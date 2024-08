เปิดศึก ดวลการ์ดเกมสุดยิ่งใหญ่!! การแข่งชิงแชมป์เอเชีย สู่รอบ World Final ในงาน “One Piece Card Game Grand Asia Open 2024 Finals”

เปิดฉากการแข่งขันสุดยิ่งใหญ่ของเหล่าผู้เล่น “วันพีซการ์ดเกม” อย่างเป็นทางการ ในงาน “One Piece Card Game Grand Asia Open 2024 Finals” การแข่งชิงแชมป์เอเชีย เพื่อเข้าสู่การแข่งขันรอบ Championship 2024 World Final ซึ่งจะมีขึ้นระหว่างวันที่ 10 - 11 สิงหาคม 2567 ที่ได้รับกระแสตอบรับจากแฟนๆ อย่างล้นหลาม ทั้งสาวก One Piece และ Card Game Players ที่เข้าร่วมแข่งขันและร่วมลุ้นระทึกไปด้วยกันตลอดทั้งงานที่ MCC HALL ชั้น 3 เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ บางแค เมื่อวันก่อนนายวีระรัตน์ กิจเลิศไพโรจน์ กรรมการและผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด บริษัท คิดซ์ แอนด์ คิทซ์ จำกัด ผู้แทนจำหน่ายและผลิต Card Game ลิขสิทธิ์แท้จากญี่ปุ่น เปิดเผยว่า งาน “One Piece Card Game Grand Asia Open 2024 Finals” ครั้งนี้ เกิดขึ้นจากความร่วมมือระหว่าง บริษัท คิดซ์ แอนด์ คิทซ์ จำกัด และ บริษัท บันได จำกัด (ประเทศญี่ปุ่น) เพื่อคัดเลือก Champion จากภูมิภาคเอเชีย เพื่อเตรียมแข่งขัน One Piece Card Game ชิงแชมป์โลกรอบสุดท้าย Championship 2024 World Final ซึ่งมีตัวแทนจากทวีปเอเชีย อาทิ ไต้หวัน, ไทย, ฟิลิปปินส์, มาเลเซีย, สิงคโปร์, อินโดนิเซีย, และฮ่องกงเข้าร่วมด้วย“งานครั้งนี้ เป็นการแข่งขันที่มาในรูปแบบ “อีเวนต์” รวม 2 วัน โดยวันแรก จะเป็นการแข่งรอบ Last ChanceQualifier(LCQ)ที่เปิดโอกาสให้ผู้เล่นจากทุกภูมิภาคที่เคยตกรอบหรือพลาดโอกาสในการแข่งขันรอบก่อนเข้าแข่งขันโดยจะคัดเลือกผู้ชนะ 2 คนเข้าร่วมแข่งขันต่อในงานวันที่ 2 กับผู้เล่นที่ได้รับคัดเลือกเข้ารอบมาก่อนหน้านี้เพื่อคัดเลือกตัวแทนผู้เล่นการ์ดเกมที่เข้าแข่งขันชิงแชมป์ระดับโลกที่ประเทศญี่ปุ่นที่มีกำหนดจัดขึ้นในเดือนมีนาคม 2568 โดยในงานครั้งนี้ มีตัวแทนจากประเทศต่างๆในเอเชียเข้าร่วมการแข่งขันครั้งนี้ ซึ่งผู้เล่นที่ได้อันดับสูงในการแข่งครั้งนี้ ยังได้รับการ์ดลิมิตเต็ดจาก One Piece Card Game และของรางวัลพิเศษมากมายที่มอบให้ผู้เข้าร่วมการแข่งขันอีกด้วย” นายวีระรัตน์ กล่าวนายวีระรัตน์ กล่าวต่อว่า การจัดงานในครั้งนี้ ถือเป็นการช่วยสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับผู้เล่นการ์ดเกม ให้มีความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนการ์ดเกมมีช่องทางในการพบปะสื่อสารระหว่างกัน ซึ่งจะช่วยต่อยอดและพัฒนาการเล่นการ์ดเกมเพื่อมุ่งสู่การเป็นผู้เล่นมืออาชีพได้เป็นอย่างดีโดยเฉพาะในกลุ่มคนที่เติบโตมากับการ์ดเกมและมีความหลงใหลในกิจกรรมนี้ ที่มีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง สังเกตได้จากเหล่าแฟนๆ One Piece และ Card Game Players ที่ให้ความสนใจเข้าร่วมชมงานกันอย่างล้นหลามและมีจำนวนที่เพิ่มมากขึ้นในการจัดงานแต่ละครั้งอีกด้วย“บริษัทฯ ยังคงมุ่งเน้นการจัดงานอีเวนต์เพื่อโปรโมทและการแข่งขันการ์ดเกม ทั้งในระดับประเทศ และระดับเอเชียที่จะมีขึ้นต่อเนื่องตลอดทั้งปีรวมถึงการเปิดตัวการ์ดเกมใหม่ๆและการส่งเสริมนักกีฬาการ์ดเกมไทยให้เข้าแข่งขันและประสบความสำเร็จในระดับโลกซึ่งจะช่วยให้วงการการ์ดเกมได้รับความนิยมและเติบโตได้อย่างยั่งยืน และในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้ บริษัทฯ ยังมีแผนจะจัดงาน Bandai Cardgame Fest ซึ่งเป็นงานที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของปีเพื่อให้กลุ่มนักสะสมและนักเล่นการ์ดได้มาร่วมสนุกและสร้างประสบการณ์ร่วมกันอีกด้วย” นายวีระรัตน์ กล่าวปิดท้าย