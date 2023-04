ดร.น้อง ประธานมิสเอิร์ธไทยปรับทัพส่งออกรัวๆ หวังชัยชนะเพื่อชื่อเสียงประเทศไทย & ความร่วมมือระดับนานาชาติ

ในปี 2022 ที่ผ่านมากองประกวดมิสเอิร์ธไทยแลนด์ ภายใต้การถือลิขสิทธิ์โดยหรือประธานผู้ครองตำแหน่ง มิสเอิร์ธ คือ สปาย ชวันภัสร์ คงนิ่ม และเป็นตัวแทนสาวไทยไปประกวด มิสเอิร์ธ ที่ประเทศฟิลิปปินส์ เมื่อปลายเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา และเป็นที่ฮือฮาว่าสาวงามรักษ์โลกของไทย ปฏิวัตินางงามขายสวย ด้วยความคิดสร้างสรรค์ แต่งกายเลียนแบบสัตว์โลกอย่าง “ลิง” จนชาวเน็ตและเพื่อนสาวงามต่างพากันชื่นชม และตัวเธอเองก็ยังคงมุ่งมั่นทำตามปณิธานด้านสิ่งแวดล้อมต่อไป ทั้งภารกิจปกป้องพลังงาน เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมมนุษย์ให้ Save the earth มากขึ้น ห่วงใยโลกมากขึ้น อีกทั้ง เก็บขยะ PPB CLEAN UP ณ กรีนบิสโทร ในงาน CAPS FAIR by Precious Plastic Thailand , กิจกรรมปลุกจิตสำนึกเพื่อลดฝุ่นละอองที่ปนเปื้อนในไทย ACTION DAY PM 2.5 , รณรงค์งดใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็น และอื่นๆอีกมากมายที่พวกเราทุกคนต้องช่วยกันทางด้าน ดร.น้อง ประธานองค์กรมิสเอิร์ธไทย มุ่งเน้นการส่งสาวงามไปร่วมเวทีประกวดระดับโลกให้มากยิ่งขึ้น นอกจาก ใบตอง จรีรัตน์ Miss Earth Thailand 2021 ซึ่งในที่สุดก็ได้คว้ามงกุฎไฟ มงแรกให้กับประเทศไทย เรายังคงสานต่อในเรื่องเฟ้นหานางงามที่มุ่งมั่นอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมระดับจุลภาค ไปจนถึงระดับสังคม ประเทศ และระดับโลกต่อไป ตามพันธกิจของกอง MISS EARTH ที่มุ่งหวังเอาไว้ รวมไปถึงการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะสาวงามของเหล่า มิสเอิร์ธไทยแลนด์ ล่าสุดส่งออก 3 คน แล้ว มีผลงานดังต่อไปนี้1.Miss Earth Thailand 2022 ประกวด มิสเอิร์ธ ที่ประเทศฟิลิปปินส์ ได้รับ Top Vote Picture of Animal และ 2nd runnjer up Beach Wear Competition2.Miss Earth Land Thailand 2022 ประกวด Miss Supermodel Worldwide 2022 ที่ประเทศอินเดีย ได้รับรางวัล The Best of Asia 20223.Miss Earth Water Thailand 2022 เป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการประกวด Miss Supermodel Worldwide 2023 ณ เมืองนิวเดลี ประเทศอินเดีย ระหว่างวันที่ 6 ถึง 15 เมษายน 2566อยากให้ทุกคนที่เป็นแฟนๆ นางงามร่วมส่งกำลังใจให้น้องได้สร้างชื่อเสียงของประเทศไทยให้ดังไกลถึงอินเดีย โปรดติดตามรับชมการประกวดรอบตัดสินในค่ำคืนวันเสาร์ที่ 15 เมษายน 2566 เวลาท้องถิ่น กองประกวดมิสเอิร์ธ คัดสาวงามคุณภาพส่งออกเพื่อสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศอย่างแท้จริง หวังว่าความสัมพันธ์ลุ่มน้ำเจ้าพระยาจะไปสู่แม่น้ำคงคาอย่างสง่างาม