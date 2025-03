Medyceles งัดกลยุทธ์เปิดตัวพรีเซ็นเตอร์ “แต้ว ณฐพร” และ “นนกุล” เจาะตลาด Gen Z และ Gen Y ครองแชมป์ผู้นำตลาดธุรกิจความงามอันดับ 1 ในไทย

Medyceles บริษัทด้านเวชศาสตร์ความงามสัญชาติไทยที่เติบโตเร็วที่สุดในประเทศไทย เดินหน้าตอกย้ำความเป็นผู้นำในธุรกิจความงาม ด้วยความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ พาแบรนด์ก้าวข้ามเป้าหมายยอดขายเดิม ทะยานสู่ยอดขายมากกว่า 1,200 ล้าน ในปี 2024 จัดงาน “Medyceles Billion Dream Of Beauty” โดยได้รับเกียรติจากผู้บริหารมากความสามารถ คุณอารียา วูวงศ์ Chief Operating Officer of Medyceles ร่วมเปิดตัวพรีเซ็นเตอร์ชื่อดังระดับแถวหน้าของเมืองไทยอย่างนางเอกสาว “แต้ว ณฐพร เตมีรักษ์” และ “นนกุล ชานน สันตินธรกุล” อย่างยิ่งใหญ่ ณ ศูนย์การค้า เซ็นทรัลลาดพร้าว ชั้น 1 เมื่อวันก่อน“อารียา วูวงศ์” COO of Medyceles กล่าวว่า “ปัจจุบันหากจะพูดถึงฟิลเลอร์เกาหลี คงไม่มีใครไม่รู้จัก ฟิลเลอร์ Neuramis ยอดขายในไทยอันดับหนึ่ง 3 ปีซ้อน เรื่องการยกกระชับ ปรับรูปหน้า ได้ตรงใจผู้บริโภคมากที่สุด และได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่องกว่า 7 ปีในประเทศไทย ด้วยคุณสมบัติที่แตกต่างจากฟิลเลอร์อื่นๆ ในตลาด ไม่ว่าจะเป็นผลลัพธ์ที่เป็นธรรมชาติและยาวนาน ไปจนถึง ความปลอดภัยที่ได้รับการยอมรับจากมาตรฐานการผลิตสากล พิสูจน์ได้จาก ยอดขายมากกว่า 30 ล้านหลอด ใน 54 ประเทศทั่วโลก และ ยอดขายกว่า 1.5 ล้านหลอดในไทย ยาวนานกว่า 7 ปี เรียกได้ว่า ฟิลเลอร์ Neuramis ตอบโจทย์ทุกปัญหาความงามของสาวไทยมาอย่างยาวนานนอกจากนี้ในยุคที่ความงามเป็นมากกว่าการดูแลผิวพรรณ แต่เป็นศาสตร์แห่งการปรับรูปหน้าให้สมบูรณ์แบบ เป็น Best Version ในแบบของคุณ การเลือกผิลตภัณฑ์ความงามที่มีคุณภาพจึงเป็นสิ่งสำคัญที่สุด โดยเฉพาะกับ ครั้งแรก ของการฉีดโบท็อกซ์ ที่ต้องเลือกผลิตภัณฑ์ที่ ดีที่สุด ปลอดภัยที่สุด และให้ผลลัพธ์ที่คุ้มค่าที่สุด Bo-Neu โบฯลูกครึ่งเกาหลีสายพันธุ์อเมริกา ที่ครองใจผู้ใช้ทั่วโลกด้วยสโลแกน “ตึงไว ตึงนาน ไม่ดื้อโบ” พัฒนาและวิจัยสายพันธุ์เพื่อนำมาใช้ในวงการเสริมความงามโดยเฉพาะ จากมหาวิทยาลัยวิสคอนซิน สหรัฐอเมริกา การันตีความบริสุทธิ์สูง และ Bo-Neu ได้ก้าวสู่การเป็นโบท็อกซ์ระดับพรีเมียมที่ให้ผลลัพธ์ที่คุ้มค่าในราคาสบายกระเป๋าที่ได้รับความไว้วางใจอย่างสูง จากคลินิกความงามทั่วประเทศ ปัจจุบัน BO-NEU และ Neuramis มีจำหน่ายที่ คลินิกความงามชั้นนำกว่า 3,000 คลินิกทั่วประเทศ ซึ่งได้รับการรับรองมาตรฐาน พร้อมให้บริการโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ จึงสามารถมั่นใจได้ว่า ทุกผลิตภัณฑ์เป็นของแท้ มีมาตรฐาน และผ่านการรับรองจาก อย.ที่สำคัญในปีนี้ Medyceles ได้มีการเปิดตัวพรีเซ็นเตอร์อย่างเป็นทางการในงาน “Billion Dream Of Beauty” คือ 2 คนดังระดับแถวหน้าของประเทศไทยอย่าง คุณนนกุลและคุณแต้ว-ณฐพร ที่มารับหน้าที่เป็นตัวแทนของแบรนด์ และสร้างภาพลักษณ์ที่แข็งแกร่งให้กับผลิตภัณฑ์ของ Medyceles ซึ่งคาดว่าจะสร้างแรงสั่นสะเทือนครั้งใหญ่ให้กับอุตสาหกรรมความงามอย่างมาก กลยุทธ์การเลือกใช้พรีเซ็นเตอร์ 2 คน เป็นมากกว่าการสร้างภาพลักษณ์ให้กับแบรนด์ แต่คือกลยุทธ์สำคัญที่ช่วยให้ BO-NEU สามารถเข้าถึงทุกกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ อย่างคุณนนกุลจะเป็นตัวแทนในกลุ่ม Gen Z ที่มองหาการดูแลตัวเองตั้งแต่อายุยังน้อย หรือคุณแต้วจะเป็นตัวแทนกลุ่ม Gen Y ที่ต้องการผลลัพธ์ที่คุ้มค่าและยาวนาน ด้วยกลยุทธ์การตลาดที่แข็งแกร่ง คุณภาพผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการยอมรับ และการเปิดตัวพรีเซ็นเตอร์ระดับแนวหน้า Medyceles พร้อมเดินหน้าสู่ความสำเร็จครั้งใหม่ และยกระดับมาตรฐานของวงการความงามในประเทศไทยให้ก้าวไกลยิ่งขึ้น!นอกจากนี้ Medyceles เน้นให้ความสำคัญกับการซัปพอร์ตลูกค้าแบบครบวงจร ตั้งแต่บริการหลังการขายที่เหนือระดับ ไปจนถึงการอัปเดตความรู้และเทรนด์ด้านความงามผ่านกิจกรรมการตลาดตลอดทั้งปี เพื่อตอกย้ำความเป็นแบรนด์ที่อยู่เคียงข้างลูกค้าทุกคน และปีที่ผ่านมาสามารถทำยอดขายมากถึง 1,200 ล้านบาท ซึ่งความสำเร็จนี้เป็นผลจากการมุ่งมั่นเพื่อพัฒนาตัวเองอย่าไม่หยุดยั้ง อีกทั้งยังรักษามาตรฐานผลิตภัณฑ์คุณภาพสูง ผ่านการศึกษาค้นคว้า และมีงานวิจัยรองรับ เพื่อให้ลูกค้าได้รับทั้งประสิทธิภาพและความคุ้มค่ามากที่สุด”