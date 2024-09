“กิต Three Man Down” สูญเสียการมองเห็นตรงกลางภาพ! หลังจอประสาทตาอักเสบทั้งสองข้าง

ทำเอาแฟนคลับชาวป๊อปร็อก ต้องส่งกำลังใจกันรัวๆ เมื่อ GeneLab ต้นสังกัดของนักร้องนำของวง Three Man Down ได้ออกจดหมายแถลงการณ์ถึงอาการของเจ้าตัว เกี่ยวกับอาการจอประสาทตาอักเสบทั้งสองข้าง และสูญเสียการมองเห็นตรงกลางภาพ จึงต้องหยุดพักการทำงานตลอดทั้งเดือนกันยายน และสามารถกลับมาทำงานได้อีกครั้งในเดือนถัดไป (ตุลาคม)“ทางค่าย GeneLab ขอแจ้งว่า กิต กฤตย์ จีรพัฒนานุวงศ์ ศิลปินวง Three Man Down มีอาการจอประสาทตาอักเสบทั้งสองข้าง และสูญเสียการมองเห็นตรงกลางภาพ โดยแพทย์ลงความเห็นว่าเป็นโรค Vogt–Koyanagi–Harada disease (VKH) ต้องพักรักษาตัวทันทีซึ่งส่งผลทำให้วงต้องหยุดพักงานในเดือนกันยายนทั้งเดือน และจะกลับมาทำการแสดงอีกครั้งในเดือนตุลาคม ทางวง Three Man Down และค่าย GeneLab ต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้*หลังจากทราบความคืบหน้าในการรักษา จะทำการอัปเดตอาการอีกครั้ง”โดยโรค Vogt–Koyanagi–Harada disease ผู้ป่วยจะมีภาวะม่านตาอักเสบมีอาการตามัว สูญเสียการมองเห็นตรงกลางภาพ ตรวจพบรอยโรคที่จอตา ซึ่งสาเหตุมาจากภูมิคุ้มกันตนเอง