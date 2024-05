“HIGHLIGHT” ประกาศเอเชียทัวร์! ไทยติดโผ 4 เมืองแรก เจอกัน 30 มิ.ย. นี้ คอนเสิร์ต HIGHLIGHT LIVE 2024 [LIGHTS GO ON, AGAIN] IN BANGKOK

เวลา 11.00 น. ราคาบัตร 6,800, 6,300, 5,300, 4,500 และ 2,800 บาท ด้านสิทธิพิเศษเพิ่มต่างๆ รวมถึงข่าวสารความคืบหน้าของคอนเสิร์ตในครั้งนี้ สามารถติดตามเพิ่มเติมได้ทาง FB: @O.NworldwideThailand , X: ONwordwideTH และ IG : @on_thailand ของผู้จัด O.N worldwide ไลท์ไทยตั้งตารอความพิเศษของคอนเสิร์ตนี้ได้เลย รับรองสนุกแน่!!

ว่ากันว่า รักแรกมันลืมยาก... งานนี้ทำเอาทั้งอดีตและ Newbie ไลท์ไทย (Light ชื่อแฟนคลับอย่างเป็นทางการ) ใจสั่นกันถ้วนหน้า เมื่อ 4 หนุ่มประกาศเอเชียทัวร์ออกมา และมีประเทศไทยติดโผ 4 เมืองแรก ด้านผู้จัดสุดปัง เดินหน้าประกาศโปรเจคท์อย่างต่อเนื่อง พร้อมพาไลท์ไทยไปพบทั้ง 4 หนุ่ม HIGHLIGHT ที่ประกอบไปด้วยและในคอนเสิร์ตที่จะถูกจัดขึ้นในวันที่ 30 มิถุนายน 2567 ณ แจ้งวัฒนะฮอลล์ เซ็นทรัลแจ้งวัฒนะก่อนหน้านี้พวกเขาเดบิวต์ในนามปล่อยเพลงฮิตมากมาย และ สร้างปรากฏการณ์ที่สำคัญต่อ อุตสาหกรรม K-pop เพื่อเป็นการฉลองครบรอบเดบิวต์ 15 ปี ในที่สุดพวกเขาก็บรรลุข้อตกลงกับต้นสังกัดเดิมและได้รับสิทธิ์ในการใช้เครื่องหมายการค้า 'BEAST' อย่างเป็นทางการ ซึ่งข่าวที่น่ายินดีนี้มีความหมายมากสำหรับทั้งแฟนๆ ของ HIGHLIGHT และ LIGHT ความหวังอันสูงสุดของ LIGHT ที่จะได้เห็นเวทีของ BEAST ในทัวร์ครั้งนี้ พร้อมด้วย Highlight X BEAST กำลังเกิดขึ้นเพื่อสร้างช่วงเวลาที่ยอดเยี่ยมของพวกเขาตำนานไอดอล GEN 2 วง HIGHLIGHT คัมแบคสเตจอีกครั้ง กับผลงานล่าสุดมินิอัลบั้มชุดที่ 5 ‘Switch On’ กับเพลงไตเติลที่มีชื่อว่า ‘BODY’ เพลงแนวเฮาส์ที่มีท่อนร้องและทำนองติดหู แทนคำการสารภาพรักด้วยความมั่นใจ ในช่วงเวลาที่ได้เต้นรำใต้แสงจันทร์ไปด้วยกัน และเพื่อเป็นการฉลองครบรอบเดบิวต์ 15 ปี ของพวกเขา หลังจากที่ HIGHLIGHT คัมแบคเพลงใหม่ได้ไม่นาน พวกเขาก็ประกาศ HIGHLIGHT LIVE 2024 [LIGHTS GO ON, AGAIN] ทันที ครบรอบ 15 ปีทั้งที คอนเสิร์ตนี้มันจะโฮ่งมากแน่นอนคุณน้า!! เพราะแค่ออกสตาร์ทที่กรุงโซลก็จัดหนัก จัดเต็มแบบ 3 วันรวด ตั้งแต่วันที่ 10-12 พฤษภาคม 2024 แล้ว งานนี้ก็เอาใจไลท์เกาหลีไปเต็มๆ เลย และต่อจากกรุงโซลพวกเขาก็ออกเดินทางอย่างต่อเนื่องไปยังฮ่องกง กรุงเทพฯ เกาสง และ โตเกียว ตามลำดับเอ้า!! เฮลโหล ไลท์ไทยแลนด์!!! HIGHLIGHT เค้ามาแน่ วงไอดอลที่ไม่ได้เป็นแค่ไอดอล ประสบการณ์ในวงการกว่า 15 ปี ทำให้พวกเขาไม่ได้มีแค่สกิลทั้งร้อง เต้น หรือสกิลวาไรตี้ แต่พวกเขาเป็นเอ็นเตอร์เทนเนอร์ตัวจริง เสียงจริง คอนเสิร์ต HIGHLIGHT LIVE 2024 [LIGHTS GO ON, AGAIN] IN BANGKOK จึงเป็นคอนเสิร์ตที่คุณจะพลาดไปไม่ได้ ย้ำอีกครั้งคอนเสิร์ตนี้จะถูกจัดขึ้นในวันที่ 30 มิถุนายน 2024 ณ แจ้งวัฒนะฮอลล์ เซ็นทรัลแจ้งวัฒนะโดยจะเปิดจำหน่ายบัตรพร้อมกันในวันจันทร์ที่ 3 มิถุนายน 2567 ทาง https://www.lightsgooninbkk.com