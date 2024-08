รวม 6 สุดยอดวรรณกรรมบัลเลต์ ที่ต้องดูสักครั้งในชีวิต

ครั้งแรกในประวัติศาสตร์ และอาจจะเป็นครั้งเดียว! ที่คณะบอลชอยบัลเลต์ หนึ่งในคณะบัลเลต์ที่มีชื่อเสียงที่สุดของโลกจะเดินทางมาเปิดการแสดงสวอนเลคต้นฉบับที่สมบูรณ์แบบในประเทศไทย ที่ มหกรรมศิลปะการแสดงและดนตรีนานาชาติกรุงเทพฯ ที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Bangkok’s 26th International Festival of Dance & Music) ทุบสถิติการเปิดขายบัตรเพียง 2 สัปดาห์ กับฟีดแบคและยอดการจองบัตรถล่มทลาย เมื่อบัลเลต์ไม่ใช่เรื่องที่เข้าถึงยาก แค่เพียงเปิดใจ ปล่อยใจ ดำดิ่งไปกับวรรณกรรม เปิดประสบการณ์ให้ตัวเองผ่านหลากหลายเรื่องราวการแสดงสักครั้งในชีวิต สัมผัสกับความแข็งแรง กำยำ เปรียบดังนักกีฬาโอลิมปิกของเหล่านักแสดง เต็มอิ่มกับสุนทรียภาพทางการแสดงและดนตรี ตลอด 6 สัปดาห์เต็ม ระหว่างวันที่ 7 กันยายน ถึง 20 ตุลาคม 2567 ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ไม่ต้องบินไกลไปทั่วโลก ไม่ต้องเป็น waiting list จองบัตรข้ามปี แล้วคุณจะตกหลุมรัก จนต้องดูการแสดงเรื่องต่อไป

เริ่มกันที่มือวางอันดับ 1 ของบัลเลต์ที่ไม่มีใครไม่รู้จัก “Swan Lake (สวอนเลค)” หนึ่งในการแสดงบัลเลต์คลาสสิกในดวงใจของผู้ชมทั่วโลก อยู่คงกระพันมากว่าร้อยห้าสิบปี มีเค้าโครงมาจากนิทานของรัสเซีย และตำนานพื้นเมืองของเยอรมัน ประพันธ์ดนตรีโดยไชคอฟสกีในปี 1875 บอกเล่าเรื่องราวความรักอมตะที่ผสมผสานเวทมนตร์ โศกนาฏกรรม และความรักโรแมนติกระหว่างเจ้าชายซิกฟรีดกับเจ้าหญิงหงส์ผู้เปี่ยมเสน่ห์นามว่า โอเด็ตต์ ที่ถูกสาปให้กลายร่างเป็นหงส์ในเวลากลางวัน และเป็นมนุษย์ในเวลากลางคืน จัดแสดงครั้งแรกที่โรงละคร Bolshoi ในกรุงมอสโก รัสเซีย นี่จะเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ และอาจจะเป็นครั้งเดียว! ที่คณะบอลชอยบัลเลต์ จะเดินทางมาเปิดการแสดงสวอนเลคต้นฉบับที่สมบูรณ์แบบในประเทศไทย สมศักดิ์ศรีกับคณะบัลเลต์ที่ครองความยิ่งใหญ่มานานกว่า 250 ปี ด้วยการขนทัพนักแสดงกว่า 170 ชีวิต จัดเต็มกับนักแสดงเอก 18 ชีวิต พร้อมโค้ชส่วนตัวประกบอีก 18 ชีวิต!! ยิ่งกว่าทีมนักกีฬาโอลิมปิก พร้อมวงออร์เคสตราบรรเลงสด

ต่อกันที่ “มารี อ็องตัวเนตต์ (Marie Antoinette)” โดย คณะมาลองแด็ง บัลเลต์ บิอาริซ จากฝรั่งเศส วรรณกรรมที่คนไทยหลายคนอาจจะยังไม่คุ้นเคย แต่เป็นการเปิดประสบการณ์การแสดงบัลเลต์ฉบับโมเดิร์น ที่รวบรวมวัฒนธรรมอันสวยงามของฝรั่งเศสไว้อย่างครบเครื่องและลงตัว เปิดการแสดงครั้งแรก ณ เวทีกลางพระราชวังแวร์ซาย โดยความพิเศษของการแสดงครั้งนี้อยู่ตรงโปรดักชั่นสุดอลังการ เพื่อเนรมิตฉากสุดยูนีคที่นำกลิ่นอายพระราชวังแวร์ซายมาตั้งไว้ใจกลางกรุงเทพฯ ซึ่งคนไทยจะได้รับชมพร้อมการบรรเลงสดโดยวงออร์เคสตราที่บินตรงจากพระราชวังแวร์ กับบทเพลงซิมโฟนี้หมายเลข 6 ถึง 8 โดย Joseph Haydn นักประพันธ์ชาวออสเตรีย บ้านเกิดของพระนางมารี อ็องตัวเนตต์ และบทเพลงเลื่องชื่อ “Dance of the Blissful Spirits” จากโอเปราชื่อดัง Orpheus and Eurydice โดย Christoph Wilibald Gluck

มาถึงบัลเลต์เข้าใจง่ายที่มือใหม่หัดดูก็เพลิดเพลินไปด้วยได้ “เดอะ นัทแครกเกอร์ (The Nutcracker)” ถูกขนานนามว่าเป็นการแสดงคลาสสิคที่ไม่ว่าจะเมื่อใดก็เป็นที่นิยมอยู่เสมอ พร้อมรวมเอาความฝันและจินตนาการในวัยเด็กสร้างสรรค์เข้าไว้ด้วยกัน จนกลายเป็นบัลเลต์ขวัญใจทุกคนที่สร้างรอยยิ้มให้กับทุกครอบครัวก่อนเทศกาลคริสต์มาสจะมาถึง จัดแสดงโดย คณะบัลเลต์ชั้นนำจากประเทศญี่ปุ่น Tokyo City Ballet การันตีความสวยงามและความละเมียดละไมสไตล์ญี่ปุ่นที่คนไทยทุกคนต้องหลงรัก

สำหรับแฟนบัลเลต์ที่หลงใหลในความกำยำและแข็งแกร่งของร่างกาย “สปาตาคัส (Spartacus)” เป็นอีกหนึ่งบัลเลต์รัสเซียที่หาดูได้ยาก เป็นหนึ่งในบัลเลต์ไม่กี่เรื่องที่จะได้เห็นนักเต้นชายมากกว่านักเต้นหญิง เรื่องราวหลากอารมณ์ตั้งแต่ความดุดันของการต่อสู้ไปจนถึงฉากรักโรแมนติก ครบครันในทุกมิติของอารมณ์ โดดเด่นด้วยท่วงท่าที่สวยงามจากการออกแบบท่าเต้นของ Yuri Grigorovich นักออกแบบท่าเต้นระดับตำนานของวงการบัลเลต์ทั่วโลก การแสดงนี้จะทำให้ทุกคนต้องทึ่งกับร่างกายกำยำและความสามารถของทีมนักเต้นชายจากคณะ Novosibirsk Ballet จนทุกคนต้องตาค้างและหลงรักแน่นอน

ดอน กิโฮเต้ (Don Quixote) โดยคณะโนโวซีบีสค์ บัลเลต์ จากรัสเซีย เตรียมตื่นตาไปกับบัลเลต์ที่ท้าทายความสามารถ นักบัลเลต์ทั่วโลกด้วยเทคนิคสุดมหาโหด เช่น การหมุนตัวบนขาเดียว 32 รอบโดยไม่หยุดพัก และเทคนิคที่ท้าทายอีกมากมาย ที่ไม่ว่าคุณจะเป็นนักกีฬายิมนาสติก นักบัลเลต์ หรือแม้กระทั่งผู้ที่ชื่นชอบการออกกำลังกายต่างต้องทึ่งกับความสามารถ วรรณกรรมยิ่งใหญ่ระดับโลกมีชื่อเสียงมากว่า 400 ปี!! ที่คอวรรณกรรมพลาดไม่ได้ เรื่องราวของตัวละครเอกสติเฟื่องที่สับสนระหว่างโลกแห่งความเป็นจริงกับโลกในจินตนาการเพียงเพราะเขาอ่านนิยายเกี่ยวกับอัศวินมากเกินไป

การแสดงบัลเลต์ชุดสุดท้ายของมหกรรมฯในปีนี้ด้วย การแสดงสองชุดในหนึ่งค่ำคืน Ballet Fantasia และ Carmen Suite โดยคณะโนโวซีบีสค์ บัลเลต์ จากรัสเซีย จัดเต็มกับชุดการแสดงความสามารถของนักเต้นเอกของคณะผ่านซีนบัลเลต์อันโด่งดัง 7 ชุด ที่เป็นไฮไลต์ของการแสดงยอดฮิต ต่อด้วยการแสดงบัลเลต์เต็มเรื่อง Carmen Suite ที่ดัดแปลงมาจากโอเปราชื่อดัง Carmen ตอกย้ำเสน่ห์และความเร่าร้อนของตัวละครได้มากกว่าเวอร์ชั่นไหนๆ พร้อมบทเพลงที่เรียบเรียงโดยนักประพันธ์ชื่อดังของรัสเซีย Rodion Shchedrin ที่มีเรียบเรียงดนตรีที่เร้าใจด้วยเครื่องเพอร์คัสชั่นกว่า 47 ชิ้น!