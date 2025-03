ยินดีร่วมมือเต็มที่!! "แต้ว ณฐพร" ขอใช้เสียงในฐานะประชาชน บอกอยากเห็น ‘พื้นที่โล่ง’ ในกรุงเทพฯ มากขึ้น หลังเกิดแผ่นดินไหว

ถือเป็นเหตุการณ์ที่ทำเอาระทึกขวัญไปตามๆ กัน สำหรับเหตุแผ่นดินไหวเมียนมา ที่เกิดแรงสั่นสะเทือนถึงหลายพื้นที่ของประเทศไทย จนหลายคนต้องเผชิญกับวินาทีวิ่งหนีตาย ซึ่งงานนี้ก็มีดาราในวงการบันเทิงออกมาโพสต์ให้กำลังใจ รวมถึงเป็นกระบอกเสียงให้กับประชาชนจำนวนมาก รวมถึงนางเอกสาว "แต้ว ณฐพร เตมีรักษ์" ที่ออกมาโพสต์ภาพเสาไฟฟ้าพร้อมทั้งเผยข้อความถึงเหตุการณ์ดังกล่าวว่า ขอใช้เสียงในฐานะประชาชน บอกอยากเห็นพื้นที่โล่งในกรุงเทพฯ มากขึ้น"This is “THE SAFEST PLACE” I could find during yesterday’s earthquake. ขอเป็นอีกหนึ่งกำลังใจให้ทุกคนปลอดภัย และขอบคุณทุกหน่วยงานที่คอยช่วยเหลือดูแลชีวิตคนไทยในช่วงเวลาวิกฤตนี้จากใจค่ะเหตุการณ์เมื่อวาน ทำให้แต้วได้เห็นว่า พื้นที่โล่งในกรุงเทพฯ มีน้อยแค่ไหน ไม่ใช่แค่เพื่อเป็น “ปอด” ให้กับกรุงเทพฯ แต่มันคือ พื้นที่ “ปลอดภัย” ที่พวกเราแทบจะไม่มีที่ให้ไปจริงๆอยากเห็น ‘พื้นที่โล่ง‘ มากขึ้นใน กรุงเทพฯ กว่านี้จริงๆค่า ด้วยความเคารพ ถ้าแต้วเองพอจะมีโอกาส หรือมีกำลังมากกว่านี้ในการขับเคลื่อนให้เกิดการตระหนักรู้ถึงความสำคัญของการสร้าง ’พื้นที่สีเขียว’ หรือ ’พื้นที่โล่ง‘ ได้มากขึ้นกว่านี้ ไม่ว่า ทางใดทางนึง แต้วยินดีจะร่วมมืออย่างเต็มที่ จึงขอใช้ ”พื้นที่เล็กๆ“ นี้ เปิดโอกาสให้ตัวเองได้มีเสียงในฐานะประชาชนที่อยากเห็นกรุงเทพฯ ได้เป็น เมืองที่น่าอยู่จริงๆ ขึ้นกว่านี้ด้วยอีกคนค่ะ"งานนี้ก็มีหลายคนเข้ามากดไลค์และคอมเมนต์เห็นด้วยกับนางเอกสาวกันเป็นจำนวนมาก