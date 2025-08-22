“Vernissage” โดย The Art Auction Center นิทรรศการและการประมูลศิลปะในบรรยากาศอาร์ตแฟร์ระดับโลก รวมมาสเตอร์พีซ 130 ชิ้น พร้อมภาพวาดจากซีรีส์ Netflix สุดฮิต “สงครามส่งด่วน”

ในโลกของศิลปะ “Vernissage” มีรากศัพท์จากภาษาฝรั่งเศส แปลว่า “การเคลือบเงา” ซึ่งเป็นขั้นตอนสุดท้ายที่ศิลปินลงสารเคลือบเงา (วานิช) บนผลงานก่อนเผยแพร่สู่สายตาสาธารณชน ต่อมาคำนี้ได้กลายเป็นธรรมเนียมในแวดวงศิลป์ หมายถึง การเปิดให้ชมผลงานก่อนนิทรรศการ “แต่เดิม ศิลปินมักใช้โอกาสพิเศษนี้ร่วมกับเหล่านักสะสมและแขกคนสนิทในวันก่อนเปิดนิทรรศการ ให้เข้าชมผลงานที่ยังไม่ถูกปิดตราความหมาย เพื่อให้ผู้ซึ่งเข้าถึงนัยอันถ่องแท้เท่านั้นที่จะได้สัมผัสกับลมหายใจของศิลปะก่อนใคร…”
ด้วยแรงบันดาลใจจากความหมายและความสำคัญของคำนี้ The Art Auction Center สถาบันประมูลศิลปะอันดับ 1 ของไทย จึงได้จัดนิทรรศการและการประมูลสุดเอ็กซ์คลูซีฟภายใต้ชื่อ “Vernissage”
พิริยะ วัชจิตพันธ์ ผู้ก่อตั้ง The Art Auction Center กล่าวว่า “เราตั้งใจให้ Vernissage เป็นการรังสรรค์ช่วงเวลาพิเศษซึ่งจะพานักสะสมและผู้ที่รักงานศิลปะทุกคนได้เข้ามาสัมผัสกับบรรยากาศของอาร์ตแฟร์ระดับโลก เราอยากให้ทุกคนได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในบทสนทนาทางศิลปะที่กำลังจะเกิดขึ้น เพื่อชื่นชมงานมาสเตอร์พีซอย่างใกล้ชิด ก่อนที่จะส่งต่อสู่เจ้าของคนใหม่”
ภายในงาน คุณจะได้พบกับงานศิลป์คัดสรร 130 ชิ้น จากฝีมือศิลปินระดับแนวหน้า อาทิ ถวัลย์ ดัชนี, มณเฑียร บุญมา, เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์, นที อุตฤทธิ์ และอีกมากมาย ซึ่งสะท้อนภาพรวมของวงการศิลปะไทยจากอดีตถึงปัจจุบันอย่างครบถ้วน
หนึ่งในไฮไลท์ของงานคือ ภาพวาดต้นฉบับ 2 ชิ้นจากฉากสำคัญในซีรีส์ยอดนิยมของ Netflix เรื่อง “สงครามส่งด่วน” ซึ่งจะนำออกประมูลเพื่อการกุศล โดยรายได้ทั้งหมดจะนำไปมอบเป็นทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาจากคณะสถาปัตยกรรม ศิลปะและการออกแบบ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง และสาขาวิชาจิตรกรรม วิทยาลัยเพาะช่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
เชิญร่วมสัมผัสประสบการณ์ระดับโลกใน “Vernissage” ตั้งแต่วันนี้จนถึง 24 สิงหาคม 2568 เวลา 10.00 – 19.00 น. ณ JWD Art Space การประมูลผลงานศิลปะ วันอาทิตย์ที่ 24 สิงหาคม 2568 เริ่มเวลา 14.00 น. เป็นต้นไป ณ JWD Art Space