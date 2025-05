คนบันเทิงเข้ารับรางวัลงานประทานรางวัลวิทยุโทรทัศน์แห่งชาติ ครั้งที่ ๑๓ “หมอเน๋ง-ญดา” นำทีมรับรางวัลนักแสดงนำชายหญิงยอดเยี่ยม รางวัล “พิฆเนศวร” ประจำปี ๒๕๖๘

โดยในปีนี้ได้เพิ่มผลงานด้านการผลิตละคร ภาพยนตร์ และซีรีส์ที่นำไปออกอากาศใน ระบบสตรีมมิ่ง ด้วย เพื่อมอบให้เป็นขวัญกำลังใจ ได้รับการยกย่องชมเชย สนับสนุนที่จะสร้างสรรค์ผลงานใหม่ๆ และปฏิบัติหน้าที่เป็นแบบอย่างที่ดีที่จะเกิดการแข่งขันสร้างผลงานที่มีคุณภาพมาตรฐาน และสร้างสรรค์มีคุณค่าทางศิลปะบันเทิงตรงตามความต้องการและโอกาสของวงการวิทยุโทรทัศน์และภาพยนตร์ไทย ทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงบุคคลต่างๆ ที่สร้างสรรค์ผลงานดีเด่นเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ประเทศชาติต่อไปการจัดกิจกรรมงานประกาศเกียรติคุณยกย่อง งานประทานรางวัลวิทยุโทรทัศน์แห่งชาติ ครั้งที่ ๑๓ รางวัล “พิฆเนศวร” ประจำปี ๒๕๖๘ ครั้งที่ ๑๓ จัดขึ้นในวันเสาร์ที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๘ ณ ห้อง Phenix Auditorium ชั้น ๑ โครงการฟีนิกซ์ ประตูน้ำ กรุงเทพฯ โดยมี ดร.กัญฐณา สนเจริญ ประธานจัดงาน และได้รับเกียรติจาก ดร.เอนกชัย เรืองรัตนากร Senior Strategist พรรคเพื่อไทย คุณนิติภูมิ ศิลาวรรณา Managing Director - Phenix บริษัท: Asset World Corporation และ คุณอัญชนา ทองใหญ่ ณ อยุธยา CEO บริษัท ไทย โซไซตี้ (ไทยแลนด์) จำกัดเข้าร่วมงานงานนี้ขอขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดีสนับสนุนการจัดงานได้แก่ ตลาดเพชรพิชญา จังหวัดนครสวรรค์ โดย คุณสุพิชญา ไพฑูลย์, ห้างหุ้นส่วนจำกัดห้างขายยาห้องยาเภสัช (ผลิตภัณฑ์ตราโบว์แดง), EDEn CLINIC, , MALL TO MORE, SLR social Life Republic, PorscheExoticzoo&KinglionEnterprise, กระเป๋า SEUSE, สถาบันสอนการแสดงบียอนด์สกาย และสถานที่จัดงานโครงการฟีนิกซ์ ประตูน้ำ กรุงเทพฯโดยมีผู้เชิญรางวัล ได้แก่ นางสาวโสภิศา ทรัพย์เหม, นางสาวปุณยวีร์ ชินพีระเสถียร, ดช. ธราธิป กาญจนศรีศิลป์, ด.ญ. วายุมันตรา วงศ์ปัญญาเสถียร, ด.ช.ภูมิพัฒน์ วงศ์สมเพ็ชร และ ด.ญ. มิเชล บีเบอร์ โดยมีผู้เข้ารางวัลตามสาขาดังต่อไปนี้สาขา ผู้ส่งเสริมศาสนาดีเด่น ได้แก่ อาจารย์พิทักษ์ โค้ววันชัย ผู้ก่อตั้ง เทวาลัยสยามคเณศ, ดร.กัลยานี กมลวิศิษฎ์ และ สุพิชญา ไพฑูลย์ เจ้าของตลาด เพชรพิชญา จ.นครสวรรค์สาขา นักแสดงกิตติมศักดิ์ยอดเยี่ยม ได้แก่ อัจฉราพรรณ ไพบูลย์สุวรรณสาขา นักแสดงนำชายคุณภาพยอดเยี่ยม ได้แก่ อนุชิต สพันธุ์พงษ์ จากละคร “รู้จักพี่ยาใจไหม” ช่องไทยพีบีเอสสาขา ศิลปินนักร้องเพลงไทยสากลยอดเยี่ยม ได้แก่ ดร.ศุภาชัย ผ่องสวัสดิ์สาขา นักธุรกิจผู้ประสบความสำเร็จ ได้แก่ นายสุวัฒน์ มีสุข CEO PorscheExoticzoo&KinglionEnterpriseสาขา นักธุรกิจดีเด่น ได้แก่ นรรัตน์ เชาวน์วิวัฒน์ รองกรรมการผู้จัดการ ห้างหุ้นส่วนจำกัดห้างขายยาห้องยาเภสัช, อภิสิทธิ์ หินคำ ผู้บริหาร Triple X Coffee เสื้อผ้าแบรนด์ ZORISสาขา นักธุรกิจ Wellness ดีเด่น ได้แก่ นพ.พงศ์วรภาส จีรัณภาณุวิชญ์ เจ้าของ EDEn CLINICด้านเยาวชนสาขา ซีรีส์เด็กส่งเสริมวัฒนธรรมไทยยอดเยี่ยม ได้แก่ ซีรีส์เรื่อง “วัยซ่าส์ท้ามิติ” ผลิตโดย เดอะลิตเติ้ลบีส์คลับ ช่อง 9MCOTHD301. สาขา บทภาพยนตร์ยอดเยี่ยม ได้แก่ ภาพยนตร์เรื่อง “วิมานหนาม” โดย บริษัท จีดีเอช ห้าห้าเก้า จำกัด ร่วมกับ ใจ สตูดิโอ2. สาขา นักแสดงดาวรุ่งหญิงยอดเยี่ยม ได้แก่ หลิน-มาลิน ชระอนันต์ จากภาพยนตร์“เพราะรักต้องมี Why We Love” ค่ายบลูแซมพิคเจอร์3. สาขา นักแสดงดาวรุ่งชายยอดเยี่ยม ได้แก่ จินเจษฎ์ วรรธนะสิน จากภาพยนตร์เรื่อง “เดอะสโตน พระแท้ คนเก๊” โดย “คาร์แมนไลน์”, “เอ็ม สตูดิโอ” และ “จังก้า สตูดิโอ”4. สาขา นักแสดงสมทบหญิงยอดเยี่ยม ได้แก่ สีดา พัวพิมล จากภาพยนตร์เรื่อง “วิมานหนาม” บริษัท จีดีเอช ห้าห้าเก้า จำกัด ร่วมกับ ใจ สตูดิโอ5. สาขา นักแสดงสมทบชายยอดเยี่ยม ได้แก่ เอม-ภูมิภัทร ถาวรศิริ จากภาพยนตร์เรื่อง “วัยหนุ่ม 2544” ค่ายเนรมิตรหนัง ฟิล์ม6. สาขา นักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยม ได้แก่ อุษา เสมคำ จากภาพยนตร์ “หลานม่า” บริษัท จีดีเอช ห้าห้าเก้า จำกัด7. สาขา นักแสดงนำชายยอดเยี่ยม ได้แก่ ณัฏฐ์ กิจจริต จากภาพยนตร์เรื่อง “วัยหนุ่ม 2544” ค่ายเนรมิตรหนัง ฟิล์ม8. สาขา ผู้กำกับภาพยนตร์คอเมดี้ยอดเยี่ยม ได้แก่ พิง ลำพระเพลิง จากภาพยนตร์เรื่อง “แสนสนั่นพันธุ์สั่นสู้”9. สาขา ผู้กำกับภาพยนตร์ยอดเยี่ยม ได้แก่ อารักษ์ อมรศุภศิริ จากภาพยนตร์เรื่อง “เดอะสโตน พระแท้ คนเก๊” โดย “คาร์แมนไลน์”, “เอ็ม สตูดิโอ” และ “จังก้า สตูดิโอ”10. สาขา ภาพยนตร์ไทยยอดเยี่ยม ได้แก่ ภาพยนตร์เรื่อง “หลานม่า”โดย บริษัท จีดีเอช ห้าห้าเก้า จำกัด อำนวยการสร้าง จิระ มะลิกุล และ วรรณฤดี พงษ์สิทธิ์ศักดิ์1. สาขา บทละครโทรทัศน์ยอดเยี่ยม ได้แก่ ละคร “หม่อมเป็ดสวรรค์” โดย ฐนธัช กองทอง ช่องไทยพีบีเอส2. สาขา รายการวาไรตี้ยอดเยี่ยม ได้แก่ รายการ “ร้องข้ามกำแพง”ช่อง Workpoint233. สาขา รายการข่าวบันเทิงยอดเยี่ยม ได้แก่ รายการ “เที่ยงบันเทิงสด”ช่อง 7HD4. สาขา แฟลตฟอร์มเพลงออนไลน์ยอดเยี่ยม ได้แก่ Mellow POP5. สาขา สื่อสร้างสรรค์ไทยจีนดีเด่น ได้แก่ TH HEADLINE6. สาขา พิธีกรหญิงดีเด่น ได้แก่ สายทิพย์ มนตรีกุล ณ อยุธยา จากรายการ “Club Friday Show” จาก CHANGE2561 ออกอากาศทางช่อง ONE317. สาขา พิธีกรชายดีเด่น ได้แก่ ชนะ เดชภิรัตนมงคล จากรายการ “ตะลอนข่าว” ช่องไทยรัฐทีวี8. สาขา ผู้ประกาศข่าวหญิงยอดเยี่ยม ได้แก่ เปรมสุดา สันติวัฒนา ช่อง7HD9. สาขา ผู้ประกาศข่าวชายยอดเยี่ยม ได้แก่ สุทิวัส หงส์พูนพิพัฒน์ ช่อง 9MCOTHD3010. สาขา นักแสดงเด็กยอดเยี่ยม ได้แก่ ด.ช. พันธ์ชนกชนม์ พันธ์สังข์ จากละคร “สงครามสมรส” ช่อง ONE3111. สาขา นักแสดงหญิงดีเด่น ได้แก่ ไอณัฐชา นภสวัสดิรังสี จากละคร “มนต์รักลูกทุ่ง” ช่อง 3HD12. สาขา นักแสดงหญิงดาวรุ่งดีเด่น ได้แก่ ฬุรา จันทร์ศรี นักแสดงจากภาพยนตร์เรื่อง “มนต์ดำสั่งตาย” และละคร “นางนาคพระโขนง” ช่อง3HD13. สาขา นักแสดงหน้าใหม่ดีเด่น ได้แก่ ชนากานต์ สวัสดีมงคล จากละคร “โอมพระยาไฟ” ช่อง 7HD14. สาขา นักแสดงสมทบหญิงดีเด่น ได้แก่ พัชรวลัย พงษ์ภมร จากละคร “มรกตสีรุ้ง” ช่อง 7HD15. สาขา นักแสดงนำหญิงดีเด่น ได้แก่ ยิหวา ปรียากานต์ จากละครเรื่อง “นางนาคพระโขนง” ช่อง 3HD16. สาขา นักแสดงนำชายดีเด่น ได้แก่ แทน-บุรันรัตน์ หอมบุตร จากละคร “โอมพระยาไฟ” ช่อง 7HD17. สาขา นักแสดงดาวรุ่งหญิงยอดเยี่ยม ได้แก่ เฟิร์น-นพจิรา ฤกษ์ขจรนามกุล จากละคร “แม่หยัว” ช่อง ONE3118. สาขา นักแสดงดาวรุ่งชายยอดเยี่ยม ได้แก่ กิมจุ้ย-เอื้ออังกูร เพ็ญชาญวัฒนกิจ จากละคร “เปิดโหมดล่า อย่าท้าทายระบบ” ช่อง 7HD19. สาขา นักแสดงส่งเสริมวัฒนธรรมไทยดีเด่น ได้แก่ ณภัค มุทธาเสถียร จากซีรีส์ธรรมะเรื่อง “นางวิสาขา” และ “พระนางสุเมธา” ทางททบ.5HD120. สาขา นักแสดงซีรีส์วายส่งเสริมวัฒนธรรมยอดเยี่ยม ได้แก่ ณัฐพล นิลดอนหวาย และ พรวศิน เรืองนุกูล จากซีรีส์วายแนวพีเรียดเรื่อง “ลอยแก้ว” ค่ายเก้าสตาร์สกุ๊ป21. สาขา นักแสดงซีรีส์ยูริหน้าใหม่ยอดเยี่ยม ได้แก่ ออมสิน สุพิทชา ลิ้มสมมุติ และโฟค-สุธิมา ก่อเกียรติวนิช จากซีรีส์เรื่อง “APPLE My LOVE ถึงเธอ...ที่รัก” ค่าย กองทัพโปรดักช์ชั่น22. สาขา นักแสดงซีรีส์ยูริยอดเยี่ยม ได้แก่ ลูกหมี-ปัญญาเพชร วังพงศ์สถาพร และ ซอนญ่า-ศรัญย์ภัทร์ พีเตอร์เซน จากซีรีส์ “Affair รักเล่นกล” จาก CHANGE256123. สาขา ศิลปินกลุ่มยอดเยี่ยม ได้แก่ วง ZOLAR จาก SEARCH ENTERTAINMENT X MUZIK MOVE24. สาขา ละครส่งเสริมวัฒนธรรมไทยยอดเยี่ยม ได้แก่ “หม่อมเป็ดสวรรค์” ช่องไทยพีบีเอส25. สาขา ผู้กำกับซีรีส์แซพฟิกยอดเยี่ยม ได้แก่ ฟิวส์-กิตติศักดิ์ ชีวาสัจจาสกุล จากซีรีส์ “ปิ่นภักดิ์” ช่อง Workpoint2326. สาขา นักแสดงนำชายยอดเยี่ยม ได้แก่ เน๋ง-ศรัณย์ นราประเสริฐกุล จากซีรีส์ “Good Doctor” หมอใจพิเศษ” TrueID27. สาขา นักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยม ได้แก่ นริลญา กุลมงคลเพชร จากซีรีส์ “สืบสันดาน” อำนวยการสรผลิตโดย บ.กันตนา โมชั่น พิคเจอร์ส28. สาขา ผู้กำกับละครยอดเยี่ยม ได้แก่ ยุทธนา ลอพันธุ์ไพบูลย์ จากละคร “คุณพี่เจ้าขา ดิฉันเป็นห่านมิใช่หงส์” ช่อง 3HD29. สาขา ละครยอดเยี่ยม ได้แก่ ละครเรื่อง “หนึ่งในร้อย” ผลิตโดย บริษัททองเอ็นเตอร์เทนเมนต์ จำกัด ช่อง 3HD