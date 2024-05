แอลจี ร่วมกับ ม.กรุงเทพ จัด “LG Campaign VDO & TikTok Contest”พัฒนาทักษะนักศึกษา

มร. ซองฮัน จอง กรรมการผู้จัดการ บริษัท แอลจี อีเลคทรอนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด คุณอำนาจ สิงหจันทร์ หัวหน้าฝ่ายการตลาด บริษัท แอลจี อีเลคทรอนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด และทีมงาน แอลจี ประเทศไทย ร่วมงานประกวดการนำเสนอแคมเปญการตลาดและคอนเทนท์วิดีโอรอบตัดสิน และพิธีมอบรางวัลให้แก่ผู้ชนะในโครงการ LG Campaign VDO & TikTok Contest ที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพบริษัท แอลจี อีเลคทรอนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด และมหาวิทยาลัยกรุงเทพร่วมมือจัดโครงการฝึกอบรมและการแข่งขันสร้างคอนเทนท์ให้กับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ในช่วงระหว่างเดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคม 2567 โดยมีจุดประสงค์เพื่อสนับสนุนและบ่มเพาะทักษะด้านการทำแคมเปญการตลาด ผ่านการสร้างสรรค์คอนเทนท์ในรูปแบบวิดีโอสำหรับแพลตฟอร์มโซเชียลเน็ตเวิร์กชั้นนำ ภายใต้แนวคิด “Life’s Good with Optimism” ของผลิตภัณฑ์แอลจี ที่จะมาช่วยพัฒนาให้การใช้ชีวิตของทุกคนสะดวกง่ายดายขึ้น ตอบโจทย์จุดยืนของแอลจีในการร่วมสนับสนุนบุคลากรรุ่นใหม่ของประเทศไทย และเพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและอนาคตที่ดีกว่าให้กับคนรุ่นใหม่ได้ดียิ่งขึ้นคุณอำนาจ สิงหจันทร์ หัวหน้าฝ่ายการตลาด บริษัท แอลจี อีเลคทรอนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้กล่าวถึงการจัดโครงการในครั้งนี้ว่า “เป็นที่ทราบกันดีว่าคนรุ่นใหม่หรือ Gen Z เป็นกลุ่มที่มีความเข้าใจแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียและพฤติกรรมผู้บริโภคกลุ่มใหม่อย่างแท้จริง ที่สำคัญคือพวกเขาจะเป็นอนาคตของเรา แอลจีมองว่าเราควรสนับสนุนให้คนไทยรุ่นใหม่ได้มีโอกาสสร้างสรรค์คอนเทนต์รูปแบบใหม่ ๆ ที่มีคุณภาพเพื่อตอบรับกับสภาพการณ์ของตลาดและรูปแบบการสื่อสารในปัจจุบันที่เปลี่ยนไปอยู่บนแพลตฟอร์มออนไลน์และสื่อโซเชียลเน็ตเวิร์กมากขึ้น ซึ่งแอลจีเชื่อว่าทักษะในด้านนี้จะมีความสำคัญมากขึ้นอย่างต่อเนื่องทั้งสำหรับเหล่าคอนเทนท์ครีเอเตอร์รุ่นใหม่ และการทำแคมเปญสื่อสารการตลาดสินค้าสำหรับผู้บริโภคทุกรูปแบบในอนาคต”โครงการความร่วมมือ LG Campaign VDO & TikTok Contest เป็นโครงการประกวดแคมเปญการตลาดผ่านการจัดทำคลิปวิดีโอ เกี่ยวกับการใช้งานผลิตภัณฑ์แอลจี ภายใต้แนวคิด Life’s Good โดยมีจุดประสงค์หลัก คือการร่วมบ่มเพาะบุคลากรรุ่นใหม่ของประเทศไทย ผ่านการส่งเสริมทักษะในการสร้างคอนเทนท์ที่มีคุณภาพ เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคกลุ่มใหม่ๆ บนแพลตฟอร์มโซเชียลเน็ตเวิร์กให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นโครงการนี้จัดขึ้นในช่วงเดือนมีนาคมถึงพฤษภาคม 2567 มีนักศึกษาสนใจเข้าร่วมการประกวด 988 คน โดยรายละเอียดกิจกรรมของโครงการประกอบด้วย การลงนามในบันทึกความเข้าใจ (MOU) ระหว่างบริษัท แอลจี อีเลคทรอนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด และมหาวิทยาลัยกรุงเทพ การฝึกอบรมและมอบโจทย์ในการสร้างคอนเทนท์ให้แก่นักศึกษาจากทีมงานแอลจี ประเทศไทย การจัดเวิร์กช็อปฝึกอบรมการผลิตวิดีโอคอนเทนท์ด้วยแนวคิด “เป็นวัยรุ่นมันง่าย (ขึ้น) With LG” และการประกวดนำเสนอคอนเทนท์วิดีโอเพื่อเฟ้นหาทีมชนะเลิศ โดยการแข่งขันและเงินรางวัลแบ่งเป็น 3 หมวด ดังนี้ ทีมชนะหมวด LG Communication Campaign จะได้รับเงินรางวัลมูลค่ารวม 80,000 บาท ทีมชนะในหมวด LG Video Contest จะได้รับเงินรางวัลมูลค่ารวม 60,000 บาท และทีมชนะเลิศในหมวด LG TikTok Contest จะได้รับเงินรางวัลมูลค่ารวม 40,000 บาท ซึ่งผลงานของทีมผู้ชนะจะได้รับการนำไปเผยแพร่ผ่านช่องทางโซเชียลเน็ตเวิร์กต่าง ๆ ของแอลจี ประเทศไทย ในอนาคตอีกด้วยนายปฐวีพล เคลือบมาศ ตัวแทนทีม “หนังชีวิต” ทีมชนะเลิศในหมวด LG Communication Campaign จากผลงานแคมเปญการสื่อสารเรื่อง Find Air, Find Dream ที่เน้นต่อยอดจากจุดขายของผลิตภัณฑ์ LG PuriCare Aero Furniture ด้วยการนำเสนอแคมเปญโฆษณาในรูปแบบหนังอนิเมชัน เล่าถึงเรื่องราวของคนรุ่นใหม่ที่แพ้ฝุ่นไม่ได้ แพ้ความฝันก็ไม่ได้ แล้วเชื่อมโยงมาเข้าคอนเซ็ปต์ Life’s Good ของแอลจี และตอบโจทย์รสนิยมของคนรุ่น Gen Z ที่ชอบดูหนังอนิเมชัน ได้กล่าวถึงโครงการประกวดในครั้งนี้ว่า “การเข้าร่วมโครงการประกวดครั้งนี้ทำให้ผมและเพื่อนร่วมทีมได้เรียนรู้อะไรเยอะมาก เพราะการเรียนบางครั้งให้แค่ทฤษฎีเรื่องความคิดสร้างสรรค์หรือการหาข้อมูล แต่การมาพรีเซ้นท์กับลูกค้าจริงยังมีปัจจัยที่ต้องคำนึงถึงหลายเรื่อง เช่น ไอเดียที่เรานำเสนอสามารถทำจริงได้หรือไม่ มีงบประมาณแค่ไหน รสนิยมของลูกค้าเขาตอบรับกับของเรามากแค่ไหน สิ่งที่ได้เรียนรู้เราจะนำไปต่อยอดเรื่องการวางงบประมาณแคมเปญ การลงรายละเอียดของงานให้มากขึ้นในอนาคต ผมคิดว่าการจัดโครงการในรูปแบบนี้เป็นเรื่องที่ดี เพราะนักศึกษาในมหาวิทยาลัยไม่เคยได้เจอลูกค้าจริง การที่แอลจีมาเป็นลูกค้าให้พวกผมได้ลองสนามก่อนถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีมาก ๆ และผมก็อยากให้แอลจีทำแคมเปญดี ๆ แบบนี้อย่างต่อเนื่องต่อไปครับ”ด้าน นางสาว อนันตา หนูขวัญ ตัวแทนจากทีม “ทรงงานหนัก” ทีมชนะเลิศในหมวด LG Video Contest จากคอนเทนท์ที่ถ่ายทอดเนื้อหาว่าโลกจะเป็นอย่างไรขึ้นอยู่กับมุมมองของเรา ตรงกับคอนเซ็ปต์ Life’s Good with Optimism ของแอลจี และนายรภัสสิทธิ์ ธนินพงษ์วัฒนา ผู้ชนะเลิศในหมวด LG TikTok Contest จากผลงานคอนเทนท์เครื่องฟอกอากาศของแอลจีพาเราไปเจอโลกใบใหม่จากฟีเจอร์ที่ครบครันและทำให้ชีวิตสะดวกสบาย ก็ได้แสดงความคิดเห็นว่า “โครงการนี้ถือเป็นการทำงานครั้งแรกที่ทำให้นักศึกษาได้ทำอะไรใหม่ ๆ ได้ทำอะไรหลายอย่างมากที่สุด ลงรายละเอียดมากที่สุด ซึ่งเราทั้งสองต้องขอขอบคุณแอลจีที่จัดโครงการนี้ขึ้นมา และอยากให้แอลจีมีโครงการรูปแบบนี้ต่อไปเรื่อย ๆ เพราะคิดว่าโครงการในรูปแบบนี้เป็นสิ่งดีมาก เนื่องจากทำให้นักศึกษาได้เรียนรู้กระบวนการทำงานจริงและได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์ที่ตนเรียนมา ช่วยส่งเสริมให้นักศึกษามีพัฒนาการและนำประสบการณ์ไปต่อยอดในการทำงานจริงต่อไป”แอลจี ประเทศไทย มีความเชื่อว่าชีวิตที่ดีคือการได้เพลิดเพลินไปกับช่วงเวลาอันมีค่าทั้งหมดอย่างเต็มที่ ทั้งนี้ แอลจีมีความมุ่งมั่นที่จะสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นให้แก่ทุกผู้คนและช่วยรังสรรค์อนาคตที่ดีขึ้นให้แก่โลกใบนี้ ผ่านการนำเสนอผลิตภัณฑ์ บริการที่มีนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งการจัดทำโครงการเพื่อสังคมในรูปแบบต่าง ๆ ร่วมกับหน่วยงานทั้งในประเทศไทยและในภูมิภาคอาเซียน