกว่าตื่นเช้ามาเจอโทรศัพท์จากโหนกระแส กูปิดเลย (หัวเราะ) ฮายหนีเลย
คุณตั๊กเจอหลวงพ่อ จากผ่องๆ รู้สึกมีต่อมเอ๊ะเกิดขึ้น?
ตั๊ก : ใช่ อย่าด่าพี่นะ ตอนนั้นพี่ศรัทธาจริงๆ
ตอนนั้นใช่มั้ย แล้วตอนนี้ล่ะ?
ตั๊ก : ท่านก็เป็นผู้บริสุทธิ์อยู่นะ
ทำบุญอีกมั้ย?
ตั๊ก : ที่อื่นก็เดือดร้อน ก็แบ่งๆ กระจายไปที่อื่นบ้าง
ธนกฤต : น่าเห็นใจ ทำบุญแล้วเครียด (หัวเราะ)
ตั๊ก ไปเปิดรับบริจาค กับฮาย กับพี่สุ แล้วพอไปหาหลวงพ่อแล้วยังไงต่อ?
ตั๊ก : เราเลี้ยวรถเอาเงินไปถวายหลวงพ่อ ได้เจอหลวงพ่อด้วย ตอนนั้นหลวงพ่อกำลังพีกๆ กำลังบูม ได้เจอหลวงพ่อท่าน เราปลื้มปีติในใจ คิดในใจว่าไม่ได้มีโอกาสเจอท่านได้ง่ายๆ เราได้มีโอกาสเจอท่านก็ขออนุญาตสนทนาธรรม ตั๊กชอบอ่านหนังสือธรรมะ โดยเฉพาะประวัติพระอาจารย์ เกจิ ชอบมาก เราก็มีโอกาสได้เจอหลวงพ่อท่าน ก็ขออนุญาตสนทนาธรรมกับท่าน ก็ถามว่าหลวงพ่อทำอะไรบ้างเห็นหลวงพ่องานเยอะ หลวงพ่อบอกว่าตอนนี้มีโครงการจะสร้างหมู่บ้าน ให้กับผู้ป่วยเอชไอวีได้อยู่ ตั๊กก็คิดว่าต้องเป็นโครงการที่ใหญ่มากนะ เพราะสร้างหมู่บ้าน ก็ถามว่าสร้างทำไม สร้างเพื่ออะไร ท่านบอกเผื่อคนมาอยู่ที่วัด ได้เจอะเจอกัน สร้างครอบครัวกัน มีลูกมีเต้าจะได้มีบ้านอยู่ อันนี้มันนานหลายปีแล้ว เราไม่รู้ยามันไปถึงไหนแล้ว เราก็รู้แค่ว่าองค์การอนามัยโลกบอกว่าเอชไอวีเป็นโรคติดต่อ ไม่อยากให้แพร่เชื้อ ความรู้เราแค่นั้น เราไม่รู้หรอกว่ายาพัฒนาไปถึงไหนแล้ว เราก็เอ๊ะในใจ ทำไมต้องให้เขามีครอบครัว มีลูกมีเต้า ก็เป็นการแพร่เชื้อต่อไปมั้ย ก็บอกว่าถ้าอย่างนั้นไม่เป็นการแพร่เชื้อเหรอคะ ถ้าให้เขาแต่งงาน มีลูกมีเต้า แล้วเด็กที่เกิดมาก็ต้องได้รับเชื้อสิ เราถามเด็กก่อนมั้ยเขาอยากเกิดมาแล้วติดเชื้อเอชไอวีหรือเปล่า สมัยนั้นผู้ป่วยเอชไอวีก็ต้องระมัดระวังตัวในการใช้ชีวิต เราถามหลวงพ่อไปแบบนั้น ท่านก็ไม่ตอบเรา ไม่พูดกับเราอีกเลย เราก็คิดในใจ อุ้ยตายแล้ว อยากตบปากตัวเอง สงสัยหลวงพ่อโกรธแน่ๆ เลย
แล้วคิดว่าโกรธมั้ย?
ตั๊ก : ก็ไม่หันหน้ามามองเลย ตอนนั้นรู้สึกใจเสียเลย คิดว่าหลวงพ่อโกรธเราแน่ๆ เลย ไม่ตอบเลย หลังจากนั้นเราไม่ไปอีกเลย เพราะคิดว่าหลวงพ่อโกรธ
เอาเงิน 7 แสนกลับบ้านมั้ย?
ตั๊ก : ไม่ เพราะถวายแล้ว แต่ในใจมันเอ๊ะในตอนนั้น
ฮายกับคุณสุล่ะ?
ตั๊ก : พอหลวงพ่อบอกว่าจะสร้างหมู่บ้าน เราก็มองหน้ากันแล้ว แต่มีตั๊กคนเดียวที่สงสัยแล้วถาม พี่สุกับฮายเขาเป็นผู้ใหญ่ไม่กล้าถาม เราเด็กสุด เราสงสัยเราก็เลยถาม
ตั๊กมีความกังวลใจมั้ย เคยระดมเงิน?
ตั๊ก : ตอนนั้นไม่ได้คิดว่าอะไรนะ ก็ยังคิดว่าท่านมีเมตตา ให้ตายเลย ท่านมีเมตตากับผู้ป่วย สร้างโน่นสร้างนี่
ตอนนี้ล่ะ?
ตั๊ก : เสียใจ เหมือนวัดที่นครสวรรค์ของเรานั่นแหละ เราก็เสียใจ เหมือนคนอกหัก ไม่น่าเลย
นครสวรรค์ รูปนั้นตั๊กก็เคารพเหรอ?
ตั๊ก : นั่นบ้านตั๊กนะพี่ นั่นวัดจังหวัดบ้านตั๊กนะ
เจ้าคณะจังหวัด เจ้าอาวาสวัดนครสวรรค์ ที่หลวงพ่อใส่วิก มีคิ้ว?
ตั๊ก : ใช่ เห็นแต่รูปใส่วิกกับเขียนคิ้ว เสียใจ อยากซื้อวิกให้ใหม่
นับถือมากเลยใช่มั้ย?
ตั๊ก : โห ถ้าพี่เห็นจริยวัตรท่านงดงาม พูดจา นั่นกรรมฐาน ปฏิบัติ เป็นถึงรองศาสตราจารย์ เป็นดร.เลยนะ เรียนจบปริญญาเอกเลยนะ พูดจาเพราะ
เวลาคุยกับตั๊กเป็นไง?
ตั๊ก : พูดจาเพราะ พูดจาช้าๆ ไพเราะ เรียบร้อย สำรวม ก็เสียใจ เราเป็นคนพุทธ เราก็รักพุทธศาสนา ด้วยความเราเติบโตมากับวัดวาอาราม แต่พระที่ดีท่านก็มี ตั๊กไม่ได้เหมารวมอยู่แล้ว แต่คิดว่าคนนครสวรรค์ก็เสียใจนั่นแหละ
ท่านเป็นพระดังด้วย?
ตั๊ก : ดังด้วย เรียนสูง แม่ตั๊กมีปณิธานในใจว่าสักครั้งนึงเขาอยากสร้างอะไรให้กับวัดของเขาที่เป็นอนุสรณ์สถาน สำหรับพุทธศาสนา ถ้าเกิดเขาตายไปแล้ว แต่อันนี้ยังอยู่นะ เขาเลยไปสร้างศาลาเอนกประสงค์
แม่ตั๊กถวายท่านเหรอ?
ตั๊ก : ใช่ ถวายไปเกือบ 4 ล้าน แต่บังเอิญแม่ตั๊กเป็นคนรอบคอบ ตอนเอาเงินไปถวาย เอาไปถวายในโบสถ์ ต่อหน้าหลวงพ่อแล้วเชิญผู้จัดการแบงก์มา เชิญผู้ว่าฯ มา เชิญกรรมการวัดมา เป็นสักขีพยานในการมอบ เงินที่มอบเกือบ 3-4 ล้าน เอาเข้าแบงก์ไปเลยเป็นชื่อวัด ไม่ได้ให้หลวงพ่อนะ ให้วัด แล้วเป็นเงินเราเองด้วย มีแต่เอาเงินไปให้ ไม่ได้เอาเงินออกมา เพิ่งฉลองศาลาเมื่อไม่นานมานี้เอง มีรูปนั่งเป็นประธานฉลองศาลาด้วย (หัวเราะ) แล้วไม่กี่วันมาเจอเรื่องนี้ ใช่เปล่าวะ หนูใจหายแว้บเลย พอบิ๊กเต่าบอกว่าจะมีวัดอยู่ภาคเหนือตอนล่าง ภาคกลางตอนบน หนูใจหายแว้บเลย อย่านะ
ธนกฤต : ตอนทำบุญสามีรู้มั้ย
ตั๊ก : ผัวไปด้วย
ธนกฤต : ถ้าเป็นสินสมรส สามีไม่อยากร่วมบริจาค ก็ไปขอคืนได้
ตั๊ก : พี่เดี๋ยวมันรู้
ก็เสียใจ?
ตั๊ก : ก็สองวัดติดเลย
ธนกฤต : เอาวัดที่สามมั้ย
ตั๊ก : ไม่เอาสิ พอแล้ว ขอจบแค่นี้ ไม่เอาแล้วพี่
หลายคนอาจรู้สึกสงสัยอดีตกับปัจจุบันต่างกัน ปัจจุบันวิวัฒนาการของยาดีมากใช่มั้ย?
นพ.อุดม : ปัจจุบันประเทศไทยมีผู้ติดเชื้อเอชไอวี 5 แสนราย ส่วนใหญ่การรักษาได้ประสิทธิภาพอย่างสูง ยาต้านไวรัสสามารถลดจำนวนไวรัส ซึ่งพอลดจำนวนไวรัสก็ไม่มีไวรัสไปทำลายเม็ดเลือดขาว ผู้ป่วยผู้ติดเชื้อก็จะมีภูมิต้านทานปกติ สามารถออกมาทำงานในสังคมได้ตามปกติ โดยส่วนใหญ่ใช้ชีวิตได้ตามปกติ ประเด็นสำคัญ การเข้าถึงยา ณ ปัจจุบันนี้ ตั้งแต่โครงการบัตรทองรักษาทุกโรค ตั้งแต่ปี 2548 ผู้ป่วยเข้าถึงบริการได้อย่างไม่เสียค่าใช้จ่าย ผู้ป่วยมารับยาไม่เสียค่าใช้จ่าย ข้อมูลนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลพบุรี มีผู้ป่วยจากวัดพระบาทน้ำพุ 127 ราย มารับยาที่รพ.พระนารายณ์มหาราช ทุกรายไม่เสียค่าใช้จ่าย สามารถเบิกจ่ายสปสช.ได้ครับ
ธนกฤต : เขามีเจ้าหน้าที่อยู่จริง มีการใช้น้ำใช้ไฟเยอะจริงเพราะพื้นที่ใหญ่มาก ผมเดินครึ่งวัน สนามฟุตบอลสวยมาก แต่ไม่ได้อยู่ตรงพื้นที่ของวัด อยู่คนละโซนกัน ต้องขับรถออกไป มีคนที่เป็นผู้ป่วยเอชไอวี 127 ราย เป็นคนในจังหวัดแค่ 3 คนเองนะ นอกนั้นเป็นคนในจังหวัดอื่น 124 คน จากจำนวนที่มีอยู่ มันก็มาจากหลากหลาย ล่าสุดผมเห็นอยู่ในเพจ คนนึงยังทำงานกับหน่วยงานกระทรวงสาธารสุข ท่านนึงผมเจอบ่อยๆ เพิ่งรู้ว่าเขาเป็นเอชไอวี แต่เขาประกาศตัวว่าเป็นมานานแล้ว
เราใช้ชีวิตด้วยกันได้ ไม่น่ากังวลใจอะไร ไม่เหมือนเมื่อก่อนนะ อย่าไปคิดว่าเขาเป็นบุคคลน่ารังเกียจ?
ธนกฤต : มันมียาต้านไวรัส ยิ่งคนที่อยู่ในกลุ่มเอชไอวี เขาดูแลตัวเองดีกว่าคนปกติอย่างพวกเราอีก พวกเรามีความเสี่ยงสูงกว่าอีก เบียร์เขาไม่กิน เพลงบางทีไม่ค่อยร้อง ฟังอย่างเดียวก็ได้
แต่ไม่ได้หมายความว่าจะถอดถุงยางแล้วลุยเลยนะ คุณจำเป็นต้องป้องกันเอาไว้ คงไม่อยากมีโรคมีภัยติดตัว แม้จะยาดีแค่ไหน?
ธนกฤต : อย่าสำส่อน ไม่ใช่แค่โรคเอดส์อย่างเดียวนะ คุณใช้ชีวิตสำส่อนเกินไป มีโรคอื่นอีก ไม่ว่าหนองในแท้ หนองในเทียม
นพ.อุดม : อยากให้สังคมได้ตระหนักถึงการป้องกัน โดยเฉพาะวัยเรียนวัยรุ่น พบปัญหาการติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์สูงขึ้น ถุงยางอนามัยไม่ได้ป้องกันแค่โรคเอชไอวี ยังป้องกันโรคติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์ พวกสารคัดหลั่ง ไม่ว่าจะตับอักเสบบี ตับอักเสบซี โรคซิฟิลิส นอกจากนั้นยังป้องกันโรคติดเชื้อเฉพาะที่ ไม่ว่าจะเริม หูดหงอนไก่ เป็นต้น การรณรงค์ใช้ถุงยางอนามัยกับคู่นอนอื่น ยังเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่ง
หูดหงอนไก่อันตรายมากนะ เพราะทำให้ผู้หญิงเป็นมะเร็งปากมดลูกได้ มันคือ HPV ผู้ชายเมื่อไหร่ไปออรัลเซ็กส์ แล้วเชื้อไปซ่อนอยู่ที่คอ คุณอาจเป็นมะเร็งที่คอได้ มันต้องศึกษา ผู้ชายบางคนเข้าข้างตัวเอง ไม่อยากให้คิดแบบนั้น อันตรายจริงๆ แล้วมันอยู่กับเราเป็นสิบๆ ปี วันนี้คุณอายุ 30 ก็คิดว่าไม่เป็นไรหรอก โน่น มันไปออก 50 ก็มี ผู้หญิงบางคนไปตรวจมะเร็งปากมดลูก 50 กว่าเจอก็มี?
ธนกฤต : เรื่องนี้สำคัญอย่าไปสำส่อน
วัดพระบาทน้ำพุ สาธารณสุขจัดการยังไงต่อไป?
ธนกฤต : วันนี้ให้สาธารณสุขจังหวัด เขาทำหนังสือ เมื่อวานนี้เสร็จภารกิจทำมาแล้ว ส่งสปส. เพื่อดูเรื่องเปิดสถานพยาบาลไม่ถูกต้อง จะได้มีการดำเนินคดีส่วนเรื่องศพ ให้กรมอนามัยประเมินพื้นที่ดังกล่าวว่าจะเป็นพื้นที่ถูกควบคุมหรือเปล่า แต่ที่แน่ๆ ต้องให้สาธารณสุขจังหวัด ไปฉีดฆ่าเชื้อในบริเวณดังกล่าว เพราะไม่งั้นมันจะมีปัญหากับผู้ป่วยที่อยู่บริเวณนั้น ตรงนี้ผมเป็นห่วงเลย บางพื้นที่ต้องระวังอย่างมาก พอเสร็จจากตรงนี้ออกไป เหมือนอาบแอลกอฮอล์เลย ต้องฉีดทั้งตัว เขาใช้พัดลมเป่าที่ศพ อากาศก็คลุ้งอยู่ตรงนั้น บางอันมีศพที่เขายังแช่ไว้อยู่ก็มี ตรงนี้อาจเป็นกรณีเสียแล้วญาติรอเอาไปฌาปนกิจเอง แต่เข้าไปแล้วยังไงก็ไม่ควรมีอยู่
พี่เจอหลวงพ่อ หลวงพ่อว่าไง?
ธนกฤต : บังเอิญผมต้องไปตรวจเรื่องกัญชาในอคาเดมี่ ขับรถไกลจากพื้นที่เดิม พบว่ามีสนามฟุตบอล เป็นห้องประชุม ห้องทำงาน เหมือนอาคารออฟฟิศ ท่านก็อนุญาตให้ไปพบได้ ท่านถามว่าจะคุยกับท่านมั้ย ผมก็บอกว่าดีสิ ในเมื่อมาแล้ว ผมก็เข้าไปคุยกับท่าน อธิบายให้ท่านฟังตั้งแต่ต้น ว่าในวัดมีอะไรผิดกฎหมายบ้าง ท่านก็ยอมรับ อันไหนที่เจ้าหน้าที่เตือนให้ปรับปรุง เช่น สถานชีวาภิบาล เป็นพื้นที่ที่ห้ามมีคุณหมอมารักษา เพราะเขาเอาไว้สำหรับดูแลผู้ป่วย เช่น อาบน้ำ ให้ยา ดูแลเบื้องต้น เป็นที่พักพิงผู้ป่วยได้ แต่ถ้ามีคุณหมอมาตรวจประจำ ไม่ได้ แต่มีประเภทมีหมอจิตอาสาไม่รู้กฎหมาย มาพูดครั้งคราวพอเข้าใจได้ แต่ถ้ามาเป็นประจำทำไม่ได้เลย ก็บอกหลวงพ่อให้ระวัง ถ้าผิดเรื่องนี้โดนดำเนินคดีนะ แต่เรื่องนี้เขายังไม่โดน เพราะมาเป็นครั้งคราว แต่วิธีแก้ท่านก็ต้องไปเปิดเป็นคลินิกแยกออกมาจากโซนนั้นที่ไม่ได้เกี่ยวข้อง แล้วหาหมอประจำมาทำ สองอาคารเมตตาธรรม อาคารเก็บของรกร้าง ขยะเยอะแยะไปหมด ผมถือว่าอาคารนี้เข้าข่ายเป็นสถานพยาบาล เพราะเจออุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการแพทย์ อันนี้ผมต้องดำเนินคดีท่านนะ ท่านก็เข้าใจและรับทราบ ท่านยอมรับหรือไม่ก็รอเจ้าหน้าที่เรียกมาสอบปากคำอีกทีนึง แล้วเข้าไปอีกที่สถานที่ดูแลผู้ป่วยเอชไอวี ก็บอกให้ท่านเข้าไปจดเป็นเนิร์สซิ่งโฮม เพื่อจะได้ดูแลผู้ป่วยแบบถูกต้อง มีมาตรฐานมากขึ้น แต่ก็ยังไม่เข้าข่ายเป็นสถานพยาบาล เพราะไม่มีอุปกรณ์ทางการแพทย์ใดๆ เลย คุณหมอประเมินว่าตรงนี้ไม่เข้าข่ายสถานพยาบาล
ผู้ป่วยไปนอนทำไม นอนรอการรักษา หรือไม่มีบ้านอยู่?
ธนกฤต : บางรายญาติเอามาไว้ที่นี่ ญาติกลัวจะไปติดกับคนอื่น บางทีมีญาติมานั่งคุยอยู่ก็มี เหมือนมาเยี่ยมคนไข้ บางรายญาติไม่เอาเลย เอามาทิ้งไว้ บางคนเป็นผู้สูงอายุ 83 พูดจารู้เรื่อง ไม่ใช่ผู้ป่วยเอชไอวี แต่ติดเตียง ถูกส่งมาแบบจับใส่รถแล้วทิ้งเลย ก็มีมุมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมด้วยเหมือนกัน หรือมีพระองค์นึงเป็นเบาหวาน ตัดขาสองข้าง ไม่มีญาติก็มานอนอยู่ที่นี่ มันก็ผสมปนเปกันไป ระหว่างมีญาติ ไม่มีญาติ ถูกทอดทิ้ง ตรงนี้ควรปรับปรุงให้เป็นเนิร์สซิ่งโฮม ส่วนเรื่องศพ ไม่ได้เลย ผิดกฎหมายแน่นอน วันสองวันท่านต้องดำเนินการ ถ้าไม่ทำมันอันตรายมากๆ เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมที่มีปัญหา
จำเป็นต้องระดมเงินหลักพันล้านมาดูแลมั้ย?
ธนกฤต : คนป่วยตรงนี้ถ้ามีอยู่ร้อยกว่าคน ผมให้สาธารณสุขทำแผนรองรับนะหากวัดเกิดปิดตัว หรือไม่มีรายได้เข้าในการดูแล หนึ่งถ้าบางคนมีญาติอยู่แล้วก็ให้ญาติเอากลับไปดูแล ถ้าคนที่ไม่มีญาติ เป็นผู้ป่วยลักษณะติดเตียง ให้ยาประจำ ก็มีหน่วยงานดูแลผู้สูงอายุทั้งหลายอยู่ หรือสุดท้ายถ้ามีการรักษาอยู่ก็กลับไปรพ.ในพื้นที่ในจังหวัด เขาต้องรองรับคนเหล่านี้อยู่แล้ว รัฐไม่ปล่อยทิ้งอยู่แล้ว เบื้องต้นคนร้อยกว่าชีวิต สามารถรับได้ทันที ภายในวันเดียวจัดการได้จบหมด
จำเป็นต้องหาเงินรักษาหลักพันล้านมั้ย?
ธนกฤต : ยาฟรี รักษาก็ไม่ได้เสียเงิน มีแค่ที่นอน น้ำไฟ ผมว่าเป็นพันล้านมันเยอะไปนะ ถ้าต้องก่อสร้างอาคารอันนึงก็จบ ทุนหมุนเวียนในการใช้ก็ไม่ได้เยอะขนาดนั้น แต่ไปงอกอย่างอื่นหรือเปล่า เช่นไปเจอสนามฟุตบอล เกิดจากโครงการของใคร หรือสิ่งปลูกสร้างอื่น มีรถยนต์ เหมือนรถทัวร์ แต่ละคันราคาเป็นสิบล้านนะ แล้วที่ปลูกกัญชาระบบปิดก็ใหญ่มาก ส่วนอาคารเมื่อกี้ น่าจะเป็นอาคารของวัดมากกว่า ต้องยอมรับว่าหนึ่งใหญ่มาก สวยมาก ได้มาตรฐานเลย มันก็เหมาะสมที่เด็กเข้าค่าย เพราะพื้นที่ท่านก็ทำไว้ดีเหมือนกัน เพียงแต่วัตถุประสงค์ในการนำเงินมาใช้มันถูกวัตถุประสงค์หรือเปล่า
เหมือนมหาอาณาจักร?
ธนกฤต : ต้องยอมรับว่าใหญ่มากจริงๆ แต่เท่าที่รู้มา พื้นที่แต่ละพื้นที่เป็นโครงการในมูลนิธิ เราทราบเพราะกรมแพทย์แผนไทยรับจดทะเบียนการปลูกกัญชา แล้วอาคารนั้นอยู่ในพื้นที่อคาเดมี่ เลยกลายเป็นเช่าเอกชน มันเลยไม่ได้ผิด ถ้าเป็นอาราม เป็นวัด จะนำไปให้เอกชนทำสัญญาเช่า มันทำไม่ได้ จะมีปัญหาเรื่องนี้ แต่อันนี้ทำได้
ต้องตรวจสอบ มีมูลนิธิ 6 มูลนิธิ?
มหาหมี : วัดพระบาทน้ำพุ หน่วยงานราชการกับคณะสงฆ์ต้องถอดบทเรียน เพราะเป็นปัญหาเชิงกฎหมาย กฎหมายสงฆ์กับมหาเถรสมาคม เปิดช่องให้พระทำสาธารณสงเคราะห์ได้ ตรงนี้เป็นพันธกิจที่พระมีตำแหน่งทางปกครองท่านต้องทำ แทนที่จะไปศึกษาอบรมธรรมะปฏิบัติอย่างเดียว พอเปิดช่องให้ทำ แล้วไม่มีกฎหมายมหาเถรสมาคมในการกำกับดูแล หรือให้ทำพอเหมาะพอควรอย่างไร นำไปสู่การขยายอาณาจักรมากมายก่ายกอง และเปิดโอกาสให้วัดเปิดมูลนิธิมากกว่าหนึ่ง เช่นวัดไร่ขิง มีมูลนิธิต่างๆ ไปตามวัตถุประสงค์ กฎหมายก็ปล่อยให้ทำ แต่กรณีนี้ 6 ที่ จุดที่มีปัญหา คือจุดที่ใช้เงินบริจาคผิดไปจากวัตถุประสงค์ เงินเขาบริจาคเข้าวัด เพื่อดูแลคนป่วยเอชไอวีหรือพักพิง ตรงนั้นต่างหากที่เป็นความผิด ต้องเปลี่ยนโครงสร้างกฎหมายของสงฆ์ ให้พระลงมายุ่งเกี่ยวกับชาวบ้านได้แค่ไหน ไม่ใช่ปล่อยปละละเลยจนเกิดปัญหา แล้วแก้ไขลำบาก เพราะมันปลายเหตุแล้ว
มันก็ย้อนแย้ง เพราะมีการบอกว่าวัดเองจะปิดตัวแล้ว ไม่มีเงินรักษาคนแล้ว แต่ตัดภาพมาเห็นภาพเมื่อสักครู่ ไม่ได้สร้างแค่ปีสองปีนะ?
มหาหมี : สร้างและระดมทุนมาด้วยระยะเวลาที่พอสมควร
มันเลยทำให้มีการตั้งข้อสังเกต พอพูดว่าวัดจะปิดตัวแล้ว ทำให้สาธุชนบริจาคเพื่อพยุงวัดเพื่อให้รักษาผู้ป่วยโรคเอดส์ สุดท้ายเอาไปทำแบบนี้หรือเปล่า?
ธนกฤต : ไม่ใช่ว่ารัฐไม่ดูแลนะ การดูแลผู้ป่วย สปสช.ให้เงินรายปี ปีนึงประมาณ 10,400 บาทต่อคน ไม่ใช่รัฐไม่ได้ให้ แต่จริงๆ มีอีกที่ที่แตกออกไป สร้างเป็นอาคารเหมือนจะเป็นรพ. ใกล้เสร็จ อันนี้เชื่อว่าน่าจะใช้เงินหลายร้อยล้าน อยู่ที่ลพบุรีเป็นอีกที่นึงของวัด จะจดเป็นรพ. แต่ขั้นตอนท่านมาผิดทาง ท่านสร้างไปก่อน แล้วค่อยมาขอทีหลัง มันอนุญาตไม่ได้เพราะไม่ถูกต้อง ใช้งบไปหลายร้อยล้านแน่ๆ เป็นไปได้ส่วนนึงเอามาลงที่จุดนี้ด้วย แค่ 3 จุด ผมว่าหลายพันล้าน
ถ้าย้อนกลับไปทนายหมอบีบอกว่าปลายทางเอามาสร้างรพ. ก็ดีแล้วนี่?
มหาหมี : วิธีการจัดการเงินบริจาค แนวคิดทฤษฎีอันเดียวกัน เนื่องจากไม่ใช่เงินคนใดคนหนึ่ง เป็นเงินส่วนกลาง ฉะนั้นการบริหารจัดการ สิ่งที่จะการันตีได้คือตัวบทกฎหมาย ถ้าได้มาโดยมิชอบมันก็มิชอบ ทุกอย่างต้องชอบ โปร่งใส ของที่ได้มาจากชาวพุทธต้องได้มาโดยกระบวนการที่ชอบ เริ่มต้นดี ปลายก็ต้องดี กลางก็ต้องดี ทุกอย่างดีหมด ถ้าได้มาโดยมิชอบ มันก็มิชอบหมด
เมื่อวานที่สัมภาษณ์น่าตกใจ น้องผู้หญิงเขามาออกรายการ บริจาคเงินให้วัดพระบาทน้ำพุ แต่ใบอนุโมทนาบัตรออกมาเป็นวัดพระบาทน้ำพุ และมูลนิธิธรรมรักษ์ แต่เขาเอามารวมกัน ซึ่งจริงๆ ไม่ได้?
มหาหมี : การแยกต้องชัด พอผสมปนเปกัน มันเป็นการมั่วในการทำเอกสาร อาจรู้เท่าไม่ถึงการณ์ หรือรู้แต่ทำ แต่ผิดกระบวนการทั้งหมด
เอาเงินเข้าบัญชีไหน ระหว่างวัดกับมูลนิธิ แค่นี้เลย แต่ที่พีกกว่านั้น คนบริจาคไม่ได้โอนเงินเข้ามูลนิธินี้ ไปเข้ามูลนิธิอาทรประชานาถ แต่ออกใบธรรมรักษ์และวัด มันเลอะเทอะไปหมดเลย?
ธนกฤต : อันนี้คือปัญหาข้อกฎหมาย ต้องดูว่ามันผิดวัตถุประสงค์ เขาไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ตรงนี้ยกออกไปได้เลยว่าถ้าสิ่งที่มาผิดวัตถุประสงค์ คือผิดกฎหมาย
ตั๊ก : กฎหมายเปิดช่องให้พระทำสิ่งไม่ควร ทำไมเขาไม่แก้
มหาหมี : พรบ.สงฆ์ดีไซน์ออกมาว่าพระสังฆาธิการต้องมีพันธกิจ 6 อย่าง เพราะเขายึดหลักคำของพระพุทธเจ้า ในคำที่บอกว่าสงเคราะห์โลก พระนอกจากปฏิบัติ อบรมตัวเองแล้ว จะต้องมีสาธารณสงเคราะห์ สงเคราะห์ชาวบ้านด้วย เนื่องจากชาวบ้านกับพระอยู่ด้วยกัน จะต้องช่วย แต่ไม่มีการออกระเบียบข้อบังคับต่างๆ ว่าทำยังไงถึงจะเหมาะ ถึงจะควร ทั้งที่หลักธรรมพระพุทธเจ้าให้ธรรมกลางๆ ตึงไปไม่ดี หย่อนไปไม่ดี ให้อยู่ตรงกลาง ถ้าทำถึงขนาดต้องเดือดร้อน ต้องปิดวัดสามวันถ้าไม่ได้เงินเรี่ยไรบริจาค ตรงนี้ตึงเกินไป ตรงนี้ต้องมีระเบียบกฎหมายว่าอย่าไปทำขนาดนั้น เพื่อไม่ให้ไปยุ่งเกี่ยวชาวบ้าน นำมาสู่คนมะรุมมะตุ้มพระ ซึ่งท่านเป็นต้นบุญ
จริงๆ ต้องแก้ตรงไหน?
มหาหมี : พรบ.สงฆ์ครับ ส่วนที่เกี่ยวข้องกับอำนาจมหาเถรสมาคม ออกตั้งแต่ปี 2505
ธนกฤต : พรบ.ต้องใช้เวลาในการแก้ การให้เงิน ถ้ามุมผม ต้องเดินทางไปสู่จุดที่ควรจะเป็น ถ้าไม่อยู่จุดที่ควรจะเป็น ยักยอกทรัพย์หรือเปล่า ตรงนี้เป็นหน้าที่ของตร.
ตั๊ก : หลักการบริจาค ต้องให้หลวงพ่อหรือให้วัด
ธนกฤต : ต้องถวายแก่สงฆ์ แล้วสงฆ์จัดสรรปัดส่วน ดูแลพระตามความเหมาะสม ในประเทศเราไม่ได้มีกฎหมายห้ามพระครอบครองทรัพย์สิน หรือมีบัญชีส่วนตัว เลยเป็นที่มาของพระท่านมีบัญชีส่วนตัว หลักการถวายแก่ใคร ถ้าไปที่วัดก็ถวายตามวัตถุประสงค์ของวัด ไม่ใช่วัตถุประสงค์เจ้าอาวาสหรือใคร
กรณีศพที่ไปเจอ ล่าสุดเจ้าหน้าที่วัด ที่ดูแลอาคารบอกว่ายังหาเอกสารศพ 20 ศพไม่เจอ โดยให้เหตุผลว่าเอกสารเหล่านี้ ไวยาวัจกรที่เสียชีวิตเก็บเอาไว้ ตอนนี้วัดยังหาเอกสารเหล่านี้ไม่ได้ แต่ยืนยันด้วยวาจา ว่าศพทุกศพมีการแจ้งการตาย แจ้งญาติผู้ตายไปแล้ว มีการเซ็นเอกสารมอบร่างให้ทางวัดแล้ว ส่วนที่บอกว่ามีอีก 20 ศพ ทางปกครองท้องถิ่นกำลังไปตรวจสอบ?
ตั๊ก : เซ็นมอบร่างให้วัดแล้ว แต่ไม่ได้หมายความว่าจะเอาร่างไปทำอะไรก็ได้ ไม่ใช่เหรอคะ
ธนกฤต : มอบร่างก็อยู่ในความดูแล ต้องทำให้ถูกสุขลักษณะ ถ้าหาเอกสารไม่เจอ เชื่อว่าญาติเขาที่มีชีวิตอยู่มาแสดงตนก็ได้ ถ้าหาเอกสารไม่เจอจริงๆ ตรวจดีเอ็นเอก็ได้
มหาหมี : อ้างไม่ได้ อย่างน้อยต้องมีใบมรณบัตร สำเนาเป็นเอกสาร สามารถไปดูที่ฝ่ายปกครองได้ ถามที่เขตก็ได้
ถ้าหาไม่ได้ค่อยมาตอบอีกทีว่าอยู่ที่ไหน?
ธนกฤต : ผมว่าอยากให้นำเรื่องนี้มาเป็นสารตั้งต้นคือการบูรณาการ จากนี้พระควรอยู่อย่างไร วัดควรเป็นอย่างไร บางวัดสร้างแค่โบสถ์ 200 ล้าน แต่เดินเข้าไปแทบไม่เจอพระ ไม่เจอพุทธศาสนิกชนเหมือนกัน เจอแต่สิ่งก่อสร้างใหญ่มาก อย่าไปแข่งกันเรื่องแบบนี้ดีกว่า เอามาสังคายนาข้อกฎหมายเถอะ
เห็นหลวงพ่อบอกว่าท่านไม่รู้กฎหมาย?
ธนกฤต : ลองฟังคลิปดู
มหาหมี : แล้วมันไม่ใช่เรื่องเล็กๆ นะ เพราะเรารู้ได้ยังไงว่าศพที่นอนอยู่ทั้งหมดไม่ได้เกิดจากการฆาตกรรม เราต้องสันนิษฐานไม่เป็นคุณไว้ก่อน เพราะการดูแลรักษาศพมนุษย์ไม่ใช่ใครทำได้ง่ายๆ สัปเหร่อจะฌาปนกิจใคร ต้องมีใบอนุญาตจากท้องถิ่นว่าตายจริง ไม่งั้นฆ่าใครก็เอาไปเผาเลย ตรงนี้เป็นสาระสำคัญของข้อกฎหมาย
ธนกฤต : วันเสาร์เผาได้ ถ้ามีเอกสารครบ ญาติมายืนยัน ถ้าไม่มีเอกสาร ตร.ต้องอายัดศพไว้ก่อน
มหาหมี : อาจมีคนแจ้งหายก็ได้ โดยที่ญาติพี่น้องเขาไม่รู้
ธนกฤต : อย่างน้อยตรวจร่องรอยได้ สมมติโดนแทงตาย เราไม่ทราบเลยว่าศพมาจากไหน เป็นใครบ้าง
มหาหมี : อาจเป็นศพที่ญาติพี่น้องแจ้งความไว้เมื่อ 5-6 ปีก่อนก็ได้
ธนกฤต : ศพต้องเก็บมิดชิด ไม่ใช่เอามาปล่อยไว้แบบนี้ มันผิด บางวัดเขาเก็บศพเกจิอาจารย์ไว้ เขาก็ใส่โลงแก้ว ปิดสนิท มันก็จะอยู่ได้ แต่อย่างนี้ มันไม่ใช่แล้ว นี่คือโล่งเลย ลมพัดก็ได้กลิ่น
มหาหมี : สื่อมวลชน ประชาชน หน่วยงาน เขาถวายความเป็นธรรมให้ท่านอยู่นะ เขารอท่านอยู่ เพราะสารตั้งต้นคือท่านอยากช่วยชาวบ้าน ตรงไหนผิดก็ว่ากันไป ตรงไหนแก้ได้ก็แก้ ตรงไหนแก้ไขไม่ได้ก็ว่ากันไปตามกระบวนการ น่าจะได้ความกระจ่าง
กรณีแบบนี้ถ้าหากผิดจริง จำเป็นต้องลาสิกขามั้ย?
มหาหมี : เนื่องจากไม่ใช่ความผิดซึ่งหน้าที่จะจับลาสิกขาได้เลย ในสิ่งที่เป็นอาบัติหนัก หรือชาวบ้านมองว่าเป็นความผิด กรณีดังกล่าวเป็นข้อกล่าวหา มีคนซัดทอดว่าวัดดำเนินการ 1 2 3 4 ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ท่านสามารถนำพยานหลักฐานพยานบุคคลเข้าสืบหักล้างได้ทุกกระบวนการ เขาก็ให้ความเป็นธรรม กรณีเดียวที่จะสึกคือมาตรา 29 แม้ไม่ใช่ความผิดซึ่งหน้า แต่ถ้าพนักงานสอบสวน หรือศาลเห็นควรให้ท่านเข้าเรือนจำ ไม่ให้อยู่วัด ท่านก็ต้องสละสมณเพศ แต่อยู่ดีๆ จะบุกไปจับสึกไม่ได้ เรื่องนี้ทุกคนให้ความเป็นธรรมกับท่าน ผมพูดหลายเทปแล้วแม้แต่ตร.ก็ถวายความเป็นธรรมกับท่าน เปิดโอกาสให้ท่านชี้แจง ตรงไหนโต้แย้งได้ก็โต้แย้งมา ไม่ใช่ความผิดที่ต้องจับสึกเลย เรื่องนี้ต้องพิสูจน์เจตนา แล้วตรงไหนขาดเจตนา เขาก็มีข้อยกเว้นอยู่ ก็ว่ากันไป แต่ท่านต้องให้โอกาสตัวเองในการพิสูจน์ได้ แต่ท่านไม่พูดอะไร
ธนกฤต : จากที่ได้สนทนากับท่าน คิดว่าท่านต้องเตรียมแล้วแหละ ผิดว่ากันตามผิด ถูกว่ากันตามถูก อะไรแก้ไขได้ก็ว่ากันไป ก็อยู่ที่กระบวนการทางตร. ถ้าเมื่อไหร่ไม่ได้เข้าเรือนจำ ท่านยังเป็นพระอยู่ ณ ปัจจุบันท่านก็เป็นพระอยู่ ก็เปิดโอกาสให้ท่านพิสูจน์ดีกว่า