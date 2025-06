อลังการ!! งานแถลงข่าว ASIA TOP AWARDS 2025 ครั้งที่ 4 ภายใต้ธีม “Soft Power & Wellness Grand Tourism” แบมแบม กันต์พิมุกต์ คว้ารางวัลใหญ่แห่งปี Inspiration Artist Of Asia

คุณเพ็ญจันทร์ วงศ์สมเพ็ชร กรรมการผู้บริหาร บริษัท ใบลาน เอ็นเตอร์เทนเมนท์ และ ประธานมูลนิธิพรโชคฤดีเพื่อการศึกษา ร่วมกับ คุณณชพัฒน์ ชินวัตร ประธานชมรมพัฒนาธุรกิจและทรัพย์กรมนุษย์ และ ดร.อภิชาติ ประสิทธิ์นฤทธิ์ นายกสมาคมการค้าอสังหาริมทรัพย์และพันธมิตร จัดงานแถลงข่าวประกาศรางวัล ASIA TOP AWARDS 2025 ครั้งที่ 4 ภายใต้ธีม “Soft Power & Wellness Grand Tourism” โดยได้รับเกียรติจาก นายจักรพล ตั้งสุทธิธรรม ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานในงานแถลงข่าว นอกจากนี้ยังมีแขกผู้มีเกียรติ อาทิ นายต้น ณ ระนอง คณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา , นายมงคล วัตตะโร ผู้อำนวยการกองเผยแพร่โฆษณาต่างประเทศ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย , พลตำรวจตรี กฤษณ์ วาฤทธิ์ รองผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยว ผู้แทน พลตำรวจโท ศักย์ศิรา เผือกอ่ำ ผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยว ,คุณวิพุธ ศรีวะอุไร รองประธานสภากรุงเทพมหานคร สก.เขตบางรัก พรรคเพื่อไทย, คุณเมธา ขำโสภา เลขานุการคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภากรุงเทพมหานคร , คุณทัดดาว ตั้งตรงเจริญ สมาชิกพรรคเพื่อไทย , คุณซายิด กาซิม ฮายัด ประธานสภาวัฒนธรรมเขต ราชเทวี พร้อมทัพ เซเลบ ผู้จัด นักแสดง ร่วมงาน นำโดย คุณณพสิทธิ์ เที่ยงธรรม อุปนายกและเลขาธิการสมาคมส่งเสริมคอนเทนต์ วาย ไทย , คุณผิง สุภาวดี ทัพมาลัย , คุณยุ้ย กันธิชา ฉิมศิริ Mrs.International 2016 , คุณเมนิกา ศรีชยังกูร , อ.พิทักษ์ โค้ววันชัย เจ้าของ เทวาลัยสยามคเณศ , ดร.วโรดม ศิริสุข ผู้จัดซีรีส์วาย ลอยแก้ว บ.เก้าสตาร์กรุ๊ป , เล้ง ณัฐพล นิลดอนหวาย , แสตมป์ พรวศิน เรืองนุกูล นักแสดงจากซีรีส์ B.FRIEND เจตนาไม่(ลืม) น้ำ จุฑามาศ หวังสวัสดิ์ , ฮานะ อัญพัชร์ ชัยอนันต์นิธิ , ฟ้าสา สาระวารี ศรีพิลัย , กลัฟธนพงศ์ ประภาศิริสุลี นักแสดงจากซีรีส์ “I Promise I Will Come Back ฉันคอยเธอ” โต๋นแตร์ ทินกร ภูวศักดิวงศ์ , เบส นรเทพ นนทรัตน์ , เซี่ยเอิน JN Hsia Chen En , เซี่ยเต๋อ JD Hsia Chen Te , ส้มโอ พลอยพิมพ์ภา ภัทจินดาศิลป์ , มาร์ค ธิระศักดิ์ แก้วยอดดี นักแสดงจากซีรีย์Swing Kick ( ยกนี้พี่ต้องชนะ ) ทีม ธัชนนท์ ทองเภ้า ,ไกด์ ปิยวัฒน์ คงสำราญ , นัท ตรัยพัทธ์ วุฒิบวรนันท์ , บีบอย นันทกร ศรีเงินทาบ ,ซันชยณัฐ รุ่งเรืองวิวัฒน์ นักแสดงจากค่าย DFJ ENTERTAINMENT ดิว ภาณุภัทร ขวัญชูชัย , แจม พีรภัทร จารุทัศน์โรจน์ , เฮ วชิรวิทย์ ฮอ , อมตะ พีรธัช ฉวีวงษ์ , ปอนด์ ปรเมศวร์ ปรางทองและไนซ์ ศุภากร ร่างน้อย เข้าร่วมงาน ณ ฟีนิกซ์ เลานจ์ ชั้น 4 โครงการฟีนิกซ์ ประตูน้ำงาน ASIA TOP AWARDS 2025 ครั้งที่4 ประจำปี 2568 เป็นงานประกาศรางวัลเพื่อยกย่อง ความสำเร็จและเชิดชูเกียรติ ให้กับ ภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน ศิลปิน - นักแสดง และบุคคล ทั่วภูมิภาคเอเชีย โดยคัดเลือกบุคคลและองค์กรที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับเป้าหมายของโครงการเพื่อสร้างความภาคภูมิใจ ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม รวมถึงช่วยกระตุ้นการท่องเที่ยว และเสริมสร้างความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในภูมิภาค นอกจากนี้ยังมุ่งสนับสนุนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เพื่อให้เกิดความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจและสังคม วัตถุประสงค์ในการจัดงานในปีนี้ ให้ความสำคัญกับการพัฒนามูลค่าเศรษฐกิจ เป็น Soft Power อันทรงพลัง ได้แก่ อุตสาหกรรมบันเทิง การท่องเที่ยว วัฒนธรรม การแพทย์ สุขภาพและความงาม อสังหาริมทรัพย์ เพื่อขับเคลื่อน และส่งเสริมการเติบโตอย่างยั่งยืนในทุกด้าน พร้อมทั้งเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นระหว่างประเทศต่าง ๆ ใน ภูมิภาคเอเชีย และ เพื่อเชื่อมสัมพันธ์ ระหว่างประเทศ ไทย-จีน จึงมีการแต่งตั้งฑูต จากโครงการ ASIA TOP AWARDS ดังนี้ ทูตแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวไทย-จีนได้แก่ วง RACEBACEเรซเบส และ ทูตส่งเสริมการท่องเที่ยวจีน-ไทยได้แก่ ZHANG NAN จางหนานงาน ASIA TOP AWARDS 2025 ครั้งที่ 4 ได้รับการสนับสนุนด้วยดีจากภาครัฐ และเอกชน ดังนี้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา , การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย , บริษัท แอตแลนต้า เมดดิดแคร์ จำกัด โดย คุณศุภเดช อำนวยสกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร , Porsche Exotic Zoo โดยคุณ สุวัฒน์ มีสุข กรรมการบริหาร , บริษัท ไทย โซไซตี้ (ไทยแลนด์) จำกัด โดย คุณอัญชนา ทองใหญ่ ณ อยุธยา , บริษัท SIAM LIVE BASE , สถาบันการแสดง บียอน สกาย อคาเดมี่ , KIKI Beauty Space และ โครงการฟีนิกซ์ ประตูน้ำงาน ASIA TOP AWARDS 2025 ครั้งที่ 4 จัดขึ้นในวันเสาร์ ที่ 19 กรกฎาคม 2567 ณ Phenix Grand Ballroom ชั้น 5 โครงการ ฟีนิกซ์ ประตูน้ำสามารถลงทะเบียนรับบัตรเข้างานได้ ที่เพจ ASIA TOP AWARDS https://www.facebook.com/asiatopawardsthรายชื่อผู้ได้รับรางวัลในปีนี้ มีดังนี้1.คุณ สิรณัฐ สก๊อต2.พลตำรวจตรี วิชัย สังข์ประไพ ผู้การแต้ม จากรายการแต้มต่อ3.คำเพ้า บัวพัน4.วงจันทร์ บัวแพง5.เอม-ภูมิภัทร ถาวรศิริ6.พูห์ กฤติน และ พาเวล นเรศ7.ลูกหมี-ปัญญาพัชร และ ซอนญ่า-ศรัญย์ภัทร์8.ออมสิน-สุพิทชา และโฟค-สุธิมา9.เล้ง-ณัฐพล และ แสตมป์-พรวศิน10.มอส-ภาณุวัฒน์ และ แบงค์-มณฑป11.กองทัพ พีค12.ชิน ชินวุฒ อินทรคูสิน13.เต๊ะ ศตวรรษ เศรษฐกร14.สุริวิภา กุลตังวัฒนา15.ภณ-ณวัสน์ ภู่พันธัชสีห์16.อ๋อง-สิทธานต์ ศุภเกรียงไกร17.ริว-วชิรวิชญ์ วัฒนภักดีไพศาล18.อาร์ต-พศุตม์ บานแย้ม19.ต่อ -ธนภพ ลีรัตนขจร20.อรุโณชา ภาณุพันธุ์21.เทอร์โบ ชนกชนม์ บุญมานะวงศ์ และ โฟร์วีล ชญานนท์ บุญมานะวงศ์22.ปีเตอร์แพน-ทัศน์พล วิวิธวรรธ์23.อันดา-อนันตา เตียวิรัตน์ และ ลูกแก้ว-กมลลักษณ์ แสงทรัพย์สิน24.สมุย สมุทร แก้ววัน25.เทป วรชัย และ โจชีฮยอน26.ด.ช. พันธ์ชนกชนม์ พันธ์สังข์27.เป๊ก ผลิต โชค อายนบุตร28.แบมแบม กันต์พิมุกต์ ภูวกุล29.วง RACEBACE (เรซเบส)30. ZHANG NAN (จางหนาน)31. LU ZEHAO (ลู จือ ฮาว)32. Gary Sui Hung Yeung (แกรี่ , หยาง เส้า หงส์)33. LUN8 (ลูเนท) Artist From Korea (ลูเนท บอยแบนด์)34. Jung Min Gyu (จอง มิน กยู)35. Trinh Tu Trung ตริน ตู ตุง36. Thien An เทียนอัน37. Wonbi วอนบิ38. Vuong Khang วูคเข่ง39. A Linn Yaung เอ ลิน ยัง40. Teler Sisombath เทเลอร์ ศรีสมบัติ41. TAIY AKARD ต่าย อากาด42. The Sai เดอะทราย43. Lar Say Paw ลา เซ พอล44. U&PIA วง ยูแอนด์เพีย45. WOLF HOWL HARMONY วูฟฮาวล์ฮาร์โมนี46. JN Hsia Chen En เซี่ยเอิน และ JD Hsia Chen Te เซี่ยเต๋อ47.ภาพยนตร์เรื่อง “หลานม่า”48.ซีรีส์วายเรื่อง “ฉันคอยเธอ I Promise I Will Come Back”49.ซีรีส์ยูริเรื่อง “กัษธิษฐาน”50.ซีรีส์วาย เรื่อง Ai No Kisetsu ฤดูกาลแห่งรัก in Shimane51.ซีรีส์วายเรื่อง กี่หมื่นฟ้า52.ช่อง Cullen Hateberry#AsiaTopAwards2025 #SoftPower #WellnessTourism #ThailandToTheWorld#MinistryofTourismandSports#TourismAuthorityofThailand#AsiaTopAwards2025 #SoftPower #WellnessTourism #PhenixPratunam #กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา#การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย #AsiaTopAwards2025 #软实力 #健康旅游 #泰国软实力#旅游业和体育部 #泰国旅游局