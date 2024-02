“สัตว์ทะเลไทยใกล้สูญพันธุ์” คว้ารางวัลชมเชย หนังสือสารคดี ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม จากการประกวดหนังสือดีเด่น ประจำปี 2567

เมื่อวันที่ 22 ก.พ. นายวินัย รอดจ่าย รองประธานคณะกรรมการพิจารณาตัดสินการประกวดหนังสือดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2567 เป็นประธานในการแถลงข่าวผลการประกวดหนังสือดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2567 โดยมี นางสุกัญญา งามบรรจง รองประธานคณะกรรมการพิจารณาตัดสินฯ นายวิษณุ ทรัพย์สมบัติ ผู้อำนวยการสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ. นายณัฐกร วุฒิชัยพรกุล อุปนายกฝ่ายในประเทศ สมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย ร่วมแถลงข่าว ณ บริเวณสวนวันครู หน้าอาคาร สพฐ. 1 กระทรวงศึกษาธิการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดประกวดหนังสือดีเด่นมาอย่างต่อเนื่องทุกปี เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตและการกระจายหนังสือดี มีคุณภาพ และสารประโยชน์สู่สาธารณชนให้มากยิ่งขึ้น และเพื่อกระตุ้นให้คนไทยมีนิสัยรักการอ่าน รวมทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้ผู้จัดพิมพ์ ผู้ประพันธ์ ผู้วาดภาพประกอบ และบุคคลทั่วไปผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในวงการผลิตหนังสือ เกิดความตระหนักและให้ความสำคัญที่จะผลิตหนังสือดี มีคุณค่า มีสารประโยชน์ รวมทั้งพัฒนารูปแบบและเนื้อหาสาระให้น่าสนใจ ทำให้เด็ก เยาวชน และประชาชน มีหนังสืออ่านที่มีคุณภาพเพิ่มมากขึ้น สำหรับการประกวดหนังสือดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2567 เป็นการประกวดหนังสือที่ตีพิมพ์โฆษณาเป็นเล่มบริบูรณ์ครั้งแรกในปี พ.ศ. 2566 ในปีนี้มีผู้ประพันธ์ ผู้จัดพิมพ์ และหน่วยงานต่างๆ ร่วมส่งหนังสือประกวดรวมจำนวนทั้งสิ้น 338 เรื่อง จากสำนักพิมพ์กว่า 90 แห่ง แยกเป็นกลุ่มหนังสือต่างๆ ได้แก่ หนังสือสารคดี หนังสือนวนิยาย หนังสือกวีนิพนธ์ หนังสือรวมเรื่องสั้น หนังสือสำหรับเด็กเล็ก อายุ 3-5 ปี หนังสือสำหรับเด็ก อายุ 6-11 ปี หนังสือสำหรับเด็กวัยรุ่น อายุ 12-18 ปี หนังสือการ์ตูน และ หรือนิยายภาพ และหนังสือสวยงามการพิจารณาตัดสินการประกวดหนังสือดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2567 สพฐ. ได้แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาตัดสินประกวดหนังสือดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2567 โดยมี ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา เลขาธิการ กพฐ. เป็นประธานกรรมการ นางเกศทิพย์ ศุภวานิช รองเลขาธิการ กพฐ. นายวินัย รอดจ่าย และนางสุกัญญา งามบรรจง เป็นรองประธานกรรมการฯ ผู้ทรงคุณวุฒิจากสถาบันทั้งภาครัฐและเอกชน เป็นกรรมการ และนายวิษณุ ทรัพย์สมบัติ ผู้อำนวยการสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา เป็นกรรมการและเลขานุการ โดยผลการพิจารณาตัดสินหนังสือให้ได้รับรางวัลหนังสือดีเด่นประจำปี พ.ศ. 2567 มีหนังสือได้รับรางวัล 56 เรื่อง แยกเป็น รางวัลดีเด่น 14 เรื่อง รางวัลชมเชย 42 เรื่อง ดังรายชื่อต่อไปนี้รางวัลดีเด่น 14 เรื่อง ดังนี้หนังสือสารคดี มี 3 ด้าน1) ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อมไม่มีหนังสือเรื่องใดสมควรได้รับรางวัล2) ด้านศิลปวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ และชีวประวัติเรื่อง กุหลาบเปอร์เชียในแดนสยามประพันธ์โดย กุสุมา รักษมณี ; จัดพิมพ์โดย มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ3) ด้านการท่องเที่ยว อาหาร ฯลฯเรื่อง คู่มือนำชม 33 พระอารามหลวงแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ประพันธ์โดย ศาสตราจารย์ ดร. ศักดิ์ชัย สายสิงห์ ;จัดพิมพ์โดย สำนักพิมพ์เมืองโบราณ(ในนามบริษัทวิริยะธุรกิจ จำกัด)– หนังสือนวนิยาย เรื่อง หากน้ำตายังคิดถึงก้อนเมฆประพันธ์โดย ศิริ มะลิแย้ม ; จัดพิมพ์โดย แป้นพิมพ์ พับลิชชิ่ง– หนังสือกวีนิพนธ์ เรื่อง ท่ามกลางวิถีโลกพลิกผันประพันธ์โดย วรวุฒิ ภักดีบุรุษ ; จัดพิมพ์โดย สำนักพิมพ์เรืองอรุณ– หนังสือรวมเรื่องสั้น เรื่อง DIVINE BEING ไม่ใช่มนุษย์ และตัวตนอื่นๆประพันธ์โดย จิดานันท์ เหลืองเพียรสมุท ;จัดพิมพ์โดย สำนักพิมพ์แซลมอน ในเครือบริษัท บันลือ พับลิเคชั่นส์ จำกัด– หนังสือสำหรับเด็กเล็ก อายุ 3 – 5 ปี เรื่อง เจ้าชายน้อยกับเพื่อนใหม่ในล้านนาประพันธ์โดย ปรีดา ปัญญาจันทร์ ; จัดพิมพ์โดย มูลนิธิสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน– หนังสือสำหรับเด็ก อายุ 6 – 11 ปี มี 2 ประเภท1) ประเภทบันเทิงคดี เรื่อง เรื่องเล่าชาวชะนีประพันธ์โดย จริยา บรอคเคลแมน และจันทร์เพ็ญ ศรลัมพ์ ;จัดพิมพ์โดย NSTDA Shop สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)2) ประเภทสารคดี เรื่อง เมื่อมะลิผลิบานประพันธ์โดย ผศ. สุทัศน์ ปาละมะ ;จัดพิมพ์โดย กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์– หนังสือสำหรับเด็กวัยรุ่น อายุ 12 – 18 ปี มี 3 ประเภท1) ประเภทบันเทิงคดี เรื่อง โคโค่กับนกฟีนิกซ์ที่หายไปประพันธ์โดยวงเวลา ; จัดพิมพ์โดย ภารวี ชีวพันธุศรี2) ประเภทสารคดี เรื่อง ปาด นักรายงานอากาศประจำบ้านประพันธ์โดย ศาตพจี (สาด พะ จี) รินสุวรรณ ;จัดพิมพ์โดย Artbook3) ประเภทบทร้อยกรอง ไม่มีหนังสือเรื่องใดสมควรได้รับรางวัล– หนังสือการ์ตูน และ หรือนิยายภาพ มี 3 ประเภท1) การ์ตูน และ หรือนิยายภาพสำหรับเด็ก (อายุ 6 – 11 ปี)ไม่มีหนังสือเรื่องใดสมควรได้รับรางวัล2) การ์ตูน และ หรือนิยายภาพทั่วไป (อายุ 12 ปีขึ้นไป)เรื่อง เบบี้ ONE MORE TIMEประพันธ์โดย วัฒนา เพ็ชรสุวรรณ์; จัดพิมพ์โดย บริษัท บันลือ พับลิเคชั่นส์ จำกัด3) การ์ตูนปกิณกะเชิงสร้างสรรค์เรื่อง ชุดการ์ตูนเล่มละบาป : แลกชีวิต/ฤทธิ์โจรบู๊/ชู้ไร้อันดับ/ลับ ลวง ใจ/เมาให้ลืมประพันธ์โดย นิพนธ์ นิค ; จัดพิมพ์โดย บริษัท บันลือ พับลิเคชั่นส์ จำกัด– หนังสือสวยงาม มี 2 ประเภท1) ประเภททั่วไป เรื่อง เทวรูปา : ประติมานวิทยาฮินดูจากประติมากรรมชิ้นเอกในศิลปะอินเดียประพันธ์โดย ศาสตราจารย์ ดร. เชษฐ์ ติงสัญชลี ;จัดพิมพ์โดย ทีมงาน What The Book Publishing2) ประเภทสำหรับเด็ก เรื่อง ร้องเป็นเล่นสนุก บทร้องเล่นเด็กไทยรวบรวมโดย พี่มู ; จัดพิมพ์โดย มูลนิธิสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่านรางวัลชมเชย 42 เรื่อง ดังนี้หนังสือสารคดี มี 3 ด้าน– ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม มีรางวัลชมเชย 3 เรื่อง (เรียงตามลำดับอักษรชื่อเรื่อง) ได้แก่1) เข้าใจ…แล้วไปต่อประพันธ์โดย นพ. ธิติพันธ์ ธานีรัตน์ ;จัดพิมพ์โดย โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์ กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข2) ภูมิทัศน์ภายในอาคารประพันธ์โดย ปารณ ชาตกุล ; จัดพิมพ์โดย สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย3) สัตว์ทะเลไทยใกล้สูญพันธุ์ประพันธ์โดย ธรณ์ ธำรงนาวาสวัสดิ์ ; จัดพิมพ์โดย สำนักพิมพ์บ้านพระอาทิตย์– ด้านศิลปวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ และชีวประวัติ มีรางวัลชมเชย 3 เรื่อง (เรียงตามลำดับอักษรชื่อเรื่อง) ได้แก่1) เครื่องเคลือบดินเผาประดับในศิลปกรรมล้านนาประพันธ์โดย ฐาปกรณ์ เครือระยา ; จัดพิมพ์โดย โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยแม่โจ้(อพ. สธ.-มจ.) ประจำปีงบประมาณ 25662) พุทธศิลป์ล้านนา: รูปแบบ แนวคิด และการวิเคราะห์ประพันธ์และจัดพิมพ์โดย ดร.ศิริศักดิ์ อภิศักดิ์มนตรี3) โลก/สลับ/สีประพันธ์โดย ชนินทร์ ชมะโชติ ; จัดพิมพ์โดย บริษัทวิริยะธุรกิจ จำกัด (สำนักพิมพ์สารคดี)– ด้านการท่องเที่ยว อาหาร ฯลฯ มีรางวัลชมเชย 2 เรื่อง (เรียงตามลำดับอักษรชื่อเรื่อง) ได้แก่1) เราไม่ได้ไปคีร์กีซสถานกันทุกวันประพันธ์โดย พลอยอาภา ชุณหะนันทน์ ;จัดพิมพ์โดย สำนักพิมพ์บัน ในเครือ บจก. บันลือ พับลิเคชั่นส์2) 25 HOW TO อยู่กับ คนออทิสติก อย่างเข้าใจประพันธ์โดย สุรเชษฐ์ ฆังนิมิตร ; จัดพิมพ์โดย สำนักพิมพ์ไรเตอร์โซล– หนังสือนวนิยาย มีรางวัลชมเชย 3 เรื่อง (เรียงตามลำดับอักษรชื่อเรื่อง) ได้แก่1) กาสักอังก์ฆาตประพันธ์โดย กิตติศักดิ์ คงคา ; จัดพิมพ์โดย บริษัท 13357 จำกัด2) แก่นไม้หอมประพันธ์โดย กิ่งฉัตร ; จัดพิมพ์โดย สำนักพิมพ์ลูกองุ่น3) ออกลายงิ้วประพันธ์โดย แพทริก เหล่า ; จัดพิมพ์โดย บริษัทเป็นหนึ่งสำนักพิมพ์ จำกัด– หนังสือกวีนิพนธ์ มีรางวัลชมเชย 3 เรื่อง (เรียงตามลำดับอักษรชื่อเรื่อง) ได้แก่1) จักรวาลในชานเรือนประพันธ์โดย รังสิมันต์ จุลหริก ; จัดพิมพ์โดย สมโชค จุลหริก2) มังกรคาบแก้วประพันธ์และจัดพิมพ์โดย ชัยรัตน์ วงศ์เกียรติ์ขจร3) รมณีย์แห่งชีวิตประพันธ์โดย นภาลัย สุวรรณธาดา ; จัดพิมพ์โดย มหาวิทยาลัยรังสิต– หนังสือรวมเรื่องสั้น มีรางวัลชมเชย 3 เรื่อง (เรียงตามลำดับอักษรชื่อเรื่อง) ได้แก่1) คอลลาจบรรเลงประพันธ์โดย แพรพลอย วนัช ; จัดพิมพ์โดย วรรณวนัช เตชะศิลป์เจริญ2) ท่านกัปตันและเรื่องเล่าของคนอื่นๆประพันธ์โดย ศิริวร แก้วกาญจน์ ; จัดพิมพ์โดย ผจญภัยสำนักพิมพ์3) หรือเราถูกเลือกให้แหลกสลายประพันธ์โดย ศิริ มะลิแย้ม ; จัดพิมพ์โดย แป้นพิมพ์ พับลิชชิ่ง– หนังสือสำหรับเด็กเล็ก อายุ 3-5 ปี มีรางวัลชมเชย 3 เรื่อง (เรียงตามลำดับอักษรชื่อเรื่อง) ได้แก่1) ชื่นใจ ผลไม้ไทยอร่อยจังประพันธ์โดย ทิพย์วรรณ แสวงศรี ;จัดพิมพ์โดย บริษัท คัง ซวน วัฒนธรรมและการศึกษา (ไทยแลนด์) จำกัด2) ร้องเป็นเล่นสนุก บทร้องเล่นเด็กไทยรวบรวมโดย พี่มู ; จัดพิมพ์โดย มูลนิธิสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน3) หมู หมูประพันธ์โดย ครูชีวัน ; จัดพิมพ์โดย มูลนิธิสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน ร่วมกับศูนย์วิจัยเพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม– หนังสือสำหรับเด็ก อายุ 6-11 ปี มี 2 ประเภทประเภทบันเทิงคดี มีรางวัลชมเชย 2 เรื่อง (เรียงตามลำดับอักษรชื่อเรื่อง) ได้แก่1) กาลครั้งหนึ่ง ณ กาลาปากอสประพันธ์โดย ปองพล อดิเรกสาร ; จัดพิมพ์โดย สำนักพิมพ์ประพันธ์สาส์น จำกัด2) ชวนเล่นรอบดอยตุงประพันธ์โดย พี่หมีขาว ; จัดพิมพ์โดย มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ประเภทสารคดี มีรางวัลชมเชย 3 เรื่อง (เรียงตามลำดับอักษรชื่อเรื่อง) ได้แก่1) ก๊อบแก๊บกับเพ็ตตี้ประพันธ์โดย แมวอมยิ้ม ; จัดพิมพ์โดย กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์2) เที่ยวป่าพาเพลินประพันธ์โดย พี่หมี แห่งป่าใหญ่ ; จัดพิมพ์โดย กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์3) พายล่องท่องเพลินประพันธ์โดย พี่หมี แห่งป่าใหญ่ ; จัดพิมพ์โดย กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์– หนังสือสำหรับเด็กวัยรุ่น อายุ 12 – 18 ปี มี 3 ประเภทประเภทบันเทิงคดี มีรางวัลชมเชย 2 เรื่อง (เรียงตามลำดับอักษรชื่อเรื่อง) ได้แก่1) แค่สนิทกับตัวเองให้เป็นประพันธ์โดย คิดมาก ; จัดพิมพ์โดย springbooks ในเครือ บริษัท อมรินทร์ พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน)2) เรื่องของ ป้องประพันธ์โดย กอบสินธุ์ กล่อมปัญญา ; จัดพิมพ์โดย สำนักพิมพ์สีน้ำประเภทสารคดี มีรางวัลชมเชย 3 เรื่อง (เรียงตามลำดับอักษรชื่อเรื่อง) ได้แก่1) ปีสุดท้ายระหว่างพ่อกับลูกชายประพันธ์โดย กิตติศักดิ์ คงคา, ณภัทร สัตยุตม์ และถนอม เกตุเอม ;จัดพิมพ์โดย สำนักพิมพ์ 13357 จำกัด2) วิถีเรือ สู้เพื่อฝัน บึ้ด..จ้ำ..บึ้ดประพันธ์โดย ฤทธิฤต อัคริยานนท์ ; จัดพิมพ์โดย แป้นพิมพ์ พับลิชชิ่ง3) A LONG WAY TO GO ไปในทางที่ไม่รู้ประพันธ์โดย ภาริอร วัชรศิริ ;จัดพิมพ์โดย สำนักพิมพ์บัน ในเครือ บจก. บันลือ พับลิเคชั่นส์– ประเภทบทร้อยกรอง มีรางวัลชมเชย 3 เรื่อง (เรียงตามลำดับอักษรชื่อเรื่อง) ได้แก่1) ภูริทัตชาดกประพันธ์และจัดพิมพ์โดย สุปาณี พัดทอง2) เมธาวาทีประพันธ์โดย เมธาวี ก้านแก้ว ; จัดพิมพ์โดย มหาวิทยาลัยรังสิต3) อนันตราสวามิภักดิ์ประพันธ์และจัดพิมพ์โดย ดร. เพชรยุพา บูรณสิริจรุงรัฐ– หนังสือการ์ตูน และ หรือนิยายภาพ มี 3 ประเภทประเภทสำหรับเด็ก (อายุ 6 – 11 ปี) มีรางวัลชมเชย 1 เรื่อง1) เรื่องผีๆ รอบโลก: ผีอินโดนีเซียประพันธ์โดย ทองปราย สตูดิโอ ; จัดพิมพ์โดย บริษัท นานมีบุ๊คส์ จำกัดประเภททั่วไป (อายุ 12 ปี ขึ้นไป) มีรางวัลชมเชย 3 เรื่อง (เรียงตามลำดับอักษรชื่อเรื่อง) ได้แก่1) การ์ตูนประวัติศาสตร์ สุโขทัย เมืองมรดกโลกประพันธ์โดย นายณัฐพงศ์ ลาภบุญทรัพย์ ;จัดพิมพ์โดย กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม2) จิตตะ X เลมี่ กับภารกิจแห่งโลกเมต้าเวิร์สประพันธ์โดย สุธารส เนินปลอด ; จัดพิมพ์โดย บริษัท สกาแล็บ จำกัด3) LIFE of TRY ชีวิตต่าย ขายหัวเราะประพันธ์โดย ต่าย ; จัดพิมพ์โดย บริษัท บันลือ พับลิเคชั่นส์ จำกัดประเภทปกิณกะ (ปะ-กิน-นะ-กะ) เชิงสร้างสรรค์ ไม่มีหนังสือเรื่องใดสมควรได้รับรางวัล– หนังสือสวยงาม มี 2 ประเภทประเภททั่วไป มีรางวัลชมเชย 2 เรื่อง (เรียงตามลำดับอักษรชื่อเรื่อง) ได้แก่1) แผนที่ประเทศไทย 77 จังหวัด: ภูมิศาสตร์ วัฒนธรรม และแหล่งท่องเที่ยวประพันธ์โดย สิริรัตน์ ยิ้มเจริญ และ พรเพ็ญ ครูรัตนานุวัฒน์ ; จัดพิมพ์โดย บริษัท นานมีบุ๊คส์ จำกัด2) วัดปทุมวนารามประพันธ์โดย รองศาสตราจารย์ ดร. สันติ ฉันทวิลาสวงศ์, กรรชิต จิตระทาน และรองศาสตรจารย์กวีไกร ศรีหิรัญ ; จัดพิมพ์โดย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยประเภทสำหรับเด็ก มีรางวัลชมเชย 3 เรื่อง (เรียงตามลำดับอักษรชื่อเรื่อง) ได้แก่1) ชื่นใจ ผลไม้ไทยอร่อยจังประพันธ์โดย ทิพย์วรรณ แสวงศรี ;จัดพิมพ์โดย บริษัท คัง ซวน วัฒนธรรมและการศึกษา (ไทยแลนด์) จำกัด2) เมืองดินดีประพันธ์โดย แมวอมยิ้ม ;จัดพิมพ์โดย โครงการ นิทานวิทยาศาสตร์น่ารู้ สู่หัวใจรักษ์สิ่งแวดล้อม กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์3) หนูรอบรู้ ชวนเพื่อนดูบ้านของสัตว์ประพันธ์โดย นันทวัน วาตะ ;จัดพิมพ์โดย Amarin Kids ในเครือ บริษัทอมรินทร์ คอร์เปอเรชั่นส์ จำกัด (มหาชน)ทั้งนี้ สำหรับผู้ที่ได้รับรางวัลหนังสือดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2567 จะได้เข้ารับพระราชทานรางวัลในพิธีเปิดงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ 52 และสัปดาห์หนังสือนานาชาติ ครั้งที่ 22 โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ รับเชิญเสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ และพระราชทานพระราชวโรกาสให้นำผู้ชนะการประกวดหนังสือดีเด่นเข้าเฝ้ารับพระราชทานรางวัล ในวันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม 2567 เวลา 15.00 น. ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร