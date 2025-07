หวานฉ่ำ!! “คริส-สิงโต” เสิร์ฟโมเมนต์ฟินล้นโรงภาพยนตร์ สร้างปรากฏการณ์ฮ็อบ ดูตอนจบซีรีส์ “เพราะแฟนเก่าเปลี่ยนแปลงบ่อย The Ex-Morning”

ทำฮ็อบล้นโรงภาพยนตร์ สำหรับงาน “เพราะแฟนเก่าเปลี่ยนแปลงบ่อย Final EP. FAN MEETING” ที่แฟนๆ มารวมตัวกันแน่นทุกพื้นที่ หลังเปิดขายบัตรไปเพียงไม่นาน ก็ Sold out อย่างรวดเร็ว เพื่อร่วมรับชมตอนจบซีรีส์ “เพราะแฟนเก่าเปลี่ยนแปลงบ่อย The Ex-Morning” อากาศที่แปรปรวน ยังไม่เท่าแฟนเก่าที่ปรวนแปร จาก “GMMTV” ซึ่งได้กระแสตอบรับดีอย่างถล่มทลาย โกยกระแสฟินสนั่นโซเชียลดัน #TheExMorning ขึ้นเทรนด์ X “อันดับ 1” ของโลกและกระแสมาแรงติดลมบนชาร์ตตั้งแต่ EP.แรกที่ออกอากาศจนถึงตอนสุดท้าย และอินไปกับทุกโมเมนต์ของคู่จิ้นสุดฮอต “คริส-พีรวัส แสงโพธิรัตน์” และ “สิงโต-ปราชญา เรืองโรจน์” ที่จับมือเสิร์ฟความหวานรัวๆ ถ่ายทอดความสัมพันธ์ของแฟนเก่าที่เลิกกันไปแบบโคตรแย่ รักที่เคยหวานฉ่ำ กลายเป็นความขม และต้องกลับมาทำงานร่วมกัน กับบทบาท “ปฐพี” (คริส พีรวัส) นักข่าวตัวท็อป และ “ตามตะวัน” (สิงโต ปราชญา) โปรดิวเซอร์จบนอกที่อดีตเป็นแฟนเก่า โดยแฟนๆ ได้ร่วมดูตอนจบไปพร้อมกันกับเหล่านักแสดงนำ “คริส-สิงโต” และ “อู๋-ธนบูรณ์ เกียรตินิรันดร์, โอห์ม-ฐิติวัฒน์ ฤทธิ์ประเสริฐ, เจมี่-จุฑาพิชญ์ อินทร์จันทร์, เอิร์น-ปรียาภัทย์ หล่อสุวรรณศิริ” ร่วมด้วยผู้กำกับฯ คนเก่ง “ลิท-ผดุง สมาจาร” ที่ร่วมลุ้นบทสรุปความสัมพันธ์ของทุกตัวแสดง และเต็มอิ่มไปกับโมเมนต์สุดฟินจากเหล่านักแสดงด้วย Special Show สุด Exclusive และสัมภาษณ์พิเศษสุดอบอุ่น รวมถึงได้รับความสุขสนุกสนานตลอดทั้งงาน ณ ชั้น 6 สยามพารากอน - โรงภาพยนตร์สยามภาวลัย Paragon Cineplex เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 กรกฎาคม 2568 ที่ผ่านมาเปิดโมเมนต์ฟินด้วยโชว์พิเศษจาก “คริส” ที่คว้าไมค์ร้องเพลงประกอบซีรีส์ “เพราะแฟนเก่าเปลี่ยนแปลงบ่อย The Ex-Morning” กับเพลง “แก้ข่าว (Renew)” และ “สิงโต” ร้องเพลง “ความเจ็บที่รัก (Consent)” จากนั้นพิธีกรอารมณ์ดี “เลโอ โซสเซย์” ก็ชวน “คริส-สิงโต” พร้อมแก๊งเพื่อนในซีรีส์อย่าง “อู๋-โอห์ม-เจมี่-เอิร์น” ขึ้นเวทีกล่าวต้อนรับแฟนๆ ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ และร่วมพูดคุยถึงกระแสฟีดแบคที่แฟนๆ ให้การตอบรับดีมากๆ ซึ่งติดเทรนด์ X “อันดับ 1” ของโลกและไทย 3 EP. ติดต่อกัน ใน EP.7-EP.8-EP.9 พร้อมชวนมาร่วมย้อนความทรงจำผ่านการเล่นเกมที่ฟินสุดๆ กับซีนพิเศษในซีรีส์ที่เพิ่มระดับหวานให้ทุกคนได้ทาย จนแฟนๆ กรี๊ดลั่นโรงภาพยนตร์ ก่อนจะชวนผู้กำกับฯ “ลิท” ผู้ที่อยู่เบื้องหลังทำให้ซีนเหล่านั้นสมบูรณ์ ขึ้นบนเวทีร่วมพูดคุยเบื้องหลังการทำงานอย่างสนุกสนาน และจัดมอบรางวัลให้กับเหล่านักแสดงกับ “The Ex-Moring Award” โดยรางวัลแรกจะเป็น “โอห์ม” ที่ได้รับรางวัล “ขวัญใจทีมงาน” เพราะด้วยความหล่อเท่ของโอห์ม ก็จะเป็นขวัญใจแม่ๆ ที่ดูแลเสื้อผ้าหน้าผมในกอง และรางวัล “ในจอหน้าร้าย ตัวจริงน่ารัก” ก็ขอมอบให้ “อู๋” เพราะในเรื่องอู๋รับบทเป็นเต้จะมีความร้ายมาก คอยขัดขาปฐพี (คริส) ตลอด แต่ตัวจริงน่ารักสุดๆ เป็นคู่หูคู่ฮากับคริส สร้างสีสันในกองซีรีส์มากๆ ด้าน “เจมี่” ที่มีความเป็น Sport Girl ทำให้เคยเดินไปกองถ่าย ตอนที่มีโลเคชั่นนึงใกล้ๆ บ้าน และถือเป็นการออกกำลังกายไปในตัว จึงได้รับรางวัล “สาวแกร่งเดินมากอง” ไปครอง ส่วนรางวัล “พจนานุกรมฉบับ GEN Z” ก็มอบให้กับ “เอิร์น” ซึ่งเป็นน้องเล็กสุดในกองเป็นเด็กรุ่นใหม่มากๆ ก็จะรู้ศัพท์ในโลกโซเชียลเยอะ แล้วจะคอยมาสอนพี่ๆ ให้ได้รู้ศัพท์ใหม่ๆ ให้เข้าใจมากขึ้น แล้วเจ้าของรางวัล “เล่นจริง โดดจริง ไม่ใช้สแตนด์อิน” ก็คือ “คริส” เพราะฉากบนเรือใน EP.9 คริสขอกระโดดจริง พร้อมมีเสนอท่าด้วยว่าเป็นท่าเอาหัวพุ่งลงเพื่อภาพจะได้สวย ซึ่งต้องขอชื่นชมในสปิริตครั้งนี้มากๆ และ “สิงโต” ได้รับรางวัล “รูปน้อยงานหนัก” เพราะแม้ว่าสิงโตจะเป็นคนชอบถ่ายรูป แต่ด้วยความที่มีคิวถ่ายเยอะ ทำให้ไม่ค่อยมีเวลาได้ถ่ายรูปในกอง มีเพียงรูปหน้าเซ็ท 8 รูปเท่านั้น พร้อมเปิดภาพเบื้องหลังที่เป็นรูปพิเศษมากๆ จากผู้กำกับฯ “ลิท” ซึ่งเป็นภาพความประทับใจด้านการทำงานของ “คริส-สิงโต” ให้แฟนๆ ได้เห็นเป็นที่แรก จากนั้นก็ร่วมถ่ายภาพร่วมกันให้แฟนๆ ได้กดชัตเตอร์เก็บภาพความประทับใจรัวๆ และต่อด้วยร่วมชมซีรีส์ตอนจบพร้อมกัน ก่อนจะส่งท้ายโมเมนต์ฟินๆ ด้วยโชว์สุดหวานจาก “คริส-สิงโต” ที่จับมือร้องเพลง “รักก็ได้ (Morning Love)” และชวน “อู๋-โอห์ม-เจมี่-เอิร์น” มาเก็บภาพความสุขร่วมกันอีกครั้ง ต่อด้วยเซอร์ไพรส์สุดพิเศษวันเกิด “สิงโต” โดยมี “คริส” ถือเค้กออกมา ทำแฟนๆ กรี๊ดสนั่น พร้อมส่งมอบความรักความอบอุ่นให้แฟนๆ นำกลับบ้านไปจนใจฟูเลยทีเดียวติดตามภาพความประทับใจของงาน “เพราะแฟนเก่าเปลี่ยนแปลงบ่อย Final EP. FAN MEETING” ได้ทาง Facebook : www.facebook.com/gmmtvofficial และ Instagram & X & TikTok & YouTube & Weibo : GMMTV