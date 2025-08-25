“HELLO! BEST BEAUTY & WELLNESS 2025” งานแสดงความยินดีแก่ที่สุดของผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมความงาม-สุขภาพ

นิตยสาร HELLO! ประเทศไทย ตอกย้ำการเป็นตัวจริงด้านไลฟ์สไตล์, ความงามและสุขภาพ จัดงานสุดยิ่งใหญ่แห่งปี “HELLO! BEST BEAUTY & WELLNESS 2025” ร่วมยินดีกับสุดยอดผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมความงาม และสุขภาพ ที่ได้รับการยอมรับและยกให้เป็นที่สุดแห่งปีจากเหล่าเซเลบริตี้แถวหน้าของเมืองไทย รวมถึงกองบรรณาธิการความงามนิตยสาร HELLO! โดยครั้งนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 8 พร้อมตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ยุคใหม่และตอบรับเทรนด์โลกไม่ใช่แค่ในเรื่องความงามแต่ครอบคลุมไปสู่เรื่องสุขภาพ
“HELLO! BEST BEAUTY & WELLNESS 2025” จัดขึ้นในบรรยากาศอันงดงามหรูหราของ RARIN Bangkok Riverside Venue ท่ามกลางแขกผู้มีเกียรติ เหล่าเซเลบริตี้ และบิวตี้เลิฟเวอร์ ที่มาร่วมยินดีกับแบรนด์ต่าง ๆ อย่างคับคั่ง ภายในงานได้รับเกียรติจาก คุณบียอน เรททิก (Björn Rettig) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร BurdaLuxury Asia & India กล่าวต้อนรับแขกผู้มีเกียรติและตัวแทนจากแบรนด์ความงามต่าง ๆ พร้อมด้วย
คุณเกษสุดา มาระวิชัย บรรณาธิการบริหารนิตยสาร HELLO! ประเทศไทย กล่าวเปิดงานอย่างเป็นทางการ โดยเผยว่า งานในปีนี้จัดขึ้นภายใต้คอนเซ็ปต์ Extraordinary ME สื่อถึงการที่ทุกคนให้เวลาในการสร้างความพิเศษกับตัวเองทั้งในเรื่องของความงามและสุขภาพ โดยได้ขยายขอบเขตของความสวยความงามไปสู่เรื่องของสุขภาพ (Wellness) ซึ่งครอบคลุมทั้งสุขภาพภายนอกและภายใน เพื่อสร้างความสุขแบบองค์รวม
“งานนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 8 แล้ว แสดงให้เห็นว่าแวดวงความสวยความงามบ้านเรามีความเจริญก้าวหน้าเป็นอย่างยิ่ง ทั้งในด้านเทคโนโลยี ความก้าวหน้าของนวัตกรรม และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ได้รับรางวัลในค่ำคืนนี้ ที่ทำให้เราทุกคนได้มีผลิตภัณฑ์ เทคโนโลยี และวิวัฒนาการที่ดี มาเสริมสร้างความสวยความงาม และช่วยสร้างแรงบันดาลใจในการสร้างความพิเศษให้กับตัวเอง ซึ่ง HELLO! ประเทศไทย เชื่อว่าความพิเศษนี้จะเป็นเอกลักษณ์ที่ทำให้ทุกคนมีเสน่ห์เป็นของตัวเอง ขอแสดงความยินดีกับทุกแบรนด์ในค่ำคืนนี้ด้วยค่ะ”
คุณเกษสุดา กล่าว
ทั้งนี้ “HELLO! BEST BEAUTY & WELLNESS 2025” เป็นงานแสดงความยินดีแก่ที่สุดของผลิตภัณฑ์ และนวัตกรรมด้านความงาม รวมถึงด้านสุขภาพ จากการสำรวจเชิงลึกและการแชร์เคล็ดลับการดูแลตัวเองโดยเหล่าเซเลบริตี้แถวหน้าของเมืองไทย รวมถึงการทดลองใช้ผลิตภัณฑ์จริงตลอดปีและการคัดสรรสถาบันความงามชั้นนำในแต่ละด้าน โดยกองบรรณาธิการความงามนิตยสาร HELLO! ประเทศไทย ภายในงาน นอกจากพิธีแสดงความยินดีแล้ว ยังจัดให้มีกิจกรรมน่าสนใจมากมาย ทั้งการเผยเทรนด์ความงามและสุขภาพโดยกองบรรณาธิการ กิจกรรมเวิร์กช็อปออกแบบ Perfume Sachet จากแบรนด์ Antidotes และยังมอบประสบการณ์ดินเนอร์สุดพิเศษให้แขกผู้มีเกียรติได้เพลิดเพลินไปกับเมนูเลิศรสที่จับคู่กับไวน์ชั้นเลิศจาก Italasia Group ได้อย่างลงตัว ก่อนปิดท้ายงานด้วยความคึกคักกับมินิคอนเสิร์ตจากศิลปินดัง ตู่-ภพธร สุนทรญาณกิจ
สำหรับ “HELLO! BEST BEAUTY & WELLNESS 2025” แบ่งที่มาของการคัดสรรออกเป็น 2 กลุ่มด้วยกัน คือกลุ่ม Celebrities’ Choices ซึ่งเป็นผลการยอมรับที่ได้จากการสำรวจพฤติกรรมแบบเชิงลึกของเหล่าเซเลบริตี้แถวหน้าของเมืองไทย และ กลุ่ม Editors’ Choices ซึ่งได้รับการคัดสรรโดยกองบรรณาธิการความงานนิตยสาร HELLO! ประเทศไทย โดยทั้ง 2 กลุ่มแบ่งออกเป็นสาขาผลิตภัณฑ์ สถาบันความงาม และสาขาสุขภาพ ประกอบด้วย
Editors’ Choices สาขา THE BEST SKINCARE ได้แก่
-THE BEST ADVANCED EYE SERUM: LUXES EYE + DEEP LINE ADVANCED SERUM
-THE BEST BRIGHTENING SERUM: MENARD FAIRLUCENT WHITE SERUM
-THE BEST SERUM FOR ANTI-AGING: SO'BIO ÉTIC GLOBAL ANTI-AGING SERUM
-THE BEST FACIAL EMULSION: MENARD AUTHENT LIQUID
-THE BEST DAY MOISTURIZER: ALLIES OF SKIN PEPTIDES & ANTIOXIDANTS ADVANCED FIRMING DAILY TREATMENT
-THE BEST FACIAL SUNSCREEN: RIVIERA SUISSE SWISS SNOW WHITE SUNSCREEN SPF50 + PA++++
Editors’ Choices สาขา THE BEST MAKEUP ได้แก่
-THE BEST FOUNDATION: LANCÔME TEINT IDOLE ULTRA WEAR FOUNDATION SPF48 PA++
-THE BEST CONCEALER: MAKE UP FOREVER HD SKIN CONCEALER
-THE BEST POWDER: HUDA BEAUTY EASY BAKE LOOSE BAKING & SETTING POWDER
-THE BEST BLUSH ON: RARE BEAUTY SOFT PINCH MATTE BOUNCY BLUSH
-THE BEST LIPSTICK: GUERLAIN ROUGE G
Editors’ Choices สาขา THE BEST BODY CARE & FAGRANCE ได้แก่
-THE BEST BODY LOTION: SOL DE JANEIRO BODY BADALADA™ VITAMIN-INFUSED LOTION
-THE BEST FRAGRANCE: CREED FRAGRANCE ELADARIA
Editors’ Choices สาขา THE BEST SKINCARE FOR SPA ได้แก่
-THE BEST CONCENTRATE FOR SPA SELECTION: ORVEDA THE OMNIPOTENT CONCENTRATE
-THE BEST LIFTING SERUM FOR SPA SELECTION: BIOLOGIQUE RECHERCHE SERUM PROGESKIN
-THE BEST MOISTURIZER FOR SPA SELECTION: AUGUSTINUS BADER THE RICH CREAM
Editors’ Choices สาขา SHINING STAR OF THAI BRANDS ได้แก่
-THE BEST NECK SKIN CARE: PP LIFTOLOGY NECK PACK
-THE BEST MULTIPURPOSE CREAM: MADAME LOUISE SNOW LOTUS THE CREAM
-THE BEST HYDRATING TONER: HERBLIXI 3IN1 BEAUTY WATER
-THE BEST ORGANIC DEODORANT: RATI DEODORANT SPRAY
-THE BEST AROMATIC ROOM SPRAY: ANTIDOTES AROMATIC ROOM SPRAY
Editors’ Choices สาขา THE SIGNATURE PERSONALIZED SUPPLEMENT PROGRAM: VITA LAB
Editors’ Choices สาขา THE MOST POPULAR INNOVATIVE OEM PARTNER FOR DIGITAL BRANDS: LIFE INNOVA INTERNATIONAL
Editors’ Choices สาขา THE SIGNATURE IN HOLISTIC WELLNESS ได้แก่
-THE SIGNATURE SMILE DESIGN CENTER: BELIX DENTAL CLINIC
-RECOGNITION FOR HAIR WELLNESS EXCELLENCE AND HAIR RESTORATION EXPERT: DR.ORN MEDICAL HAIR CENTER
-THE SIGNATURE PERSONALIZED EYE CARE & OPTICAL SPECIALIST: ZEISS VISION CENTER BY DR SUPPARERK
-THE SIGNATURE OF HOLISTIC HEALING: AMAN SPA & WELLNESS
-THE SANCTUARY OF TRADITIONAL SPA: THE SUKHOTHAI SPA
Editors’ Choices สาขา THE SIGNATURE OF AESTHETICS EXCELLENCE ได้แก่
-THE SIGNATURE RH COLLAGEN INNOVATION CHOSEN BY CLINICS: KARISMA
-THE SIGNATURE FACIAL TRANSFORMATIVE RESULT: FIORA CLINIC
-THE SIGNATURE DEEP PLANE FACELIFT TECHNIQUE: นายแพทย์อนุชิต อดิโรจนานนท์
-THE SIGNATURE PAINLESS FACIAL LIFTING & FIRMING TECHNIQUE: VIVA CLINIC
-THE SIGNATURE LONGEVITY WELLNESS & AESTHETIC CLINIC: CHULA DOCTOR WELLNESS
-THE SIGNATURE SUBBROW LIFT TECHNIQUE: FERN CLINIC
-THE SIGNATURE BODY TRANSFORMATION: KBM HOSPITAL
Celebrities’ Choices สาขา THE SIGNATURE OF AESTHETICS EXCELLENCE ได้แก่
-RISING STAR AESTHETICS CLINIC: DERMATIGE AESTHETICS
-THE SIGNATURE GENTLE YAG LASER CLINIC: THE KLINIQUE
-THE OUTSTANDING SKIN TIGHTENING PROGRAM WITH OLIGIO: WONTECH ASIA
-THE SIGNATURE EYELID SURGERY TECHNIQUES: LOVELY EYE & SKIN CLINIC
Celebrities’ Choices สาขา THE SIGNATURE IN HOLISTICE WELLNESS ได้แก่
-THE SIGNATURE OF WELLNESS AND AESTHETIC EXCELLENCE: MEDIWELLE INTEGRATIVE WELLNESS & AESTHETICS CLINIC
-THE SIGNATURE HOLISTIC WELLNESS & LONGEVITY LIFESTYLE: AESTHETA WELLNESS & AESTHETIC
Celebrities’ Choices สาขา THE BEST SKINCARE ได้แก่
-THE BEST DAY MOISTURIZER: DIOR L'OR DE VIE LA CRÈME
-THE BEST NIGHT MOISTURIZER: HELENA RUBINSTEIN REPLASTY AGE RECOVERY NIGHT CREAM
Celebrities’ Choices สาขา THE BEST MAKEUP ได้แก่
-THE BEST EYEBROW PENCIL: ANASTASIA BEVERLY HILLS BROW WIZ
-THE BEST BLUSH ON: DIOR BACKSTAGE ROSY GLOW
-THE BEST LIPSTICK: BURBERRY BEAUTY KISSES LIPSTICK
Celebrities’ Choices สาขา THE BEST HAIR CARE, BODY CARE & FRAGRANCE ได้แก่
-THE BEST FRAGRANCE: LOUIS VUITTON ATTRAPE-RÊVES
-THE BEST STRETCH MARKS FIRMING OIL: COCORO TOKYO COOL ORGANIC NATURAL OIL SERUM
-THE BEST HAIR OIL: MOROCCANOIL TREATMENT PURPLE
-THE BEST SCALP SERUM: OUAI SCALP SERUM
ทุก ๆ แบรนด์มาจากการสำรวจเชิงลึกและการทดลองใช้ผลิตภัณฑ์จริง โดยเซเลบริตี้ไทยกว่า 200 คน รวมถึงกองบรรณาธิการความงามนิตยสาร HELLO! ประเทศไทย จึงการันตีได้ว่าทั้งหมดคือที่สุดของผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมด้านความงามและสุขภาพจากเวที “HELLO! BEST BEAUTY & WELLNESS 2025” อย่างแท้จริง