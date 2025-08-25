ลูกชาย “นอร์แมน รีดัส” แห่ง The Walking Dead ถูกจับกุมคดีทำร้ายร่างกายในนิวยอร์ก

มิงกัส รีดัส นายแบบหนุ่มวัย 25 ปี ลูกชายของนักแสดงชื่อดัง นอร์แมน รีดัส และอดีตนางแบบเดนมาร์ก เฮเลนา คริสเตนเซน กำลังเผชิญปัญหาด้านกฎหมาย หลังถูกจับกุมในข้อหาทำร้ายร่างกายที่นครนิวยอร์ก
ตำรวจนครนิวยอร์ก เปิดเผยว่า เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อเวลาประมาณ 08.40 น. วันเสาร์ บริเวณถนน 16 และถนนสาย 8 โดยเจ้าหน้าที่พบผู้หญิงวัย 33 ปี มีบาดแผลเล็กน้อยที่ลำคอและขา ก่อนจะถูกนำตัวส่งโรงพยาบาล Bellevue ในสภาพปลอดภัย
รีดัสถูกตั้งข้อหา “ขัดขวางการหายใจทางอาญา” และข้อหาทำร้ายร่างกาย ขณะนี้คดียังอยู่ระหว่างการสอบสวน
นี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่มิงกัส รีดัสมีเรื่องกับกฎหมาย ย้อนไปเมื่อเดือนกันยายน ปี 2021 เขาเคยถูกจับกุมในงานเทศกาล San Gennaro ที่นิวยอร์ก หลังมีผู้หญิงวัย 24 ปีอ้างว่าเขาชกเข้าที่ใบหน้า ระหว่างการโต้เถียง จนได้รับบาดเจ็บใต้ตาซ้าย และถูกนำส่งโรงพยาบาล
ต่อมาในเดือนมีนาคม 2022 รีดัสยอมรับข้อตกลงทางกฎหมาย โดยลดข้อหาเหลือเพียง “ความผิดฐานประพฤติไม่เรียบร้อย” ขณะที่ทนายความส่วนตัว อิซาเบล เคิร์ชนอร์ ยืนยันว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเป็น “ข้อกล่าวหาที่ไม่มีมูล” และมิงกัสเองต่างหากที่เป็นฝ่ายถูกกระทำ
มิงกัส รีดัส เกิดในปี 1999 เป็นลูกชายเพียงคนเดียวของนอร์แมน รีดัส และเฮเลนา คริสเตนเซน ทั้งคู่พบกันครั้งแรกในปี 1998 ผ่านเพื่อนร่วมวงการ ก่อนคบหากันราว 5 ปี และแยกทางกันในปี 2003
ปัจจุบัน มิงกัสเดินตามรอยแม่ในฐานะนายแบบ แต่ชื่อเสียงกลับถูกบดบังด้วยคดีความที่ยังคงเป็นปัญหาซ้ำเติมภาพลักษณ์ของเขาในแวดวงบันเทิง