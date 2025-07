ทัพศิลปินดารานักแสดง ไทย-เทศ เข้าร่วมงาน Asia Top Awards 2025 Presented By APEX Hospital & Clinics ครั้งที่ 4 ประจำปี 2568

ชมรมพัฒนาธุรกิจและทรัพยากรมนุษย์ มองเห็นถึงศักยภาพอันยิ่งใหญ่ ของคนในทวีปเอเชีย และด้วยความคล้ายคลึงกันทางวัฒนธรรม การมีคุณค่าในการสร้างสรรค์ความเข้าใจอันดี ส่งเสริมความสัมพันธ์ของวัฒนธรรมระหว่างกันและกันของประเทศในภูมิภาคเอเชีย ชมรมพัฒนาธุรกิจและทรัพยากรมนุษย์, มูลนิธิพรโชคฤดีเพื่อการศึกษา โดย คุณเพ็ญจันทร์ วงศ์สมเพ็ชร กรรมการผู้จัดการ บริษัท ใบลานเอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด และ ประธานมูลนิธิพรโชคฤดี เพื่อการศึกษา จึงร่วมมือกับสมาคมการค้าสังหาริมทรัพย์ และ คุณผิง-สุภาวดี ทัพมาลัย หนึ่งในกรรมการจัดงาน จัดทำโครงการมอบรางวัล Asia Top Awards 2025 Presented By APEX Hospital & Clinics ครั้งที่ 4 ขึ้น ในวันเสาร์ที่ 19 กรกฎาคม 2568 ณ 5th Floor Grand Ballroom Phenix, Pratunamงานประกาศรางวัล Asia Top Awards 2025 Presented By APEX Hospital & Clinics ครั้งที่4 ประจำปี 2568 เป็นงานประกาศรางวัลเพื่อยกย่อง ความสำเร็จและเชิดชูเกียรติ ให้กับ ภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน ศิลปิน – นักแสดง และบุคคล ทั่วภูมิภาคเอเชีย โดยคัดเลือกบุคคลและองค์กรที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับเป้าหมายของโครงการเพื่อสร้างความภาคภูมิใจ ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม รวมถึงช่วยกระตุ้นการท่องเที่ยว และเสริมสร้างความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในภูมิภาค นอกจากนี้ยังมุ่งสนับสนุนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เพื่อให้เกิดความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจและสังคม ภายใต้ธีม “Soft Power & Wellness Grand Tourism” ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการผลักดันการท่องเที่ยวและใช้ Soft Power ของไทยเป็นตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจโดยมีวัตถุประสงค์การจัดงาน เพื่อให้ความสำคัญกับการพัฒนามูลค่าเศรษฐกิจ เป็น Soft Power อันทรงพลัง ได้แก่ อุตสาหกรรมบันเทิง การท่องเที่ยว วัฒนธรรม การแพทย์ สุขภาพและความงาม อสังหาริมทรัพย์ เพื่อขับเคลื่อน และส่งเสริมการเติบโตอย่างยั่งยืนในทุกด้าน พร้อมทั้งเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นระหว่างประเทศต่าง ๆ ใน ภูมิภาคเอเชีย และ เพื่อเชื่อมสัมพันธ์ ระหว่างประเทศ ไทย-จีน จึงมีการแต่งตั้งฑูต จากโครงการ ASIA TOP AWARDS ดังนี้ ทูตแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวไทย-จีน ได้แก่ วง RACEBACE (เรซเบส) และ ทูตส่งเสริมการท่องเที่ยวจีน-ไทยได้แก่ ZHANG NAN (จางหนาน)งานนี้ได้รับเกียรติจาก นายจักรพล ตั้งสุทธิธรรม ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ที่ให้เกียรติเป็นประธาน ในการเปิดงาน Asia Top Awards 2025 และเปิดงานเสวนา Soft Power & wellness Grand tourism Forum พร้อมทั้งเป็นประธานมอบรางวัล Asia Top CEO Excellence 2025 ให้กับนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จด้านการบริหารธุรกิจ ร่วมด้วย นางสาวกานต์กนิษฐ์ แห้วสันตติ ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (นางสาวธีรรัตน์ สำเร็จวาณิชย์) ที่ให้เกียรติขึ้นมอบใบแต่งตั้งทูตส่งเสริมการท่องเที่ยวจีน-ไทยและทูตแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวไทย-จีนของโครงการ Asia Top Awards 2025 ปีนี้ได้แต่งตั้งศิลปินจากประเทศจีนวง RaceBace เป็นบอยกรุ๊ป Apop 7 คน 1ในสมาชิกมีคนไทยอยู่ในวงด้วยและอีก1คนเป็น KOL และนักแสดงจากประเทศจีน ได้แก่ ZhangNan เป็นทูตของโครงการตามลำดับโดยมี ดร.เอนกชัย เรืองรัตนากร นักยุทธศาสตร์อาวุโส พรรคเพื่อไทย ร่วมขึ้นถ่ายภาพแสดงความยินดีด้วยโดยวิทยากรและหัวข้อในช่วงเสวนามีดังนี้หัวข้อที่1 "Wellness Grand Tourism: ประเทศไทยในฐานะจุดหมายปลายทางเพื่อการเยียวยาด้วยสมุนไพร"วิทยากร คือ ท่านเอกพร รักความสุข อดีตผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการคลัง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบบัญชีรายชื่อ พรรคเพื่อไทยหัวข้อที่ 2 "Creative & Sharing Economy การปลดล็อกเศรษฐกิจและการแบ่งปันสู่ภูมิภาคเอเชีย"วิทยากร คุณ กฤษน์ ศรีชวาลา หรือที่รู้จักกันในนาม Shark กฤษน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ฟิโก้ คอร์ปอเรชั่น จำกัดหัวข้อที่ 3 Entertainment Industry as Soft Power Agentวิทยากร คือ คุณ ณพสิทธิ์ เที่ยงธรรม อุปนายกและเลขาธิการสมาคมส่งเสริมคอนเทนต์ วาย ไทยและหัวข้อที่ 4 APEX Hospital & Clinics: Thailand’s Global Wellness Leadership (APEX Hospital & Clinics กับการผลักดันไทยสู่ผู้นำ Wellness ระดับโลก)วิทยากร คือ ดร.พชรพร พิจารณากุล (Brand Director) ผู้บริหารฝ่ายการตลาด APEX Hospital & Clinicsนอกจากนี้ยังได้รับการสนับสนุนด้วยดีจากภาครัฐ และเอกชน ได้แก่ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, APEX Hospital & Clinics, บริษัท แอตแลนต้า เมดดิคแคร์ จํากัด, ผลิตภัณฑ์ แอตแลนต้า, นายแพทย์พงศ์วรภาส จีรัณภาณุวิชญ์ (หมอแม็ตตี้), บริษัท ฟาร์มาซี บีเคเคจํากัด, นํ้าดื่ม C2, KIKI BEAUTY SPACE, Porsche Exotic Zoo, VTTA500, สถาบันการแสดง บียอนสกาย อะคาเดมี่, ร้านอาหาร รสดีเด็ด, ร้านอาหาร ญี่ปุ่นซันญ่า, SHYVIEW HOTEEL BANGKOK EM DISTRICT, นิว โปรเจค เอ, VALEN COLLAGEN, ร้านอาหารท่าอรุณ (The Arun) และโครงการฟีนิกซ์ ประตูน้ำประเภท : ประเภทภาครัฐ , รัฐวิสาหกิจ , เอกชน และบุคคลทั่วไป• สาขา รางวัล Asia’s No.1 Aesthetic & Surgery Destination (ศูนย์ความงามและศัลยกรรมตกแต่งอันดับ 1 ของเอเชีย)ได้แก่ APEX Hospital & Clinics ขึ้นรับโดย ดร.พชรพร พิจารณากุล (Brand Director)ผู้บริหารฝ่ายการตลาด APEX Hospital & Clinics• สาขา ผู้บริหารงานการตลาดภาครัฐยอดเยี่ยม ได้แก่ วศิน วรรณพฤกษ์ ผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจองค์กร บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด• สาขา ส่งเสริมการศึกษา ได้แก่ ธีรพล อำไพ อาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย• สาขา Best Designer ดีไซเนอร์ยอดเยี่ยม ได้แก่ Khamphao Bouaphan (คำเพ้า บัวพัน) จากประเทศ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว• สาขา ช่วยเหลือสังคมดีเด่น ได้แก่ Vongchanh Bouapheng(วงจันทร์ บัวแพง) เจ้าของโรงแรม Laotel hotel ประธานมูลนิธิช่วยเหลือคนทุกข์ยาก จากประเทศ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว• สาขา ส่งเสริมให้ความรู้ด้านกฎหมายและช่วยเหลือประชาชน ได้แก่ พลตำรวจตรี วิชัย สังข์ประไพ ผู้ดำเนินรายการ “แต้มต่อ” สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก (ททบ.5HD1)• สาขา Best Platform Of Asia ได้แก่ Weibo รับรางวัลโดย lrene Wang General Manager of Weibo Entertainment• สาขา Best Cross-cultural music communication platformได้แก่ Weibo Music• สาขาส่งเสริมสิทธิมนุษยชนและความเท่าเทียม ได้แก่ อรรณว์ ชุมาพร บริษัท นฤมิตไพรด์ จำกัด ผู้จัดงาน Bangkok Pride Festival 2025• สาขาองค์กรส่งเสริมอาชีพและให้โอกาสกลุ่มเปราะบาง ได้แก่ บริษัท ลาลาเลิฟ จำกัด• สาขา ผู้ส่งเสริมการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมยอดเยี่ยม ได้แก่ สิรณัฐ สก๊อตประเภท : รางวัล ASIA TOP AWARDS 2025 สาขาต่างประเทศ• รางวัลอินเตอร์เนชั่นแนล สาขา Inspiration Artist Of Asia ได้แก่ แบมแบม-กันต์พิมุกต์ ภูวกุลประเทศ สาธารณรัฐประชาชนจีน (5 รางวัล)• สาขา Best Rookie Male Group Asia ได้แก่ วง RACEBACE• สาขา Excellent Tourism Promotion ได้แก่ ZHANG NAN• สาขา Best Director of a Commercial Film ได้แก่ LU ZEHAO ผู้กำกับภาพยนตร์โฆษณา ไทย-จีนยอดเยี่ยม ชุด ฉางอันเขตบริหารพิเศษฮ่องกง แห่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน• สาขา Legendary Series Director ผู้กำกับซีรีส์ในตำนานได้แก่ Gary Sui Hung Yeungสาธารณรัฐเกาหลีใต้ (3 รางวัล)• สาขา Asia's Best Entertainment Organization ได้แก่ Fantagio• สาขา Popular Rising Star ศิลปินดาวรุ่งยอดนิยม ได้แก่ LUN8• สาขา Best Actor ได้แก่ Jung Min Gyuสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม (3 รางวัล)• สาขา Best Actor ได้แก่ Trinh Tu Trung• สาขา Best Actress ได้แก่ Thien An• สาขา Best Stage Director ได้แก่ Vuong Khangสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา (3 รางวัล)• สาขา Best Artist ได้แก่ A Linn Yaung• สาขา Music MTV Creative ได้แก่ The Sai• สาขา Excellent in Helping Society ได้แก่ Lar Say Pawสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (2 รางวัล)• สาขา Rising Star นักแสดงดาวรุ่ง ได้แก่ Teler Sisombath• สาขา Rising Star ศิลปินดาวรุ่ง ได้แก่ TAIY AKARDประเทศญี่ปุ่น (2 รางวัล)• สาขา Popular Boy Group ได้แก่ U&PIA• สาขา Best Boy Group ได้แก่ WOLF HOWL HARMONYประเภท รางวัล ศิลปิน - นักแสดง ในประเทศไทย สาขา สื่อมวลชนไทยจีนดีเด่น ได้แก่ Zhang Wei ประธานกรรมการผู้จัดการสื่อ THHEADLINE (ทีเฮช เฮดไลน์)สาขา นักแสดงเด็กยอดเยี่ยม ได้แก่ ด.ช. พันธ์ชนกชนม์ พันธ์สังข์ จากละคร “สงครามสมรส” ช่อง ONE31สาขา นักแสดงนำชายดีเด่น ได้แก่ ณวัสน์ ภู่พันธัชสีห์ จากละครเรื่อง “นับ 8” ช่อง 3HDสาขา นักแสดงนำชายดีเด่น ได้แก่ อ๋องสิทธานต์ ศุภเกรียงไกร จากละครเรื่อง “นับ 8” ช่อง 3HDสาขา ละครส่งเสริมกีฬามวยยอดเยี่ยม ได้แก่ ละครเรื่อง “นับ 8” บริษัท ที.วี.ซีน จำกัด ช่อง 3HDสาขา ผู้กำกับภาพยนตร์หน้าใหม่ ได้แก่ ศตวรรษ เศรษฐกรจากภาพยนตร์ 4 ป่าช้า เรื่อง Miracleสาขา บทซีรีส์ยูริยอดเยี่ยม ได้แก่ เพ็ญรวี คุรุพานิช จากซีรีส์เรื่อง “กัษธิษฐาน” ช่อง AMARINTVHD34สาขา พิธีกรหญิงยอดเยี่ยม ได้แก่ สุริวิภา กุลตังวัฒนา จากรายการ “โต๊ะหนูแหม่ม” ช่อง WORKPOINT23สาขา นักแสดงชายดีเด่น ได้แก่ ชินวุฒ อินทรคูสิน จากซีรีส์“ฆาตกรรม เดอะ มิวสิคัล (The Musical Murder)” ช่อง MONO29สาขา ศิลปินดาวรุ่ง ได้แก่ สมุยสมุทร แก้ววัน ศิลปินค่าย White Music สังกัด GMM MUSICสาขา ศิลปินดูโอ้ดาวรุ่ง ได้แก่ ศิลปิน Turbo4Wdsเทอร์โบ ชนกชนม์ บุญมานะวงศ์ และ โฟร์วีล ชญานนท์ บุญมานะวงศ์สาขา นักแสดงซีรีส์วายส่งเสริมวัฒนธรรมไทยยอดเยี่ยม ได้แก่ เล้ง ณัฐพล นิลดอนหวาย และ แสตมป์ พรวศิน เรืองนุกุล จากซีรีส์พีเรียด “ลอยแก้ว” ค่าย 9สตาร์กรุ๊ปสาขานักแสดงคู่จิ้นยอดเยี่ยม ได้แก่ มอสหลง ภาณุวัฒน์ โสประดิษฐ และ แบงค์กี้ มณฑป เหมตาล จากซีรีส์เรื่อง “เพียงชลาลัย” ช่อง ONE31สาขา นักแสดงยูริดาวรุ่งยอดเยี่ยม ได้แก่ อันดา อนันตา เตียวิรัตน์ และ ลูกแก้ว กมลลักษณ์ แสงทรัพย์สิน จากซีรีส์ พี่ว้ากคะ…รักหนูได้มั้ย สเปเชียล EP ช่อง AMARINTVHD34สาขา นักแสดงซีรีส์ยูริหน้าใหม่ยอดเยี่ยม ได้แก่ ออมสิน สุพิทชา ลิ้มสมมุติ และ โฟค สุธิมา ก่อเกียรติวนิช จากซีรีส์เรื่อง “APPLE My LOVE ถึงเธอ...ที่รัก” ค่าย กองทัพโปรดักช์ชั่นสาขา นักแสดงนำยูริดาวรุ่ง ได้แก่ จุฑามาศ หวังสวัสดิ์ จากซีรีส์ “B-Friend - เจตนา (ไม่) ลืม” ช่อง9 MCOT HD30สาขา ซีรีส์ยูริยอดนิยม ได้แก่ B.FRIEND เจตนาไม่(ลืม)บริษัท IDX Entertainment และ บริษัท อสมท. จำกัด มหาชน ออกอากาศทางช่อง9 MCOT HD30สาขา คู่จิ้นหน้าใหม่ ได้แก่ เทป วรชัย และ โจชีฮยอน จากซีรีส์เรื่อง The Bangkok Boy Series ช่อง AMARINTVHD34สาขา นักแสดงซีรีส์ยูริยอดเยี่ยม ได้แก่ ลูกหมี ปัญญาพัชร วังพงศ์สถาพร และ ซอนญ่า ศรัญย์ภัทร์ พีเดอร์เซน จาก ซีรีส์“Affair รักเล่นกล” CHANGE2561สาขา นักแสดงซีรีส์วายหน้าใหม่ยอดเยี่ยม ได้แก่ ปีเตอร์แพน ทัศน์พล วิวิธวรรธ์ จากซีรีส์วายเรื่อง “Reset การเกิดใหม่ของดวงดาว” ช่อง 3HDสาขา Rising Star Twins ได้แก่ JN Hsia Chen En (เซี่ยเอิน) และ JD Hsia Chen Te (เซี่ยเต๋อ) จากซีรีส์ “ฉันคอยเธอ I Promise I Will Come Back” ช่อง 7HD และ WeTVสาขา นักแสดงซีรีส์วายยอดเยี่ยม ได้แก่ พูห์ กฤติน และ พาเวล นเรศ จาก “PIT BABE THE SERIES” จาก CHANGE2561สาขา ซีรีส์วายส่งเสริมการท่องเที่ยวญี่ปุ่น ได้แก่ ซีรีส์ Ai No Kisetsu ฤดูกาลแห่งรัก in Shimane (ไอ โน๊ะ คิ เซ ซึฤดูกาลแห่งรัก อิน ชิ มา เนะ) จาก บริษัท ๙ หน้า โปรดักชั่น จำกัดสาขา ซีรีส์วายกระแสแรงแห่งปี ได้แก่ ซีรีส์ “กี่หมื่นฟ้า” ช่อง ONE31สาขานักแสดงนำชายดีเด่น ได้แก่ อาร์ต-พศุตม์ บานแย้มจากละคร “พิศวาสข้ามภพ” สถานีโทรทัศน์ช่อง 8สาขา ยูทูปเบอร์ด้านการท่องเที่ยวยอดเยี่ยม ได้แก่ ยูทูปช่อง Cullen Hateberry (รับรางวัล โดย นิชญาพัทธ์ พัชรชัยบุญนันท์)สาขาซีรีส์วายส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองรองยอดเยี่ยม ได้แก่ซีรีส์เรื่อง “ฉันคอยเธอ I Promise I Will Come Back” ช่อง7 HD และ WeTVสาขา นักแสดงสมทบชายยอดเยี่ยม ได้แก่ เอม ภูมิภัทร ถาวรศิริ จากภาพยนตร์เรื่อง “วัยหนุ่ม 2544” ค่ายเนรมิตรหนังฟิล์มสาขา ภาพยนตร์ไทยยอดเยี่ยม ได้แก่ ภาพยนตร์เรื่อง “หลานม่า” โดย บริษัท จีดีเอช ห้าห้าเก้า จำกัด อำนวยการสร้าง โดย จิระ มะลิกุล และ วรรณฤดี พงษ์สิทธิ์ศักดิ์สาขา ผู้จัดละครส่งเสริมวัฒนธรรมไทยยอดเยี่ยม ได้แก่ อรุโณชา ภาณุพันธุ์ ผู้บริหารบริษัท บรอดคาซท์ ไทย เทเลวิชั่น จำกัดสาขา ละครพีเรียดโรแมนติกยอดเยี่ยมแห่งปี ได้แก่ ละคร “หนึ่งในร้อย” บริษัท ทอง เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด ช่อง 3HDสาขา นักแสดงนำชายยอดเยี่ยม ได้แก่ กองทัพ พีค จากละคร “แม่เลี้ยง” ช่อง 3HDสาขา นักแสดงนำชายยอดเยี่ยม ได้แก่ ต่อ ธนภพ ลีรัตนขจร จากละคร “หนึ่งในร้อย” ช่อง 3HDสาขา นักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยม ได้แก่ อุรัสย่า แสปอร์บันด์ จาก ละคร “หนึ่งในร้อย” ช่อง 3HDสาขา ศิลปินยอดเยี่ยมแห่งปี ผลิต โชค อายนบุตร ค่าย White Music (GMM MUSIC)