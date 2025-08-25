“ปีนเกลียว” สร้างบรรทัดฐานใหม่ให้ “หนังไทย” ผ่านงบซอฟท์พาวเวอร์ ถ่าย 8 วัน ไร้ซีจี ไม่มีโอที เพราะ ??

“ปีนเกลียว” การกลับมาอีกครั้ง! ของภาพยนตร์เรื่องนี้ ที่เคยผ่านการกำกับของ “พันนา ฤทธิไกร” โดยกลับมาใน พ.ศ. นี้ด้วยการปัดฝุ่นของผู้กำกับรุ่นใหม่มากประสบการณ์ จากแวดวงโฆษณา สู่การทำภาพยนตร์ “อาเธอร์ บุญ เบญจกุล” ซึ่งหลายคนคุ้นหน้าคุ้นตาอยู่บ้าง เพราะก่อนจะมาเป็นผู้กำกับ เขาเคยเป็นนักแสดงในวงการบันเทิงมาก่อน
และการนำพา “ปีนเกลียว” มาสู่ยุคใหม่ให้เด็กเจนนี้ได้ดู กลับการนำ “ระนาด” เครื่องดนตรีไทยมาสร้างซาวน์ในเรื่องนี้ แต่ความท้าทายอีกอย่างของ ”ปีนเกลียว“ เวอร์ชั่นอาเธอร์ นอกจากจะได้งบจากซอฟท์พาวเวอร์มาร่วมสนับสนุนแล้ว แต่กองถ่ายทำเรื่องนี้ ยังสร้างมาตราฐานใหม่ๆ ด้วยการทำงานครบ 12 ชม. เพื่อความปลอดภัยของทีมงาน รวมไปถึงความกดดันอื่นๆ เพราะใช้เวลาถ่ายทำเพียงแค่ 8 วันเท่านั้น!!!
“การที่กองถ่ายเกินเวลา มันจะจับผลัดจับผู อันนั้นผมเข้าใจ ผมไม่ได้ออกตัวว่าผมรณรงค์ แต่ผมอยากให้เห็นความเป็นไปได้ ว่าจริงๆแล้วมันเป็นไปได้ ซึ่งหลายกอง กองโฆษณา กองถ่ายหนังต่างประเทศ เค้าจะเลิกตรงเวลา ผมอยากจะเสนอว่าบางกองงบน้อย ไม่จำเป็นต้องทำถึง 14-16 ชม. และพออีก 8 ชั่วโมงผ่านไปก็ต้องกลับมาทำงานใหม่ ซึ่งตอนนี้มันไม่จำเป็นต้องทำขนาดนั้น แล้วถ้าอยากจะทำ 12 ชม. มันทำได้ ไม่ใช่เรื่องของเงิน มันคือเรื่องของการวางแผน”
“แต่สิ่งที่ผมพูดมันไม่เกี่ยวกับตัวเงิน มันคือความปลอดภัย และสุขภาพของคนทำงาน แล้วสมมุตินะ ถ้าไม่ใช่หนังเรื่องนี้ ผมถ่าย 20 วัน ไม่ได้ถ่าย 8 วันเหมือนที่เป็นจริง ยังไงมันก็มีโอทีเกิดขึ้น ซึ่งก็จ่ายโอทีไป แต่ไม่ใช่ว่าเกินเวลา แล้วมันลดเวลาของทีมงาน ผมรู้สึกว่าสิ่งนี้มันคือเรื่องสำคัญ”
“อย่างหนังเรื่องนี้ ใช้เวลาถ่ายทำแค่ 10 วัน หลายคนอาจจะถามถึงเรื่องคุณภาพ ว่าจะได้มาตรฐาน เอาแบบรวมๆ ถ้ามองตามหลัก โดยยังไม่ทราบว่าเราใช้เวลาถ่ายทำกี่วัน มันก็ไม่อายเค้าเนอะ และก่อนที่ผมจะเริ่มเซ็นสัญญา มันมีกฎอยู่ข้อหนึ่งที่ผมตั้งไว้ ถ้าผมไม่พอใจในเนื้องาน ผมจะไม่ร่วมโปรโมท ที่ผมตั้งกฎนี้ขึ้นมา เพราะผมเห็นว่ามันถ่ายแค่ 8 วัน มันบีบมาก แต่โชคดีเพราะทีมที่ผมทำงานด้วย เราเคยทำโฆษณามาด้วยกัน และเราก็วางแผนกันให้ดีที่สุด มันอาจจะต้องมีบางอย่าง ที่เราต้องยอมสละตรงนั้น ลดตรงนี้ เพื่อให้ได้เวลาตามที่ต้องการ มันคือหน้าที่ของผม ที่ผมจะต้องวางแผน”
“อย่างที่ผมบอกว่าต้องเสียสละ คือผมจะอธิบายว่า เวลามันเป็นเรื่องที่บีบผม ตั้งโจทย์แรกเลย พอผมรู้ว่าเวลามีจำกัด ผมก็เริ่มรื้อไปทำบทใหม่ หมายถึงว่าเราเริ่มเขียนบทใหม่ตั้งแต่แรก เท่ากับเวลาที่มี และงบที่มี ผมได้มาจาก นิวยอร์กฟิล์มอะคาเดมี่ รวมเป็นคอร์สสั้นๆ เค้าแนะนำว่า ถ้าคุณจะทำหนังสั้น คุณต้องรู้ว่า ในมือคุณมีอะไรบ้าง ทำให้มันง่าย ภายใต้งบนั้น เราก็ต้องมาตีโจทย์ว่า หนังอะไรที่มันสามารถทำได้ภายในงบแค่นี้ เขียนให้โลเคชั่นน้อยที่สุด เขียนให้เป็นกลางคืน เพื่อหลีกเลี่ยงการถ่ายกลางวัน เพราะกลางวันคุมแสงได้ยาก เขียนให้ตัวละครน้อยที่สุด พอบทกับสถานการณ์มันเข้ากันแล้ว ทุกอย่างมันก็ทำได้ ถึงได้ย้อนกลับไปว่า ผมไม่ต้องเสียสละอะไร เพราะมันผ่านการวางแผนตั้งแต่แรก แม้มันจะไม่ใช่หนังสั้น แต่สุดท้ายมันก็ออกมา 87 นาที และมีบางสิ่งที่ผมต้องตัดทิ้ง เวอร์ชั่นแรกที่ตัดคือ 125 นาที แต่ที่ต้องตัดทิ้ง เพราะซีนมันไม่เวิร์ค หรือมันไม่จำเป็น”
“และอะไรที่ยากที่สุด ถ่ายทำ 8 วัน และในแต่ละวันคือ 12 ชั่วโมง มันคือการปล่อยวาง เราอาจจะอยากได้อีกเทคนึง แต่เราก็จะต้องมูฟไปอีกซีนนึงแล้ว เราต้องยอมรับว่าเราต้องไปต่อ เพราะว่าสมองมันสั่งการว่าเราจะต้องไปอีกซีนนึง อย่าจมปลักอยู่กับซีนนั้น ซึ่งบางซีนมันสำคัญ ผมก็จะใช้เวลากับมันมาก แต่ในสมองก็ต้องคิดเผื่อซีนต่อไป เพื่อจะใช้เวลาถ่ายทำน้อยที่สุด”
“และมีผู้กำกับชาวต่างประเทศคนหนึ่ง เค้าก็พูดเรื่องอีโก้กับผม ผมชอบคำพูดเขามาก ทุกคนมีอีโก้ ขึ้นอยู่กับว่าคุณใช้มันยังไง ซึ่งผมไม่เลือกใช้อีโก้ ไปในการคิดเล็กคิดน้อย ผมเอาอีโก้ของผมมาลงกับการเขียนบท กูเขียนบทที่ดีตั้งแต่ทีแรกดีกว่า ตอนนี้จะถ่ายยังไงก็แล้วแต่ แต่พอเข้ากระบวนการตัดต่อ มันจะออกมาดี”
“หลายคนอาจจะฟัง แล้วรู้สึกว่ามันไม่มีปัญหา อย่างที่ผมบอก ผมเคยทำโฆษณามา ผมใช้ประสบการณ์ตรงนั้นมาประยุกต์ใช้ในงานนี้ มันมีทักษะเอาตัวรอด มีซีนหนึ่งที่ต้องมีเลือด อุปกรณ์ทำเลือดมันเสีย ผมถ่ายเทคแรกไม่ผ่าน แล้วก็รีเซ็ทใหม่ ล้างตัวนักแสดง พอมาเริ่มถ่ายใหม่ ก็ยังเสียอยู่ อันนี้ผมเครียดอยู่ ไม่มีงบซีจี มีแต่งบทำเอฟเฟกต์ และอันนี้เป็นซีนเดียว ที่ผมไม่มั่นใจ หลังจากถ่ายเสร็จ มันเลยต้องอยู่ในกระบวนการตัดต่อ แต่เราก็มองดูทางเราว่า มันน่าจะรอด กูว่าน่าจะรอด (หัวเราะ)”
(สรุปแล้วคือ เล่นจริง ไม่มีเจ็บจริง ไร้ซีจี มันอยู่ไม่ใช่ concept ของหนังสมัยใหม่?) “คือสำหรับผม มีสองอย่าง ผมว่าหนังเรื่องนี้ เป็นหนังที่ค่อนข้างค่อนข้างจริงใจ มันมีสิ่งที่เราต้องการจะพูด มีสิ่งที่เขียนอยู่ในบท มันเป็นหนังที่มีคาแรกเตอร์เฉพาะตัว เพราะเรามีโจทย์ตั้งแต่แรกแล้วว่าเราจะทำ แล้วถ้าเราไม่ทำตามโจทย์ตั้งแต่แรก ระหว่างทาง มันจะฟ้อง มันจะเกิดปัญหา อย่างที่สองผมมีงบจำกัด เลยไม่มีงบทำซีจี ก็ต้องทำให้เต็มที่ในแบบของมัน ซึ่งมองในมุมของเราว่ามันเป็นสิ่งที่ดี บางคนมองว่าไม่มีงบ ทำไม่ได้ว่ะ เราต้องตีโจทย์ หมายถึงว่า ถ้าไม่มีงบ เราจะทำยังไง แล้วเราจะเจออะไรที่น่าสนใจกว่า”
“และในเรื่องของคุณภาพ อย่างที่ผมบอก ถ้ามันไม่ดีจริงผมไม่อนุญาตเอาชื่อผมไปแปะเป็นเครดิตในเรื่อง แล้วในความหมายของผมตามมาตรฐานคุณภาพของผม ผมไม่ได้มีหนังเรื่องอื่นเป็นบรรทัดฐาน ผมมี มาตรฐานของตัวเอง เป็นบรรทัดฐาน แค่ไหนที่ถือว่าโอเคสำหรับผม ซึ่งผมไม่สามารถอธิบายให้คนอื่นเข้าใจว่ามาตรฐานของผมคืออะไร มันคือความพึงพอใจของตัวเราเอง”
“ต่อให้ผมเอาหนังเรื่องนี้ไปฉาย มีคนด่าผม หรือด่าหนัง แต่ผมก็ยังภูมิใจ มันคือสิ่งสำคัญที่สุด”
“และปีนเกลียว ในเวอร์ชั่นพ.ศ. นี้ หนังแอ็คชั่นในยุคนี้ มันต้องมีเส้นเรื่องที่ดี มีเนื้อหาที่ต้องพูด ปีนเกลียวเป็นหนังแอ็คชั่นที่มีเส้นเรื่องที่น่าสนใจ คือผมพูดถึงประเด็นสังคมที่สำคัญ พร้อมนำเสนอระนาด ว่ามันทำอะไรได้บ้าง มันท้าทายว่า ถ้าเราต้องเดินไปข้างหน้า แต่ต้องทิ้งวัฒนธรรมไว้ข้างหลัง เราจะเลือกอะไร ผมอยากให้คนดู ไปดูหนัง ไม่ใช่ไปไปดูเพราะว่ามันคือซีนบู๊ มันคือหนังบู๊ ดราม่า”