เปิดตัวนักแสดงนำ “ชะเอม-ฟุตบอล-แคท-นาน่า” ในซีรีส์เรื่อง “คุณยมทูต” (The Hell Guard) ที่น่าจับตามอง

เรียกว่าบ่มเพาะจนได้ที่ และเตรียมเปิดกล้องเร็วๆ นี้ สำหรับซีรีส์เรื่องใหม่ของ บริษัท หริกานต์ โซลูชั่น จำกัด ภายใต้การคุมบังเหียนของ ตัส อัญธิศร ธรรมเมธี ผู้จัดฯ และผู้บริหารคนเก่ง โดยนำเรื่อง “คุณยมทูต” (The Hell Guard)” จากปลายปากกาของ TJ TOMMYS หรือ ธนากร จิรยาภากร มาโลดแล่นเป็นซีรีส์อีกครั้ง หลังจากประสบความสำเร็จจากซีรีส์เรื่อง“ตรวนธรณี (Chains of heart)” ที่ได้กระแสตอบรับจากคนดูเป็นอย่างดี สร้างเรตติ้งจนขึ้นอันดับ 1 ในหลายๆ EP ที่ออกอากาศทางช่อง 3HD รวมทั้งยังติดเทรนด์ Top5 ทางแพลตฟอร์ม “อ้ายฉีอี้” อีกด้วย
“คุณยมทูต” (The Hell Guard)” เป็นซีรีส์แนวแฟนตาซี ความยาว 10 EP และยังเป็นผลงานเรื่องล่าสุดที่ คุณตัส ผู้จัดฯ บรรจงและคัดสรรอย่างดีที่สุด เพื่อให้ผลงานออกมาอย่างดีที่สุด ทั้งเรื่องของบทโทรทัศน์, โปรดักชั่น รวมถึงนักแสดงที่ AUDITION คัดเลือกนักแสดงให้ตรงกับคาแร็กเตอร์มากที่สุด
ล่าสุด ตัส ผู้จัดฯ เผยโฉมนักแสดงนำของซีรีส์เรื่อง “คุณยมทูต” (The Hell Guard)” ถึง 4 คน โดยเริ่มต้นจากหนุ่มหน้ามน “ชะเอม อลงกรณ์ เชาวนปรีชา” มารับบท “นายเอก” ของเรื่อง เรื่องนี้ หนุ่มชะเอม ต้องรับบทหนัก เพราะต้องสวมบทเป็นพี่น้อง “ฝาแฝด” เรียกได้ว่าไม่ธรรมดาเลยจริงๆ
หนุ่มชะเอม เคยผ่านซีรีส์เรื่อง “ทฤษฎีรัก” และ “ตรวนธรณี (Chains of heart)” ที่สร้างผลงานไว้อย่างโดดเด่นสุดๆ จนสร้างกระแสแฟนคลับกรี๊ดกร๊าดได้เป็นอย่างดี ส่วนใครที่อยากรู้จัก หนุ่มชะเอม เพิ่มมากขึ้น ก็ขอบอกว่า หนุ่มชะเอม เป็นนักศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต เป็นหนุ่มรักธรรมชาติ รักแมวที่สุด ชอบการตั้งแคมป์กับเพื่อน และเล่นเกม เป็นงานอดิเรก
ส่วนเรื่องการแสดง เขาบอกว่า “ชอบการแสดงเป็นอย่างมาก เพราะได้พัฒนาศักยภาพและฝีมือของตัวเองอยู่ตลอดเวลา และเรื่องนี้ก็เป็นซีรีส์ที่ท้าทายความสามารถของเขามากๆ”
มาถึงอีกหนึ่งหนุ่ม “ฟุตบอล กิตติพงษ์ ไกรบุดดา” รับบทเป็น “พระเอก” ของเรื่อง มีดีกรีเป็นถึงอดีตนักร้องประจำวงลูกทุ่งร่มแดง ของ โรงเรียนสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ จนได้รับทุน BU Bright เข้าเป็นนักศึกษา สาขาวิชาวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัสน์และการผลิตสื่อสตรีมมิ่ง คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ อีกด้วย
“เป็นซีรีส์วายเรื่องแรกของผม เป็นโอกาสที่ดีมากๆ ที่ได้เล่นซีรีส์เรื่องนี้ ผมจะทำมันให้ดีที่สุดครับ”
โดยเป็นการพบกันครั้งแรกของ “ชะเอม” และ “ฟุตบอล” ในฐานะ “นักแสดงวาย” ซึ่งเป็นอีกหนึ่ง “คู่จิ้น” ที่คาดว่าเป็นอีกหนึ่ง “คู่วาย” ที่น่าจับตามองของ พ.ศ. นี้ รวมทั้งจะสร้างกระแสฮือฮาในวงการวายได้ไม่น้อย!!!
นอกจากจะสร้าง “คู่วาย” “คู่จิ้นใหม่” ของวงการบันเทิงแล้ว คุณตัส ยังจะสร้าง “คู่ยูริ” หรือ GL (Girl Love) มาประดับวงการบันเทิงไทยอีกหนึ่งคู่ นั่นก็คือ “แคท อาทิติยา” และ “นาน่า ศตกมล”
โดยสาวสวยครบสูตรและเก่งรอบด้านอย่าง “แคท อาทิติยา เบ็ญจะปัก” หรือ ผู้กองแคท รับบทเป็น “อาจารย์ปรีชญา” อาจารย์สาวสวยของซีรีส์เรื่องนี้ เรียกได้ว่าดีกรีไม่ธรรมดาทีเดียว เพราะเธอจบการศึกษาระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอกจาก คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เคยเป็นนักร้องลูกทุ่ง มีผลงานเพลง เช่น เพลงกินรี, ฮักกันบ่ได้ดอก2024, สีแชทบ่คือเก่า, เอะอะ, สาวปากแดง ฯลฯ และเคยผ่านการประกวดนางงามได้ตำแหน่งเวที “รองอันดับ 2 นางสาวไทย ประจำปี 2567“ ดำรงตำแหน่ง ผู้จัดการกองประกวดนางสาวไทย2568 ผลงานประกวดเวทีInternational “Miss Polo Thailand 2019” และ “Top 5 Miss Polo International 2019 เมืองดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์” ล่าสุด สาวแคท ยังเพิ่มดีกรีความสามารถด้านการจัดงานคอนเสิร์ตภายใต้ชื่อของ Cat Organizer “การแสดงเป็นอีกหนึ่งพาร์ทที่แคทชอบมากค่ะ และอยากทำมันให้ดีที่สุด”
ส่วน “นาน่า ศตกมล ศรีสอาด” สาวสวยวัย 24 ปี รูปร่างหน้าตาเป๊ะปังสุดๆ เป็นทั้งนักแสดง และนางแบบ เคยผ่านผลงานมินิซีรีส์มาแล้วหลายเรื่อง ล่าสุดกับซีรีส์ยูริเรื่อง “กัษธิษฐาน” ทางช่อง AmarinTV ที่เธอฝากผลงานไว้อย่างโดดเด่นทีเดียว ซึ่งบทที่เธอได้รับนั้นคือ “โยดา” หญิงสาวร่าเริงมั่นใจ และหลงรัก“ปรีชญา” เพื่อให้เข้าถึงเป้าหมายของเธอมากยิ่งขึ้น
“บท โยดา เป็นบทที่น่าสนใจ ต้องทำการบ้านมากๆ และต้องเรียนการแสดงเพิ่มแน่นอน”
“คุณยมทูต” (The Hell Guard)” จะมีคิวออกอากาศทางช่อง 3HD ต้นปี 2569 และไม่ว่าการแข่งขันในวงการซีรีส์วาย และซีรีส์ยูริ จะมีมากเท่าไหร่ เราก็เชื่อว่า “คู่วาย” และ “คู่ยูริ” จากซีรีส์เรื่องนี้จะเป็นที่น่าจับตามองมากที่สุด และเป็นอีกหนึ่งทางเลือกของคนดู ที่คาดว่าจะเข้าไปนั่งในใจของพวกเขาได้ไม่ยาก!!!