สวยเกินต้าน! สะท้านทุกสายตา “ฮันโซฮี” ลัดฟ้าเสิร์ฟโมเมนต์สะเทือนไทม์ไลน์ เปิดฉากแฟนมีตติ้งเวิลด์ทัวร์ในไทยเป็นที่แรก!!

และ ยุนจีอู มาเป็นอันดับ 1 และ 2 ตามด้วย ยุนแชอก และ อีอึนซู ตามลำดับ ในขณะที่สาวโซฮี เลือกบทบาท ยุนจีอู จาก My Name เป็นตัวละครที่ชอบที่สุด พร้อมให้เหตุผลว่า “ฉันรู้สึกว่าคาแรคเตอร์ของจีอู เหมือนกับตัวเองในหลายๆ ด้าน เวลาที่อยู่ในกองถ่าย ไม่ได้รู้สึกว่ามาทำการแสดง เราแค่มาใช้ชีวิตในฐานะจีอูอยู่ ก็เลยเลือกตัวละครนี้ค่ะ”



มาถึงผลรางวัลสาขาที่สอง “สไตล์ที่เข้ากับฮันโซฮีที่สุด?” แฟนๆ พร้อมใจกันเทคะแนนโหวตให้กับ “สไตล์ที่ทันสมัยและดูมีคลาส” มาเป็นอันดับหนึ่ง ซึ่งตรงกับใจสาวโซฮี ที่เลือกหัวข้อนี้เช่นกัน โดยเธอบอกว่า “ฉันเองก็คิดไว้อยู่แล้วว่าแฟนๆ จะชอบลุคนี้ เพราะเป็นสไตล์ที่ฉันใส่บ่อยมากๆ พวกเขาน่าจะทราบดีกันอยู่แล้วว่าฉันชอบมิกซ์แอนด์แมทช์เวลาแต่งตัว ก็เลยเดากันถูกค่ะ”



และในสาขาสุดท้าย “อาหารที่ฮันโซฮีจะต้องกินให้ได้เวลาที่มาประเทศไทย?” จาก 4 หัวข้อ ผัดไท, ส้มตำ, ปูผัดผงกะหรี่ และ ต้มยำกุ้ง ที่ผลโหวตออกมาสูสีกัน แต่สำหรับสาวโซฮี เลือก “ต้มยำกุ้ง” มาเป็นอันดับหนึ่ง เพราะมาทีไรก็ต้องรับประทานทุกครั้ง และทานที่ไหนก็ไม่อร่อยเหมือนที่ประเทศไทยอีกด้วย



บรรยากาศความสนุกที่ได้ใกล้ชิดพี่สาวโซฮี ทวีความอบอุ่นมากขึ้น กับช่วง “FAN ART for Xohee!” กิจกรรมที่แฟนๆ ชาวไทยได้ส่งผลงานแฟนอาร์ตตรงถึงโซฮี ซึ่งมีแฟนๆ ส่งเข้ามาเป็นจํานวนมาก และเมื่อโซฮีเห็นภาพแฟนอาร์ตจากแฟนๆ เธอบอกว่า “ทุกคนวาดภาพเก่งมากๆ เลยค่ะ พอดูรวมๆ แล้วเหมือนทุกคนเขียนไดอารี่ส่งมาให้ และข้อความที่เขียนว่าโซฮีคือที่พักของทุกคน เป็นความอบอุ่นของทุกคน ทุกข้อความคือมีความหมายมากๆ ค่ะ ขอเอากลับบ้านทั้งหมดนี้เลยได้ไหมคะ” นอกจากนี้เจ้าของภาพวาด 4 ผลงานที่ได้รับคัดเลือกขึ้นโชว์จอใหญ่ ยังใจเหลวไปตามๆ กัน เมื่อพี่สาวโซฮีตั้งใจโพสต์ท่า พร้อมสวมใส่และถือของตามในภาพ ไม่ว่าจะเป็น สวมหูแมว ถือคทา รับช่อดอกไม้ ให้แฟนๆ ได้เก็บภาพความประทับใจกันด้วยตาเนื้อของตัวเอง



มาถึงครึ่งทางแบบไม่รู้ตัว เพราะทุกโมเมนต์คือดีจนลืมเวลา หลังจากที่พักเบรคให้แฟนๆ ได้ชม Vlog วันสบายๆ ของพี่สาวโซฮีคนสวย และบรรยากาศในห้องซ้อมเต้นแล้ว ก็ถึงเวลาที่…ฮอลล์ลุกเป็นไฟ! “ฮันโซฮี” สลัดลุคนางเอก ขึ้นมาโชว์สเต็ปแดนซ์สุดแซ่บในเพลง “Seoul City” และ “Whiplash” ฟาดทุกท่วงท่าแบบไม่มีพัก บอกเลยว่านาทีนี้ไม่ใช่แค่นางเอก แต่คือ “เมนแดนซ์ตัวแม่” ที่เอาอยู่ทั้งเวที!



ยังไม่ทันพักใจ พี่สาวโซฮีก็ขนกิจกรรมสุดน่ารักมาเสิร์ฟกันแบบต่อเนื่อง! กับช่วง “ALL About Xohee : Yes or No!” เกมตอบคําถามเกี่ยวกับโซฮีแบบเจาะลึก! เพื่อตามหาผู้โชคดีหนึ่งเดียว รับของรางวัลสุดพิเศษที่โซฮีเตรียมมาให้ด้วยตัวเอง ตามติดด้วยช่วง “RELAY GAME with Xohee!” เปิดโอกาสให้แฟนๆ ผู้โชคดี ขึ้นไปร่วมสนุกบนเวที ฟินกับเกมแบบใกล้ชิด และอบอุ่น จนฮอลล์เต็มไปด้วยรอยยิ้ม และเสียงหัวเราะ จากนั้นเข้าสู่ช่วง “Xohee’s MUST-DO LIST” งานนี้พี่สาวโซฮีตั้งใจเลือก 5 ข้อความโพสต์อิทจากแฟน ๆ มาเปิดอ่าน แต่ละข้อความมีมาทุกรูปแบบ ทั้งฮา ทั้งซึ้ง ทั้งเขินแทน!



เดินทางมาถึงช่วงสุดท้าย แต่ไม่ท้ายสุด ระหว่างที่ “ฮันโซฮี” ขอเก็บภาพความประทับใจ เตรียมถ่ายภาพร่วมกับแฟนๆ เหล่าโซซาโมไทยแลนด์ ก็ขอจัดเซอร์ไพรส์ให้พี่สาวคนสวยบ้าง ผ่าน VTR โปรเจ็กต์แทนความรู้สึก บอกรัก และขอเป็นกำลังใจให้กับทุกๆ การเดินทางของเธอตลอดไป ก่อนพร้อมใจกันชูสโลแกนโปรเจกต์เป็นภาษาเกาหลี ข้อความว่า “ผีเสื้อแห่งความสุขฮันโซฮี มามีความสุขตลอดไปกับโซซาโมกันนะ” ทำเอา “ฮันโซฮี” กลั้นน้ำตาเอาไว้ไม่อยู่ จากนัันดีเจนุ้ย รับหน้าที่เป็นตัวแทนโซซาโมไทยแลนด์ มอบรางวัลที่แฟนๆ จัดทำขึ้นเป็นพิเศษ “Sosamo Award สาขา The Best Actress” ให้กับนักแสดงหญิงยอดเยี่ยม “ฮันโซฮี” ท่ามกลางเสียงปรบมือที่ดังกึกก้องทั่วทั้งฮอลล์ โซฮีโค้งขอบคุณแฟนๆ ด้วยสีหน้าเขินอาย และรอยยิ้มที่เต็มไปด้วยความรัก ก่อนเผยความรู้สึกว่า “ทุกคนทำให้โซฮีร้องไห้ พยายามจะไม่ร้องแล้วนะคะ(เช็ดน้ำตา) จากที่ดูใน VTR พวกเราเคยเจอกันหลายครั้งอยู่เหมือนกัน แต่ก็ทำให้โซฮีเชื่อว่าหลังจากนี้เราควรจะมาเจอกันบ่อยๆ มากยิ่งขึ้น เป็นเซอร์ไพรส์ที่อยากขอบคุณมากๆ และจะจดจำวันนี้ตลอดไป ขอบคุณมากๆ จากใจจริงค่ะ”



พร้อมกับกล่าวปิดฉากแฟนมีตติ้งเวิลด์ทัวร์ครั้งนี้ ว่า “ขอบคุณทุกคนที่สละเวลามาอยู่กับฉันนะคะ ทำให้ฉันได้พบกับทุกคน เป็นช่วงเวลาที่ตื่นเต้นมากๆ วันนี้พยายามสบตาทุกๆ คน เพื่อจะจดจำใบหน้าของทุกคนไว้ วันนี้มีความสุขมากๆ เป็นครั้งแรกที่ได้มีแฟนมีตติ้ง ถ้ามีงานแฟนมีตติ้งแล้วจะได้รับความรักเยอะขนาดนี้ มีความสุขมากมายขนาดนี้ ฉันก็อยากจะมีงานแฟนมีตติ้งทุกวันเลยค่ะ อยากจะขอบคุณทุกคนอีกครั้ง และรู้สึกเป็นเกียรติมาก แล้วเรามาเจอกันอีกนะคะ”



ปิดฉากค่ำคืนแห่งความทรงจำด้วย FAN BENEFIT สุดพิเศษ ที่เติมเต็มหัวใจของแฟนๆ และงานนี้ไม่ได้มีแค่รอยยิ้ม ความสุข และความประทับใจ แต่ยังอบอวลไปด้วยพลังบวกจาก “ฮันโซฮี” ที่ส่งตรงถึงโซซาโมไทยแลนด์ทุกๆ คนอย่างแท้จริง



แค่ปรากฏตัว คนทั้งฮอลล์ก็เหมือนถูกดูดเข้าสู่จักรวาลโซฮี! เมื่อนักแสดงสาวเสน่ห์แรงจากเกาหลีใต้ หรือที่เหล่า “โซซาโม”(ชื่อแฟนคลับ) พร้อมใจกันเรียกว่า พี่สาวคนสวย “ฮันโซฮี” (HAN SO HEE) เลือกปักหมุดไทยแลนด์เป็นประเทศแรก ประเดิมแฟนมีตติ้ง เวิลด์ทัวร์ จัดงาน “2025 HAN SO HEE 1ST FANMEETING WORLD TOUR [Xohee Loved Ones,] in BANGKOK” ในวันเสาร์ที่ 12 กรกฎาคมที่ผ่านมา ณ แจ้งวัฒนะ ฮอลล์, เซ็นทรัลแจ้งวัฒนะ โดยผู้จัดฯ IDEAFACT (ไอเดียแฟค) ภายใต้สังกัด GMM SHOW(จีเอ็มเอ็มโชว์) ตั้งใจเสิร์ฟให้โซซาโมไทยได้ฟินกันแบบจุกๆเปิดเวทีด้วย VCR ถ่ายทอดความรู้สึกของ “พี่สาวฮันโซฮี” ที่มีต่อแฟนๆ ผ่านความสามารถทางการแสดงสีหน้าและอารมณ์ของเธอ ที่สื่อสารออกมาในรูปแบบหนังสั้นไร้บทพูด ทำเอาทั้งฮอลล์เงียบกริบ เหมือนต้องมนต์สะกด ก่อนที่พิธีกรของงาน “ดีเจนุ้ย” ธนวัฒน์ ประสิทธิสมพร จะกล่าวเปิดตัวนางเอกคนสำคัญของค่ำคืนนี้ และทันทีที่ “ฮันโซฮี” ปรากฏตัวในชุดเดรสสีแดงสุดร้อนแรง เสียงกรี๊ดก็ดังสนั่น สะเทือนไปทั้งฮอลล์“ฮันโซฮี” กล่าวต้อนรับทุกๆ คนเข้าสู่แฟนมีตติ้งครั้งแรกของเธอ พร้อมเผยถึงสาเหตุที่เลือกประเทศไทยเป็นที่แรกว่า “ทุกครั้งที่มาประเทศไทย เอเนอร์จี้ของแฟนๆ ที่มอบให้คือดีมากๆ จึงอยากจะมาที่นี่เพื่อเติมเต็มเอเนอร์จี้จากแฟนๆ” พร้อมกับเล่าถึงการเตรียมงานเวิลด์ทัวร์ในครั้งนี้ ซึ่งเธอได้มีส่วนร่วมในทุกๆ ขั้นตอน ตั้งแต่การตั้งชื่องาน รวมถึง VCR เปิดตัว ที่เธอร่วมออกไอเดีย ตั้งแต่ชุดที่ใส่ การแต่งหน้า ทำผมรวมถึงรายละเอียดของเนื้อหาใน VCR ที่ตั้งใจทำมากๆ เพื่อเป็นของขวัญพิเศษให้กับแฟนๆ “ดอกไม้สีม่วงที่ฉันถืออยู่ตลอดใน VCR เป็นตัวแทนความรักของฉันที่มีให้กับแฟนๆ ค่ะ คือแฟนๆ อยู่เคียงข้างฉันตลอด แต่เราอาจจะไม่ได้เจอกันบ่อยๆ ฉันจึงถือดอกไม้สีม่วงนี้ไปหาทุกๆ คน และในที่สุดเราก็ได้พบกัน” พร้อมกับเผยถึงที่มาของชุดเดรสสีแดง ที่เลือกสวมใส่ทั้งใน VCR และในงานวันนี้ว่า “เป็นเพราะแฟนๆ ทำให้ฉันนึกถึงสีแดง เวลาที่ฉันใส่เสื้อสีแดง หรือชุดสีแดง แฟนๆ มักจะชมว่าชอบมากๆ และส่วนตัวฉันเองก็ชอบสีแดงด้วยค่ะ”ความสนุกของงานเริ่มต้นด้วยช่วง “Xohee’s AWARDS!” กับงานประกาศรางวัลสุดเอ็กคลูซีฟ ที่เปิดโอกาสให้แฟนๆ ได้ร่วมโหวตก่อนเข้างาน เพื่อเดาว่าจะตรงกับใจ “ฮันโซฮี” หรือไม่!? รางวัลสาขาแรกคือ “ตัวละครที่ฮันโซฮีชอบที่สุด?” ซึ่งผลโหวตยกให้บทบาท ยูนาบี