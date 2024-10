ติ๊กถูกทุกข้อ!! “มีน-เวนิจ์ฏา” สวยสะพรั่ง จับตามองให้ดีเธอคนนี้ดีกรีไม่ธรรมดา

ทำเอาคนตะลึงแล้วยังขอเปิดวาร์ปกันให้ควั่ก!! เมื่อเจอออร่าความสวยเหมือนลอยมาของ “มีน-เวนิจ์ฏา จันทร์สุภาเสน” ผู้เข้าประกวดเวที THAI SUPERMODEL 2024 และยังคว้ารางวัล ผิวสวยสุขภาพดี BY ดอกบัวคู่ เครื่องดื่มรังนกสำเร็จรูป มาการันตีความปั๊วะ!!เมื่อขอมาก็จัดให้และกระซิบว่า “มีน-เวนิจ์ฏา ดีกรี ไม่ธรรมดา! เราจะพาทุกคนไปทำความรู้จักกับสาวทรานส์เจนเดอร์คนนี้ที่ทำเรดาห์ของใครต่อใครพังกันมาแล้วเพราะก่อนหน้านี้ “มีน-เวนิจ์ฏา” เคยเป็นไวรัลจนได้รับฉายานางฟ้าเกณฑ์ทหารเมื่อปี 2563 มาแล้วครั้งหนึ่ง! ซึ่งถ้าย้อนกลับไปก่อนหน้านั้นอีกนิด เมื่อครั้งเรียนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เธอก็ได้รับตำแหน่งดาวเทียม คณะมนุษยศาสตร์ ประจำปี 2560 มาเช่นกัน และเมื่อปีที่ผ่านมาเธอก็เดบิวต์ในฐานะนักแสดงจากซีรีส์ “THE OUTING” ทาง Viu Original มาอีกด้วยล่าสุดเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาชื่อของ “มีน-เวนิจ์ฏา” ก็สร้างอิมแพคอีกครั้งในการประกวดเวที THAI SUPERMODEL 2024 ด้วยความสามารถและรูปลักษณ์โดดเด่นในเวย์นางแบบจนคว้ารางวัลในรอบต่างๆ มาได้ อาทิ รางวัล Mitsubishi The Iconic of Bangkok จากช่วงเก็บตัว TSM Camp และ รางวัล New style, New look ในรอบสื่อ บวกกับผลงานในช่วงประกวดที่เข้าตากรรมการก็ทำให้เธอเข้าสู่ตาราง 10 คนสุดท้ายในรอบไฟนอล!! และคว้ารางวัล ผิวสวยสุขภาพดี BY ดอกบัวคู่ เครื่องดื่มรังนกสำเร็จรูป ซึ่งเป็นรางวัลพิเศษจากผู้สนับสนุนมาครองได้อีกครั้ง สวยโฮ่ง สวยจึ้ง แถมมีฝีมือแบบนี้จะเรียก “มีน-เวนิจ์ฏา” ว่าลูกรักพระเจ้าเลยก็ยังได้!