รวยแล้วไม่ต้องทำมาหาแดx? “กรรชัย” ฟาดเดือด คนแซะ “อั้ม”

กลายเป็นประเด็นอยู่ไม่น้อย หลังจากที่ “อั้ม พัชราภา ไชยเชื้อ” ถูกชาวเน็ตเข้ามาแซะเรื่องเปิดตลาดรวมร้านอาหารอร่อย โดยฟาดแรงว่าเป็นดารารวยแล้วยังมาเปิดตลาดอีกเหรอ เป็นดารารวยมีบ้านเป็นร้อยล้าน สงสัยไม่มีงานแล้ว มาขายของในห้าง ถึงขั้น ดีเจมะตูม เตชินท์ พลอยเพชร ออกโรงปกป้องอั้ม ตอกกลับชาวเน็ตรายดังกล่าวให้หัดยินดีกับความสำเร็จคนอื่น เดี๋ยวจะเป็นมนุษย์ป้า นี่มันยุคสมัยไหนกันแล้ว
งานนี้ “หนุ่ม กรรชัย กำเนิดพลอย” ที่อ่านข่าวดังกล่าวในรายการข่าวใส่ไข่ ได้ตอบฟาดแสบๆ คันๆ ว่า รวยแล้วไม่ต้องทำมาหาแดxเหรอ?
“ถ้าเป็นพี่ไม่ตอบแบบนี้นะ จะตอบว่ารวยแล้วไม่ต้องทำมาหาแดxเหรอ ภาษาชาวบ้าน บางครั้งก็ต้องทำมาหาแดx ทำมาหากิน ไม่ได้อะไรนะ มองว่าวันนี้นักแสดงเองก็ลำบาก เพราะปัจจุบันสถานการณ์เปลี่ยนไปหมดแล้ว ละครแทบไม่มีคนดูแล้ว
เราไม่ได้โลกสวย เดี๋ยวนี้คนดูข่าว อย่างรถเมล์ (คะนึงนิจ จักรสมิทธานนท์) งานละครที่เคยมีก็หดลงไป เพราะว่าหนึ่งขายไม่ได้ สปอนเซอร์ไม่ได้ลงละครเหมือนก่อน เมื่อก่อนละครมีอยู่สามสี่ช่อง เงินเข้าละครอย่างเดียว ปัจจุบันเปลี่ยนไปแล้ว ช่องทางเปลี่ยนไปแล้ว มีเฟซบุ๊ก ยูทิวบ์ ติ๊กต๊อก เขาก็แชร์ตลาดออกไป แม้กระทั่งเกมโชว์ทุกวันนี้แทบไม่มีสปอนเซอร์สนับสนุน นักแสดงก็ติดร่างแห ไม่มีงาน จำเป็นต้องทำงานอย่างอื่น เขาทำมาหากินก็เป็นเรื่องที่ถูก
ถ้าวันนี้นักแสดงคนนึงออกมาบอกว่าป่วยไม่มีเงินรักษา เขาจะโดนอะไร อ๋อ ตอนไม่มีงานทำไมไม่ทำมาหากิน แต่พอเขาทำมาหากินก็มาว่าเขาอีก มันก็ดูแปลกๆ”