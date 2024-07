HIGHLIGHT ปลุกจิตวิญญาณความเป็น “บิวตี้ & ไลท์ไทย” ให้ลุกฮือ ใน HIGHLIGHT LIVE 2024 [LIGHTS GO ON, AGAIN] IN BANGKOK นี่แหละ! คอนเสิร์ตที่คุ้มค่าต่อการรอคอยมากที่สุด

ฮอตตัวพ่อ หล่อแบบติดแกลม! นี่แหละคือที่ถูกต้อง! เพราะกลับมาครั้งนี้ 4 หนุ่มเขามาพร้อมความหล่อกระชากใจแบบฉบับไอดอลเจน 2 ที่พร้อมกลับมาทำให้ชาว LIGHT (ชื่อแฟนคลับ) ห่อหัวใจให้กลับมาตกหลุมรักคนเดิมซ้ำๆ อีกครั้ง ในคอนเสิร์ตที่พวกเขารอคอยมากที่สุดในชีวิต อย่างที่จัดขึ้นในวันที่ 30 มิถุนายน 2567 ที่ผ่านมา ณ แจ้งวัฒนะฮอลล์ เซ็นทรัลแจ้งวัฒนะสำหรับยกให้เป็นอีกหนึ่งผลงานของผู้จัดที่ทำถึงมากที่สุด! กับการพาทั้ง 4 หนุ่มกลับมาหาแฟนๆ ชาวไทยอีกครั้ง โดยครั้งนี้เป็นคอนเสิร์ตครั้งที่สองพวกเขาในประเทศไทย และถือเป็นการกลับมาฉลองเดบิวต์ครบรอบ 15 ปี กับ “ไลท์ไทย” อีกด้วยบงพร้อม! ใจพร้อม! สองขาของชาวไลท์ไทยพร้อมใจเดินเข้าฮอลล์มาด้วยพลังความคิดถึง ซึ่งทำเอาพื้นที่ของแจ้งวัฒนะฮอลล์แน่นขนัด ก่อนพลังความคิดถึงจะถูกส่งออกมาผ่านเสียงกรี๊ด Scream!! กันจนสุดเสียง ต้อนรับหนุ่มๆ HIGHLIGHT ให้ปรากฏตัวออกมาในลุคหล่อแบบ Glamorous ตัวพ่อ ส่งเวทีให้กับเพลงแรกอย่าง Switch On ที่หนักแน่นร้อนแรงตั้งแต่ออกสตาร์ท ก่อนจะเปลี่ยนสเต็ปกันต่อกับเพลง Privacy และ Paper Cut ที่ยังคงเรียกเสียงหวีดจากไลท์ไทยได้อย่างต่อเนื่องแค่ 3 เพลงแรก หนุ่มๆ HIGHLIGHT ก็สัมผัสได้ถึงความร้อนแรงของไลท์ไทยที่บอกได้คำเดียวว่าไม่ธรรมดา จนต้องขอเสียงกรี๊ดจากแฟนๆ แบบแรงๆ อีกซักหนึ่งทีเพิ่มเอเนอร์จี้ให้ Up ขึ้นแบบ All Night ก่อนที่หนุ่มๆ จะผลัดกันทักทายแฟนๆ และไม่ลืมรำลึกความหลัง ที่ทั้งขอบคุณและขอโทษที่ทำให้แฟนๆ ต้องรอคอยคอนเสิร์ตครั้งที่สองนานถึง 12 ปี!บอกคิดถึงการจนหนำใจ หนุ่มๆ HIGHLIGHT ก็พร้อมไปกันต่อ เพื่อทำให้วันสุดท้ายของครึ่งปีแรกในปี 2024 ของไลท์ไทยมีแต่ความทรงจำที่ดี กับเพลงใหม่ที่เตรียมมาโชว์แบบนันสต๊อป Feel Your Love, Give You My All และ Calling You ก่อนจะพักเบรกโชว์ขิงกับภาษาไทยที่พวกเขาซุ่มซ้อมมาทั้งคืน เริ่มที่น้องเล็กอย่าง “ดงอุน” ที่เริ่มด้วยประโยคชวนยิ้มอย่าง “คิดถึงพวกคุณ” ตามด้วยพี่ใหญ่อย่าง “ดูจุน” ที่เตรียมคำว่า “พวกคุณสวยมาก” ที่ทำให้ไลท์ไทยเขินตัวบิดทั้งฮอลล์ ด้านหนุ่มคูลอย่าง “โยซอบ” ก็อดไม่ได้ที่จะบอกว่าแฟนๆ ว่า “ไลท์ไทยทำถึงมาก” และปิดท้ายด้วย “กิกวัง” ที่มาพร้อมกับประโยคเด็ด! “อย่าทำหน้าบึ้ง” เพื่อจะส่งเข้าสู่เพลง Plz Don’t Be Sad และ BODY ทำเอาชาวไลท์ไทยยิ้มทั้งใบหน้า เพราะเพลงก็เพราะ แถมหนุ่มๆ ก็แบบบว่าเริ่ดเกินพาร์ทแรกจบไปด้วยฟีลลิ่งแบบว่าอู้ว!! มาถึงพาร์ทที่สองที่ทำเอาไลท์ไทยใจเต้นตึกตัก พร้อมกับเสียงกรี๊ดที่ดังที่สุดในชีวิต เมื่อทั้ง 4 หนุ่ม ปรากฏตัวขึ้นมาบนเวทีอีกครั้ง กับเพลงที่แสนจะคิดถึง Bad Girl, Shock และ Special ซึ่งทำเอาอึ้งเพราะไลท์ไทยที่แปลงร่างกลับไปเป็นชาว “Beauty” (ชื่อแฟนคลับ BEAST) กระทันหันต่างร้องแฟนชานท์ได้แบบเป๊ะทุกคำ!ก่อนที่ทั้ง 4 หนุ่ม จะแนะนำตัวอีกครั้งว่าทำเอาจิตวิญญาณความเป็น “บิวตี้” ของทุกคนถูกปลุกขึ้นมา เปรียบเหมือนได้กลับบ้านอีกครั้ง! ที่ได้พบกับ BEAST และ HIGHLIGHT แห่งความทรงจำตลอด 15 ปี ที่ผ่านมาเห็นแฟนๆ ตื้นตันใจน้ำตาแทบไหล ทั้ง 4 หนุ่มเขาก็ควักของขวัญที่เตรียมมาให้แฟนๆ แบบพิเศษจากใจออกมาอีกครั้ง ก่อนจะส่งสัญญาณให้แฟนๆ นับ 1 2 3 พร้อมกัน แล้วปาของขวัญเป็น Cute Love ออกมาถึง 4 เซ็ท เป็นการทำท่าหัวใจแบบฉบับตัวแด๊ดที่อาจจะเก้ๆ กังๆ หน่อย แต่ก็บ่งบอกความเป็น HIGHLIGHT X BEAST ได้แบบสุดๆสนุกกับโมเม้นต์น่ารักๆ แล้ว ก็ไปกันต่อ กับเพลย์ลิสต์เพลงดังจาก BEAST อย่างต่อเนื่อง ทั้ง Shadow, Good Luck และ Breath ที่ได้ฟังไฮโน้ตแบบฉ่ำสะใจจากโยซอบ และตอกย้ำความความเปียกปอนให้ชาวไลท์ไทย&บิวตี้ กับเพลงช้าอย่าง On Rainy Days, Ribbon และ Fiction เวอร์ชั่นเศร้าบาดจิตบาดใจพักเบรกให้แฟนๆ ได้ทำอารมณ์ หนุ่มๆ ก็กลับมาอีกครั้ง กับเพลง NOT THE END ซึ่งก็เป็นเพลงที่แฟนๆ ทำอีเว้นท์ให้พวกเขา โดยชูป้ายที่มีข้อความว่าทำเอาหนุ่มๆ ซึ้งใจ จนต้องขอเก็บภาพไว้เป็นที่ระลึกก่อนที่พวกเขาจะพูดความรู้สึกส่งท้ายสำหรับคอนเสิร์ตครั้งนี้ ไม่ว่าจะเป็นคำขอบคุณ ความทรงจำดีๆ ตลอด 15 ปีที่แฟนๆ ชาวไทยมอบให้พวกเขาเสมอมา และคำสัญญาที่จะกลับมาพบกันอีกครั้ง เพราะสำหรับพวกเขาแล้ว ประเทศไทย และแฟนๆ ชาวไทย คือพลังงาน คือความตื่นเต้น คือพระอาทิตย์ และความรัก ที่ทุกครั้งที่พวกเขามาที่ประเทศไทยจะมีความตื่นเต้นเสมอ เป็นการได้มาชาร์ตพลังจากแฟนๆ ที่สว่างและร้อนแรงยิ่งกว่าพระอาทิตย์ และทุกเสียงกรี๊ดจากแฟนๆ ก็คือ “ความรัก” ที่พวกเขาสัมผัสได้จากใจ “ไลท์ไทยขอบคุณมากๆ ครับ” พร้อมกับส่งเข้า 2 เพลงสุดท้ายอย่าง In My Head และ Don’t Leaveแต่กว่าจะมาถึงคอนเสิร์ตนี้ชาวไลท์ไทยรอมาตั้งนาน เพราะฉะนั้นอังกอร์ต้องมา! นอกจากส่งเสียงร้อง อังกอร์! แล้ว ชาวไลท์ไทยยังทำถึง! พร้อมใจกันร้องเพลง Oasis เพื่อเรียกหนุ่มๆ HIGHLIGHT ให้ปรากฏตัวออกมาอีกครั้ง ซึ่งพวกเขาก็จัดเพลงอังกอร์ไปเลยแบบจุกๆ ทั้ง Beautiful และ V.I.U ที่ดูเหมือนจะท้ายสุด แต่ยังไม่สุดท้าย เพราะยังมีเพลง How to Love 2013 และ How to Love 2024 เป็นเพลงส่งท้ายของคอนเสิร์ตครั้งนี้ ที่ขอบันทึกเอาไว้ว่าเป็นคอนเสิร์ตที่เสียงกรี๊ดดังมากที่สุด และเป็นอีกหนึ่งคอนเสิร์ตที่คุ้มค่ากับการรอคอยมากที่สุด!