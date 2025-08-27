“ห้างเซ็นทรัล” จัดใหญ่ “Central Beauty Awards 2025” งานประกาศรางวัลสุดยอดแบรนด์บิวตี้ไอเทมยิ่งใหญ่แห่งปี

ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล ในเครือเซ็นทรัล รีเทล ร่วมกับบัตรเครดิต เซ็นทรัล เดอะวันจัด “Central Beauty Awards 2025” กลับมาอีกครั้งกับงานประกาศผลรางวัลสุดยิ่งใหญ่ประจำปี ที่มอบให้กับสุดยอดแบรนด์บิวตี้ไอเทม รวม 17 รางวัล ครอบคลุมหลากหลายประเภท ในคอนเซปต์ “ให้ทุกเสียงร่วมกำหนดนิยามความงามแห่งปี” ที่การันตีด้วยเสียงของผู้ใช้จริงทั่วประเทศ ภายในงานคับคั่งไปด้วยเหล่าเซเลบริตี้ ดารานักแสดง และอินฟลูเอนเซอร์วงการบิวตี้ เข้าร่วมงานและแนะนำเคล็ดลับดูแลผิวในแบบฉบับของตัวเอง พร้อมร่วมเฉลิมฉลองความสำเร็จของงาน Central Beauty Awards 2025
อาทิ น้ำตาล ทิพนารี วีรวัฒโนดม, เจเจ กฤษณภูมิ พิบูลสงคราม, เกรซ กาญจน์เกล้า ด้วยเศียรเกล้า,
เพื่อน คณิน ชอบประดิถ, เจนิส เจณิสตา พรหมผดุงชีพ, มิ้นต์ ชาลิดา วิจิตรวงศ์ทอง, ปอนด์ ณราวิชญ์ เลิศรัตน์โกสุมภ์, หมิว ณัชชา เตชะมงคลาภิวัฒน์, อาเล็ก ธีรเดช เมธาวรายุทธ, เทศน์ เฮนรี ไมรอน, บลู พงศ์ทิวัตถ์ ตั้งวันเจริญ, แพร พิชชาภา พันธุมจินดา, อ้อม พิยดา จุฑารัตนกุล, ซี พฤกษ์ พานิช, ลีน่า ลลินา ชูเอ็ทท์, บูม สุภาพร วงษ์ถ้วยทอง, เจสซี่ กิระนา จัสมิน ชูว์เทอร์, เซกิ กฤษณ บุญโรจน์, มิกกี้ นนท์ อัลภาชน์ ณ ป้อมเพชร, นิธิภัค ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา, แพทตี้ พิมพาภรณ์ เหมือนประสิทธิเวช, ฟลุค รพี ชูสุวรรณ, เตย สุวพิชญ์ ไตรพรวรกิจ, พลอยฝน เฌอปัฐน์ กิตติพรวริษฐ์ และคนดังอีกมากมาย มาร่วมเฉลิมฉลองความยิ่งใหญ่ พร้อมโชว์สุดพิเศษจากศิลปินชั้นนำอย่าง วง PIXXIE, วง Tattoo Colour, และ DJ P-U โดยมีสองพิธีกรมากความสามารถ โอปอล์ ปาณิสรา อารยะสกุล และ ดีเจอ๋อง เขมรัชต์ สุนทรนนท์ ร่วมสร้างสีสันตลอดทั้งงาน ณ Beauty Galerie ชั้น G ห้างเซ็นทรัลชิดลม
ธาพิดา นรพัลลภ กรรมการผู้จัดการฝ่ายบริหารสินค้าออมนิชาแนล กลุ่มห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล กล่าวว่า “Central Beauty Awards 2025 คือ ความสำเร็จและความยิ่งใหญ่ของวงการบิวตี้ที่ได้จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 เพื่อ ตอกย้ำความเชื่อมั่นและความมั่นใจให้กับแบรนด์ผลิตภัณฑ์ความงาม รวมถึงบิวตี้ไอเทมที่เป็นที่นิยมในตลาดกันอย่างแพร่หลาย โดยงาน Central Beauty Awards 2025 ถือเป็นงานประกาศรางวัลสุดยอดผลิตภัณฑ์บิวตี้แบรนด์ดังระดับแนวหน้าของประเทศ ซึ่งในปีนี้ที่เราได้รับกว่า 180,000 โหวต ในทุกผลิตภัณฑ์ของแบรนด์ต่างๆ จากลูกค้าผู้ใช้จริงทุกเสียง ถือเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนแรงบันดาลใจของวงการความงาม แสดงถึงแรงบันดาลใจสำหรับผู้บริโภคยุคใหม่ ตลอดปีที่ผ่านมา Beauty Galerie และแบรนด์ความงามต่างๆ ยังได้ร่วมกันสร้างสรรค์ประสบการณ์ใหม่ให้ลูกค้าทั่วประเทศ ไม่ว่าจะเป็นการนำเสนอสินค้า ข้อเสนอ และบริการ ตลอดจนเวิร์กช็อปสุดพิเศษสำหรับลูกค้า เปิดตัวสินค้าครั้งแรกในไทยที่ห้างเซ็นทรัล และที่ขาดไม่ได้ คือข้อเสนอพิเศษที่ทำให้การช้อปปิ้งสนุกและน่าจดจำยิ่งขึ้น”
งานประกาศรางวัล Central Beauty Awards 2025 ที่เฟ้นหาสุดยอดผลิตภัณฑ์ความงามที่ดีที่สุดแห่งปี ได้เปิดให้ผู้ใช้จริงทั่วประเทศเลือกโหวตบิวตี้ไอเทมแบรนด์ดังในดวงใจกว่า 500 ไอเทมจากหลากหลายหมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ ตลอดเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาผ่านช่องทางออนไลน์ และในปีนี้ยังได้เพิ่มรางวัลใหม่อีก 4 ประเภท โดยมีรางวัลรวมทั้งหมด 6 หมวดหลัก แบ่งออกเป็น 17 รางวัล ได้แก่
•รางวัลประเภท BEST MAKEUP ที่สุดของ 6 ผลิตภัณฑ์เมคอัพประจำปี 68
-THE BEST LIP MOISTURIZER 2025 ได้แก่ DIOR ADDICT LIP GLOW
-THE BEST EVERYDAY LIPSTICK 2025 ได้แก่ M.A.C. Cosmetics M·A·CXIMAL SILKY MATTE LIPSTICK
-THE BEST FOUNDATION 2025 ได้แก่ NARS LIGHT REFLECTING™ FOUNDATION
-THE BEST COSMETICS POWDER 2025 ได้แก่ HOURGLASS VANISH AIRBRUSH PRESSED POWDER
-THE BEST CUSHION 2025 ได้แก่ CLÉ DE PEAU BEAUTÉ RADIANT CUSHION FOUNDATION DEWY
-THE BEST MAKEUP BASE 2025 ได้แก่ BOBBI BROWN VITAMIN ENRICHED FACE BASE
•รางวัล BEST SKINCARE ที่สุดของ 5 ผลิตภัณฑ์สกินแคร์ประจำปี 2025
-THE BEST SERUM 2025 ได้แก่ SHISEIDO ULTIMUNE POWER INFUSING SERUM
-THE BEST EYE CREAM 2025 ได้แก่ LA MER GENAISSANCE DE LA MER THE EYE & EXPRESSION CREAM
-THE BEST MOISTURIZER 2025 ได้แก่ CLINIQUE MOISTURE SURGE™ EXTENDED REPLENISHING HYDRATOR 100H
-THE BEST SUNSCREEN 2025 ได้แก่ ELIXIR ELIXIR DAY CARE REVOLUTION SPF50+ PA++++
-THE BEST ESSENCE 2025 ได้แก่ LA MER THE TREATMENT LOTION
•รางวัลประเภท THE BEST MEN’S SKINCARE 2025 ที่สุดของผลิตภัณฑ์สกินแคร์ของผู้ชายประจำปี 2025 ได้แก่ DIOR SAUVAGE THE SERUM
•รางวัลประเภท THE BEST LUXURY BEAUTY 2025 ที่สุดของผลิตภัณฑ์ที่ให้คุณค่าความงามและความหรูหราประจำปี 2025 ได้แก่ CLÉ DE PEAU BEAUTÉ SYNACTIF CREAM
•รางวัลประเภท THE BEST ECO-FRIENDLY BEAUTY ITEM 2025 ที่สุดของผลิตภัณฑ์ความงามที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมประจำปี 2568 ได้แก่ L'OCCITANE ALMOND SHOWER OIL ECO-REFILL
•รางวัลประเภท BEST FRAGRANCES ที่สุดของ 3 ผลิตภัณฑ์น้ำหอมประจำปี 2025 ได้แก่
-THE BEST EVERYDAY FRAGRANCE 2025 ได้แก่ VERSACE EROS ENERGY POUR HOMME EDP
-THE BEST OCCASIONAL FRAGRANCE 2025 ได้แก่ CREED CREED AVENTUS EDP
-THE BEST SPORTY FRAGRANCE 2025 ได้แก่ CALVIN KLEIN CK ONE ESSENCE
•รางวัลพิเศษ NEW AWARDS อีก 4 ประเภทจาก บัตรเครดิต เซ็นทรัล เดอะวัน, Samsung Galaxy,
Central App และ Central Chat & Shop
-THE BEST POPULAR VOTE BEAUTY BRAND 2025 PRESENTED BY CENTRAL THE 1 CREDIT CARD ได้แก่ CLARINS
-THE MOST INNOVATIVE BEAUTY AWARD PRESENTED BY SAMSUNG GALAXY ได้แก่ LANCÔME
-THE MOST SEARCHED BEAUTY ITEM – CENTRAL APP ได้แก่ YSL BEAUTY LIBRE EDP
-TOP FAVORITE BEAUTY BRAND 2025 – CENTRAL CHAT & SHOP ได้แก่ DIOR
ไม่พลาดทุกเทรนด์บิวตี้ ที่ Facebook: Central Beauty Club พร้อมสัมผัสความสะดวกสบายเหนือระดับกับการช้อปปิ้งผ่านช่องทางการช้อปปิ้งสุดสะดวกของห้างฯ ทั้งบริการ Chat & Shop ที่ Line @CentralOfficial หรือ Line @CentralBeautyClub หรือ Facebook: Central Department Store รวมถึงช่องทาง TikTok Shop: Central Department Store, Central App ครบครันเสมือนยกห้างเซ็นทรัลมาไว้บนมือถือ และ เว็บไซต์ www.central.co.th
