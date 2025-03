“จีซู” ชีเสิร์ฟสุดๆ แฟนฟินถ้วนหน้า ในงาน 2025 JISOO ASIA TOUR: “LIGHTS, LOVE, ACTION!” IN BANGKOK

เต็มอิ่ม ฟินถ้วนหน้าสุดๆ กับงานที่สาวสวยเสิร์ฟเต็มพิกัด ทำแฟนๆ ฟินถ้วนหน้าเป็นงานที่สร้างความจำดีๆ อย่างแท้ทรู ที่เรียกว่าชีเสิร์ฟสมมงสุดๆ ทั้งเกมส์ ทั้งโชว์ ที่บอกได้ว่าเต็มที่จริงๆ เปิดตัวด้วยเพลง earthquake ที่ชาเลนจ์ไวรัลสุดๆ ทำเอาเสียงกรี๊ดสนั่นฮอลล์ ดีเจนุ้ย มาช่วยสร้างสีสันเพิ่มขึ้นโดยพูดคุยและทักทายแฟนๆ มาถึงเมืองไทยได้ทานอาหารไทยไปหลายอย่าง เช่น ผัดไท ปูผัดผงกระหรี่ เป็นต้น และทำกรอบรูปสุดพิเศษมีชิ้นเดียวในไทยมอบให้แฟนที่ร่วมเล่นเกมส์จากนั้นเริ่มโชว์อีกครั้ง Your Love , TEARS ต่อด้วยเกมส์ใบ้คำให้แฟนๆ ทำท่าทางต่างๆ ในแต่ละหมวด “จีซู” ตอบถูกไปหลายคำ พร้อมพูดคุยต่อ ด้วยการพูดภาษาไทย ก่อนมาไทยก็ได้ถามจาก “ลิซ่า” ตอนนี้มีคำอะไรฮิตๆ อย่าง Thank you katayki พูดชัดเหมือนคนไทยท่านหนึ่ง แต่ก็ยังไม่ลืมวลีเด็ดอย่าง ไม่มีตังค์ค่า ดีเจนุ้ยได้สอนคำเพิ่มเติมอย่าง พูดได้ไหมพี่จี้ สาวจีซู ก็ทำได้ดีมาถึงช่วงสุดท้าย ที่ทำเอาเหล่าแฟนๆ นั่งไม่ติด “จีซู” ลงจากเวทีมาหาชาวบลิ้งค์ถึงที่ ทุกโซน พร้อมร้องเพลง Hugs & Kisses, FlOWER ไปด้วยเรียกว่าชีเสิร์ฟของจริง ปังสุดๆ ทำถึงเกินมากๆ เหล่าแฟนๆ ฟินถ้วนหน้าหอบความสุขที่ล้นเอ่อกลับบ้านแบบฟินๆ กันเลยทีเดียวครั้งหน้าผู้จัดใจดีอย่าง Simple P Entertainment จะพาศิลปินคนไหนมาให้แฟนๆ ได้ฟินอีก ติดตามได้ทาง Facebook : https://www.facebook.com/share/1H5zQgeW9h/