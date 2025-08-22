“ปีนเกลียว” จัดฉายรอบพิเศษ Screening Friends & Family ชวนคนสนิทร่วมเป็นสักขีพยานความมันส์ก่อนใคร ก่อนฉายจริง 21 สิงหาคมในโรงภาพยนตร์ทั่วประเทศ

หลังจากเล่นใหญ่นำทีมนักแสดง ผู้กำกับ และทีมงานจากภาพยนตร์แอ็คชั่นสัญชาติไทยเรื่อง “ปีนเกลียว” ไปเฉิดฉายโกอินเตอร์เปิดตัวรอบปฐมทัศน์ (World Premiere) ที่แรกในงาน THAI FESTIVAL JAKARTA 2025 ประเทศอินโดนีเซีย และได้รับการตอบรับอย่างล้นหลามจากแฟน ๆ อินเตอร์มาแล้วนั้น ล่าสุดเมื่อวันที่ 20 สิงหาคมที่ผ่านมา ภาพยนตร์เรื่อง “ปีนเกลียว” ได้จัดงานฉายรอบพิเศษ Screening Friends & Family ณ โรงภาพยนตร์เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ สาขาสุขุมวิท
บรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความอบอุ่นและชื่นมื่น ท่ามกลางการเข้าร่วมของนักแสดงนำทั้ง โดย ตรี-ธิฐิธรรม แสงมณี, เมษา-พลอยปภัส คุณพรหม, เบิร์น-นฤพนธิ์ ฉิมพลีนภา, ป๋อง-กฤตภาส จันทนะโพธิ และ ว่าว-ศราวุธ ศิริเพชร พร้อมด้วยผู้กำกับ อาเธอร์ บุญ เบญจกุล และทีมงานสร้าง รวมถึงแขกคนพิเศษที่เดินทางมาร่วมให้กำลังใจอย่างคับคั่งแบบเต็มโรงภาพยนตร์ ซึ่งหลังจากได้รับชมภาพยนตร์รอบพิเศษต่างก็ได้รับเสียงชื่นชมและเสียงปรบมือดังกระหึ่มให้กับภาพยนตร์ที่สร้างสรรค์และสื่อสารออกมาให้คนดูได้สนุกครบรสและยังได้นำเสนอเรื่องราวของซอฟท์พาวเวอร์ไทย ให้ได้ภูมิใจกันแบบเต็มอิ่ม ถือได้ว่าการจัดฉายรอบนี้มีขึ้นเพื่อมอบประสบการณ์ความมันส์ก่อนใครให้กับบุคคลใกล้ชิดและทีมงานเบื้องหลัง ก่อนที่จะถึงวันฉายจริงทั่วประเทศ
เตรียมระเบิดความมันส์แบบเต็มตาไปพร้อมกันกับภาพยนตร์ “ปีนเกลียว” เข้าฉายจริงพร้อมกันทั่วประเทศในวันที่ 21 สิงหาคมนี้ ทุกโรงภาพยนตร์