อาร์พีจีหมวกฟาง "One Piece Odyssey" ย้ายลงสวิตช์ 25 ก.ค. รองรับภาษาไทย

เดิมที ตัวเกมก็เคยออกมาก่อนแล้วบนคอนโซล PS4, PS5, Xbox Series X|S และ PC ร้าน Steam ตั้งแต่ช่วงต้นปี 2023 พัฒนาโดยสตูดิโอ ILCA สร้างบนอันเรียลเอนจิ้น แถมมีการรองรับซับไตเติลเมนูภาษาไทยเต็มรูปแบบเรื่องราวของเกมจะเป็นการแต่งขึ้นใหม่หมดโดยมีอาจารย์ "เออิจิโระ โอดะ" ต้นตำรับดูแลเอง เมื่อโจรสลัดกลุ่มหมวกฟางถูกพายุพัดปลิวมาเกยตื้นบนเกาะในตำนาน "วาเฟิลด์" ที่เต็มไปด้วยปริศนา อีกทั้งพรรคพวกก็พลัดหลงกันและเรือเธาซันด์ซันนี่ก็จมอยู่ใต้ทะเล ทำให้ตัวเอก ลูฟี่ ต้องหาทางหนีท่ามกลางธรรมชาติอันโหดร้ายป่าเถื่อนและศัตรูที่รออยู่รูปแบบการเล่นจะเป็นอาร์พีจีให้สำรวจฉากกว้างใหญ่ รับเควสต์ภารกิจ แก้ปริศนาผ่านฉาก ส่วนการต่อสู้จะเป็นระบบใส่คำสั่งเลือกใช้สกิลท่าพิเศษของแต่ละคนตามสถานการณ์ โดยจุดเด่นอย่างหนึ่งคือ "โลกแห่งความทรงจำ" ให้ย้อนกลับไปผจญภัยบนเกาะอื่นในโลกวันพีซด้วย ไม่ว่าจะเป็นมารีนฟอร์ด เดรสโรซ่า อลาบาสตา หรือวอเตอร์เซเว่นการวางจำหน่ายบนเครื่องนินเทนโดสวิตช์จะทำเป็นแบบ Deluxe Edition มาเลย มีเนื้อเรื่องเสริม "Reunion of Memories" เข้าถึงได้หลังเล่นจบเกมหลัก พ่วงไอเทมเซ็ตชุดออกเดินทาง ชุดโซเงคิง และเซ็ตชุดนครแห่งน้ำที่เพิ่มมาใหม่บนสวิตช์ รวมถึงโบนัสสั่งซื้อล่วงหน้าเป็นไอเทมชุดอัญมณีนอกจากนี้ เวอร์ชันแผ่นลงกล่องจะเพิ่มโบนัสสั่งซื้อล่วงหน้าอีกอย่างเป็นการ์ดพิเศษจาก ONE PIECE CARD GAME เรียกว่าแพ็กเกจฉลองการเปิดตัว ONE PIECE ODYSSEY Deluxe Edition มีจำนวนจำกัดจนของหมดเท่านั้น