“ฟรีน สโรชา” ขนเซอร์ไพร์ส! ในวันเกิด พร้อมแฟนคลับจัดหนัก ”ช่อดอกไม้เงิน“

ฉลองอายุครบรอบ 26 ปี ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับนักแสดงสาวสวย “ฟรีน สโรชา จันทร์กิมฮะ” นักแสดงสาวสังกัด ไอดอลแฟคทอรี่ จำกัด ที่มีผลงานออนแอร์อยู่ในขณะนี้ กับซีรีส์ Girl's Love แนวพีเรียดเรื่องแรกของไทย “ปิ่นภักดิ์” (The Loyal Pin) โดยปีนี้จัดแฟนมิตติ้งวันเกิดสุดยิ่งใหญ่กับงาน “THE FREENAIRY ORACLE SAROCHA SOLO STAGE BIRTHDAY FAN MEETING” ณ ธันเดอร์โดม เมืองทองธานี เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม ที่ผ่านมาก พร้อมเหล่าแฟนคลับที่มาร่วมฉลองความสุขแบบคับคั่งจนล้นฮอลล์การแสดง โดยปีนี้สาวฟรีนขนโชว์มาแบบจัดเต็ม และมีแขกรับเชิญสุดเซอร์ไพรซ์ที่ทำเอาแฟน ๆ ในงานตะลึงต้องไปตาม ๆ กันเปิดโชว์มาด้วยโซโล่โชว์ของสาวฟรีนกับชุดสวยสะกดสายตาในซิงเกิ้ล “Solo” ของนักร้องสาว “เจนนี่ แบล็คพิ้ง” ต่อเนื่องด้วยเพลง “Versace on the floor” จากนั้นพิธีกรของงานขึ้นมากล่าวทักทายต้อนรับแฟน ๆ และแขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมงานอย่างเป็นทางการ จากนั้นเรียกเสียงกรี๊ดสนั่นกับแขกรับเชิญสุดเซอร์ไพรซ์คนแรก “โบ เมลดา” ที่ขึ้นมาโชว์เดี่ยวและร้องเพลงคู่กับสาวฟรีนทำเอาคนดูอมยิ้มไปตามๆ กัน จากนั้นพูดคุยถึงความสนิทสนิมภาษาเพื่อนร่วมวงการบันเทิงของทั้งคู่ ต่อด้วย VTR Photo Book ที่นำมาเปิดให้ดูเป็นที่แรกในงานนี้ หลังจบ VTR ฟรีน โชว์ร้องเพลง “Best Part” พร้อมกับเล่นกีต้าร์เรียกได้ว่าเป็นภาพที่แฟนๆ แทบจะไม่เคยได้เห็นกันมาก่อน จากนั้นตามมาด้วยแขกเซอร์ไพรซ์ชุดที่สองกับวง หนุ่มๆ วง “Proxie” ที่ขึ้นมาโชว์เพลงฮิต “คนไม่คุย” และ “ที่ไม่รัก” จากนั้นพาทุกคนไปชม VTR เบื้องหลังกว่าจะเป็นคอนเสิร์ตในครั้งนี้ ทั้งการซ้อม ทั้งการเตรียมงาน ก่อนที่พีธีกรจะนำเข้าสู่ช่วงซึ้งกับ VTR Fan Project เล่นเอานักแสดงสาวถึงกับน้ำตาคลอเบ้าด้วยความประทับใจกับความรักที่แฟนคลับมอบให้ จากนั้นเสียงกรี้ดก็ดังกระหึ่มไปทั้งฮอลล์อีกครั้งเมื่อเพลง Happy Birthday ดังขึ้นพร้อมกับรถเข็นเค้กวันเกิดที่เข็นมาโดย “คุณแม่ของฟรีน” และ “เบ็คกี้ รีเบคก้า” พร้อมทั้งเพื่อนนักแสดงร่วมค่าย อาทิ “เฮง อัศวฤทธิ์, ลูกน้ำ อรธารา, แก๊งค์นักแสดงจากซีรีส์ฝันรักห้วงนิทรา” ขึ้นมาร่วมร้องเพลงและอวยพรวันเกิดให้กับฟรีน และเบ็คกี้, เฮง, ลูกน้ำ พูดถึงความความสนิทสนมและประทับใจที่มีต่อฟรีน จากนั้นเสียงดนตรีกระหึ่มเวทีอีกครั้งด้วยโชว์พิเศษเพลง “เชฟบ๊ะ” ของฟรีนกับแขกรับเชิญคนสุดท้าย นั่นคือ นักร้องลูกทุ่งสาวมากความสามารถ “ฮาย อาภาพร” ต่อกันยาวๆ ด้วยเมดเลย์เพลงลูกทุ่งสุดมันส์ ทำเอาคนลุกขึ้นโยกตามกันทั้งฮอลล์ ปิดท้ายโชว์กับสองเพลงสุดท้าย “ยินดี” และเพลงประจำด้อม “Girl Freen” และกิจกรรม Hi Bye เรียกได้ว่าจบปิดงานไปแบบประทับใจคนดูไม่รู้ลืมเลยทีเดียว#THEFreenAIRY #srchafreen #GIRLFREEN#THEFreenAIRYꕤ