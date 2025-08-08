เปิดโผรางวัล “สุพรรณหงส์ครั้งที่ 33 ประจำปี 2567” ภาพยนตร์ “หลานม่า” มาแรง! เข้าชิงสูงสุด 15 รางวัล

ในปี 2567 ที่ผ่านมา เป็นปีที่สร้างปรากฏการณ์ให้กับวงการภาพยนตร์ไทย เพราะนอกจากจะ ถือเป็นปีทองของวงการภาพยนตร์ไทยอีกครั้ง เพราะนอกจากจะมีภาพยนตร์เข้าฉายมากถึง 54 เรื่อง โดยมีภาพยนตร์ที่ทำรายได้ทั่วโลกทะลุ 100 ล้านบาท จำนวน 8 เรื่อง ได้แก่ ธี่หยด2, หลานม่า, พี่นาค 4, อนงค์, วิมานหนาม, หอแต๋วแตก แหกสัปะหยด, เทอม3 และ วัยหนุ่ม 2544 โดยหลานม่าสามารถทำรายได้ทั่วโลกทะลุเกิน 2000 ล้านบาทล่าสุด สมาพันธ์สมาคมภาพยนตร์แห่งชาติ ร่วมกับ กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) จัดงานแถลงข่าว “งานประกาศรางวัลภาพยนตร์แห่งชาติ สุพรรณหงส์ ครั้งที่ 33ประจำปี 2567” จัดขึ้นที่ เดอะ สตอรี่ส์ วัน แบงค็อก
โดยมี “ธนกร ปุลิเวคินทร์” ประธานสมาพันธ์สมาคมภาพยนตร์แห่งชาติ, ยุถิกา อิศรางกูร ณ อยุธยา อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม, วรวรรต ศรีสอ้าน รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส โครงการ วัน แบงค็อก, พรชัย ว่องศรีอุดมพร เลขาธิการสมาพันธ์สมาคมภาพยนตร์แห่งชาติ, ปราณิสา เตียวพิพิธพร ผู้เชี่ยวชาญด้านเครือข่ายและชุมชน ผู้อำนวยการกองส่งเสริมวัฒนธรรมสร้างสรรค์, ดร.อุษา รุ่งโรจน์การค้า ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาคุณค่าเพิ่มและสื่อสารเชิงกลยุทธ์กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์,ณัฐพล ณ สงขลา ผู้อำนวยการกองการทูตวัฒนธรรม กรมสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศ, วชิรพงษ์ ปรีชาว่องไวกุล อนุกรรมการขับเคลื่อนอุตสาหกรรม 'ด้านภาพยนตร์' จาก THACCA และ สุพัฒน์ งามวงศ์ไพบูลย์ ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอส เอฟ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ร่วมงานแถลงข่าวประกาศภาพยนตร์ผู้เข้าชิงรางวัลสุพรรณหงส์ครั้งที่ 33
โดยในปีนี้มาในคอนเซ็ปต์ “อินฟินิตี้” ซึ่งไอเดียมาจาก “ความรัก, ความหวัง และ มิตรภาพที่ไม่มีวันสิ้นสุด” เพื่อร่วมกันสร้างก้าวใหม่ที่แข็งแกร่งร่วมกันต่อไป
สำหรับงานแถลงข่าวสุพรรณหงส์ครั้งที่ 33ประจำปี 2567 มีการประกาศรายชื่อผู้เข้าชิงรางวัลต่าง ๆ ทั้งหมด 17 สาขา นอกจากนี้ยังมี 4 รางวัลพิเศษ ได้แก่ สมาพันธ์สมาคมภาพยนตร์แห่งชาติ ได้มอบรางวัล สุพรรณหงส์เกียรติยศ ( Lifetime Achievement Award ), รางวัล “ภาพยนตร์ส่งเสริมวัฒนธรรมไทยยอดเยี่ยม ( Best Cultural Promotion Film ), รางวัล “ภาพยนตร์ไทยยอดนิยมประจำปี 2567” (Most Popular Thai Film) ซึ่งรางวัลนี้จะเปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปร่วมเฟ้นหาว่าภาพยนตร์เรื่องไหนครองใจประชาชนมากที่สุด และ“รางวัลภาพยนตร์ไทยรายได้สูงสุด” โดยจะมอบให้กับภาพยนตร์ที่ทำรายได้สูงสุดในบ็อกซ์ออฟฟิศไทยของปี 2567
สำหรับงานประกาศรางวัลสุพรรณหงส์ โดยจะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 14 กันยายน 2568 ณ วัน แบงค็อก ฟอรั่มชั้น 3 โดยสามารถติดตามชมการถ่ายทอดงานประกาศรางวัล “สุพรรณหงส์ ครั้งที่ 33” ผ่านทางสถานีหลัก ทางอมรินทร์ ทีวี ช่อง 34 ตั้งแต่เวลา 21.45-24.00 น. และรับชมทางออนไลน์ได้ทาง https://www.facebook.com/mpcthailand
สำหรับภาพยนตร์ไทยที่เข้าฉายในปี 2567 มีจำนวน 54เรื่อง ดังนี้
1.หม่อม จาก บริษัท ทำสตูดิโอ19 จำกัด
2. ไชน่าทาวน์ ชะช่า จาก บริษัท เวลา เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด
3.เหมรย บน บาป สาป แช่ง จาก บริษัท แม่เรียง ฟิล์ม จำกัด
4.ปิดเมืองล่า จาก บริษัท ฮอลลีวู้ด (ไทยแลนด์) จำกัด
5.พี่นาก 4 จาก บริษัท ไฟว์สตาร์ โปรดักชั่น จำกัด
6.รอวัน จาก บริษัท เวอร์ติคัล ฟิล์ม จำกัด
7.ภูพานสะอื้น จาก บริษัท อนาถา ฟิล์ม จำกัด
8.หลานม่า จาก บริษัท จีดีเอช ห้าห้าเก้า จำกัด
9.มอร์ริสัน จาก บริษัท เนรมิตรหนัง ฟิล์ม จำกัด
10.เธอ ฟอร์ แคช สินเชื่อ...รักแลกเงิน จาก บริษัท จีเอ็มเอ็มทีวี จำกัด
11.อนงค์ จาก บริษัท จังก้า สตูดิโอ จำกัด และ บริษัท คาร์แมน ไลน์ สตูดิโอ จำกัด
12.คนกราบหมา จาก มูลนิธิซิเนม่าโอเอซิส
13.เทอม 3 จาก บริษัท สหมงคลฟิล์ม อินเตอร์ เนชั่นแนล จำกัด
14.อำนาจ ศรัทธา อนาคต จาก บริษัท ป็อป พิคเจอร์ จำกัด
15.ข่อยฮักเจ้าหลาย จาก บริษัท เซสท์ สตูดิโอ จำกัด
16.เชคสเปียร์ต้องตาย จาก มูลนิธิซิเนม่าโอเอซิส
17.สังเวียนมวยรอง จาก บริษัท แบรด์ธิงค์ จำกัด
18. ยูเรนัส 2324 จาก บริษัท เวลเคิร์ฟ จำกัด
19. แดนสาป จาก บริษัท เนรมิตรหนัง ฟิล์ม จำกัด
20.ผาดำคำไอ่ ซินเตอเรลล่าสตอรี่ จาก บริษัท เอสเอสเจ เอนเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด
21.ช.พ.๑สมรภูมิคืนชีพ จาก บริษัท อินโฟคัสเอเชีย จำกัด
22.มานะแมน จาก บริษัท เอ็ม ดิสทริบิวชั่น จำกัด และ บริษัท บีอีซี เวิล์ด จำกัด
23.วิมานหนาม จาก บริษัท จีดีเอช ห้าห้าเก้า จำกัด และ บริษัท ใจ สตูดิโอ จำกัด
24.ฝนเลือด จาก อชิตพนธิ์ เพียรสุขประเสริฐ
25.องครักษ์พิทักษ์เจี๊ยบ จาก บริษัท ทีแอนด์ บี มีเดีย โกลบอล (ประเทศไทย) จำกัด
26.รถทัวร์ วีไอผี จาก บริษัท อาริยา ฟิล์ม จำกัด
27.ตาคลีเจเนซิส จาก บริษัท เนรมิตรหนัง ฟิล์ม จำกัด
28.อคิลลิสเคิร์ส กับสมบัติต้องคำสาป จาก บริษัท โอเคดี โปรดักชั่นเฮาส์ แอนด์ ดีไซน์ จำกัด
29.ศึกค้างคาวกินกล้วย จาก บริษัท คาร์แมน ไลน์ สตูดิโอ จำกัด
30.ปอบแม่ใหญ่แดง จาก บริษัท ทำสตูดิโอ19 จำกัด
31.หลวงพี่เท่ง คัม แบ็ค จาก บริษัท พระนครฟิล์ม จำกัด
32.4 ทรชนคนอันตราย จาก บริษัท สยามรวินท์ จำกัด
33.ธี่หยด2 จาก บริษัท เอ็มดิสทริบิวชั่น จำกัด และ บริษัท บีอีซี เวิลด์ จำกัด
34.ปณิธานหวานน้อย จาก บริษัท ดราก้อน ฟิล์ฒ จำกัด
35.ตำรวจแต่ง จาก บริษัท มังกร ฟิล์ม จำกัด
36.404 สุขีนิรันดร์ รัน รัน บริษัท จีดีเอช ห้าห้าเก้า จำกัด
37.วัยหนุ่ม 2544 จาก บริษัท เนรมิตรหนัง ฟิล์ม จำกัด
38.เดอะ ซี๊ด คู่หูก้องโลก จาก บริษัท 360 องศา เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด
39.ไรเดอร์ จาก บริษัท สหมงคลฟิล์ม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
40.วัยสตาร์ท น็อนสต็อป จาก บริษัท ที แอนด์ บี มีเดีย โกลบอล (ประเทศไทย) จำกัด
41.ผู้บ่าวนิกะห์ จาก บริษัท มณวิจิตร เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด
42.มันดาลา จาก Punmore Studio
43.คุณชายน์ จาก บริษัท จังก้า สตูดิโอ จำกัด และ บริษัท คาร์แมน ไลน์ สตูดิโอ จำกัด
44.สวรรค์บ้านนอก กกกอก จาก บริษัท ดิ อาร์ทติสท์ เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด และ บริษัท ไรโน ฟิล์ม จำกัด
45.เกจิ คนฆ่าผี จาก CUP ID
46.หอแต๋วแตก แหกสัปะหยด จาก บริษัท โมโน เน็กซ์ จำกัด (มหาชน)
47.ปะฉะดะ จาก บริษัท แลนด์ ออฟ สไมล์ ฟิล์ม จำกัด และ บริษัท ไผ่ร้อยกอ โปรดักชั่น จำกัด
48.ผู้เช่า จาก บริษัท วี-เลิฟ สตูดิโอ จำกัด
49.แม่นาค ทะลุมิติ จาก บริษัท 888 ร่ำรวย จำกัด
50. ปิดเกมล่า จาก บริษัท อัพไรซิง เอนเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด
51.วัยเป้ง นักเลงขาสั้น จาก บริษัท โมโน เน็กซ์ จำกัด (มหาชน)
52. มึงนอน มึงตาย จาก บริษัท ทองคำ ฟิล์ม จำกัด
53.มาลี จาก บริษัท จำปาดะ ฟิล์ม จำกัด
54.ปิ๊งรัก..คนที่เลิก จาก บริษัท ซันเดย์ สทิล เวิร์คกิ้ง จำกัด
รายชื่อภาพยนตร์และผู้เข้าชิงรางวัลใน 17 สาขา มีดังนี้
1,ผู้เข้าชิงรางวัลเทคนิคการสร้างภาพพิเศษยอดเยี่ยม (Best Visual Effects)
• ช.พ.๑ สมรภูมิคืนชีพ (Operation Undead) : บริษัท กันตนา แอนนิเมชั่น สตูดิโอ จำกัด, บริษัท ฮิวแมน ฟาร์ม วีเอฟเอ็กซ์ สตูดิโอ จำกัด, บริษัท ดาร์ค อาร์มี่ สตูดิโอ จำกัด, บริษัท เซอร์เรียล สตูดิโอ จำกัด, บริษัท บิซซ์กริต วีเอฟเอ็กซ์ สตูดิโอ จำกัด, บริษัท โตโมแกรม สตูดิโอ จำกัด, บริษัท อหิงสกะ สตูดิโอ จำกัด
• ตาคลี เจเนซิส (Taklee Genesis) : บริษัท แฟทแคท สตูดิโอ จำกัด
• ธี่หยด 2 (Death Whisperer 2) : บริษัท แฟทแคท สตูดิโอ จำกัด
• ยูเรนัส 2324 (Uranus 2324) : บริษัท เวลเคิร์ฟ จำกัด
• อนงค์ (My Boo) : บริษัท แฟทแคท สตูดิโอ จำกัด, Frameflow Studio
2.ผู้เข้าชิงรางวัลเทคนิคพิเศษการแต่งหน้ายอดเยี่ยม (Best Make Up Effects)
• ช.พ.๑ สมรภูมิคืนชีพ (Operation Undead) : อาภรณ์ มีบางยาง, บริษัท ธัมอาร์ต สตูดิโอ จำกัด
• ธี่หยด 2 (Death Whisperer 2) : เมธาพันธ์ ปิติธันยพัฒน์, มีนา จงไพบูลย์, วราภรณ์ ศรีสวัสดิ์, อัยย์มี่ อิสลาม, อัจฉราพรรณ ทองเหลือ
• พี่นาค 4 (Pee Nak 4) : ถัถลี จารุจุฑารัตน์
• วัยหนุ่ม 2544 (In Youth We Trust) : คงกฤช ทองดี, บริษัท ธัมอาร์ต สตูดิโอ จำกัด
• อนงค์ (My Boo) : สาวิตรี สุขุมวาท
3.ผู้เข้าชิงรางวัลออกแบบเครื่องแต่งกายยอดเยี่ยม (Best Costume Design)
• ช.พ.๑ สมรภูมิคืนชีพ (Operation Undead) : ชาติชาย ไชยยนต์
• ธี่หยด 2 (Death Whisperer 2) : พราวเพลิน ตั้งมิตรเจริญ
• วัยหนุ่ม 2544 (In Youth We Trust) : ศิริวรรณ ก้านชูช่อ
• วิมานหนาม (The Paradise of Thorns) : ชญานุช เสวกวัฒนา
• หลานม่า (How to Make Millions Before Grandma Dies) : ชญานุช เสวกวัฒนา
4.ผู้เข้าชิงรางวัลกำกับศิลป์ยอดเยี่ยม (Best Art Direction)
• ช.พ.๑ สมรภูมิคืนชีพ (Operation Undead) : ชลันธรณ์ เมนะคงคา
• ธี่หยด 2 (Death Whisperer 2) : สุดเขตร ล้วนเจริญ
• มอร์ริสัน (Morrison) : ศราวุธ แก้วน้ำเย็น, กฤษดา นาเมือง
• วิมานหนาม (The Paradise of Thorns) : สองศักดิ์ กมุติรา
• หลานม่า (How to Make Millions Before Grandma Dies) : พัชร เลิศไกร
5.ผู้เข้าชิงรางวัลดนตรีประกอบยอดเยี่ยม (Best Original Score)
• ตาคลี เจเนซิส (Taklee Genesis) : ชัพวิชญ์ เต็มนิธิกุล
• ธี่หยด 2 (Death Whisperer 2) : เทิดศักดิ์ จันทร์ปาน, บานาน่าซาวด์สตูดิโอ
• วัยหนุ่ม 2544 (In Youth We Trust) : วานิลลา สกาย สตูดิโอ, นคร โฆสิตไพศาล, เจษฎา หงษ์เจริญ, ณัฐพากย์ กวีธรรมวงษ์
• วิมานหนาม (The Paradise of Thorns) : หัวลำโพงริดดิม
• หลานม่า (How to Make Millions Before Grandma Dies) : ใจเทพ ร่าเริงใจ
6.ผู้เข้าชิงรางวัลเพลงนำภาพยนตร์ยอดเยี่ยม (Best Original Song)
• มอร์ริสัน (Morrison) : "สวัสดี ผมรักคุณ" โดย ปธานิน สิทธิ
• ยูเรนัส 2324 (Uranus 2324) : "ล้านปีแสง" โดย อัจฉริยา ดุลยไพบูลย์
• วัยหนุ่ม 2544 (In Youth We Trust) : "เรือนจำสุดท้าย" โดย สมพล รุ่งพาณิชย์
• วิมานหนาม (The Paradise of Thorns) : "เหมือนวิวาห์" โดย วรกมล ซาเตอร์
• หลานม่า (How to Make Millions Before Grandma Dies) : "สวยงามเสมอ" โดย ขจรเดช พรมรักษา
7.ผู้เข้าชิงรางวัลบันทึกเสียงและผสมเสียงยอดเยี่ยม (Best Sound)
• แดนสาป (The Cursed Land) : อัคริศเฉลิม กัลยาณมิตร, ไตรเทพ วงศ์ไพบูลย์
• ตาคลี เจเนซิส (Taklee Genesis) : พูลเพชร หัตถกิจโกศล, ศรัณยู เนินทราย, บริษัท วัน คูล ซาวด์ สตูดิโอ จำกัด
• ธี่หยด 2 (Death Whisperer 2) : เอลวิน ที, บริษัท กันตนา ซาวด์ สตูดิโอ จำกัด
• วิมานหนาม (The Paradise of Thorns) : บริษัท กันตนา ซาวด์ สตูดิโอ จำกัด
• หลานม่า (How to Make Millions Before Grandma Dies) : บริษัท กันตนา ซาวด์ สตูดิโอ จำกัด
8.ผู้เข้าชิงรางวัลลำดับภาพยอดเยี่ยม (Best Film Editing)
• ธี่หยด 2 (Death Whisperer 2) : ศราวุธ นะคะจัด
• วัยหนุ่ม 2544 (In Youth We Trust) : ด็อกแบ็คดี
• วิมานหนาม (The Paradise of Thorns) : ธรรมรัตน์ สุเมธศุภโชค
• หลานม่า (How to Make Millions Before Grandma Dies) : ธรรมรัตน์ สุเมธศุภโชค
• อำนาจ ศรัทธา อนาคต (Breaking the Cycle) : เอกพงษ์ สราญเศรษฐ์
9.ผู้เข้าชิงรางวัลกำกับภาพยอดเยี่ยม (Best Cinematography)
• แดนสาป (The Cursed Land) : ชาญกิจ ชำนิวิกัยพงศ์
• มอร์ริสัน (Morrison) : นวโรภาส รุ่งพิบูลโสภิษฐ์
• วัยหนุ่ม 2544 (In Youth We Trust) : กฤษดาพล สมานุกูล
• วิมานหนาม (The Paradise of Thorns) : ตะวันวาด วนวิทย์
• หลานม่า (How to Make Millions Before Grandma Dies) : บุณยนุช ไกรทอง
10.ผู้เข้าชิงรางวัลภาพยนตร์สารคดียอดเยี่ยม (Best Documentary Film)
• รอวัน (Hours of Ours) : บริษัท เวอร์ติคัล ฟิล์ม จำกัด
• สังเวียนมวยรอง (5th Round) : บริษัท แบรนด์ธิงค์ จำกัด
• อำนาจ ศรัทธา อนาคต (Breaking the Cycle) : บริษัท ป๊อป พิคเจอร์ จำกัด
11.ผู้เข้าชิงรางวัลบทภาพยนตร์ยอดเยี่ยม (Best Screenplay)
• คุณชายน์ (The Cliche) : ชัชวาล วิศวบำรุงชัย, ภรภัทร ศิลปการธนกิจ, นลินา ชยสมบัติ, คมกฤษ ตรีวิมล
• แดนสาป (The Cursed Land) : ภาณุ อารี, ก้อง ฤทธิ์ดี
• ตาคลี เจเนซิส (Taklee Genesis) : ชูเกียรติ ศักดิ์วีระกุล, ฐานะมาศ เถลิงสุข, สรวิชญ์ เมืองแก้ว
• วิมานหนาม (The Paradise of Thorns) : นฤเบศ กูโน, ณรณ เชิดสูงเนิน, การะเกด นรเศรษฐาภรณ์
• หลานม่า (How to Make Millions Before Grandma Dies) : ทศพล ทิพย์ทินกร, พัฒน์ บุญนิธิพัฒน์
12.ผู้เข้าชิงรางวัลนักแสดงสมทบหญิงยอดเยี่ยม (Best Supporting Actress)
• แดนสาป (The Cursed Land) : สีดา พัวพิมล
• ตาคลี เจเนซิส (Taklee Genesis) : ณัฐชา นีน่า เจสซิกา พาโดวัน
• ตาคลี เจเนซิส (Taklee Genesis) : อินทิรา เจริญปุระ
• วิมานหนาม (The Paradise of Thorns) : สีดา พัวพิมล
• หลานม่า (How to Make Millions Before Grandma Dies) : สฤญรัตน์ โทมัส
13.ผู้เข้าชิงรางวัลนักแสดงสมทบชายยอดเยี่ยม (Best Supporting Actor)
• วัยหนุ่ม 2544 (In Youth We Trust) : ภูมิภัทร ถาวรศิริ
• วัยหนุ่ม 2544 (In Youth We Trust) : อารักษ์ อมรศุภศิริ
• วิมานหนาม (The Paradise of Thorns) : หฤษฎ์ บัวย้อย
• หลานม่า (How to Make Millions Before Grandma Dies) : สัญญา คุณากร
• หลานม่า (How to Make Millions Before Grandma Dies) : พงศธร จงวิลาส
14,ผู้เข้าชิงรางวัลนักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยม (Best Actress)
• เชคสเปียร์ต้องตาย (Shakespeare Must Die) : เฟียวน่า ธาริณี เกรแฮม
• เธอ ฟอร์ แคช สินเชื่อ..รักแลกเงิน (Love You to Debt) : อุรัสยา เสปอร์บันด์
• วิมานหนาม (The Paradise of Thorns) : อิงฟ้า วราหะ
• หลานม่า (How to Make Millions Before Grandma Dies) : อุษา เสมคำ
• อนงค์ (My Boo) : เมลดา สุศรี
15.ผู้เข้าชิงรางวัลนักแสดงนำชายยอดเยี่ยม (Best Actor)
• เชคสเปียร์ต้องตาย (Shakespeare Must Die) : พิศาล พัฒนพีระเดช
• แดนสาป (The Cursed Land) : อนันดา เอเวอร์ริ่งแฮม
• วัยหนุ่ม 2544 (In Youth We Trust) : ณัฏฐ์ กิจจริต
• วิมานหนาม (The Paradise of Thorns) : วรกมล ซาเตอร์
• หลานม่า (How to Make Millions Before Grandma Dies) : พุฒิพงศ์ อัสสรัตนกุล
16.ผู้เข้าชิงรางวัลผู้กำกับภาพยนตร์ยอดเยี่ยม (Best Director)
• ธี่หยด 2 (Death Whisperer 2) : ทวีวัฒน์ วันทา
• วัยหนุ่ม 2544 (In Youth We Trust) : พุฒิพงษ์ นาคทอง
• วิมานหนาม (The Paradise of Thorns) : นฤเบศ กูโน
• หลานม่า (How to Make Millions Before Grandma Dies) : พัฒน์ บุญนิธิพัฒน์
• อำนาจ ศรัทธา อนาคต (Breaking the Cycle) : เอกพงษ์ สราญเศรษฐ์, ธนกฤต ดวงมณีพร
17.ผู้เข้าชิงรางวัลภาพยนตร์ยอดเยี่ยม (Best Picture)
• แดนสาป (The Cursed Land) : บริษัท เนรมิตรหนัง ฟิล์ม จำกัด
• วัยหนุ่ม 2544 (In Youth We Trust) : บริษัท เนรมิตรหนัง ฟิล์ม จำกัด
• วิมานหนาม (The Paradise of Thorns) : บริษัท จีดีเอช ห้าห้าเก้า จำกัด, ใจ สตูดิโอ
• หลานม่า (How to Make Millions Before Grandma Dies) : บริษัท จีดีเอช ห้าห้าเก้า จำกัด
• อำนาจ ศรัทธา อนาคต (Breaking the Cycle) : บริษัท ป๊อป พิคเจอร์ จำกัด