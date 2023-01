"พลอย หอวัง" ไม่โสดแล้ว!? เปิดตัว "เต Three Man Down" ในทริปญี่ปุ่นหวานฉ่ำ

หลังจากที่ออกมาประกาศยุติความสัมพันธ์แฟนหนุ่ม "ทู สิราษฎร์" ไปเมื่อปลายปีที่แล้ว ดูเหมือนว่าความโสดของนักแสดงสาวร่างเล็ก "พลอย หอวัง" จะฮอตเตะตาหนุ่มๆ เข้าอย่างจังเพราะล่าสุด "พลอย หอวัง" หัวใจกลับมาดูมีชีวิตชีวาอีกครั้ง เมื่อเจ้าตัวออกมาโพสต์ภาพร่วมเฟรมสนิทแนบชิดกับหนุ่ม "เต เตธนันท์ วงศ์ปรีชาโชค" มือกลอนวง Three Man Down ขณะไปเที่ยวทริปสัมผัสอากาศหนาวกันที่ประเทศญี่ปุ่น พร้อมแคปชั่นว่า "Hi Japan i miss u"งานนี้ก็มีเพื่อนๆ ในวงการบันเทิง รวมถึงแฟนคลับแห่เข้ามาแซวความรักครั้งใหม่ของสาว "พลอย" กันเพียบ อาทิ "พิชญ์ กาไชย" ที่บอกว่า "ว้าวสุดๆนะ