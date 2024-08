“เกรท-อิน“ จิ้นส่งท้าย!! เสิร์ฟฟินสนั่น ปิดโรงดูตอนจบซีรีส์ “วันดีวิทยา Wandee Goodday”

เปิดขายบัตรไปเพียงไม่นาน ก็ Sold out อย่างรวดเร็ว สำหรับงาน “วันดีวิทยา Final EP. FAN MEETING” ดูตอนจบซีรีส์ “วันดีวิทยา Wandee Goodday” บอกมาคืนนี้ อยากได้กี่ยก ซีรีส์คุณภาพจาก “GMMTV” ที่ได้กระแสตอบรับดีอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะ 2 นักแสดงนำมากฝีมืออย่าง “เกรท-สพล อัศวมั่นคง” รับบทนักมวย “ยอยัก เผด็จศึก” และ “อิน-สาริน รณเกียรติ” รับบท “หมอวันดี” ที่แม้ว่าจะมาประกบคู่กันครั้งแรก แต่เคมีของทั้งคู่ก็ลงตัวเกินต้าน ทำเอาแฟนๆ อินและเคลิ้มไปกับเคมีแซ่บพุ่งปรี๊ดกันยกใหญ่ กับเรื่องราวความสัมพันธ์จาก“แฟน” with benefits! สู่การเป็นแฟนตัวจริง และล่าสุดเดินทางมาถึงตอนสุดท้าย “GMMTV” เลยขอเสิร์ฟความสุข ชวนแฟนๆ ร่วมมีวันดีๆ ดูตอนจบไปพร้อมกันกับเหล่านักแสดงนำ “เกรท-อิน” และ “โต๋-ทินพันธ์ ตันตุ้ย, ฟลุ๊ค-ณัฐนนท์ ทองแสง, เดรก-สัตบุตร แลดิกี, ป๊อด-ศุภกร ศรีโพธิ์ทอง, พลอยภัช-ภัชธร ธนวัฒน์” ร่วมด้วยผู้กำกับฯ “กอล์ฟ-ธัญญ์วาริน สุขะพิสิษฐ์” ในงาน “วันดีวิทยา Final EP. FAN MEETING” ณ ชั้น 9 EARTHLAB CINEMA BY DR.CBD, SF WORLD CINEMA, CENTRAL WORLD เมื่อวันเสาร์ที่ 20 กรกฎาคม ที่ผ่านมาบรรยากาศในงานเต็มไปด้วยมวลความสุขที่แฟนๆ ยกทัพกันมาให้กำลังใจเหล่านักแสดงกันแน่นโรงภาพยนตร์ ซึ่งเริ่มงานด้วย Special Show สุดExclusive จาก “โต๋-ฟลุ๊ค” กับเพลง “ล้ำเส้น (Overstep)” และ “เกรท-อิน” ที่คว้าไมค์ร้องเพลง“FWB (Fan With Benefit)” ที่เรียกเสียงกรี๊ดจากแฟนๆ ดังลั่น ก่อนเข้าช่วงสัมภาษณ์พิเศษ โดยมีพิธีกรอารมณ์ดี “เลโอ โซสเซย์” กล่าวเชิญ 4 หนุ่มขึ้นเวทีมาทักทายแฟนๆ พร้อมขอบคุณทุกคนที่เป็นแรงสนับสนุนและส่งกำลังใจให้กันมาโดยตลอด ตั้งแต่อีพีแรกจนถึงอีพีสุดท้ายในวันนี้ พร้อมเชิญ “เดรก, ป๊อด, พลอยภัช” และผู้กำกับฯ “กอล์ฟ” มาร่วมพูดคุยบอกเล่าเรื่องราวความประทับใจในการทำงานแบบไม่มีกั๊ก ก่อนจะเริ่มชมซีรีส์ตอนจบ ร่วมลุ้นบทสรุปความสัมพันธ์ของทุกตัวแสดงพร้อมกัน และปิดสังเวียนรักครั้งสำคัญด้วยบิ๊กเซอร์ไพร์สจาก “เกรท-อิน” ที่ควงคู่ปล่อยโมเมนต์หวานโชว์เพลง “วัน(ที่)ดี (Good Day)” ให้แฟนๆ ได้กดชัตเตอร์รัวๆ เก็บภาพความสุขแบบเต็มกราฟกลับบ้านไปเลยทีเดียวติดตามภาพความประทับใจของงาน “วันดีวิทยา Final EP. FAN MEETING” ได้ทาง www.facebook.com/gmmtvofficial และ Instagram & X & TikTok & YouTube & Weibo : GMMTV และสามารถรับชมซีรีส์ “วันดีวิทยา Wandee Goodday” ครบทุกตอน ได้ทาง Viu