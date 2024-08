PRETZELLE กำลังจะเดบิวต์เป็นเวอร์ชวลอาร์ตติส ในนาม “PRETZ” ปล่อยซิงเกิ้ลแรก “Catch it!” 30 ส.ค.นี้

“PRETZ” เป็นผลงานคอลแลประหว่าง 4 ครีเอเตอร์ คือ คู่หูนักแต่งเพลงชาวญี่ปุ่น Giga และ TeddyLoid ผู้อยู่เบื้องหลังเพลงและศิลปินมากมายรวมถึงเพลง 踊 (Odori) และ 唱 (Sho) จาก ADO เพลงสุดดังที่กลายเป็นไอคอนนิคของเพลงป๊อปแบบญี่ปุ่นที่ไม่เหมือนใคร กับวง T-Pop เกิร์ลกรุ๊ปแถวหน้าของประเทศไทยอย่าง PRETZELLE ที่นอกจากเคยขึ้นป้ายบิลบอร์ดที่จัตุรัส Time Square มาแล้ว ยังไปต้องตาผู้จัดงานเทศกาลดนตรีจนถูกเชิญไปร่วมแสดงในหลายประเทศ อาทิเช่นสิงคโปร์ และ TV CHANNY ครีเอเตอร์ชาวเวียดนามจากสวิตเซอร์แลนด์ที่มีรูปแบบงานและลายเส้นที่เป็นเอกลักษณ์ ครีเอเตอร์ที่เป็นเจ้าของผลงานมิวสิควีดิโอ ずっと真夜中でいいのに (It should be midnight all the time) เพลงดังจาก ZUTOMAYO มาเป็นผู้ออกแบบคาแรคเตอร์นับว่า PRETZ คือการร่วมมือระหว่างครีเอเตอร์และศิลปินตัวท๊อปจากทั่วโลกครั้งแรกของประเทศไทยเลยทีเดียวการเปิดตัวด้วยภาพของยานพาหนะคล้ายรถไฟใต้ดินของญี่ปุ่นพร้อมภาพเงาของคน 3 คนในตัวรถและข้อความ “We are not PRETZELLE. See you again tomorrow at 20:00” ที่ถูกโพสต์ในช่องทางของ PRETZELLE ในวันที่ 20 สิงหาคมตามด้วยคลิป แรกในวันที่ 21 สิงหาคมพร้อมท่อนหนึ่งของเพลงและประกาศปล่อยเพลงพร้อมกันทั่วโลกในวันที่ 30 สิงหาคม นั้นดูน่าตื่นเต้นพอสมควร แม้ว่าภาพอาจจะดูยังไม่ชัดเจนนัก แต่เชื่อว่าเมื่อทุกคนได้ดู Teaser ปล่อยในวันนี้ต้องตื่นเต้นกับการรอตัวเต็มในวันที่ 30 สิงหาคมนี้อย่างแน่นอนเพลงนี้เป็นการผสมระหว่างกระแส T-Pop ซึ่งกำลังเติบโตและมีแนวทางของตัวเอง กับเพลงญี่ปุ่นที่ถูกพัฒนาอย่างต่อเนื่องจนมีความเฉพาะตัวสูงมากและจนเคยถูกล้อเลียนว่าเหมือนเพลงจากเกาะ“กาลาปากอส (Galapagos)” แต่ในทุกวันนี้กลับเป็นสไตล์เพลงที่ล้ำสมัยและได้รับการพูดถึงกันอย่างกว้างขวางไปทั่วโลกWorldwide distribution on Friday, August 30, 2024 (excluding some areas)Lyrics : TeddyLoidComposition/Arrangement : Giga & TedyLoidSneak Peek Teaser: https://youtu.be/ujffZPSbaM4 Official Teaser: https://youtu.be/GAZuDQhkJKo?si=G0FG6OM-LcOcxxeJ Artist & Creator Profile:วงเกิร์ลกรุ๊ปที่ประกอบด้วยสมาชิก 3 คน ได้แก่ Inc, Aumaim และ Grace และเป็นวงจากประเทศไทยวงแรกที่ได้ขึ้นแสดงในงาน IDOL SQUARE 5 ที่โตเกียวในเดือนพฤศจิกายน 2565 เจ้าของเพลงไม่รับความเห็นต่าง (U R MINE) ที่เป็นเทรนด์อันดับ 1 ประเทศไทยบน X (Twitter) ณ วันที่ปล่อยเพลง เพลงนี้ยังครองอันดับ 5 เพลงฮิตในกรุงเทพบน Spotify และอยู่ในอันดับสามของชาร์ตเพลงฮิตของคลื่น Mellow Pop ตั้งแต่สัปดาห์แรกที่เริ่มปล่อยเพลงในเดือนพฤษภาคม 2565 วง PRETZELLE ถูกเลือกโดย Spotify ให้เป็นตัวแทนของผู้หญิงภายใต้แคมเปญ EQUAL Thailand และภาพของวงถูกโปรโมตใจกลางจัตุรัส Time Square ในนิวยอร์กYouTube : https://www.youtube.com/@PRETZELLETikTok : https://www.tiktok.com/@mypretzelleX : https://x.com/mypretzelleInstagram : https://www.instagram.com/mypretzelle/นักแต่งเพลงที่เริ่มปล่อยผลงานในปี 2553 และสร้างชื่อมาจากเพลง Okochama Senso และ Hibikase จนกลายเป็นหนึ่งในนักแต่งเพลงที่มีผลงานดังมากมายไม่ว่าจะเป็น Kodo Jodo หรือ Ready Steady อีกทั้งยังเป็นผู้ประพันธ์ 2 เพลงดัง 踊 (Odori), 唱 (Sho) ของ Ado, BANG เพลง OP ของอนิเมชั่นเรื่อง Build Divide: Code Black ที่ร้องโดย EGOIST และศิลปินชื่อดังอีกมากมายYouTube : https://www.youtube.com/@GigaVideosTikTok : https://www.tiktok.com/@gigankomax?_t=8jF9q7SmoYT&_r=1X : twitter.com/GigaMozukuInstagram : https://www.instagram.com/gigankomax/นักประพันธ์เพลงที่เริ่มทำเพลงตั้งแต่อายุ 18 ปี เขาเคยทัวร์คอนเสิร์ต 13 ประเทศไปกับ MIYAVI ในฐานะ DJ และยังมีผลงานเป็น Sound Producer ให้กับ m-flo, Yuzu, Shingo Katori, HIKAKIN & SEIKIN, Kou Shibasaki, DECO*27, Tanaka, Momoiro Clover Z, Reol & Giga, Nakata Yasutaka Yasutaka, KOHH, Crossfaith, Miichi Yoneira, the GazettE, Chamina, DAOKO, Aina the End (BiSH), Jin, IA, Kizuna AI และศิลปินอีกมากมาย รวมถึงเป็นผู้อยู่เบื้องหลังเพลงประกอบอนิเมชั่น, เกม, โฆษณาอีกนับไม่ถ้วน รวมถึงเพลงจากเรื่อง Panty & Stocking with Garterbelt และ ME! ในปี 2559เขาเคยติดอันดับหนึ่งในห้าศิลปินญี่ปุ่นที่มียอดสตรีมสูงสุดทั่วโลก และเคยทัวร์คอนเสิร์ตไปถึง 13 เมืองจาก 4 ประเทศทั่วโลกในปี 2560 ถึง 2561 ในปี 2562 เขาถูกเลือกให้เป็นศิลปินเปิดใน OTAQUEST KICK OFF ในเทศกาล ANIME EXPO ที่จัดที่สหรัฐอเมริกาในปี 2562 และในต้นปี 2563 ได้ร่วมงานกับ Shingo Katori ในอัลบั้ม 20200101 ในเพลง Prologue (feat. TeddyLoid & Tanaka) เพลงที่ติดชาร์ตอันดับ 1 ของ Oricon Chart ในปีนั้นYouTube : https://www.youtube.com/@TeddyLoidOfficial HP : https://www.teddyloid.com/X : https://x.com/TeddyLoidSpaceInstagram : https://www.instagram.com/teddyloidspace/ศิลปินและนักวาดภาพชาวเวียดนามที่อาศัยที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ งานที่เธอชอบ คือ งานภาพเสมือนจริงที่มักได้รับแรงบันดาลใจจากวัฒนธรรมญี่ปุ่น, แฟชั่น, เกมและเรื่องราวสยองขวัญOfficial HP : https://www.tvchany.com/YouTube : https://www.youtube.com/@TVCHANYTikTok : https://www.tiktok.com/@tvchany_X : https://x.com/tvchany_Instagram : https://www.instagram.com/tvchany