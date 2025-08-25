พิจารณาคดีเสร็จแล้ว! “มารี เบรินเนอร์” ชิ่งออกจากศาล คนขับรีบจัด ออกตัวรถทั้งที่มารียังไม่ก้าวขาขึ้นรถ

หลบเก่ง! “มารี-แฟนหนุ่ม” หนีสื่อขึ้นรถหลังพิจารณาคดีเสร็จที่ศาลแขวงพระนครเหนือ คนขับเปลี่ยนรถยนต์มารับ รีบขับออกจากศาลทั้งที่มารียังไม่ได้ก้าวขาขึ้นรถจนเจ้าตัวร้องตกใจ ส่วนคดีอยู่ระหว่างรอผลคำพิพากษาจากศาล
ภายหลังจากเมื่อช่วงเช้าของวันนี้ (25 ส.ค.2568) พนักงานสอบสวน สน.วังทองหลาง ได้นัดหมายให้นักแสดงสาว “มารี เบรินเนอร์” ที่ปฏิเสธการเป่าวัดปริมาณแอลกอฮอล์ ขณะขับขี่รถหรูเข้ามาที่ด่านตรวจของสถานีตำรวจนครบาลวังทองหลาง และ “ไฮโซบอส อัศม์กรณ์ สิงห์สีกรกุล” เพื่อนชายคนสนิท มีพฤติกรรมขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจ และมีคลิปปรากฏ ซึ่งให้เข้ามาพบพนักงานสอบสวน ที่สน.วังทองหลาง และได้นัดหมายสั่งฟ้องทั้ง 2 คน ที่ศาลแขวงพระนครเหนือ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ อาคาร A ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ
โดยหลังจากที่พนักงานสอบสวนได้มาถึงที่ศาล พร้อมกับผู้ต้องหาทั้ง 2 คน พนักงานสอบสวนได้นำสำนวนคดีไปส่งฟ้องที่อัยการแขวงพระนครเหนือ โดยให้ทั้ง 2 คน นั่งรออยู่ที่ศาลแขวงพระนครเหนือ หลังจากนั้นเมื่ออัยการ และพนักงานสอบสวนมาที่ศาลแล้ว ทั้งหมดก็ได้เข้าสู่กระบวนการไต่สวนภายในห้องพิจารณาคดี
หลังจากกระบวนการเสร็จสิ้น ทั้ง 2 คน ได้เดินทางออกมาจากอาคารศาล ทางผู้สื่อข่าวได้พยายามเข้าไปสอบถามกับทั้งสองคนโดยเรียกชื่อ “นายบอส” ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ต้องหา ซึ่งนายบอส ได้หันกลับมาแต่ก็ไม่ได้พูดกับผู้สื่อข่าว ก่อนที่ทั้ง 2 คน จะพยายามรีบเดินขึ้นรถยนต์ ที่มาจอดรอรับอยู่ด้วยความรวดเร็ว โดยขณะนั้นทางฝ่ายของสาวมารียังไม่ทันได้ก้าวขึ้นรถ แต่คนขับรถก็ได้ขับรถออกไปก่อน ทำให้มารีถึงกับร้องตกใจ
สำหรับรถยนต์ที่มารับที่ศาล ผู้สื่อข่าวสังเกตว่ามีการเปลี่ยนคัน ซึ่งต่างจากรถยนต์ที่ไปส่งที่สน.วังทองหลาง ซึ่งก่อนหน้านี้ ที่สน.วังทองหลาง มีรถยนต์ระบบไฟฟ้า ป้ายแดง สีขาว ขับมาส่ง แต่เมื่อขากลับจากที่ศาล เป็นรถยนต์ยี่ห้อโตโยต้า ยาริส สีขาว มารับที่ศาลแทน
อย่างไรก็ตาม สำหรับผลการพิจารณาคดี ขณะนี้เสร็จสิ้นแล้ว และอยู่ระหว่างรอทางเจ้าหน้าที่ของศาลแขวงพระนครเหนือ สรุปผลคำพิพากษาส่งให้สื่อมวลชนอีกครั้งในช่วงบ่าย