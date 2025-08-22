โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีกลาง สชป.6 ร่วมประชุมหารือการขยายพื้นที่ชลประทาน และโครงการก่อสร้างระบบส่งน้ำและการกระจายน้ำ

นายสรายุทธ ช่วยชาติ ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีกลาง สำนักงานชลประทานที่ 6 นายสุทัศน์ สุวรรณหาร หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน นายพิเชษฐ์ ชุบสุวรรณ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการชลประทานร้อยเอ็ด และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ประชุมหารือการขยายพื้นที่ชลประทาน และโครงการก่อสร้างระบบส่งน้ำและการกระจายน้ำเพื่อการเกษตรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของกลุ่มศูนย์ข้าวชุมชน ณ ศูนย์ข้าวชุมชนบ้านดงยาง หมู่ 14 บ้านกุดเวียง ตำบลดินดำ อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลดินดำ อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด, กำนัน, ผู้ใหญ่บ้าน, เจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด และราษฎรในพื้นที่ ร่วมการประชุมครั้งนี้ เพื่อเป็นการสนับสนุนการดำเนินงานของสมาชิกกลุ่ม ฯ และเพิ่มศักยภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของกลุ่มสมาชิก รวมทั้งการใช้ประโยชน์จากระบบส่งน้ำ และกระจายน้ำของเกษตรกรในพื้นที่ใกล้เคียง ตามแนวคิดของกรมชลประทาน “ร่วมก้นสร้างความมั่นคงด้านน้ำอย่างยั่งยืน”