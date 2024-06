“GMM MUSIC” ร่วมทุนค่ายเพลงญี่ปุ่น LDH สู่ “The Next Asia’s Dragon

GMM MUSIC เดินหน้าตามแผนการนำบริษัทเข้า IPO ในตลาดหลักทรัพย์อย่างต่อเนื่อง โดยประกาศการร่วมทุนครั้งสำคัญกับ LDH บริษัทบันเทิงชั้นนำจากประเทศญี่ปุ่น จัดตั้ง "บริษัท จี แอนด์ แอลดีเอช" (G&LDH COMPANY LIMITED) ด้วยทุนจดทะเบียน 100 ล้านบาท เพื่อเชื่อมจุดแข็งของสองประเทศที่มีเอกลักษณ์และความแข็งแกร่งในธุรกิจเพลงฟ้าใหม่ ดำรงชัยธรรม ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด GMM MUSIC ได้กล่าวถึงความร่วมมือในครั้งนี้ว่า อุตสาหกรรมเพลงทั่วโลกกำลังก้าวเข้าสู่ยุครุ่งเรืองอีกครั้งนึง ที่เรียกว่า Music Second Wave Boom ที่ทั่วโลกเรากำลังเติบโตเข้าสู่ขาขึ้นมีรายได้ที่ทะลุจุดสูงสุดไปแล้ว อีกทั้งยังเติบโตได้อย่างต่อเนื่องไปเรื่อยๆ ถือเป็นโอกาสที่ดีมากที่ตลาดเพลงทั่วโลกขยายตัวอย่างรวดเร็ว ในประเทศไทยเองก็เช่นกันกำลังรุ่งเรือง เห็นได้จากทั้งนวัตกรรมและศิลปินใหม่ๆ เป็นที่จับตามองของต่างชาติGMM MUSIC เองปีที่แล้วทำรายได้สูงสุด New High ซึ่งการได้จับมือกับพาร์ทเนอร์ที่แข็งแกร่งจากประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเป็นตลาดเพลงอันดับ 2 ของโลก ขนาดตลาดใหญ่กว่าเรามากถึงสิบเท่า นับว่าเป็นโอกาสที่ดีในการขยายโอกาส Upscale Opportunity มุ่งพัฒนาต่อยอดและขยายโอกาสการเติบโตของอุตสาหกรรมเพลงไทย และ Uplift Quality เน้นการพัฒนาศิลปินภายใต้มาตรฐานใหม่ ยกระดับคุณภาพด้วยความเชี่ยวชาญด้านการบริหารศิลปินของวงการเพลงญี่ปุ่นนอกจากนี้ ยังมุ่ง Unlock Value เพิ่มมูลค่าบริษัทพร้อมสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน โดย GMM MUSIC มีเป้าหมายที่จะเป็น The Next Asia’s Dragon หลังจากได้สร้างมูลค่าบริษัทกว่า 25,700 ล้านบาท และมีการจับมือกับพันธมิตรทั้ง YG จากเกาหลี และ Tencent จากจีนไปก่อนหน้านี้แล้วสำหรับ LDH บริษัทบันเทิงชั้นนำจากประเทศญี่ปุ่น ก่อตั้งโดย 6 สมาชิกดั้งเดิมของวง EXILE วงไอดอลที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดในประวัติศาสตร์เพลงญี่ปุ่น อันเป็นที่มาของรากฐานความสามารถและความเชี่ยวชาญ ของบริษัทในด้านการพัฒนาและบริหารศิลปิน ที่โดดเด่นทั้งด้านการผลิตผลงานเพลงที่มีคุณภาพและการเต้นที่เป็นเอกลักษณ์พร้อมทั้งความล้ำสมัย เต็มไปด้วยความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมของสถานที่ สตูดิโอ และอุปกรณ์การผลิตที่ได้มาตรฐานญี่ปุ่น ซึ่งทาง LDH มีสถาบันดนตรีและสตูดิโอมากกว่า 24 สตูดิโอ ทั้งในญี่ปุ่นและต่างประเทศ จำนวนนักเรียนมากกว่า 11,000 คนต่อปี มีการออดิชั่นศิลปินอย่างต่อเนื่องในปี 2022 LDH มีการจัดงานออดิชั่นครั้งยิ่งใหญ่ มีผู้สมัครถึง 48,000ปัจจุบัน LDH มีศิลปินในสังกัดทั้งหมด160 คน (EXILE, J SOUL BROTHERS III and other EXILE TRIBE groups & girl groups) รวมทั้งนางแบบและนักแสดงอีก 40 คนมียอดขายบัตรคอนเสิร์ตรวมประมาณ 3 ล้านใบต่อปี โดยในปี 2022 วง EXILE ได้สร้างสถิติเป็นวงที่มีจำนวนผู้เข้าชมการแสดงสดมากที่สุดในญี่ปุ่น ด้วยยอดผู้เข้าชมทั้งหมด 1,244,000 คนในปีนั้นEXILE HIRO ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายสร้างสรรค์ กล่าวถึงความร่วมมือในครั้งนี้ว่า ตลาดดนตรีญี่ปุ่นเป็นตลาดที่ใหญ่เป็นอันดับสองของโลก แต่ก็มีลักษณะเฉพาะที่แตกต่างไม่เหมือนใคร เปรียบเหมือนเกาะกาลาปากอส ที่คนไม่เข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นในประเทศ อาจจะเป็นประเทศที่เข้าใจยากนิดนึงแต่ด้วยเหตุนี้เอง เลยน่าจะเป็นโอกาสที่ดี ที่เราจะได้เป็นตัวเชื่อมญี่ปุ่นและโลกหรือว่าประเทศต่างๆเพื่อให้เข้าใจวัฒนธรรมญี่ปุ่นได้มากขึ้นผ่านการเต้นผ่านดนตรี และอีกหลายๆ เพราะญี่ปุ่นเองนั้นมีคอนเท้นท์ในด้านดนตรีเยอะแยะมาก ที่อยากส่งออกให้คนทั่วโลกได้สัมผัสกันสำหรับมุมมองที่มีต่อวงการเพลงไทยนั้นผมคิดว่า นักดนตรีชาวไทยมีความสามารถและมีคุณภาพเยอะมาก ไม่ว่าจะเป็นการร้อง การเต้นหรือการแต่งเพลง และแฟนคลับชาวไทยก็เป็นผู้สนับสนุนที่ยอดเยี่ยมมาก ทำให้มองเห็นโอกาสที่จะได้ทำโปรเจคสนุกๆร่วมกัน เพื่อมุ่งนี้สู่เอเชียและโกลบอล“ผมรู้สึกตื่นเต้นที่มีโอกาสได้ร่วมทุนกับ GMM MUSIC ซึ่งเป็นบริษัทบันเทิงอันดับหนึ่งในประเทศไทย ผมมั่นใจว่า การผสมผสานระหว่างพรสวรรค์ของไทยและญี่ปุ่น จะทำให้เราสามารถสร้างศิลปินและประสบการณ์บันเทิงใหม่ๆ และจากผลงานความสำเร็จที่ผ่านของ GMM MUSIC จะเป็นอาวุธที่ทรงพลังสู่ความสำเร็จของเรา เป้าหมายของเราคือการแสดงให้โลกเห็นถึงความน่าสนใจและศักยภาพของวงการบันเทิงไทย ญี่ปุ่น และเอเชีย โดยการสร้างศิลปินที่สามารถเป็นตัวแทนของเอเชียและแสดงผลงานในระดับสากลได้ เรายังหวังว่าโครงการนี้จะสามารถมอบความฝันให้กับเด็กๆ ทั่วเอเชียได้”บริษัท จี แอนด์ แอลดีเอช" (G&LDH) จะดำเนินงานภายใต้ core focus 4 ด้าน ได้แก่1.Double Audition เริ่มการออดิชั่นหาศิลปินฝึกหัดอย่างเข้มข้น จากทั้งประเทศญี่ปุ่นและไทย โดยเปิดกว้างไม่จำกัดเชื้อชาติ ช่วงไตรมาส 3 ปี 2024 โดยคุณสมบัติผู้สมัครหากมีความสามารถในภาษาญี่ปุ่น, จีน และอังกฤษจะพิจารณาเป็นพิเศษ2.Double Training พัฒนาหลักสูตรใหม่มาตรฐานสากล ด้วยการผสมผสานจุดแข็งจากทั้งสองฝ่าย และคัดสรรครูผู้สอนทั้งไทยและญี่ปุ่นที่มีประสบการณ์หลากหลายมาร่วมกันสร้างศิลปินรุ่นใหม่ ยกระดับศักยภาพศิลปินแบบครบองค์รวมทุกด้าน ทั้งการร้อง เต้น แสดง และบุคลิกภาพ โดยมีทีมครู LDH จากญี่ปุ่นมาพัฒนาหลักสูตร และสอนศิลปินฝึกหัดที่ประเทศไทย และมีการส่งศิลปินไปเรียนรู้ Masterclass อย่างเข้มข้นที่ประเทศญี่ปุ่น3.Double Production ร่วมผลิตผลงานเพลงภายใต้มาตรฐานคุณภาพระดับพรีเมียม ร่วมกับบุคลากรระดับแนวหน้าของวงการ ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวของญี่ปุ่น โดยทำงานร่วมกับโปรดิวเซอร์และทีมผลิตจาก GMM MUSIC ที่เข้าใจความต้องการของตลาดเพลงไทย4.Double Market เปิดตัวศิลปินใน 2 ประเทศพร้อมกัน ด้วย Double Power ความแข็งแกร่งในตลาดของทั้ง 2 พาร์ทเนอร์ ส่งเสริมให้เกิด Double Growth สร้างโอกาสการเติบโตที่ทรงพลังจากทั้ง 2 ประเทศ.