โพลชี้ “วันแม่” ยังสำคัญ แต่คนไทยยุคใหม่หันแสดงความรักผ่านโซเชียลมีเดียมากขึ้น

นอร์ทกรุงเทพโพลเผยผลสำรวจความคิดเห็นประชาชนกว่า 1,000 ตัวอย่างทั่วประเทศ พบคนไทยส่วนใหญ่ยังให้ความสำคัญกับ “วันแม่” สูง แต่พฤติกรรมการแสดงความรักเปลี่ยนตามยุคดิจิทัล นิยมส่งข้อความ โทรหา หรือโพสต์ลงโซเชียลมากขึ้น ขณะที่ความหมายของ “แม่” ยังยึดโยงกับแม่โดยกำเนิดเป็นหลัก แต่เริ่มเปิดกว้างสู่ความสัมพันธ์ที่หลากหลาย
ผลการสำรวจความคิดเห็นเรื่อง มุมมองต่อ “วันแม่” ในยุคปัจจุบัน วันแม่ยังคงมีความสำคัญ แต่รูปแบบการแสดงความรักเปลี่ยนแปลงไปโดยนิยมแสดงความรักในซียลมีเดียมากขึ้น
ผศ. ดร. สานิต ศิริวิศิษฐ์กุล หัวหน้าศูนย์สำรวจความคิดเห็น นอร์ทกรุงเทพโพล มหาวิทยาลัยนอร์มกรุงเทพเปิดเผยว่า จากการสำรวจความคิดเห็นของประชาชน ระหว่างวันที่ 8-10 สิงหาคม 2568 จากจำนวน 1,002 ตัวอย่าง จากกลุ่มตัวอย่างทุกภูมิภาคทั่วประเทศในประเด็น มุมมองต่อ “วันแม่” ในยุคปัจจุบัน ต่อข้อคำถาม
ความสำคัญของวันแม่ พบว่าส่วนใหญเห็นว่าวันแม่มีความสำคัญมาก ร้อยละ 64.00 ค่อนข้างสำคัญ ร้อยละ 20.00 ค่อนข้างไม่สำคัญ ร้อยละ 11.00 และไม่สำคัญเลย ร้อยละ 5.00
คุณคิดว่า “แม่” ในสังคมปัจจุบันเปลี่ยนไปจากอดีดหรือไม่ พบว่า ส่วนใหญ่เห็นว่าเปลี่ยนไปบ้างแต่สาระส่วนใหญ่ยังเหมือนเดิม ร้อยละ 62.00 เปลี่ยนไปมาก ร้อยละ 20.00 ไม่เปลี่ยน ร้อยละ 10.00 และไม่แน่ใจ ร้อยละ 8.00
วิธีการแสดงความรักต่อแม่ในวันแม่พบว่า ส่งข้อความหรือโทรหา ร้อยละ 85.00 พาแม่ไปทานข้าวหรือท่องเที่ยว ร้อยละ 66.70 พูดบอกรักแม่ต่อหน้า ร้อยละ 55.00 โพสรูปหรือข้อความบนโซเชียลมีเดีย ร้อยละ 50.00 ช่วยงานบ้านดูและแม่เป็นพิเศษในวันแม่ ร้อยละ 33.0 ซื้อของขวัญให้แม่ ร้อยละ 24.00 และไม่ทำกิจกรรมใด ๆ เป็นพิเศษ ร้อยละ 20.00
สำหรับคำว่าแม่ในความหมายของท่านหมายถึงอะไร พบว่าส่วนใหญ่นิยามคำว่าแม่หมายถึงเฉพาะแม่โดยกำเนิดเท่านั้น ร้อยละ 52.00 ความหมายของแม่กว้างกว่าความสัมพันธ์ทางสายเลือด ร้อยละ 32.00 และ ขึ้นอยู่กับบริบท ร้อยละ 16.00
ในยุคโซเชียลมีเดียคุณคิดว่าการโพสต์ความรักแม่ในโซเชี่ยลมีเดียมีความเหมาะสมหรือไม่ พบว่า ส่วนใหญ่เห็นว่าเหมาะสมเป็นการแสดงความรักสมัยใหม่ ร้อยละ 65.00 เหมาะสมแต่ไม่ควรเน้นเฉพาะโพสออนไลน์ ร้อยละ 20.00 และไม่เหมาะสมควรแสดงความรักแบบส่วนตัวมากกว่า ร้อยละ 15.00 ผศ.ดร.สานิตกล่าว
