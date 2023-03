ครั้งแรกของ “Three Man Down” กับเทศกาลดนตรีระดับโลก “Clockenflap” ที่ฮ่องกง

เป็นอีกหนึ่งตัวแทนศิลปินจากประเทศไทยสำหรับวง “Three Man Down” จากค่าย GeneLab ในเครือ GMM Grammy ที่ได้ร่วมโชว์เฟสติวัลต่างแดนในงาน Clockenflap Music and Arts Festival 2023 ที่ฮ่องกงเป็นครั้งแรก เมื่อวันอาทิตย์ที่ 5 มีนาคม ที่ผ่านมา ซึ่งมีผู้ชมทั้งในฮ่องกงและชาวต่างชาติที่ตบเท้าเข้าร่วมชมหลายพันคนงานนี้ทั้ง 4 หนุ่ม Three Man Down “กิต, เต, เส็ง และตูน” ก็เตรียมจัดเต็มโชว์และขนเอาเซ็ทลิสจากประเทศไทยไปเสิร์ฟถึงที่นู่นอย่างจุใจไม่ว่าจะเป็นเพลง ฝนตกไหม, คุยคนเดียวเก่ง, ฝันถึงแฟนเก่า, วันเกิดฉันปีนี้ รวมถึงเพลงใหม่จากอัลบั้มใหม่อย่างเพลงปล่อยให้เวลา และเพลงน้อง รวมทั้งยังมีแฟนเพลงชาวไทยที่ไปชมและเชียร์ ร่วมร้องให้กำลังใจกันสุดเสียง ถือเป็นความสำเร็จอีกขั้นของ Three Man Down ที่งานนี้ก็ได้ใจแฟนเพลงต่างชาติไปอีกเพียบ