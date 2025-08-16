xs
“อั้ม พัชราภา” ลุยธุรกิจใหม่เปิดตลาด เทศกาลอาหาร AumAum ประเดิมที่แรกห้างแทบแตก

เผยแพร่:   ปรับปรุง:



เรียกว่าไม่เคยห่างหายไปจากหน้าสื่อเลย สำหรับซูเปอร์สตาร์ตลอดกาล “อั้ม พัชราภา” ล่าสุดตัดสินใจลุยธุรกิจ Food Market เทศกาลอาหาร โดยใช้ชื่อว่า AumAum ภายใต้คอนเซปต์ “อั้มเลือกแล้ว..แซ่บทุกสิ่ง” การันตีความอร่อยโดย อั้ม พัชราภาเองค่ะ

โดยล่าสุดประเดิมเปิดเทศกาลที่ ห้างสรรพสินค้า ซีคอนสแควร์ ศรีนครินทร์ ระหว่างวันนี้
จนถึง 24 สิงหาคม 2568 ซึ่งในวันเปิดงาน ( 15 ส.ค. ) มีเพื่อนพี่น้องในวงการบันเทิงมาร่วมงาน มากมายทั้ง เอ ศุภชัย / มะตูม เตชินท์ / ไมค์ ภัทรเดช / ปุ๊กลุก ฝนทิพย์ / ตอง ภัครมัย / เมย์ เฟื่องอารมณ์ / เมย์ พิชญ์นาฏ ฯลฯ

ส่วนร้านค้าที่มาร่วมออกบูธมีทั้ง ครัวบ้านเอ / เคน ภูปังของเคน ภูภูมิ / Monster by tongxAum / บะหมี่ไก่ฉีก หนิง ปณิตา / หม้อแม่จูน / หมูกรอบคุณชายของ อาร์ต พศุตม์ / น้ำพริกปุยแสบปากของปุยฝ้าย / ก๋วยเตี๋ยวกระเทย เจ๊แมน / ขนมเปี๊ยะแม่มด ละลายในปากจากสระบุรี / ขนมเปี๊ยะฟินฟิน
ซึ่งใครสนใจไปเดินเที่ยวชิมชมและช็อปกันได้ ที่ห้างสรรพสินค้า ซีคอนสแควร์ ศรีนครินทร์ งานมีตั้งแต่วันนี้ – 24 สิงหาคมนี้ ค่ะ











