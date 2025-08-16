“อั้ม พัชราภา” ลุยธุรกิจใหม่เปิดตลาด เทศกาลอาหาร AumAum ประเดิมที่แรกห้างแทบแตก

เรียกว่าไม่เคยห่างหายไปจากหน้าสื่อเลย สำหรับซูเปอร์สตาร์ตลอดกาล “อั้ม พัชราภา” ล่าสุดตัดสินใจลุยธุรกิจ Food Market เทศกาลอาหาร โดยใช้ชื่อว่า AumAum ภายใต้คอนเซปต์ “อั้มเลือกแล้ว..แซ่บทุกสิ่ง” การันตีความอร่อยโดย อั้ม พัชราภาเองค่ะ
โดยล่าสุดประเดิมเปิดเทศกาลที่ ห้างสรรพสินค้า ซีคอนสแควร์ ศรีนครินทร์ ระหว่างวันนี้
จนถึง 24 สิงหาคม 2568 ซึ่งในวันเปิดงาน ( 15 ส.ค. ) มีเพื่อนพี่น้องในวงการบันเทิงมาร่วมงาน มากมายทั้ง เอ ศุภชัย / มะตูม เตชินท์ / ไมค์ ภัทรเดช / ปุ๊กลุก ฝนทิพย์ / ตอง ภัครมัย / เมย์ เฟื่องอารมณ์ / เมย์ พิชญ์นาฏ ฯลฯ
ส่วนร้านค้าที่มาร่วมออกบูธมีทั้ง ครัวบ้านเอ / เคน ภูปังของเคน ภูภูมิ / Monster by tongxAum / บะหมี่ไก่ฉีก หนิง ปณิตา / หม้อแม่จูน / หมูกรอบคุณชายของ อาร์ต พศุตม์ / น้ำพริกปุยแสบปากของปุยฝ้าย / ก๋วยเตี๋ยวกระเทย เจ๊แมน / ขนมเปี๊ยะแม่มด ละลายในปากจากสระบุรี / ขนมเปี๊ยะฟินฟิน
ซึ่งใครสนใจไปเดินเที่ยวชิมชมและช็อปกันได้ ที่ห้างสรรพสินค้า ซีคอนสแควร์ ศรีนครินทร์ งานมีตั้งแต่วันนี้ – 24 สิงหาคมนี้ ค่ะ