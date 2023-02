เตรียมระเบิดความมันส์! สาดน้ำให้กระจาย “WATERBOMB Bangkok 2023 Presented by Heineken® Silver” เทศกาลดนตรีสุดฮอตจากเกาหลี ครั้งแรกในไทย

แฟนไทยเตรียมวอร์มเสียงกรี๊ดรอได้เลย เมื่อเทศกาลดนตรีช่วงซัมเมอร์สุดร้อนแรงจากเกาหลีใต้ระเบิดความสนุกแบบไม่ยั้ง ครั้งแรกที่เมืองไทย และเป็นการจัดงานนอกประเทศเกาหลีใต้เป็นครั้งแรกในโลก ปักหมุดรอความมันส์ 13-14 เมษายน 2566 ณ สนามฟุตบอล ธันเดอร์โดม สเตเดียม เมืองทองธานีงานนี้พบกับไลน์อัพศิลปิน K-Hiphop, K-Pop, EDM ที่จัดหนักจัดเต็มแบบไม่มีกั๊ก รวมไปถึงทีมงานจากเกาหลีกว่า 120 ชีวิต ขนเวทีแสงสีเสียงบินตรงมาร่วมสร้างความสนุก เพื่อสร้างประสบการณ์ให้แฟนไทยเหมือนไปงาน Waterbomb ที่เกาหลีใต้ และเทศกาลครั้งนี้จะแตกต่างจากที่ผ่านมา เพิ่มกิจกรรมพิเศษต่างๆ ให้สนุกร้อนแรงมากกว่าที่เคย โดยมีผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการที่พร้อมระเบิดความมันส์ไปด้วยกันอย่างไฮเนเก้น ซิลเวอร์พลาดไม่ได้กับ Water Fighting ที่เปิดโอกาสให้แฟนๆ ได้เล่นน้ำกับศิลปินเกาหลีที่ชื่นชอบ ซึ่งเป็นซิกเนเจอร์ของงานที่แตกต่างจากงานเทศกาลดนตรีและคอนเสิร์ตอื่นๆ พร้อมสัมผัส The hottest vibe ความร้อนแรงสุดเหวี่ยงท่ามกลางสายน้ำ ด้วยดนตรีแนว K-Hiphop, K-Pop, EDM ภายในงานยังมีโซนอาหารทั้งไทยและเกาหลีให้ได้ลิ้มรสความอร่อยแบบฟินๆ และประสบการณ์ที่สมูทเกินคาดจากไฮเนเก้น ซิลเวอร์อีกด้วยสำหรับงาน Waterbomb เทศกาลดนตรีที่ใหญ่ที่สุดจากเกาหลีใต้ จัดขึ้นครั้งแรกที่โซลในปี 2015 และขยายไปทั่วเกาหลีกว่า 9 เมือง จนเกิดปรากฏการณ์บัตร Sold Out ทุกครั้งที่จัด และเป็นจุดหมายสำคัญของชาวต่างชาติ ที่อยากไปเทศกาลดนตรีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในเกาหลีนี้สักครั้งในชีวิต“นี่จะเป็นสงกรานต์ที่แปลกใหม่ที่สุด แตกต่างจากทุกครั้งที่เคยมีมา ด้วยการผสมผสานวัฒนธรรมไทยและเกาหลีเข้าด้วยกัน สิ่งนี้จะเป็นเสน่ห์และเอกลักษณ์เฉพาะที่คุณจะหาได้ที่ Waterbomb Bangkok 2023 Presented by Heineken® Silver เท่านั้น”ด้านบริษัท เอพีเอฟ แคปปิตอล ทีเอช พีทีอี จำกัด ร่วมกับ บริษัท ออล ออฟ ลัค จำกัด ได้เล็งเห็นถึงเสน่ห์ และศักยภาพของงาน WATERBOMB Bangkok 2023 Presented by Heineken® Silver ที่จะมาเติมเต็มมุมมองที่สดใหม่ในกิจกรรมทางดนตรีให้กับคนไทย เตรียมสาดความสนุกแบบเต็มพิกัด เพื่อมอบประสบการณ์ดนตรีที่แตกต่างจากงานเทศกาลอื่นๆในประเทศไทยเตรียมฟิตร่างอวดชุดสุดแซ่บ แล้วมาสนุกไปกับเทศกาลดนตรีสุดฮอตด้วยกัน 13-14 เมษายนนี้ พร้อมจับจองบัตรได้ตั้งแต่วันเสาร์ที่ 11 ก.พ. 2566 เป็นต้นไป เปิดจำหน่ายบัตรแบบ 2 Days Pass ราคาสุดพิเศษ พร้อมกิจกรรมออนไลน์ในทุกช่องทางให้ทุกคนได้ร่วมสนุกอีกมากมาย รับรองว่าจะได้เห็นภาพศิลปินในแบบที่ไม่เคยเห็น พร้อมโชว์สุดพิเศษที่มีเฉพาะในงานนี้เท่านั้น ห้ามพลาด!!ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่FACEBOOK : https://www.facebook.com/waterbombthailand IG : https://www.instagram.com/waterbomb_bangkok_official TWITTER : https://twitter.com/waterbomb_BKK TIKTOK : https://www.tiktok.com/@waterbomb.bangkok