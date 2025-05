“คริส-สิงโต” ปิดโรงหนังชวนแฟนๆ ดูตอนแรก ซีรีส์ “เพราะแฟนเก่าเปลี่ยนแปลงบ่อย The Ex-Morning” สุดเอ็กซ์คลูซีฟ เตรียมกดบัตรรับความฟิน 10 พ.ค.นี้

วอร์มนิ้วรอรับความฟินขั้นสุดไปกับทุกโมเมนต์ ที่ทุกคนรอคอย ในซีรีส์ “เพราะแฟนเก่าเปลี่ยนแปลงบ่อย The Ex-Morning” อากาศที่แปรปรวน ยังไม่เท่าแฟนเก่าที่ปรวนแปร จาก “GMMTV” ผลงานการแสดงของคู่จิ้นสุดฮอต “คริส-พีรวัส แสงโพธิรัตน์” และ “สิงโต-ปราชญา เรืองโรจน์” ที่กลับมาเล่นซีรีส์คู่กันกับการพลิกบทบาทครั้งสำคัญ ที่หนุ่ม “คริส” ต้องมาสวมบทเป็น “ปฐพี” นักข่าวดาวรุ่งกลายเป็นดาวร่วง และ “สิงโต” สวมบทเป็น “ตามตะวัน” โปรดิวเซอร์หนุ่มดีกรีจบจากเมืองนอก ที่ทั้งคู่จะมาชวนแฟนๆ มาร่วมดูตอนแรกไปด้วยกัน พร้อมเบื้องลึกเบื้องหลังจากผู้กำกับฯ คนเก่ง “ผดุง สมาจาร” ในงาน “เพราะแฟนเก่าเปลี่ยนแปลงบ่อย : The First Ex-Morning” วันพฤหัสบดีที่ 22 พฤษภาคมนี้ ตั้งแต่เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป ณ ชั้น 6 สยามพารากอน - โรงภาพยนตร์สยามภาวลัย Paragon Cineplex เตรียมรับแรงกระแทกความฟินแบบจัดเต็ม กับ Special Show สุด Exclusive จากนักแสดง และสัมภาษณ์พิเศษสุดอบอุ่น รับรองว่างานนี้มีแต่ฟินกับฟิน!!สำหรับผู้ที่สนใจสามารถจับจองบัตรเข้าร่วมงาน “เพราะแฟนเก่าเปลี่ยนแปลงบ่อย : The First Ex-Morning” โดยเปิดจำหน่ายบัตร ในวันเสาร์ที่ 10 พฤษภาคมนี้ เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป บัตรราคา 2,500 / 2,000 / 1,500 บาท ที่ ไทยทิคเก็ตเมเจอร์ทุกสาขา, www.thaiticketmajor.com และ Call Center โทร 0-2262-3456 ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ : www.thaiticketmajor.com Facebook : www.facebook.com/gmmtvofficial และ Instagram & X & TikTok & YouTube & Weibo : GMMTV